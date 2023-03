Video: Trump schwört, den „Tiefen Staat“ in „der letzten Schlacht“ völlig zu vernichten

„Ich werde die nicht gewählten Bürokraten entlassen, die unser Justizsystem zu einer Waffe gemacht haben.“

In seiner Rede vor einer riesigen Menschenmenge in Iowa am Montagabend versprach Präsident Trump, den „tiefen Staat völlig auszulöschen“, und bezeichnete seinen Vorstoß für eine zweite Amtszeit als „die letzte Schlacht“.

„Es ist ganz einfach: Unsere Feinde versuchen verzweifelt, uns zu stoppen, weil sie wissen, dass wir die Einzigen sind, die sie aufhalten können“, erklärte Trump.

„Ich werde die nicht gewählten Bürokraten entlassen, die unser Justizsystem zu einer Waffe gemacht haben“, fuhr Trump fort und fügte hinzu: „Ich werde das Justizministerium anweisen, gegen marxistische Staatsanwaltschaften vorzugehen, um sie für ihre illegale, auf Rassen basierende Durchsetzung des Gesetzes bezahlen zu lassen.“

„Viele Rassisten sind dort“, so Trump weiter.

🚨President Trump Speaking in Davenport IA: „I will totally obliterate the DEEP STATE.“ 👏👏🇺🇸pic.twitter.com/izP4ifLZ96 — TkMel 💜🇺🇸💜 (@TkMelly) March 14, 2023

„Wenn Sie mich wieder ins Weiße Haus bringen, wird die Herrschaft des korrupten Washingtoner Establishments beendet sein, das garantiere ich Ihnen“, sagte Trump der Menge.

President Trump in Davenport, Iowa: „2024 is the final battle.“ pic.twitter.com/9m5kayOYsC — MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) March 14, 2023

Trump sprach auch über die Auflösung des Bildungsministeriums:

Trump sagt in Davenport, IA, dass er das Bildungsministerium auflösen und die Ressourcen und Segmente an die einzelnen Staaten zurückschicken wird!

Trump says in Davenport, IA he’s going to break up the Department of Education and send the resources, and segments back to the individual states!! 🔥 🔥 pic.twitter.com/ZXuXt7r35s — TrashDiscourse🗑️ (@ThaWoodChipper) March 14, 2023

Während viele von Trumps Worten begeistert waren, stellten andere fest, dass wir das alles schon einmal gehört haben.

Trump: „Ich werde den Tiefen Staat vollständig auslöschen … Ich werde das Justizministerium anweisen, gegen marxistische Staatsanwaltschaften vorzugehen, um sie für ihre illegale, rassistische Durchsetzung des Gesetzes bezahlen zu lassen.“

Kaputte Platte. Er hatte seine Chance

Broken record. He had his chance.🙄 — ✶ Eʅυȥιꪜꪜ ✶ (@2AWoman) March 14, 2023

Trump ist der Kandidat, den das Establishment und seine Medien am meisten ablehnen. Er weiß jedoch, dass er nicht in der Lage ist, sie auszurotten. Die Aussage „Ich werde den DEEP STATE völlig auslöschen“ ist nur Propaganda, um die Leute dazu zu bringen, für ihn zu stimmen. Er weiß, dass die Leute das gerne hören.

#Trump is the candidate that the establishment and its media dislike the most. However he knows that he is not able to root them out. Saying „I will totally obliterate the DEEP STATE“ is just propaganda to get people to vote for him. He knows that people like to hear that https://t.co/steqyYW0n0 — Mahyar Harsini (@Mah__Yar) March 14, 2023

Das sind wunderbare Worte, aber wie will er mehr Einfluss auf das Justizministerium haben als beim ersten Mal?

Those are wonderful words, but how does he expect to have any more influence over the DOJ than he did the first time? — Brad (@bafrienddc) March 14, 2023

Klingt gut, aber er muss anfangen, bessere Leute für seine Verwaltung auszuwählen. Ich schlage vor, nicht nur Leute, die ihm sagen, wie großartig er ist, und dann versuchen, ihn zu untergraben. Seine Schwäche für Schmeicheleien ist sein eigenes Verderben.