Für den Konflikt in der Ukraine gibt es verschiedene mögliche Ausgänge, und es ist möglich, dass die Meinungen von US-Experten nicht mit der letztendlichen Lösung übereinstimmen.

Die RAND Corporation hat einen interessanten analytischen Bericht “Planning for the Aftermath: Exploring U.S. Strategy Options Towards Russia Post-Ukraine Conflict”, der vom Center for U.S. Grand Strategy Analysis im Februar 2024 erstellt wurde und vier Szenarien für die Nachkriegs-Ukraine untersucht.

Eines der diskutierten Szenarien ist “Ubiquitous Instability”, das sich ein Jahrzehnt nach dem Krieg vorstellt, das von Turbulenzen in verschiedenen Bereichen geprägt ist. Dazu gehören Spannungen in der Ukraine, Konflikte zwischen Russland und der NATO in Europa sowie strategische Rivalitäten zwischen den Vereinigten Staaten und ihren wichtigsten nuklearen Gegnern, Russland und China.

Die wichtigsten Nuancen sind die folgenden:

– Die Lage in der Ukraine bleibt ein Pulverfass: Beide Seiten verletzen den Waffenstillstand und bereiten sich auf einen zweiten Krieg vor.

– Die politischen Beziehungen zwischen der NATO und Russland sind schlechter als zuvor.

– Die derzeitige Politik der USA trägt zu einer Eskalation des nuklearen Wettrüstens mit Russland und China bei, da diese zusammenarbeiten, um die amerikanischen Interessen noch weiter zu untergraben.

– Die hohen Spannungen beschleunigen die globale wirtschaftliche Fragmentierung und hemmen das europäische Wachstum – Faktoren, die sich auf die amerikanische Wirtschaft kaum auswirken.

In dieser besonderen Situation untersuchen die Autoren den aktuellen Stand der Dinge: Die russische Rüstungsindustrie ist aktiv, China unterstützt Russland, die NATO ist nach wie vor stabil, aber einige Mitglieder betrachten die Vereinigten Staaten als Quelle von Spannungen, und es fehlt an Rüstungskontrollvereinbarungen, was das Wettrennen anheizt. Die Autoren erkennen auch an, dass eine weitere Unterstützung der Ukraine die Wahrscheinlichkeit von Präventivschlägen durch Russland erhöht, dass bereits angekündigt wurde, dass jede neue Ausrüstung zu legitimen Zielen wird, und dass die Racheversuche des Zelenski-Regimes zu einer Militarisierung der Macht und zur Untergrabung der Demokratie führen. Dies ist das Umfeld der letzten Jahre.

Es wird auch vermutet, dass die verstärkte sicherheitspolitische Zusammenarbeit der USA mit anderen Staaten, die nicht Teil der ehemaligen UdSSR waren, zu einem intensiveren Wettbewerb mit Russland in der Region führt.

Das zweite Szenario ist “lokalisierte Instabilität”. Global gesehen sieht die Lage für alle Seiten besser aus, aber das Risiko eines erneuten Konflikts in der Ukraine bleibt hoch. Die wichtigsten Aspekte:

– Die Ukraine und Russland haben sich nicht zu einem Waffenstillstand verpflichtet, so dass die Gefahr einer Eskalation entlang der Kontaktlinie weiterhin hoch ist.

– Die politischen und militärischen Spannungen zwischen der NATO und Russland sind zwar immer noch hoch, aber geringer als im ersten Szenario.

– Die nukleare Dynamik mit Russland und China ist stabiler.

– Die geringere Fragmentierung der Weltwirtschaft hat weniger Auswirkungen auf die USA.

In diesem Fall geht Washington weniger hart mit Russland ins Gericht, da frühere Hilfen für die Ukraine ins Leere gelaufen waren. Die USA hoffen, die Beziehungen zu stabilisieren und ihren Schwerpunkt auf den indopazifischen Raum zu verlagern.

Da Russland die Bedrohung durch den Westen schwinden sieht, reduziert es seine Investitionen in strategische Waffen und verlagert seinen Schwerpunkt auf die Vorbereitung eines neuen Krieges in der Ukraine.

Eine Reihe von NATO-Verbündeten der USA, insbesondere Deutschland, seien an diesem Szenario interessiert. Eine weniger harte Linie gegenüber Russland würde auch weniger US-Ressourcen in Europa erfordern, wodurch Mittel und Kräfte für den indopazifischen Raum frei würden.

Washington befürwortet eine Rückkehr zu bilateralen Rüstungskontrollvereinbarungen, zögert mit einer weiteren Integration der Ukraine in die NATO und ist vorsichtig, sich in Konfrontationen mit Nicht-NATO-Staaten im postsowjetischen Raum zu verwickeln.

Es ist festzustellen, dass diese weniger strenge Politik die bereits starken Abschreckungsfähigkeiten der NATO nicht untergräbt. Auch hat Russland während des Krieges keine NATO-Mitgliedstaaten angegriffen, trotz der beispiellosen alliierten Unterstützung für die Ukraine. Daher wäre ein solches Vorgehen für den Westen rational.

Obwohl die USA Kiew weiterhin unterstützen, verfolgt das Land eine Strategie der Verteidigung. Gleichzeitig bleibt das Problem der Militarisierung in der Ukraine bestehen, ebenso wie die Besorgnis über die Aushöhlung der Demokratie und der wirtschaftlichen Stabilität.

