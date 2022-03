Tucker Carlson reagierte am Montag auf Forderungen nach seiner Verhaftung, nachdem er über die aktuellen Entwicklungen bei den von den USA betriebenen Biolabors in der Ukraine berichtet hatte.

Carlson wandte sich insbesondere an die Moderatoren von „The View“, die ihn als „russischen Propagandisten“ und „ausländischen Agenten eines Diktators“ bezeichneten und ihn beschuldigten, „Putin dabei zu helfen, mit kriminellen Handlungen gegen Zivilisten davonzukommen“.

Die Moderatorin Whoopi Goldberg erklärte: „Früher hat man Leute für so etwas verhaftet“.

„Wirklich?“ Carlson konterte und fügte hinzu: „Früher hat man Leute verhaftet, weil sie so etwas gesagt haben. Wann haben sie Leute verhaftet, weil sie so etwas gesagt haben, und wer genau waren sie?“

„Wir befinden uns also im Krieg mit Russland! Wir müssen euch in den Gulag schicken, weil wir Freiheit wollen!“ Carlson fuhr fort.

„Denn eine Demokratie hat keine Geduld für abweichende Meinungen ihrer eigenen Bürger, vor allem nicht für Bürger, die aufrichtig das Beste für ihr Land erhoffen und dafür beten“, sagte er weiter.

The U.S. government confirmed there are biolabs in Ukraine. But now anyone who says that out loud is accused of treason. pic.twitter.com/8s6UPhBoAL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 15, 2022

Carlson ging dann auf weitere Enthüllungen über die Finanzierung von Biolabors durch die US-Regierung ein.

Am Wochenende berichtete CBS News, dass Beamte des Pentagon bestätigt haben, dass diese Biolabore in der Ukraine tatsächlich an Milzbrand und anderen „tödlichen Krankheitserregern“ forschen“, so Carlson.

Der Direktor des U.S. Cooperative Threat Reduction Program, ein Mann, der einen Mann namens Robert Pope kennen würde, hat bestätigt, dass Wissenschaftler in der Ukraine Krankheitserreger aus der Sowjetzeit zu Forschungszwecken aufbewahren.

„Sie sagten uns, sie würden sie vernichten. Sie hätten sie vernichten müssen, aber das haben sie nicht getan. Was kann in einem aktiven Kriegsgebiet schon schiefgehen? Und sie wussten, dass diese Erreger existierten und dass mit ihnen experimentiert und geforscht wurde“, so Carlson.

Der Moderator lud auch Tulsi Gabbard wieder ein, um über das Material zu sprechen, nachdem sie von den oben erwähnten Kritikern für eine mögliche Verhaftung in einen Topf geworfen wurde: