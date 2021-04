Pepe Escobar: Krieg, Russenphobie und Pipelineistan

Pepe Escobar für asiatimes.com

Die tiefe Staat-/NATO-Kombination benutzt Kiew, um einen Krieg zu beginnen, um Nord Stream 2 und die deutsch-russischen Beziehungen zu begraben.

Die Ukraine und Russland stehen möglicherweise am Rande eines Krieges – mit schlimmen Folgen für ganz Eurasien. Bringen wir es auf den Punkt und stürzen uns kopfüber in den Nebel des Krieges.

Am 24. März unterzeichnete der ukrainische Präsident Zelensky mit dem Dekret Nr. 117/2021 praktisch eine Kriegserklärung an Russland.

Das Dekret legt fest, dass die Rückeroberung der Krim von Russland ist nun Kiews offizielle Politik. Das ist genau das, was eine Reihe von ukrainischen Kampfpanzern veranlasst hat, auf Tiefladerwaggons nach Osten verschifft zu werden, nachdem die USA die ukrainische Armee mit militärischer Ausrüstung wie unbemannten Flugzeugen, elektronischen Kriegsführungssystemen, Panzerabwehrsystemen und tragbaren Luftabwehrsystemen (MANPADS) gesättigt haben.

Noch entscheidender ist, dass das Zelensky-Dekret der Beweis dafür ist, dass jeder nachfolgende Krieg von Kiew ausgelöst wurde, was die sprichwörtlichen Behauptungen einer „russischen Aggression“ entlarvt. Die Krim ist seit dem Referendum vom März 2014 Teil der Russischen Föderation.

Es war diese De-facto-Kriegserklärung, die Moskau sehr ernst nahm, die den Einsatz zusätzlicher russischer Kräfte auf der Krim und näher an der russischen Grenze zum Donbass veranlasste. Bezeichnenderweise gehören dazu auch die knackige 76. Garde-Luftangriffsbrigade, bekannt als die Pskow-Fallschirmjäger und laut einem mir zitierten Geheimdienstbericht in der Lage, die Ukraine in nur sechs Stunden einzunehmen.

Es hilft sicherlich nicht, dass Anfang April US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, frisch von seiner früheren Position als Vorstandsmitglied des Raketenherstellers Raytheon, Zelensky anrief und ihm „unerschütterliche Unterstützung der USA für die Souveränität der Ukraine“ versprach. Das deckt sich mit Moskaus Interpretation, dass Zelensky sein Dekret niemals ohne grünes Licht aus Washington unterzeichnet hätte.

Sewastopol ist, schon bei meinem Besuch im Dezember 2018, einer der am stärksten verteidigten Orte der Welt, unangreifbar selbst für einen NATO-Angriff. In seinem Dekret identifiziert Zelensky Sewastopol ausdrücklich als ein Hauptziel.

Wieder einmal sind wir zurück zu dem 2014 Post-Maidan unvollendete Geschäft.

Um Russland einzudämmen, muss die US tiefen Zustand / NATO-Kombo das Schwarze Meer kontrollieren – und um das Schwarze Meer zu kontrollieren, müssen sie die Krim „neutralisieren“.

Wenn ein zusätzlicher Beweis notwendig war, wurde es von Zelensky selbst am Dienstag dieser Woche in einem Telefongespräch mit NATO-Generalsekretär und fügsam Marionette Jens Stoltenberg zur Verfügung gestellt.

Zelensky äußerte den Schlüsselsatz: „Die NATO ist der einzige Weg, den Krieg im Donbass zu beenden“ – was in der Praxis bedeutet, dass die NATO ihre „Präsenz“ im Schwarzen Meer ausbaut. „Eine solche permanente Präsenz sollte eine starke Abschreckung für Russland sein, das die groß angelegte Militarisierung der Region fortsetzt und die Handelsschifffahrt behindert.“

All diese entscheidenden Entwicklungen sind und bleiben für die Weltöffentlichkeit unsichtbar, wenn es um das vorherrschende, vom Hegemon gesteuerte Narrativ geht.

Die tiefe Staats-/NATO-Kombo prägt uns rund um die Uhr ein, dass alles, was als Nächstes passiert, auf eine „russische Aggression“ zurückzuführen ist. Selbst wenn die ukrainischen Streitkräfte (UAF) einen Blitzkrieg gegen die Lugansker und Donezker Volksrepubliken starten. (Dies gegen Sewastopol auf der Krim zu tun, wäre zertifizierter Massenselbstmord).

