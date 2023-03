Robert Kennedy Jr. hat Informationen, die zeigen, dass Wissenschaftler und die US-Armee wahnsinnig sein müssen

Robert Kennedy Jr. bei Jimmy Dore

Dr. Anthony Fauci ist seit 2002 für die Entwicklung von Biowaffen für das Pentagon zuständig. 2014 entkamen drei Viren aus US-Labors, weshalb er seine Biowaffenforschung in das Labor in Wuhan verlegte:

„Sie nahmen das Geld, das Cheney ihnen [aus dem Patriot Act] gab, 2,2 Milliarden Dollar, und leiteten es durch das NIH, und alles lief über Anthony Fauci. Ab 2002 erhielt Anthony Fauci vom Pentagon eine 68-prozentige Gehaltserhöhung für die Entwicklung von Biowaffen, und er bekam ein riesiges Budget von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr, und dann begann er mit all diesen „gain-of-function“-Maßnahmen.



Im Jahr 2014 entkamen drei dieser Viren in öffentlichkeitswirksamen Ausbrüchen aus verschiedenen Labors in den USA. Der Kongress veranstaltete Anhörungen dazu. Alle waren wütend, und 300 Spitzenwissenschaftler schickten ein Schreiben an Obama, in denen sie sagten, man müsse Fauci ausschalten, weil er eine Pandemie auslösen werde.



Also ordnete Obama ein Moratorium an, und zu dieser Zeit hatte Fauci achtzehn verschiedene Experimente zur Funktionssteigerung in den USA durchgeführt. Stattdessen verlegte er seine Experimente ins Ausland nach Wuhan, wo er sie außer Sichtweite der 300 Wissenschaftler und der neugierigen Beamten des Weißen Hauses durchführen konnte, die versuchten, ihm das Handwerk zu legen.



Und er machte mit denselben Leuten weiter, die er hier finanzierte, Ralph Baric und Peter Dazak, und sie verlegten ihren Betrieb in das Labor in Wuhan.“

.@RobertKennedyJr tells @jimmy_dore that Dr. Anthony Fauci has been in charge of developing bioweapons for the Pentagon since 2002, and in 2014, three viruses escaped from US labs, so he moved his bioweapons research to the Wuhan lab:



"They took the money that Cheney gave them… https://t.co/mNEK8xCYYE pic.twitter.com/8pZPr1Vusl