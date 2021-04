WEF-Gipfel: Impfpässe können zu einer erzwungenen Zustimmung und Standardisierung von globalen Identitätssysteme beitragen

Die CEO des Global Blockchain Business Council teilt den Teilnehmern mit, dass sie hofft, dass die Einführung von Impfpässen dazu beitragen wird, die „erzwungene Zustimmung und Standardisierung“ globaler digitaler Identitätssysteme voranzutreiben.

„Ich hoffe, dass der Wunsch und die weltweite Nachfrage nach einer Art Impfpass – damit die Menschen wieder reisen und arbeiten können – zu einer erzwungenen Zustimmung, Standardisierung und offen gesagt zu einer weltweiten Zusammenarbeit führen wird“ – Sandra Ro, CEO bei Global Blockchain Business Council

Eine digitale Identität umfasst alles, was Sie in der digitalen Welt einzigartig macht, und es ist ein System, das alle Ihre Online-Aktivitätsdaten konsolidieren kann, einschließlich der Websites, die Sie besuchen, Ihrer Online-Einkäufe, Gesundheitsdaten, Finanzkonten und mit wem Sie in den sozialen Medien befreundet sind.

Es ist auch ein System, das, wenn es von Autoritäten Systemen wie es im kommunistischen China verwendet wird, ein dystopisches soziales Kreditsystem ermöglicht, in dem Freiheit gewährt und eingeschränkt wird, basierend darauf, wie sich die Bürger verhalten und mit wem sie in der physischen und digitalen Welt verkehren.

Am 7. April 2021 fand auf dem Global Technology Governance Summit des Weltwirtschaftsforums (WEF) eine virtuelle Sitzung mit dem Titel „Scaling up Digital Identity Systems“ statt, in der führende Persönlichkeiten aus aller Welt darüber diskutierten, wie man die Menschen am besten davon überzeugen kann, sich digitalen Identitätssystemen anzuschließen.

Das WEF hat die digitale Identität unter dem Banner seiner großen Reset-Agenda seit dem offiziellen Start im Juni 2020 vorangetrieben, in der das globalistische Denkwerk die weltweite Einführung von digitalen Identitäten durch öffentliche und private Partnerschaften vorsieht.

Während der Sitzung äußerten die Redner viele positive Punkte dazu, wie digitale Identitäten von verschiedenen Regierungen auf der ganzen Welt genutzt werden, um ihren Bürgern das Leben angenehmer zu gestalten, wie z. B. die blitzschnelle Lieferung wichtiger Güter und Dienstleistungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus an Cybersicherheit bei jedem Schritt.

Die Diskussionsteilnehmer gingen nicht darauf ein, wie digitale Identitätssysteme von Regierungen und Unternehmen missbraucht werden könnten.

Die Podiumsteilnehmer waren sich jedoch einig, dass das größte Hindernis für die Einführung digitaler Identitäten, zumindest in den USA, das mangelnde Vertrauen in die Regierung ist.

Daher war ein großer Teil der Sitzung der Frage gewidmet, wie man die Menschen überzeugen und sie dazu bringen kann, ihre persönlichen Daten an die Regierung zu übergeben.

Sandra Ro, CEO des Global Blockchain Business Council, erklärte dem Podium, dass alles, was mit ID zu tun hat, in den USA politisiert wird, was ein Hindernis für das Vertrauen in die Einführung der digitalen Identität darstellt.

„Was die Steigerung des Vertrauens angeht, denke ich, dass es in den USA ein ganz anderes Mosaik ist als vielleicht noch vor 10 Jahren“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich denke, wir haben ein sehr politisch aufgeladenes Umfeld, und offen gesagt, das steht der tatsächlichen Praktikabilität der Einführung eines Identitätssystems im Weg.

„Ich hoffe, dass das gemildert wird, aber ich denke, dass das derzeitige Umfeld in den USA – alles, was mit Ausweisen zu tun hat, politisiert wird; zu Recht oder zu Unrecht, je nachdem, auf welcher Seite des Zauns man sitzt.“

Laut Ro bieten Impfpässe eine potenzielle Hintertür, die zu einer erzwungenen Zustimmung und Kooperation auf der ganzen Welt führen könnte.

„Alles hat sich wegen der Pandemie beschleunigt, und ein Großteil der Aufmerksamkeit gilt im Moment den COVID-Pässen oder Impfpässen. Können wir das digitalisieren? Wie funktioniert das? Wie lässt sich das mit der Identität verbinden? Wie fangen wir wieder an zu reisen?“, sagte Ro.