In den Vereinigten Staaten war Ron Paul eine der wenigen Stimmen, die das Offensichtliche aussprach: „Laut dem Medienzweig des US-Militär-Industrie-Medien-Komplexes sind russische Truppenbewegungen keine Reaktion auf klare Bedrohungen durch einen Nachbarn, sondern nur weitere ‚russische Aggression‘.“

Was damit angedeutet wird, ist, dass Washington/Brüssel keinen klaren taktischen, geschweige denn strategischen Spielplan haben: nur totale narrative Kontrolle.

Und die wird von einer rasenden Russophobie genährt – meisterhaft dekonstruiert von dem unverzichtbaren Andrei Martyanov, einem der besten Militäranalysten der Welt.

Ein möglicherweise hoffnungsvolles Zeichen ist, dass am 31. März der Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, General Valery Gerasimov, und der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, am Telefon über die sprichwörtlichen „Fragen von gemeinsamem Interesse“ sprachen.

Tage später kam eine deutsch-französische Erklärung heraus, die „alle Parteien“ zur Deeskalation aufrief. Merkel und Macron scheinen die Botschaft in ihrer Videokonferenz mit Putin verstanden zu haben – der wohl subtil auf den Effekt anspielte, den Kalibrs, Kinzhals und diverse Hyperschallwaffen erzeugen, wenn es hart auf hart kommt und die Europäer einen Blitzkrieg in Kiew genehmigen.

Das Problem ist, dass Merkel und Macron die NATO nicht kontrollieren. Aber Merkel und Macron sind sich zumindest darüber im Klaren, dass, wenn die US/NATO-Kombo russische Streitkräfte oder russische Bürger, die im Donbass leben, angreift, eine verheerende Antwort die Kommandozentralen treffen wird, die die Angriffe koordiniert haben.

Was will der Hegemon?

Zelensky besuchte am vergangenen Montag Katar mit einer hochrangigen Delegation und schloss eine Reihe von Geschäften ab, die sich nicht auf LNG beschränken, sondern auch direkte Flüge zwischen Kiew und Doha beinhalten; Doha pachtet oder kauft einen Schwarzmeerhafen; und starke „Verteidigungs-/Militärbeziehungen“ – was ein schöner Euphemismus für einen möglichen Transfer von Dschihadisten aus Libyen und Syrien sein könnte, um russische Ungläubige im Donbass zu bekämpfen.

Genau auf Stichwort trifft Zelensly die Erdogan nächsten Montag in der Türkei. Erdogans Geheimdienste betreiben die Dschihadisten-Proxys in Idlib, und fragwürdige katarische Gelder sind immer noch Teil dessens. Es ist anzunehmen, dass die Türken diese „gemäßigten Rebellen“ bereits in die Ukraine verlegen. Der russische Geheimdienst überwacht all diese Aktivitäten akribisch.

Eine Reihe von informierten Diskussionen konvergiert auf die drei wichtigsten Ziele für den Hegemon inmitten dieses Schlamassels, abgesehen von einem Krieg: einen irreparablen Riss zwischen Russland und der EU zu provozieren, unter der Schirmherrschaft der NATO; die Nord Steam 2-Pipeline zum Absturz zu bringen; und die Profite im Waffengeschäft für den militärisch-industriellen Komplex zu steigern.

Die Schlüsselfrage ist also, ob Moskau in der Lage wäre, einen Sun-Tzu-Schritt anzuwenden, kurz bevor es in einen heißen Krieg im Donbass gelockt wird.

Vor Ort sind die Aussichten düster. Denis Puschilin, einer der führenden Köpfe der Lugansker und Donezker Volksrepubliken, hat erklärt, dass die Chancen, einen Krieg zu vermeiden, „extrem gering“ sind. Der serbische Scharfschütze Dejan Beric – den ich 2015 in Donezk getroffen habe und der ein ausgewiesener Experte vor Ort ist – erwartet einen Angriff aus Kiew Anfang Mai.

Der äußerst umstrittene Igor Strelkow, den man als Vertreter des „orthodoxen Sozialismus“ bezeichnen kann, ein scharfer Kritiker der Kreml-Politik, der einer der ganz wenigen Kriegsherren ist, die nach 2014 überlebt haben, hat unmissverständlich erklärt, dass die einzige Chance auf Frieden darin besteht, dass die russische Armee ukrainisches Territorium zumindest bis zum Fluss Dnjepr kontrolliert. Er betont, dass ein Krieg im April „sehr wahrscheinlich“ sei; für Russland sei ein Krieg „jetzt“ besser als später; und es bestehe eine 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass Washington nicht für die Ukraine kämpfen werde.