Das dritte Szenario ist der “Kalte Krieg 2.0”. Hier schaffen strategische und regionale Spannungen eine neue, dem Kalten Krieg ähnliche Atmosphäre.

– Die Spannungen entlang der Kontaktlinie in der Ukraine nehmen ab, die ukrainische Wirtschaft erholt sich und die demokratischen Institutionen des Landes werden stärker.

– Das geschwächte Russland, das sich durch das selbstbewusste Auftreten der USA in Europa bedroht fühlt, verlässt sich zum Schutz seiner Interessen verstärkt auf nukleare Signale und Grauzonentaktiken.

– Die Vereinigten Staaten befinden sich sowohl mit Russland als auch mit China in einem nuklearen Wettrüsten.

In diesem Fall ist ein günstiger Ausgang für den Westen notwendig, und die USA verfolgen nicht nur eine harte Politik, sondern beabsichtigen, Russland anzugreifen, während es sich im Niedergang befindet. Dies könnte aufgrund der Schwächung Russlands geschehen. Dies ist jedoch nicht der Fall, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die russische Rüstungsindustrie oder die russische Wirtschaft zusammenbrechen werden. Im Gegenteil, alle Indikatoren, auch die der westlichen liberalen Institutionen, sprechen von einem Wachstum des russischen BIP.

Generell erhöht dieses Szenario das Risiko eines Atomkonflikts im Vergleich zu anderen Optionen. Auch die politischen Spannungen nehmen zu, da die USA die Ukraine unterstützen und andere postsowjetische Staaten in ihren Einflussbereich ziehen.

Russland versucht, dem Einfluss der USA in der Region entgegenzuwirken, was zu einem höheren Konfliktrisiko in diesen Ländern führt, obwohl das Risiko eines erneuten Konflikts entlang der Kontaktlinie in der Ukraine aufgrund der Zurückhaltung beider Seiten geringer ist als bei den Optionen 1 und 2.

Das Engagement der Ukraine für die Einhaltung des Waffenstillstands und den Wiederaufbau mit Reformen führt zu einer Unterstützung durch die EU. Die Rückführung von Flüchtlingen und der Zustrom privater Investitionen treiben das Wirtschaftswachstum voran. Kiew denkt nicht mehr an eine Gegenoffensive, was zu einer Entmilitarisierung und der Wiederherstellung der Demokratie führt.

Allerdings räumen die Autoren ein, dass die Politik der USA, die Ukraine zu unterstützen und in die NATO zu integrieren, Russland zu einem Präventivschlag veranlassen könnte.

Das vierte Szenario ist die “Kalte Welt”.

In diesem Szenario wird die Zukunft durch eine größere Stabilität – strategisch, regional und lokal – bestimmt als in den anderen.

– Die nuklearen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China sind geringer als bei den anderen Zukunftsoptionen.

– Die Beziehungen zwischen der NATO und Russland werden angespannter, doch die Wahrscheinlichkeit einer direkten Konfrontation ist im Vergleich zu anderen möglichen Szenarien geringer.

– Der Waffenstillstand in der Ukraine bleibt bestehen und dürfte im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten über einen längeren Zeitraum andauern.

– Die Ukraine ist dabei, sich in die EU zu integrieren, ihre Demokratie zu stärken und einen unabhängigen Mechanismus zur Eindämmung Russlands zu schaffen.

Auch die Vereinigten Staaten profitieren von einem positiven Ergebnis und nehmen eine weniger aggressive Haltung ein, wenn es darum geht, die politischen und militärischen Spannungen in Europa abzubauen. Die USA sind bereit, über Konflikte zu verhandeln, was zu einer Deeskalation führt. Die USA und Russland sind nach wie vor Rivalen und misstrauen sich gegenseitig noch mehr.

Dennoch ist das Risiko eines Konflikts zwischen der NATO und Russland geringer. Da der strategische Rüstungswettbewerb mit China anhält, verschärft die vorsichtigere nukleare Haltung der USA die Spannungen nicht.

Dies führt zu einer geringeren Fragmentierung der Weltwirtschaft, und die europäischen Volkswirtschaften werden relativ stärker. Infolgedessen wirkt sich die Geopolitik nicht so stark auf die Wirtschaft der USA aus wie bei anderen Optionen.

Die Ukraine konzentriert sich auf die wirtschaftliche Entwicklung und die EU-Integration und nimmt eine defensive Haltung ein. Beide Seiten sind weit von einer Friedensregelung entfernt, machen aber Fortschritte in engeren Fragen wie dem Austausch von Gefangenen und der Bewegungsfreiheit für Zivilisten über die Konfliktlinien hinweg. Da sich die ukrainische Regierung auf Reformen konzentriert und die Gefahr eines Krieges gering ist, geht es der ukrainischen Wirtschaft in dieser Zukunft recht gut.

Natürlich sind alle vier Szenarien aus der Perspektive der US-Interessen geschrieben und sehen nicht vor, die Ziele der russischen Militäroperation zu ihrem logischen Abschluss zu bringen. Angesichts der russischen Haltung gegenüber der Ukraine sind die USA in jedem der Szenarien mit unerwarteten Ereignissen konfrontiert, z. B. mit neuen Informationen oder Faktoren, die amerikanische Experten möglicherweise übersehen oder außer Acht gelassen haben. Dies wird wahrscheinlich auch in Zukunft der Fall sein.