China besiegt den US-Imperialismus wirtschaftlich, Russland besiegt ihn militärisch

Solange Washingtons Provokationen nicht das gefährlich instabile Gleichgewicht stören, von dem es abhängt, und zu einem dritten Weltkrieg führen, wird die Zukunft der Kriegsführung zwischen den USA und ihren geopolitischen Herausforderern nicht in erster Linie im Bereich internationaler Aufflammungen wie der „chinesischen Spionageballon“-Erregung liegen. Vielmehr wird es sich um eine Reihe wirtschaftlicher Kämpfe handeln, die damit enden, dass die Imperialisten die Vorherrschaft über den eurasischen Handel und damit ihre neokolonialen Rohstoffquellen verlieren. Die List der amerikanischen Kriegsmaschinerie, ein harmloses chinesisches Flugzeug als böswillig zu behandeln und es dann aus dramatischen Gründen abzuschießen, hat keine anderen Auswirkungen auf die Geschichte gehabt, als China einen weiteren Grund zu liefern, auf die USA sauer zu sein. Und solange Washington nicht in einer Weise übertreibt, von der es weiß, dass sie zu einer Krise führen würde, die es nicht mehr bewältigen kann, werden China und seine anderen Gegner auf Washingtons Eskapaden niemals mit einer Eskalation bis zum offenen Krieg reagieren. Diese Art von Kunststückchen der Imperialisten sind nichts anderes als Mittel, um ihren Militarismus, ihre Sanktionen und ihre kriegsbedingte Austerität zu rechtfertigen, von denen die Imperialisten hoffen, dass sie den Übergang zur Multipolarität umkehren werden.

Ich finde diese Inszenierungen von Dramatik seitens Washingtons relativ uninteressant, weil die Psyop-Manager es nicht schaffen werden, die Hegemonie der USA wiederherzustellen. Hyperbolische Schlagzeilen über einen Luftballon können einen Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung und der geostrategischen Neuausrichtung nicht rückgängig machen, der seit Jahrzehnten im Gange ist, und das ist die natürliche Entwicklung weg von der Unipolarität der Nachkriegszeit. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Film 55 Tage in Peking aus dem Jahr 1963, der das berühmte Zitat „Lass China schlafen, denn wenn es sich erhebt, wird die Welt zittern“ enthält, sehen wir endlich, wie dieser Aufstieg aussehen wird. Der Antiimperialist Pepe Escobar beschreibt das Ausmaß, in dem die VR China die wirtschaftliche Ausrichtung Eurasiens verändert:

Die akute Entkopplung der Lieferketten, das Crescendo der westlichen Hysterie über Pekings Haltung zum Krieg in der Ukraine und ernsthafte Rückschläge bei den chinesischen Investitionen im Westen spielen alle in die Entwicklung der BRI 2.0 hinein. Peking wird sich gleichzeitig auf mehrere Knotenpunkte des globalen Südens konzentrieren, insbesondere auf die Nachbarn in ASEAN und in Eurasien. Man denke nur an die von Peking finanzierte Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Jakarta-Bandung, die erste in Südostasien: ein BRI-Projekt, das in diesem Jahr eröffnet wird, da Indonesien den rotierenden ASEAN-Vorsitz innehat. China baut auch die East Coast Rail Link in Malaysia und hat die Verhandlungen mit den Philippinen über drei Eisenbahnprojekte wieder aufgenommen. Und dann sind da noch die übergeordneten Verbindungen. Die EAEU wird ein Abkommen über eine Freihandelszone mit Thailand abschließen. Am Rande der epischen Rückkehr von Luiz Inácio Lula da Silva an die Macht in Brasilien trafen sich am vergangenen Sonntag Beamte aus dem Iran und Saudi-Arabien, um – was sonst – über BRICS+ zu diskutieren. Der Veranstaltungsort war hervorragend gewählt: Brasilien wird von praktisch allen geopolitischen Akteuren als erstklassiges neutrales Gebiet betrachtet.

Auch wenn die VR China im Gegensatz zur DVRK beschlossen hat, den antifaschistischen Krieg Russlands nicht offen zu unterstützen, ist die Operation Z der Grund, warum dieses Projekt zur wirtschaftlichen Unterminierung des Imperiums im letzten Jahr so erfolgreich war. Das Hauptziel, das Washington mit der Provokation Russlands verfolgte, bestand darin, Russland so weit zu schwächen, dass sowohl die Russische Föderation als auch die Volksrepublik China erfolgreich durch imperialistische Pläne besiegt werden konnten. Das Kalkül dahinter war, dass, wenn Amerika und Europa die geopolitische Eskalation nutzen, um sich vollständig von Russland und schließlich auch von China abzukoppeln, der Schock zerstörerisch genug sein würde, um dieses Szenario eines destabilisierten Eurasiens herbeizuführen. Dies hängt von der Annahme ab, dass die imperialen Mächte nach einem halben Jahrtausend der Ausbeutung der kolonisierten und ehemals kolonisierten Völker folglich in der Lage sind, die aufstrebenden Supermächte Eurasiens zu vernichten. Dass ihre früheren Erfolge bei der Zerstörung anderer Gesellschaften eine Garantie dafür sind, dass sie auch weiterhin erfolgreich sein werden.