Zumindest bei diesem letzten Punkt hat Strelkow Recht: Washington und die NATO wollen einen Krieg, der bis zum letzten Ukrainer ausgetragen wird.

Rostislav Ischenko, der russische Top-Analyst der Ukraine, den ich das Vergnügen hatte, Ende 2018 in Moskau zu treffen, argumentiert überzeugend, dass „die gesamte diplomatische, militärische, politische, finanzielle und wirtschaftliche Situation die Kiewer Behörden zwingend dazu zwingt, die Kampfhandlungen im Donbass zu intensivieren.

„Übrigens“, fügte Ischenko hinzu, „ist es den Amerikanern völlig egal, ob die Ukraine noch einige Zeit durchhält oder ob sie im Handumdrehen in die Luft gesprengt wird. Sie glauben, dass sie von beiden Ergebnissen profitieren werden.“

Wir müssen Europa verteidigen

Nehmen wir das Schlimmste im Donbass an. Kiew startet seinen Blitzkrieg. Der russische Geheimdienst dokumentiert alles. Moskau kündigt sofort an, die volle Autorität des UN-Sicherheitsrates zu nutzen, um den Minsk-2-Waffenstillstand durchzusetzen.

Innerhalb von 8 oder maximal 48 Stunden zerschlagen die russischen Streitkräfte den gesamten Blitzkriegsapparat und schicken die Ukrainer zurück in ihren Sandkasten, der etwa 75 km nördlich der festgelegten Kontaktzone liegt.

Im Schwarzen Meer gibt es im Übrigen keine Kontaktzone. Das bedeutet, dass Russland alle seine fortschrittlichen U-Boote plus die Überwasserflotte überall um den „russischen See“ herum aussenden kann: Sie sind ohnehin schon im Einsatz.

Wieder einmal legt Martjanow das Gesetz fest, wenn er unter Bezugnahme auf eine Gruppe russischer Raketen, die vom Novator Design Bureau entwickelt wurden, voraussagt: „Die Zerschlagung des Kommando- und Kontrollsystems der Ukies ist eine Sache von wenigen Stunden, sei es in Grenznähe oder in der operativen und strategischen Tiefe der Ukies. Im Grunde genommen ist die gesamte ukrainische „Marine“ weniger wert als die Salve von 3M54 oder 3M14, die nötig sein wird, um sie zu versenken. Ich denke, ein paar Tarantuls werden ausreichen, um sie in oder bei Odessa zu versenken und dann Kiew, insbesondere dem Regierungsviertel, einen Vorgeschmack auf moderne Stand-off-Waffen zu geben.“

Der absolut entscheidende Punkt, der nicht genug betont werden kann, ist, dass Russland nicht in die Ukraine „einmarschieren“ wird. Das muss es nicht, und das will es auch nicht. Was Moskau mit Sicherheit tun wird, ist, die Volksrepubliken in Noworossija mit Ausrüstung, Geheimdienstinformationen, elektronischer Kriegsführung, Kontrolle des Luftraums und Spezialkräften zu unterstützen. Selbst eine Flugverbotszone wird nicht notwendig sein; die „Botschaft“ wird klar sein, dass, sollte ein NATO-Kampfjet in der Nähe der Frontlinie auftauchen, er kurzerhand abgeschossen wird.

Und das bringt uns zu dem offenen „Geheimnis“, das nur bei informellen Abendessen in Brüssel und in den Kanzleien in ganz Eurasien geflüstert wird: Die NATO-Marionetten haben nicht die Eier, sich auf einen offenen Konflikt mit Russland einzulassen.

Eine Sache ist es, kläffende Hunde wie Polen, Rumänien, die baltische Bande und die Ukraine zu haben, die von den Konzernmedien in ihrem Skript „Russische Aggression“ verstärkt werden. Tatsache ist, dass die NATO in Afghanistan einen kollektiven Tritt in den Hintern bekommen hat. Sie zitterte, als sie in den späten 1990er Jahren gegen die Serben kämpfen musste. Und in den 2010er Jahren wagte sie es nicht, gegen die Kräfte aus Damaskus und der Achse des Widerstands zu kämpfen.

Wenn alles scheitert, setzt sich der Mythos durch. Hier kommt die US-Armee ins Spiel, die Teile Europas besetzt, um es gegen – wen sonst? – diese lästigen Russen zu verteidigen.

Das ist der Grund für die jährliche US-Armee DEFENDER-Europe 21, die jetzt bis Ende Juni läuft und 28.000 Soldaten aus den USA und 25 NATO-Verbündeten und Partnern“ mobilisiert.

