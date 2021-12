Südkorea setzt Gesichtserkennungskameras ein, um COVID-Fälle zu verfolgen und die Einhaltung der Maskenpflicht zu gewährleisten

Der Plan wird als „neototalitär“ bezeichnet.

Die Behörden in Südkorea wollen das landesweite Netz von Gesichtserkennungskameras nutzen, um Personen mit COVID in Echtzeit zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie Gesichtsmasken tragen.

Das System wird im Januar zunächst in Bucheon, einem Vorort von Seoul, getestet, bevor es auf andere Gebiete des Landes ausgeweitet wird.

Das System nutzt künstliche Intelligenz und Gesichtserkennungssoftware, die mit den 10.820 Sicherheitskameras der Stadt verbunden ist, um die Bewegungen aktiver Fälle und ihrer engen Kontakte zu verfolgen und festzustellen, ob sie eine Maske tragen, berichtet RT.

Ein Beamter sagte, das System sei notwendig, um die Arbeitsbelastung des Teams zu verringern, das mit der Verfolgung von COVID-Fällen in der Stadt betraut ist und sich dabei auf Informationen wie Aufzeichnungen über Kartenkäufe und Standortdaten von Mobiltelefonen stützt.

„Der Einsatz der Gesichtserkennungstechnologie ermöglicht eine sofortige Analyse“, sagte der Bürgermeister von Bucheon, Jang Deog-cheon, und fügte hinzu, dass dies die Belastung der Mitarbeiter verringere, die „stundenlang ein einziges [Segment des] CCTV-Materials analysieren müssen.“

