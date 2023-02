Video liefert neue Beweise dafür, dass Damar Hamlin durch einen Impfstoff geschädigt wurde

Steve Kirsch

Dank eines neuen Interviews wissen wir jetzt, dass er keine Vorerkrankungen hatte, die seine Verletzung verursacht haben könnten, und dass er immer noch „verarbeitet“, was ihm seine Ärzte gesagt haben.

Der weltberühmte Kardiologe Dr. Peter McCullough hat es früh gesagt. Vor Wochen sagte er in einem Interview, in dem Peter und ich zu Gast waren, dass er „zu 100 % durch den Impfstoff geschädigt wurde“.

Ich habe mich heute bei ihm erkundigt, ob sich seine Meinung geändert hat. Er schrieb zurück: „Es liegt an den Impfungen.“

Jetzt haben wir ein neues Eingeständnis, in einem GMA-Interview, dass Hamlin keine Vorgeschichte von Herzerkrankungen hat.

NEW — Damar Hamlin is Asked What Reason Doctors Gave Him For His Heart Stopping



Wir wissen jetzt auch, dass Damar Hamlin „immer noch dabei ist, zu verarbeiten“, was er von seinen Ärzten erfahren hat, und dass er es vermeiden will, darüber zu sprechen. Das komplette Video hier.

Das passt genau zur Hypothese der Impfschäden… wenn ihm gesagt wurde, dass er durch den Impfstoff geschädigt wurde, den die NFL ihm empfohlen hatte, würde dies eine enorme kognitive Dissonanz hervorrufen, die für die meisten Menschen eine Weile dauern würde.

Einige Leute spekulierten, dass er durch den Vorfall so traumatisiert ist, dass er nicht darüber sprechen will. Aber er ging zu den restlichen Playoff-Spielen, zum Superbowl, zu den Partys danach und gab jetzt ein Interview, in dem er über seine Erfahrungen sprach, aber nicht über die Ursache sprechen wollte.

Warum hat er nicht zugegeben, dass seine Ärzte den Impfstoff ausgeschlossen haben?

Damar Hamlin weiß, dass viele Menschen glauben, er sei geimpft worden.

Er hätte in dem Interview sagen können: „Oh, übrigens, die Tests haben ausgeschlossen, dass der COVID-Impfstoff die Ursache war. Keiner meiner Ärzte glaubte, dass es der Impfstoff war. Die Tests zeigen dies eindeutig. Die Menschen sollten nicht zögern, sich gegen COVID impfen zu lassen.“

Aber er sagte nichts.

Wenn es nicht der Impfstoff war, warum gibt er das nicht zu? Warum hat er den Spekulationen nicht einfach ein Ende gesetzt?

Er will eindeutig Leben retten. Wenn es nicht der Impfstoff war, warum entlastet er dann nicht den Impfstoff? Gibt es einen Vorteil, uns in dieser Sache in Atem zu halten? Es ist die Nummer 1, über die sich die Leute wundern.

Hamlin arbeitet mit der American Heart Association zusammen, um 3 Millionen Menschen die Herz-Lungen-Wiederbelebung beizubringen

Bei 6:55 in dem Video sagt Hamlin, dass er mit der AHA zusammenarbeitet, um 3 Millionen Menschen dazu zu bringen, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu lernen. Er nutzt also seine Berühmtheit, um Leben zu retten.

Aber das größte lebensrettende Wissen, das er vermitteln kann, ist, den Leuten zu sagen, dass sie nicht denselben Fehler machen sollen wie er. Aber darüber will er nicht sprechen. Und warum nicht?

Es gibt keine alternative Erklärung, die auf alle Fakten passt.

Könnte es sich bei Hamlins Verletzung um Kokain, eine andere Freizeitdroge oder um leistungssteigernde Mittel handeln?

Technisch ist das zwar möglich, aber in der 100-jährigen Geschichte der NFL ist noch nie ein Spieler auf diese Weise zu Fall gekommen. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache von Hamlins Verletzung neu ist und durch etwas verursacht wurde, das erst kürzlich erfunden wurde.

Zweitens führt die NFL stichprobenartig Drogentests bei Spielern durch, und wer einen Drogentest nicht besteht, wird suspendiert.

Drittens sagen die Leute, die Hamlin kennen, dass es unwahrscheinlich ist, dass er unter Drogen stand.

Viertens: Hamlin hat keine Vorgeschichte von Drogenmissbrauch.

Am wichtigsten ist, dass Hamlin es wissen würde, wenn seine Verletzung durch Kokain oder eine leistungssteigernde Droge verursacht worden wäre. Es gäbe überhaupt kein Geheimnis. Er würde nicht immer noch „verarbeiten“ und „noch mit meinen Ärzten darüber sprechen“. Die Sache wäre klar und deutlich.

Der Eindruck, den ich beim Anhören des Interviews gewonnen habe, ist, dass er von dem, was die Ärzte ihm sagten, überrascht war und dass dies zu einer enormen kognitiven Dissonanz führte.

Sehen Sie sich das vollständige Video bei 2:20 an. Hamlin sagt: „Warum ist mir das passiert?“ Es ist also klar, dass Hamlin von dem, was ihm passiert ist, sehr überrascht war. Das passt dazu, dass er einen Impfstoff genommen hat, von dem alle sagten, er sei sicher, und dass er herausfand, dass er es nicht war. Er würde sich das nicht fragen, wenn er Kokain usw. genommen hätte.

Und schließlich haben die Leute, die behaupten, es habe nichts mit dem Impfstoff zu tun, keine plausible Erklärung geliefert, die den Tatsachen entspricht.

Gibt es einen weltberühmten Kardiologen, der heute zu Protokoll geben würde: „Es liegt nicht an den Impfstoffen“?

Ad-hominem-Angriffe

Ich habe keine andere Erklärung gefunden, die zu den Fakten passt, und deshalb sage ich, dass dies die wahrscheinlichste Erklärung ist.

Wenn Leute auf Ad-hominem-Angriffe zurückgreifen, ist das ein stillschweigendes Eingeständnis, dass sie mit mir nicht anhand der Fakten argumentieren können.

Sie artikulieren nie ein wahrscheinlicheres Faktenmuster, das durch tatsächliche Beweise gestützt wird.

Ich werde etwa heute noch angegriffen, weil ich gesagt habe, dass die medizinischen Experten, die ich konsultiert habe, mir gesagt haben, dass 9 Minuten HLW es unwahrscheinlich machen, dass Hamlin überleben würde. Laut der Studie Survival after in-hospital cardiopulmonary resuscitation in a major referral center: „Dauer der HLW >10 Minuten war prädiktiv für eine signifikant geringere Überlebensrate.“ Warum greifen Sie mich also damit an? Warum sagen Sie uns nicht einfach das wahrscheinlichere Szenario, das allen Beweisen entspricht?

Zusammenfassung

Eine Impfstoffschädigung ist die wahrscheinlichste Erklärung für Damar Hamlin. Sie passt zu allen Beweisen, einschließlich des obigen Videos, in dem Hamlin zugibt, dass er immer noch „verarbeitet“, was seine Verletzung verursacht hat, und dass er wirklich überrascht zu sein scheint, was mit ihm passiert ist.

Meines Wissens gibt es keine andere Erklärung, die mit allen Beweisen übereinstimmt.