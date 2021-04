Vier Worte, die Gates und seine Kumpels verachten: Demokratie & Mindestförderpreis

Die Bill and Melinda Gates Foundation und eine Reihe von hochkarätigen Persönlichkeiten und Politikern drängen auf unregulierte Gen-Editing-Technologien, die Einführung von in Laboren hergestellten bio-synthetischen Lebensmitteln, die erweiterte Verwendung von patentiertem Saatgut und die Rücknahme von Subventionen und Unterstützung für Bauern in Ländern wie Indien.

Diese neoliberalen Evangelisten verachten die Demokratie und glauben, dass der Staatsapparat und öffentliche Gelder nur die Ambitionen ihrer zügellosen Megakonzerne unterstützen sollten.

Die Konzerne springen auf den „Nachhaltigkeits“-Zug auf, indem sie die traditionelle Landwirtschaft und echte nachhaltige Agrarnahrungssysteme untergraben und diese Übernahme der Nahrungsmittel durch die Konzerne als eine Art humanitäres Unterfangen verpacken.

Die Watchdog-Organisation Corporate Europe Observatory (CEO) stellt fest, dass sich die Europäische Kommission zu einer grundlegenden Abkehr von der industriellen Landwirtschaft verpflichtet hat. Mit dem Ziel, den Einsatz von Pestiziden bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und den Anteil der ökologischen Landwirtschaft auf 25 Prozent zu erhöhen, argumentiert CEO, dass „business as usual“ keine Option mehr ist. In der Tat bedeutet dies eine existenzielle Krise für Saatgutlieferanten und Pestizidhersteller wie Bayer, BASF, Corteva (DowDupont) und Syngenta (ChemChina).

Doch diese Konzerne wehren sich an verschiedenen Fronten, nicht zuletzt, indem sie einen anhaltenden Kampf führen, um ihre neue Generation gentechnischer Verfahren von den europäischen Vorschriften auszunehmen. Sie wollen nicht, dass Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, die mit Gen-Editing-Techniken wie CRISPR-Cas erzeugt wurden, einer Sicherheitsprüfung, Überwachung oder Verbraucherkennzeichnung unterliegen. Dies ist bedenklich angesichts der realen Gefahren, die von diesen Techniken ausgehen.

So weist eine neue, in der Zeitschrift Environmental Sciences Europe veröffentlichte Arbeit von Dr. Katharina Kawall auf die negativen Auswirkungen auf Ökosysteme hin, die durch die Freisetzung von gen-editierten Pflanzen entstehen können. Diese unbeabsichtigten Effekte ergeben sich aus den beabsichtigten Veränderungen, die durch das Genome Editing induziert werden und verschiedene Stoffwechselprozesse in den Pflanzen beeinflussen können.

Das neue Papier fügt sich in eine wachsende Zahl von begutachteten Forschungsergebnissen ein, die die Behauptungen der Industrie über die „Präzision“, die Sicherheit und die Vorteile von gen-editierten Organismen in Frage stellen.

Jüngste Untersuchungen der Grünen und der Freien Europäischen Allianz im Europäischen Parlament zeigen, dass 86 Prozent der Europäer, die von gentechnisch veränderten Lebensmitteln gehört haben, wollen, dass Produkte, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, als solche gekennzeichnet werden. Etwa 68 Prozent der Befragten, die von neuen gentechnischen Methoden gehört haben, fordern, dass Lebensmittel, die mit diesen Techniken, wie CRISPR, hergestellt wurden, als GE gekennzeichnet werden. Nur drei Prozent stimmten dem Vorschlag der Industrie zu, diese Produkte von der Sicherheitsprüfung und Kennzeichnung auszunehmen.

Nichtsdestotrotz ebnet die Industrie mit Hilfe von 1,3 Millionen Euro der Gates-Stiftung den Weg für eine Deregulierung, indem sie weitreichende Lobbyarbeit bei politischen Entscheidungsträgern betreibt und diese Technologien mit dem Argument des Klimaschutzes und der „Nachhaltigkeit“ bewirbt. Durch Greenwashing hofft die Industrie, mit ihren „Rettet-den-Planeten“-Produkten die Regulierung zu umgehen und in Zeiten des „Klimanotstands“ öffentliche Akzeptanz zu gewinnen.

