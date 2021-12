Viele sind gestorben, weil sie von den Medien über eine tödliche Covid-Pandemie getäuscht wurden

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Der Virologe Marc G. Wathelet nennt 13 Gründe, warum das Covid-Virus nicht gefährlich genug ist und war, um außergewöhnliche Maßnahmen wie Abriegelungen, Masken und Impfungen mit einem unsicheren experimentellen „Impfstoff“ zu erfordern.

Dr. Wathelet weist darauf hin, dass die Tödlichkeit von Covid mit der der saisonalen Grippe vergleichbar ist. Er weist darauf hin, dass nach Angaben der CDC 99 % aller Covid-Todesfälle mindestens eine Begleiterkrankung und 95 % mehrere Begleiterkrankungen aufwiesen. Tatsache ist auch, dass die meisten Todesfälle darauf zurückzuführen sind, dass eine Behandlung mit wirksamen und sicheren Heilmitteln wie HCQ und Ivermectin unterlassen wurde.

Dr. Wathelet weist darauf hin, dass die Beweise schlüssig sind, dass der begrenzte und kurzfristige Schutz durch den Impfstoff durch das „Shedding“ des Impfstoffs ausgeglichen wird, d. h. der Impfstoff fördert die Ansteckung, anstatt sie zu begrenzen. Wie von Big Pharma und den NIH unabhängige Wissenschaftler festgestellt haben, schädigt der „Impfstoff“ zudem das angeborene Immunsystem und macht die Geimpften anfälliger für Covid, andere Viren und Krankheiten wie Krebs als Ungeimpfte. Siehe z.B.: hier und hier.

Die Unwirksamkeit des „Impfstoffs“ macht das Erreichen einer Herdenimmunität unmöglich. Außerdem fördert der „Impfstoff“ die Entstehung neuer Varianten, die das Virus verbreiten.

Unter Berücksichtigung der bekannten Untertreibung der unerwünschten Impfstoffreaktionen in der offiziellen Datenbank ist es wahrscheinlich, dass der Impfstoff mehr Menschen getötet und verletzt hat als das Covid-Virus. Aus der offiziellen VAERS-Datenbank geht hervor, dass durch die Covid-Impfstoffe 30-mal mehr Menschen verletzt wurden als durch alle anderen Impfstoffe zusammen, und 60-mal mehr Menschen getötet wurden als durch alle anderen Impfstoffe zusammen.

Zwangsimpfungen stellen einen Verstoß gegen die Nürnberger Gesetze dar und werden mit der Todesstrafe geahndet. Es ist unsinnig, dass Regierungen im Namen der „öffentlichen Gesundheit“ ein so schweres Verbrechen begehen. Wie Dr. Wathelet feststellt, wird die inszenierte „Pandemie“ außerdem dazu benutzt, politische Veränderungen in liberalen Demokratien zu erzwingen und westliche Regierungen durch totalitäre Regime zu ersetzen, in denen die bürgerliche Freiheit im Namen der „öffentlichen Gesundheit“ zerstört wird. In Australien sitzen die Bürger jetzt in Konzentrationslagern, und in Österreich und Deutschland sowie in der EU drohen Beamte damit, ungeimpfte Bürger zu inhaftieren.

Aus den von Dr. Wathelet vorgelegten Daten schließe ich, dass Ungeimpfte für sich selbst und für andere viel sicherer sind als Geimpfte und dass die Kovid-Maßnahmen die Handlanger des Totalitarismus sind.

Dreizehn Gründe, warum die Covid-Impfung kontraproduktiv ist

Von Marc. G. Wathelet

1) Die Letalität von COVID19 ist mit der von anderen verbreiteten Atemwegsviren vergleichbar:

Daten von Pr. John Ioannidis, Universität Stanford

IFR = infection fatality ratio (IFR) ist der prozentuale Anteil der Todesfälle, die auf eine Infektion zurückzuführen sind. In der nachstehenden Tabelle überlebten beispielsweise 99,9973 % der mit COVID19 infizierten Kinder und Jugendlichen im Alter von 0-19 Jahren bei einer IFR von nur 0,0027 % (1 Todesfall bei 37037 Infektionen!)

Diese Daten sind ohne frühzeitige Behandlungen, die die Letalität noch weiter verringern und die Entwicklung einer langen COVID verhindern würden.

Daher sollten keine außergewöhnlichen Maßnahmen erforderlich sein.

2) 99 % der COVID-Todesfälle haben mindestens eine Komorbidität, 95 % haben mehrere Komorbiditäten, so die CDC-Daten: Hier die Liste.

Daher besteht für Menschen ohne Begleiterkrankungen kein oder nur ein sehr geringes Risiko, an dieser Krankheit zu sterben.

3) Die Wirkung des COVID-19-Impfstoffs auf die Ansteckung lässt schnell nach, ist bestenfalls geringfügig und fördert die Ansteckung sogar schon früh nach der Impfung.

Daher sind die C19-Impfstoffe nutzlos, wenn nicht sogar kontraproduktiv für die Kontrolle von Kontaminationen durch dieses Virus.

4) Die Viruslast ist in den ersten 5 Tagen, dem Zeitraum, in dem der größte Teil der Übertragung stattfindet, zwischen Geimpften und Nichtgeimpften nicht zu unterscheiden. Geimpfte Personen halten sich weniger an die Verhaltensempfehlungen zur Begrenzung der Virusverbreitung, da sie fälschlicherweise glauben, dass sie das Virus nicht tragen und andere Menschen nicht anstecken können.

Daher sind die C19-Impfstoffe nicht nur nutzlos, sondern kontraproduktiv für die Kontrolle der Übertragung des Virus.

