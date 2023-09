Virales Video von RFK Jr. von „X“ gelöscht: Hier ist, was sie nicht wollten, dass Sie sehen

Pfizers klinische Studien waren ein Desaster. Robert F. Kennedy Jr. erklärt, warum.

„Meinungsfreiheit statt Reichweite“ gilt mehr denn je, da sich Twitter („X“) zu seinen 1.0-Tagen zurückentwickelt. Seit Elon Musk CEO Linda Yaccarino eingestellt hat, die enge Beziehungen zum Weltwirtschaftsforum unterhält, hat sich die Situation verschlechtert.

Kurz gesagt, „legitime, aber schreckliche“ Accounts und externe Links (insbesondere Substack) werden brutal geblockt. Und permanente Sperren, die eigentlich nur für rechtswidrige Äußerungen vorgesehen waren, haben ein großes Comeback erlebt.

Jetzt geht Twitter („X“) noch einen Schritt weiter und macht unerwünschte Videos unspielbar.

Welche Videos sind das? Nun, meine…

Kürzlich habe ich ein Video des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. hochgeladen, das über 500.000 Aufrufe hatte. Der Beitrag und der Text blieben bestehen, aber das Video wurde entfernt. Wäre das Video nicht entfernt worden, hätte der Beitrag eine Million oder mehr Aufrufe haben können.

Nutzer berichteten auch, dass X sie vom Retweeten „blockierte“. Das ist etwas, das an 2021 und Anfang 2022 erinnert – BEVOR Elon die Plattform übernommen hat. Das ist beunruhigend.

Was also hat Robert Kennedy Jr. gesagt, das die Grenze überschritten hat?

Das Video war ein Clip von RFK Jr., in dem er mit dem Podcast-Moderator Brian Rose die klinischen Studien von Pfizer analysierte. Und was er herausfand, war, dass laut Pfizers eigenen Daten Menschen, die den COVID-Impfstoff von Pfizer erhielten, nach sechs Monaten eine um 24 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hatten, zu sterben, als Menschen in der Placebo-Gruppe.

Hier die vollständige Aufschlüsselung nach Robert F. Kennedy, Jr: in englischer Sprache.

In den klinischen Versuchen von Pfizer erhielten 22.000 Personen zwei COVID-Injektionen und 22.000 Personen falsche Impfstoffe.

Von den insgesamt 44.000 Personen starb in der Impfstoffgruppe eine Person an COVID, in der Placebogruppe starben zwei Personen an COVID. Mit dem irreführenden Maß der relativen Risikominderung bezeichnete Pfizer seinen Impfstoff als „100 % wirksam“, da zwei zu 100 % größer als eins sind. Betrachtet man jedoch das absolute Risiko, so waren 22.000 Impfungen erforderlich, um nur ein Leben vor COVID zu retten.

Und über einen Zeitraum von sechs Monaten starben 21 der Geimpften an allen Ursachen, während in der Placebogruppe nur 17 Menschen starben, was einem Unterschied von 24 % entspricht.

Woran starben also die Menschen in der Impfstoffgruppe?

„Es war Herzstillstand“, antwortete Kennedy.

Es gab fünf Todesfälle durch Herzstillstand in der Impfstoffgruppe und nur einen in der Placebogruppe. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten sechs Monaten an einem tödlichen Herzstillstand zu sterben, um [400 %] höher ist, wenn der Impfstoff verabreicht wird, als wenn er nicht verabreicht wird. Das bedeutet auch, dass für jedes Leben, das durch die Verhinderung eines Todesfalls durch COVID gerettet wird, vier Menschen an einem Herzstillstand sterben.

Der Datenanalytiker Edward Dowd bestätigte Kennedys Ergebnisse, indem er die klinischen Studien von Pfizer selbst untersuchte.

„Die Gesamtsterblichkeit in der Impfstoffgruppe war um 23 % höher als in der Placebogruppe. Und wie hoch ist die Übersterblichkeit heute in den USA? 23 Prozent, nach unseren Zahlen. Ich finde das einfach merkwürdig.

Als Pfizer diese Daten der FDA vorlegte, sollte die FDA die Gesamtsterblichkeit bewerten, den Impfstoff von Pfizer mit „nicht bestanden“ bewerten, die Firma auffordern, ein besseres Produkt zu entwickeln, und erst dann wiederkommen, wenn sie nachweisen kann, dass der Impfstoff mehr Leben rettet als tötet. Stattdessen wurde der Impfstoff genehmigt, grünes Licht gegeben und eine Impfkampagne gestartet, in deren Verlauf die Welt mit 13,46 Milliarden Dosen dieses Impfstoffs geimpft wurde.

Was sind die langfristigen Folgen dieser Maßnahmen? Wird jemand für die negativen Folgen verantwortlich gemacht? Und wie lange kann ich solche Fragen noch auf Twitter („X“) stellen?