Nicht zum ersten Mal zeigt der Lobbyismus, den die Gates-Stiftung betreibt, eine völlige Verachtung für demokratische Prozesse oder die öffentliche Meinung. Im Jahr 2018 entschied der Europäische Gerichtshof, dass neue Gentechnologien reguliert werden müssen. Wie von Marie Astier und Magali Reinert in der französischen Publikation Reporterre beschrieben, steht Gates ganz im Zentrum des Versuchs, dieses Urteil zu umgehen.

Natürlich ist nicht nur der europäische Agrar- und Lebensmittelsektor im Visier von Bill Gates und globalen Agrar- und Lebensmittelkonzernen. Indien war in den letzten Monaten aufgrund der anhaltenden Massenproteste von Landwirten, die die Aufhebung von drei kürzlich erlassenen Agrargesetzen fordern, in den Schlagzeilen sehr präsent.

Die Umweltschützerin Vandana Shiva hat bei zahlreichen Gelegenheiten beschrieben, wie die Gates-Stiftung mit ihrer „Ag One“-Initiative auf eine einzige Art von Landwirtschaft für die ganze Welt drängt. Ein Top-Down-Ansatz, unabhängig davon, was Landwirte oder die Öffentlichkeit brauchen oder wollen. Zu dieser Strategie gehört auch die digitale Landwirtschaft, bei der die Landwirte überwacht und ihre landwirtschaftlichen Daten ausgewertet werden, die dann neu verpackt und wieder an sie verkauft werden.

Zusammen mit Bill Gates ist dies genau das Agrarmodell, das Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Bayer, Syngenta, Corteva und Cargill im Sinn haben. Der jüngste Einstieg der Tech-Giganten in den Sektor wird zunehmend zu einer für beide Seiten vorteilhaften Integration zwischen den Unternehmen führen, die den Landwirten Produkte liefern (Pestizide, Saatgut, Dünger, Traktoren, Drohnen usw.), und denjenigen, die den Datenfluss kontrollieren (über Böden, Wetter, Schädlinge, Unkraut, Landnutzung, Verbraucherpräferenzen usw.) und Zugang zur digitalen (Cloud-)Infrastruktur haben. Ein System, das auf Unternehmenskonzentration und Zentralisierung basiert.

Diejenigen Landwirte, die in diesem System verbleiben, werden zu passiven Empfängern von Unternehmensrichtlinien und Produkten auf Farmen, die der Gates-Stiftung (jetzt einer der größten Eigentümer von Ackerland in den USA), dem Agrobusiness und Finanzinstituten/Spekulanten gehören.

Die drei Agrargesetze in Indien (vom Parlament verabschiedet, aber in der Warteschleife) sind wesentlich, um die Grundlage für dieses Landwirtschaftsmodell zu schaffen. Es handelt sich um den Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, den Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act und den Essential Commodities (Amendment) Act.

Die ausländischen und einheimischen (Mukesh Ambani und Gautam Adani) Milliardäre, die auf diese Gesetze gedrängt haben, verlangen ein System der Vertragslandwirtschaft, das von ihren Interessen im Bereich Big Tech, Big Agribusiness und Big Retail dominiert wird. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wird als Hindernis für das betrachtet, was sie fordern: Betriebe im industriellen Maßstab, in denen fahrerlose Traktoren, Drohnen und gentechnisch verändertes Saatgut die Norm sind und alle Daten, die Land, Wasser, Wetter, Saatgut und Böden betreffen, von ihnen kontrolliert werden.

Es ist bedauerlich, dass prominente Journalisten und Medien in Indien die Gesetzgebung feiern und versuchen, die protestierenden Bauern ungerechtfertigt zu diskreditieren. Es ist auch besorgniserregend, dass Schlüsselfiguren wie Dr. Ramesh Chand, ein Mitglied des NITI (National Institute for Transforming India) Ayog, kürzlich erklärt haben, dass die Gesetzgebung notwendig sei.

Wenn diese Persönlichkeiten die Landwirte angreifen oder für das Landwirtschaftsgesetz werben, unterstützen sie in Wirklichkeit die Zerstörung lokaler Märkte und unabhängiger Kleinunternehmen, seien es Landwirte, Hausierer, Lebensmittelverarbeiter oder kleine Tante-Emma-Läden. Und damit tragen sie dazu bei, dass Indien die Kontrolle über seine Lebensmittel abgibt.