5) Eine Herdenimmunität wurde selbst in Ländern mit extrem hohen Impfraten nicht erreicht und ist mit den verwendeten undichten Impfstoffen schlicht unmöglich. Darüber hinaus wurden natürliche Infektionen mit SARS-CoV-2 unter anderem bei Hunden und Katzen gemeldet, was darauf hindeutet, dass das COVID19-Virus nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Haustieren überleben kann.

Eine Erhöhung der Durchimpfungsrate wird es uns daher nicht ermöglichen, die Ausbreitung dieses Virus zu kontrollieren.

6) Neue Daten zeigen, dass die Impfung die Entstehung neuer Varianten fördert, wie es die Evolutionstheorie vorausgesagt hat. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34873910/

Daher ist eine Impfung während einer Pandemie kontraproduktiv und führt nur zur Entstehung neuer Varianten, die gegen die Impfung resistent sind.

7) Alle Pharmakovigilanzdaten deuten darauf hin, dass COVID-19-Impfstoffe im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen eine viel höhere Rate an schweren Nebenwirkungen (z. B. das ~30-fache im VAERS (Vaccine Adverse Effects Resporting System)) und Todesfällen (z. B. das ~60-fache im VAERS) aufweisen. Das 1990 eingerichtete Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist ein nationales Frühwarnsystem zur Aufdeckung möglicher Sicherheitsprobleme bei in den USA zugelassenen Impfstoffen. VAERS wird gemeinsam von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der U.S. Food and Drug Administration (FDA) verwaltet. Die Prüfung der VAERS-Daten zeigt, dass der Impfstoff als Todesursache für nur 14 % der Todesfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung ausgeschlossen werden kann. Die Pharmakovigilanz ist passiv und erfasst nur einen kleinen Teil der unerwünschten Wirkungen, so dass die Dunkelziffer der unerwünschten Wirkungen in mehreren unabhängigen Studien zwischen 90 und 99 % liegt.

Daher stellt die C19-Impfung ein ernsthaftes Risiko für die Gesundheit dar, einschließlich Invalidität und Tod.

8) Eine sehr große israelische Studie verglich die Ergebnisse einer COVID19-Infektion zwischen nicht geimpften Israelis mit natürlicher Immunität aufgrund einer früheren Infektion und Israelis, die zweimal geimpft worden waren https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1. Die Forscher fanden für die geimpfte Gruppe ein 13-fach erhöhtes Risiko für eine Durchbruchsinfektion mit der Delta-Variante, ein 7-fach erhöhtes Risiko für eine symptomatische Erkrankung und ein größeres Risiko für COVID-19-bedingte Krankenhausaufenthalte im Vergleich zu denjenigen, die zuvor infiziert, aber nicht geimpft waren.

Die israelischen Forscher kamen daher zu dem Schluss, dass die natürliche Immunität im Vergleich zu einer durch eine Zweidosenimpfung hervorgerufenen Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz vor einer Infektion, einer symptomatischen Erkrankung und einem Krankenhausaufenthalt aufgrund der Delta-Variante von SARS-CoV-2 bietet.

9) Aus bioethischer Sicht erfordert das Risiko der Invalidität und des Todes eines gesunden Empfängers eines Impfstoffs, dass er die Wahl haben muss, den Impfstoff anzunehmen oder abzulehnen.

Ohne freien Willen gibt es daher keine gültige Einwilligung, und Zwangsimpfungen kommen rechtlich gesehen einer Körperverletzung gleich.

10) Aus der Sicht der medizinischen Deontologie erfordern alle medizinischen Behandlungen eine informierte Zustimmung, und daher sollten Impfungen niemals obligatorisch sein, insbesondere nicht für Impfstoffe, die noch experimentell sind und deren mittel- und langfristige Folgen für die Gesundheit wir nicht kennen.

Die Erzwingung einer medizinischen Behandlung gegen den Willen des Patienten zerstört daher das Vertrauen in den Berufsstand und die Beziehung zwischen Arzt und Patient.

11) Vom moralischen Standpunkt aus gesehen wurde der Nürnberger Kodex gerade deshalb entwickelt, um jede Art von medizinischen Experimenten ohne die Zustimmung des Probanden zu verbieten.

Seit den Nürnberger Prozessen in Deutschland nach dem Ende des 2. Weltkriegs werden daher erzwungene medizinische Eingriffe gegen den freien Willen des Einzelnen als kriminell eingestuft.

12) Vom juristischen Standpunkt aus gesehen, wie Alessandro Negroni, Professor für Rechtsphilosophie an der Universität Genua, darlegt. „Nach europäischem und internationalem Recht stellen die genetischen Impfstoffe gegen Covid ein medizinisches Experiment am Menschen dar. Sowohl aus ethischer als auch aus rechtlicher Sicht kann niemand gezwungen werden, sich einer Form von medizinischem Experiment zu unterziehen, wenn keine freie und informierte Zustimmung vorliegt.“ http://www.mediaplus.site/2021/10/09/les-vaccins-genetiques-anti-covid-sont-une-forme-dexperimentation-medicale/

13) Aus politischer/historischer Sicht ist es für viele Beobachter offensichtlich, dass die „Covid-Krise“ dazu benutzt wird, politische Veränderungen in liberalen Demokratien gegen den Willen des Volkes zu erzwingen, hin zu einem totalitären Regime, das die Menschenrechte, die bürgerlichen Freiheiten und die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen tritt. Christine Anderson, Mitglied des Europäischen Parlaments, sagte: „Ich bin Deutsche, und wir haben unsere Großeltern einmal gefragt, wie sie einfach schweigend zusehen konnten, wie ein schreckliches totalitäres Regime zustande kam.“