„Ich hoffe, dass der Wunsch und die globale Nachfrage nach einer Art Impfpass – damit die Menschen wieder reisen und arbeiten können – zu einer erzwungenen Zustimmung, Standardisierung und, offen gesagt, zur Zusammenarbeit auf der ganzen Welt führen wird“, fügte sie später am Ende der Sitzung hinzu.

Für Ro haben Entwicklungsländer eine bessere Chance, ein digitales Identitätsschema auf der Blockchain anzunehmen, als Orte wie die USA, weil sie keine Altsysteme haben, die mit Bürokratie verbunden sind.

„Wenn man eingefahrene Systeme hat, ist es unglaublich schwierig, diese zu überspringen, also ist man fast besser dran, wenn man in einem Land ist, das kein strukturiertes, eingefahrenes System hat“, sagte sie.

„Ich denke, die USA werden sich sehr schwer tun, ein nationales Identitätssystem zu schaffen, wie es die Ukraine, Estland oder einige der anderen Länder wie Indien getan haben.

„Ich denke, wir werden unsere eigene Art von fragmentierter Identität haben, gemischt mit öffentlich-privaten Partnerschaften. Ich denke, nur so wird die Innovation wirklich stattfinden“, fügte Ro hinzu.

Die Technologie für digitale Identitäten ist bereits vorhanden und wird bereits in mehreren Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt.

Eines der ambitioniertesten Länder in dieser Hinsicht ist die Ukraine.

In der gleichen Podiumsdiskussion sagte der ukrainische Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov, dass es das Ziel seiner Regierung sei, ein digitales Ausweissystem zu schaffen, das die Ukraine innerhalb von drei Jahren zum bequemsten Staat der Welt machen würde, indem es wie ein digitaler Dienstleister funktioniert.

„[Der ukrainische] Präsident Zelensky hat unser Ministerium beauftragt, innerhalb von drei Jahren einen der bequemsten Staaten der Welt zu schaffen, indem der Staat als Dienstleister fungiert“, sagte Fedorov.

Er fügte hinzu: „Das ukrainische Parlament hat außerdem einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der uns zu einem der ersten Länder macht, die digitale Pässe legalisieren, was bedeutet, dass wir Plastik- oder Papierpässe und -ausweise mit digitalen IDs völlig gleichgestellt haben und diese nun in allen Lebenssituationen zugänglich sind.“

„Die Menschen haben keine andere Wahl, als der Technologie zu vertrauen“ – Mykhailo Fedorov, Minister für digitale Transformation der Ukraine.

Wenn es darum geht, Vertrauen in staatlich betriebene digitale Identitätssysteme zu gewinnen, glaubt Fedorov, dass die Menschen keine andere Wahl haben, als der Technologie zu vertrauen, wenn man ihnen ein überwältigendes Maß an Bequemlichkeit bietet, das von einer starken Cybersicherheit begleitet wird.

„Die Pandemie hat unseren Fortschritt beschleunigt. Zunächst einmal verlangen die Menschen jetzt wirklich nach digitalen, online-basierten Dienstleistungen. Die Menschen haben keine andere Wahl, als der Technologie zu vertrauen. Wir sehen, welche Art von Geschäft sich entwickelt, und dieses Geschäft beeinflusst die Entwicklung unserer Dienstleistungen.“

Bequemlichkeit ist in der Ukraine neben der Cybersicherheit das wichtigste Verkaufsargument für digitale Identitätssysteme.

„Wir müssen ein Produkt herstellen, das so bequem ist, dass eine Person in der Lage ist, ihre Stereotypen zu durchbrechen, ihre Ängste zu überwinden und eine von der Regierung entwickelte Anwendung zu nutzen“ – Mykhailo Fedorov, ukrainischer Minister für digitale Transformation.

„Wenn wir einer Person erlauben, sich in einem Unternehmen mit drei Klicks anzumelden; wenn wir ihr erlauben, ihre Steuern mit zwei Klicks zu bezahlen – egal wie skeptisch eine Person gegenüber der Technologie ist, sie wird anfangen, unsere Dienste zu nutzen.“

„Unser Ziel ist es, alle Lebenssituationen mit dieser digitalen ID zu ermöglichen“, fügte er hinzu.

„Der technische Teil ist der einfache Teil. Was wirklich verwirrend ist, ist die Governance“ – Don Thibeau, Executive Director bei der OpenID Foundation.

Don Thibeau, Executive Director bei der OpenID Foundation, stimmte Fedorov zu und sagte dem Podium, dass das digitale Identitätssystem der Ukraine „Werte auf der Ebene der Bürger freisetzt“.