Sie tun das, was die Gates-Stiftung und die globalen Agrar- und Lebensmittelkonzerne wollen, die ebenfalls wollen, dass Indien seine Nahrungsmittelbestände abschafft. Einige der Konzerne, die dann die Kontrolle über die Vorräte haben, die Indien mit seinen Devisenbeständen kaufen würde. Zu diesem Zeitpunkt wäre jede Vorstellung von souveräner Staatlichkeit bankrott, da Indiens Nahrungsmittelbedarf von der Beschaffung von Devisenreserven über ausländische Direktinvestitionen oder Kreditaufnahme abhängig wäre.

Dies wäre der ultimative Verrat an Indiens Bauern und der Demokratie sowie die endgültige Kapitulation der Lebensmittelsicherheit und der Ernährungssouveränität an unberechenbare globale Händler und Konzerne.

Die Agrargesetzgebung ist regressiv und wird letztendlich dazu führen, dass das Land bei der Ernährung seiner Bevölkerung auf externe Kräfte angewiesen ist. Und das in einer zunehmend unbeständigen Welt, die anfällig für Konflikte, Gesundheitsprobleme, unregulierte Land- und Rohstoffspekulationen und Preisschocks ist.

MSP, Unterernährung und Hilfe für Bauern

Man bedenke, dass Indien die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln erreicht und sichergestellt hat, dass zumindest theoretisch genug Nahrung für die gesamte Bevölkerung vorhanden ist. Dennoch sind Hunger und Unterernährung immer noch ein großes Problem.

Erste Ergebnisse des National Family Health Survey Runde 5 (NFHS-5), die im Januar veröffentlicht wurden, deuten auf eine Stagnation oder Verschlechterung der meisten Faktoren in Bezug auf den Ernährungszustand der indischen Bevölkerung hin. In diesen Ergebnissen sind die Auswirkungen der COVID-19-Sperre noch nicht berücksichtigt, die langfristig schwere negative Auswirkungen auf Armut, Gesundheit und Ernährung haben könnte.

Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass die Fähigkeit der Menschen, Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Ernährung zu haben, durch den wirtschaftlichen Abschwung der letzten Jahre und die daraus resultierende Verschlechterung von Armut und Konsum beeinträchtigt wurde. Eine solche Schlussfolgerung könnte angesichts der Ergebnisse der Verbrauchsausgabenerhebung des Nationalen Statistischen Amtes (2017-18) nicht allzu abwegig sein.

In einem Artikel vom Dezember 2019 schreibt der Wirtschaftswissenschaftler S. Subramanian:

Unter Verwendung der bescheidenen Armutsgrenze des Rangarajan-Komitees … stellen wir fest, dass der … Anteil der Bevölkerung, der in Armut lebt, von 31% auf 35% gestiegen ist und damit einen langen Trend sinkender Armutsquoten umkehrt. Wenn die Armutsgrenze um 20% auf ein weniger bescheidenes, aber immer noch bescheidenes Niveau angehoben wird, dann stellen wir fest, dass… [die Armut]… sprunghaft von 42% auf 52% ansteigt.“

Die Befürworter der Agrargesetzgebung sagen gerne, dass die Auswirkungen höhere Einkommen für die Landwirte und eine größere Effizienz bei der Verteilung der Lebensmittel sein werden. Sie verkennen, dass die neoliberale Politik, die sie über Jahre hinweg unterstützt haben, viele Landwirte aus der Landwirtschaft getrieben hat, in die Verschuldung oder an den Rand des Bankrotts. Unter dem Vorwand, den Landwirten zu helfen, drängen sie nun auf mehr vom Gleichen.

Diese Politik hat ihren Ursprung hauptsächlich in Indiens Devisenkrise in den 1990er Jahren. Im Gegenzug für bis zu 120 Milliarden Dollar an Weltbankkrediten wurde Indien damals angewiesen, sein staatliches Saatgutversorgungssystem zu demontieren, Subventionen zu kürzen, öffentliche landwirtschaftliche Einrichtungen abzubauen und Anreize für den Anbau von Cash Crops zu schaffen, um Devisen zu verdienen.