In diesem Monat werden Männer und schweres Gerät, die in drei Depots der US-Armee in Italien, Deutschland und den Niederlanden schon positioniert sind, in mehrere „Übungsgebiete“ in 12 Ländern verlegt. Oh, die Freuden des Reisens, keine Abriegelung bei einer Freiluftübung, da alle vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Pipelineistan über alles

Nord Stream 2 ist keine große Sache für Moskau; es ist bestenfalls eine Pipelineistan-Unannehmlichkeit. Immerhin hat die russische Wirtschaft in den 2010er Jahren keinen einzigen Rubel an der noch nicht existierenden Pipeline verdient – und trotzdem ging es ihr gut. Wenn NS2 abgesagt wird, liegen Pläne auf dem Tisch, den Großteil der russischen Gaslieferungen nach Eurasien, insbesondere nach China, umzuleiten.

Gleichzeitig weiß man in Berlin sehr genau, dass ein Abbruch von NS2 ein äußerst schwerwiegender Vertragsbruch wäre – es geht um Hunderte von Milliarden Euro; es war Deutschland, das den Bau der Pipeline überhaupt erst gefordert hat.

Die deutsche Energiewende-Politik ist ein Desaster. Die deutschen Industriellen wissen sehr genau, dass Erdgas die einzige Alternative zur Kernenergie ist. Sie sind nicht gerade angetan davon, dass Berlin zu einer bloßen Geisel wird, die dazu verdammt ist, lächerlich teures Schiefergas vom Hegemon zu kaufen – selbst wenn man davon ausgeht, dass der Egemon in der Lage sein wird, zu liefern, da seine Fracking-Industrie in Scherben liegt. Wenn Merkel der deutschen Öffentlichkeit erklärt, warum sie zur Kohle zurückkehren oder Schiefergas aus den USA kaufen müssen, wird das eine Augenweide sein.

So wie es aussieht, gehen die NATO-Provokationen gegen NS2 unvermindert weiter – mit Kriegsschiffen und Hubschraubern. NS2 brauchte eine Genehmigung, um in dänischen Gewässern zu arbeiten, und die wurde erst vor einem Monat erteilt. Auch wenn die russischen Schiffe beim Verlegen der Rohre nicht so schnell sind wie die vorherigen Schiffe der in der Schweiz ansässigen Allseas, die, eingeschüchtert durch die US-Sanktionen, einen Rückzieher machten, macht die russische Fortuna stetige Fortschritte, wie der Analyst Petri Krohn feststellte: einen Kilometer pro Tag an ihren besten Tagen, mindestens 800 Meter pro Tag. Bei noch 35 km sollte das nicht mehr als 50 Tage dauern.

Gespräche mit deutschen Analysten offenbaren ein faszinierendes Schattenspiel an der Energiefront zwischen Berlin und Moskau – von Peking ganz zu schweigen. Vergleichen Sie es mit Washington: EU-Diplomaten beklagen, dass es absolut niemanden gibt, mit dem man über NS2 verhandeln könnte. Und selbst wenn es zu einer Einigung käme, ist Berlin geneigt zuzugeben, dass Putins Urteil richtig ist: Die Amerikaner sind „nicht einigungsfähig“. Man muss sich nur die Akten ansehen.

Hinter dem Nebel des Krieges zeichnet sich jedoch ein klares Szenario ab: Die tiefstaatliche/NATO-Kombo benutzt Kiew, um einen Krieg als Ave-Maria-Pass zu starten, um letztlich NS2 und damit die deutsch-russischen Beziehungen zu beerigen.

Gleichzeitig entwickelt sich die Situation in Richtung einer möglichen neuen Ausrichtung im Herzen des „Westens“: USA/Großbritannien gegen Deutschland/Frankreich. Einige Ausnahmeerscheinungen der Anglosphäre sind sicherlich russophober als andere.

Das giftige Zusammentreffen von Russophobie und Pipelineistan wird nicht vorbei sein, selbst wenn NS2 abgeschlossen ist. Es wird weitere Sanktionen geben. Es wird den Versuch geben, Russland aus dem SWIFT auszuschließen. Der Stellvertreterkrieg in Syrien wird sich verschärfen. Der Hegemon wird nichts unversucht lassen, um weiterhin alle Arten von geopolitischen Schikanen gegen Russland zu schaffen.

Was für eine nette wag-the-dog op zu inländischen öffentlichen Meinung von massiven Gelddrucken Maskierung einer drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch abzulenken. Das Reich bröckelt, die Erzählung in Stein gemeißelt: Es ist alles die Schuld der „russischen Aggression.“