„Es ermöglicht den Bürgern, Unternehmen zu gründen und sich auf viel effizientere Weise an der Wirtschaft zu beteiligen“, fügte er hinzu.

Die richtige Technologie ist nur die halbe Miete, so Thibeau. Die andere ist das Vertrauen in die Verwaltung.

„Wenn wir die Technologie richtig hinbekommen, ist das nur noch ein Händeklatsch“, sagte er und fügte hinzu: „Wir müssen sicherstellen, dass wir die Technologie-Tools und die Governance-Regeln haben, sei es in der Regulierung und Gesetzgebung.

„Wir müssen die Werkzeuge und Regeln aufeinander abstimmen, um Identitätssysteme auf eine sichere und die Privatsphäre schützende Weise zu skalieren.“

Er fügte hinzu: „In gewisser Hinsicht, und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, ist der technische Teil der einfache Teil. Was wirklich verwirrend ist, ist die Governance.

„Und mit der Governance haben wir eine neue Reihe von Optionen – neue Werkzeuge, die uns durch Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien zur Verfügung stehen, neue Möglichkeiten, die Daten über uns zu sichern und sie gleichzeitig für all diese aufregenden neuen Anwendungen verfügbar zu machen.“

„Wir müssen noch ein ID-System schaffen, das einfach zu bedienen ist, und das ist der wichtigste Treiber für die Akzeptanz“ – Don Thibeau, Executive Director bei der Open Identity Foundation

Für Thibeau kann das Zögern bei der digitalen Identität, das auf mangelndes Vertrauen in die Regierung zurückzuführen ist, zum Teil dadurch überwunden werden, dass man den Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten gibt, und zwar mit einer Technologie, die nachweislich sicher, zuverlässig und einfach zu benutzen ist.

„Es ist für dieses Publikum keine Überraschung, dass die USA eine Vertrauenskrise erleben – das Vertrauen, das die Bürger in ihre Regierung haben. Was uns zurückhält, ist, denke ich, dieser fundamentale Gedanke“, sagte er.

„Wir müssen noch ein ID-System schaffen, das einfach zu benutzen ist, und das ist der wichtigste Faktor für die Akzeptanz. Dahinter steht der Gedanke der Sicherheit.

„Wir wollen, dass der Benutzer in seinem eigenen Namen handeln kann – dass er in der Lage ist, mit Regierungsinstitutionen, Geschäftsinstitutionen und anderen auf globaler Basis zu interagieren, aber dies unter Verwendung seiner Daten unter seiner Kontrolle zu tun“ – Don Thibeau, Executive Director bei der Open Identity Foundation

„Wie bei der Technologie gilt jedoch auch hier: Wenn wir die Sicherheit richtig machen, verschwindet die Technologie. Identitätsexperten im Technologiebereich sollten sich als Klempner sehen“, so Thibeau weiter.

„Wenn wir die Arbeit richtig machen, gehen wir einfach davon aus, dass sie da ist. Wir gehen davon aus, dass die Technologie zuverlässig ist und dem Benutzer eine wiederholbare Erfahrung bietet.

„Und wenn der Benutzer diese wiederholbare Erfahrung gemacht hat, wächst das Vertrauen.“

Laut Thibeau werden Benutzererfahrung, Datenkontrolle und Cybersicherheit die Schlüsselfaktoren sein, um Vertrauen zu gewinnen.

„Wir wollen, dass der Benutzer in seinem eigenen Namen handeln kann – dass er in der Lage ist, mit Regierungsinstitutionen, Geschäftsinstitutionen und anderen auf globaler Basis zu interagieren, aber dass er dies unter Verwendung seiner Daten unter seiner Kontrolle tut“, sagte er.

„Das ist nicht nur ein Ideal. Es ist von grundlegender Bedeutung, um das Vertrauen zu schaffen, über das wir alle gesprochen haben, und diese Benutzererfahrung ist wirklich die Plattform für die Schaffung dieses Vertrauens.“

Was die persönliche Bequemlichkeit angeht, kann eine digitale Identität, die alles an einem Ort zusammenfasst, ein Geschenk des Himmels sein, da Sie Ihre digitale Identität für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen nutzen können, wo immer Sie hingehen, und alle Ihre Daten können auf der Blockchain gesichert werden.

Aber wie bei jeder Technologie kommt das Vertrauen aus dem Wissen, wie sie verwendet wird, und aus dem Wissen, wer am meisten von den Menschen profitiert, die sie verwenden.