Diese Hybris und die verzweifelte Selbsttäuschung, die sie erfordert, zeigte sich, als der außenpolitische Chef der EU, Josep Borrell, erklärte, nachdem sich die Sanktionen im Herbst als unzureichend erwiesen hatten: „Die Welt braucht Europa … Der größte Teil der übrigen Welt ist ein Dschungel, und der Dschungel könnte in den Garten eindringen.“ Dies sind die Worte von jemandem, der gerade verloren hat, und zwar endgültig verloren. Die Tatsache, dass die Sanktionen ihr Ziel nicht erreicht haben, stellt ein großes, vergebliches Opfer seitens der imperialen Machtstruktur dar. Die Kampagne zur wirtschaftlichen Isolierung Russlands und Chinas hat die soziale Stabilität der imperialistischen Länder zerstört und den Lebensstandard gesenkt, während Schocks die Arbeiterklassen in diesen Ländern vernichten. Jetzt ist unsere herrschende Klasse mehr denn je von Aufständen bedroht, ohne die geopolitischen Siege errungen zu haben, die diese Zerstörung eigentlich bringen sollte.

Der Plan war, dass Amerikaner und Europäer kurzfristig wirtschaftlich leiden sollten, damit das Imperium auf dem geopolitischen Schachbrett Eurasiens gewinnen, die neokoloniale Extraktion wiederherstellen und letztlich die soziale Stabilität in den Kernländern wiederherstellen konnte. Was die Imperialisten stattdessen bekommen haben, ist eine Krise für den Kern, die niemals enden wird, nicht so lange die Arbeiterrevolution im Kern verzögert wird. Verschärfte Sparmaßnahmen und Repressionen sind alles, was das Proletariat der Kernländer erwarten kann, bis es ihnen gelingt, ihre bürgerliche Diktatur zu stürzen. Das einzig logische Ergebnis, zumindest wenn die Arbeiterbewegung stark genug wird, ist das Ende der Herrschaft unserer Oligarchie. Denn immer mehr Menschen erkennen die Realität, dass sich ihre Lebensumstände nur ändern können, wenn sie den Staat, der das Kapital an der Macht hält, zerschlagen.

Das ist seit Beginn des Kapitalismus so, unser sozioökonomisches System war immer zum Scheitern verurteilt. Mit diesem doppelten Krieg gegen den Imperialismus, den die Russen und die Chinesen führen, beschleunigt sich der Prozess des kapitalistischen Niedergangs. Dies gilt sowohl für die Länder, die noch von der imperialistischen herrschenden Klasse kontrolliert werden, als auch für Russland, das von einer wirtschaftlich weniger mächtigen Oligarchie geführt wird. Da sich das neoliberale System Russlands in Kriegszeiten als unfähig erweist, die Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen, hat der Krieg die Faschisten innerhalb der russischen Regierung an den Rand gedrängt und den Kommunisten mehr Macht verliehen; es waren die Kommunisten, die dazu beigetragen haben, Putin zum Vorgehen gegen den ukrainischen Faschismus zu drängen und damit Russlands Rolle als Herausforderer des Imperialismus zu festigen.

So wie es derzeit aussieht, gewinnen sie den Hebel, um eine bolschewistische Revolution 2.0 durchzuführen. Das Gleiche gilt für Weißrussland, wo die Kommunisten großen Einfluss auf einen bürgerlichen Staat haben, der Russland im antifaschistischen Krieg unterstützt. Dieser erfolgreiche gemeinsame Angriff auf das Imperium ist der Grund, warum Chinas BRI so effektiv geworden ist, wie sie jetzt ist. Z hat Russland dazu veranlasst, seine Beziehungen zu China zu verstärken und das Projekt der VR China zu erleichtern, die Länder an der Peripherie aus der Armut zu befreien.

Selbst unter den am wenigsten optimistischen Umständen wird die Beschleunigung des Übergangs zur Multipolarität, die die Operation Z darstellt, zweifellos die Niederlage des US-Imperialismus als globale Hegemonialmacht bringen. Und sollte der Klassenkampf weltweit ausreichend erfolgreich sein, werden wir sowohl eine Wiederherstellung der Sowjetunion als auch eine neue Welle von Revolutionen in den Ländern der Peripherie erleben, die durch die BRI die wirtschaftliche Stärke erlangen, um nicht mehr vom Imperium kontrolliert zu werden. Letztendlich könnte es auch in den Kernländern zu Revolutionen kommen, und damit zum Ende der Fähigkeit des Kapitals, jedes der historisch kolonisierten Länder zur Unterwerfung zu zwingen. Die Bourgeoisie wird fast endgültig verloren haben, und solange die künftigen sozialistischen Staaten am Klassenkampf festhalten, wird die Bourgeoisie als soziale Klasse aussterben können.