Der Plan beinhaltet die Umsiedlung von mindestens 400 Millionen Menschen vom Land in die Städte. Seit Jahrzehnten erleben wir den Niedergang des Sektors, steigende Inputkosten, den Entzug staatlicher Unterstützung und die Auswirkungen billiger, subventionierter Importe, die das Einkommen der Bauern drücken. Das Ergebnis ist eine akute Agrarkrise.

Durch die neuen Landwirtschaftsgesetze versucht die Modi-Regierung nun, die geplante Entvölkerung des Landes zu beschleunigen, indem sie die Rolle des öffentlichen Sektors in der Landwirtschaft drastisch auf die eines Vermittlers von Privatkapital reduziert.

Es gibt eine Lösung für Armut, Hunger und ländliche Not. Aber sie wird zugunsten einer Unternehmensagenda beiseite geschoben.

Die Research Unit for Political Economy (RUPE) stellt fest, dass Mindeststützungspreise (MSP) über die staatliche Beschaffung von essentiellen Nutzpflanzen und Rohstoffen auf Mais, Baumwolle, Ölsaaten und Hülsenfrüchte ausgedehnt werden sollten. Im Moment sind nur Bauern in bestimmten Bundesstaaten, die Reis und Weizen produzieren, die Hauptnutznießer der staatlichen Beschaffung zum MSP.

RUPE sagt, dass die Bereitstellung von Hülsenfrüchten im öffentlichen Verteilungssystem (PDS) längst überfällig und dringend notwendig ist, da der Pro-Kopf-Verbrauch an Eiweiß in Indien abgrundtief niedrig ist und während der Liberalisierungsära weiter gesunken ist. RUPE argumentiert, dass die „überschüssigen“ Bestände an Nahrungsmittelgetreide bei der Food Corporation of India lediglich das Ergebnis des Versagens oder der Weigerung der Regierung sind, Getreide an die Bevölkerung zu verteilen.

(Für diejenigen, die mit dem PDS nicht vertraut sind: Die Zentralregierung ist über die Food Corporation of India (FCI) verantwortlich für den Kauf von Nahrungsmittelgetreide von den Bauern zum MSP auf den staatlichen Marktplätzen oder Mandis. Dann teilt sie die Körner den einzelnen Bundesstaaten zu. Die Regierungen der Bundesstaaten liefern dann an die Rationierungsläden).

Wenn die öffentliche Beschaffung eines breiteren Spektrums von Getreide zum MSP erfolgen würde – und der MSP für Reis und Weizen in allen Bundesstaaten garantiert wäre -, würde dies dazu beitragen, den Hunger und die Unterernährung sowie die Notlage der Bauern zu bekämpfen.

Anstatt die Rolle des öffentlichen Sektors zurückzudrängen und das System an ausländische Konzerne zu übergeben, ist es notwendig, die offizielle Beschaffung und die öffentliche Verteilung weiter auszubauen. Dies würde durch die Ausdehnung der Beschaffung auf weitere Bundesstaaten und die Erweiterung der Palette von Rohstoffen im Rahmen des PDS geschehen.

Natürlich werden einige hier die rote Fahne hissen und sagen, das würde zu viel kosten. Aber wie RUPE anmerkt, würde es etwa 20 Prozent der derzeitigen Handouts („Anreize“) kosten, die die Konzerne und ihre superreichen Besitzer erhalten und die dem Großteil der breiten Bevölkerung in keiner Weise zugute kommen.

Wenn es den politischen Entscheidungsträgern wirklich ernst wäre mit der „Nachhaltigkeit“ und der Ankurbelung der ländlichen Wirtschaft, würden sie außerdem die falsche, von High-Tech-Konzernen gesteuerte „Nachhaltigkeits“-Agenda und die Abhängigkeit von manipulierten und instabilen globalen Märkten ablehnen. Sie würden sich für eine Landwirtschaft einsetzen, die auf agrarökologischen Prinzipien, kurzen Lieferketten und lokalen Märkten basiert.

Wenn die letzten 12 Monate irgendetwas gezeigt haben, dann, dass dezentralisierte regionale und lokale Lebensmittelsysteme, die sich in Gemeinschaftsbesitz befinden, mehr denn je benötigt werden.

Aber eine Lösung, die wirklich dazu beitragen würde, ländliche Not und Mangelernährung zu bekämpfen, passt nicht zur Agenda der Gates-Stiftung und ihrer Konzernentourage.