„So werden endlich die Mistgabeln herausgeholt“.

Die Ereignisse überschlagen sich

„Selbst Amerikaner, die kein besonderes Interesse an Freiheit und Unabhängigkeit in den Demokratien der Welt haben, sollten zufrieden sein, dass wir für unsere Investitionen in der Ukraine etwas bekommen.“ – Senator Richard Blumenthal

Das Labor-Day-Wochenende droht wie ein Tor zur herbstlichen Hölle des politischen Psychodramas zu werden. Genießen Sie also die letzten Muschelbrötchen der Saison, bevor sich der Zeitgeist verdunkelt und die Ereignisse wie die Wellen eines Orkans an die Küste schlagen. Weiter landeinwärts, in den Sümpfen, arbeiten unsichtbare Hände daran, die Realität einer führerlosen Nation zu verzerren. Jeder spürt die unerträgliche Spannung der Dinge, die bisher nicht geschehen sind.

„Joe Biden“ hat sich in den letzten Akt seiner Show geschlichen. Die Beweise für seine schweren Verbrechen und die Vertuschung dieser schweren Verbrechen durch unsere gesetzlosen Gesetzeshüter türmen sich hoch genug, um ihn in die Sümpfe der Schande zu stoßen. Wir wissen genau, wie der Betrug in der Ukraine ablief – die Dokumentation ist nüchtern und blumig -, ebenso wie der Rest der Bestechungsoperationen der Familie in anderen Ländern, die unserem Land nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Fügt man zur Bestechung noch Landesverrat hinzu, hat man das komplette Paket des perfiden Verrats an der Nation.

„Joe Biden“ wird höchstwahrscheinlich von seiner eigenen Partei abgesetzt werden, bevor ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress eingeleitet werden kann. Sogar die New York Times und CNN könnten dieses schreckliche Spektakel nicht ignorieren, und die eigenen Lakaien der Partei müssten sich schämen zu erfahren, wie sie so viele Jahre lang betrogen wurden. Die unsichtbaren Hände, die „JB“ ins Weiße Haus gebracht haben, könnten dann darüber nachdenken, was sie mit der unglücklichen Kamala Harris machen, während der Kongress seine Aufmerksamkeit darauf richtet, Merrick Garland, Christopher Wray, Alejandro Mayorkas und Xavier Bacerra anzuklagen. So könnte es zumindest funktionieren, wenn die USA eine vernünftige Gesellschaft wären.

Ansonsten müssen sich die Menschen in diesem Land entscheiden, ob sie sich von einem globalistischen Putsch überrollen lassen oder andere Wege des Widerstands finden. Einer davon wäre, dass die Gouverneure einiger sogenannter roter Staaten die Briefwahl abschaffen, die computergesteuerten Stimmenzählmaschinen abschaffen, die Papierwahl wieder einführen und erklären, dass alle Wahlen und die Auszählung der Stimmzettel an einem einzigen Wahltag stattfinden. Glauben Sie nicht denen, die sagen, das sei nicht machbar. Sonst werden wir in diesem Land nie wieder so etwas wie eine manipulationsfreie Wahl erleben.

In einer seiner vielleicht letzten Amtshandlungen verkündete „Joe Biden“ letzte Woche, dass die Amerikaner „ermutigt“ würden, sich mit einem neuen und verbesserten mRNA-Impfstoff gegen den neuen Covid-Virusstamm EG.5 „Eris“ (benannt nach der griechischen Göttin des Streits und der Zwietracht) impfen zu lassen. Der „Präsident“ sagte, er habe den Kongress gebeten, „einen neuen Impfstoff zu finanzieren, der notwendig ist und funktioniert“. …. Es wird wahrscheinlich empfohlen, dass jeder diesen Impfstoff bekommt, egal ob er ihn vorher hatte oder nicht.

Sagen Sie, was…? Haben die bisherigen Impfstoffe nicht gewirkt, Joe? Ganz sicher nicht. Die Impfstoffe haben viele Menschen verletzt, behindert und getötet, und es erstaunt den gesunden Menschenverstand, dass die CDC diese Impfstoffe immer noch anpreist. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass sie vorgeben, als sei nichts geschehen, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Denn was wäre die Konsequenz, wenn die Verantwortlichen zugeben würden, dass alle bisherigen Covid-Impfstoffe unwirksam und schädlich waren? Und wie würden die 81,3 Prozent der Bevölkerung reagieren, die mindestens eine Dosis der früheren Impfstoffe erhalten haben, und die 65,6 Prozent, die mit zwei oder mehr Impfungen „vollständig geimpft“ sind? (Anmerkung: Die Statistiken stammen von der CDC).

Ich sage Ihnen, was passieren würde: Die CDC-Beamten und viele andere, die auf der öffentlichen Gehaltsliste stehen, würden strafrechtlich verfolgt. Und Ärzte und Krankenhäuser wären so vielen Klagen ausgesetzt, dass sie nie wieder Zeit hätten, wirklich Medizin zu praktizieren, während Millionen von Menschen mit geschädigten Immunsystemen und zerstörten Organen wie viele schwarze Schwäne in die untergehende Sonne ihres eigenen, vorzeitig geschwächten Lebens flüchten würden. Wenn Sie verblüfft sein wollen, hören Sie sich diesen Vortrag an, den Dr. Peter McCullough vor einigen Tagen vor einem Publikum in New Hampshire gehalten hat, in dem er alle Hauptverantwortlichen für das Covid-19-Fiasko beim Namen nennt: Ralph Baric, Anthony Fauci, Peter Daszek und Francis Collins, und dann genau beschreibt, wie die heimtückische Tat und die Vertuschung abliefen.

Apropos Herbst: Erwarten Sie ein Ende des Krieges in der Ukraine. Die Medien werden Sie vielleicht nicht darüber informieren, aber es ist absehbar. Russland wird seinen Sieg nicht verkünden, um die verrückten Neokonservativen in Amerika nicht zu verärgern. Stattdessen wird es stillschweigend die Verantwortung für seinen erfolgreich neutralisierten Nachbarn übernehmen und eine Art Verwaltung für die Überreste des Rumpfstaates einrichten – in einer Weise, die Russland das Gefühl permanenter Sicherheit gibt -, während es gleichzeitig separat mit mehreren europäischen Staaten neue Verhandlungen zur Wiederherstellung realistischer Beziehungen aufnimmt.

Die USA werden in dieser Frage auf eine harte Probe gestellt. Abgesehen von einem nuklearen Dritten Weltkrieg können die USA nichts dagegen tun – außer, dass die Demokratische Partei die ganze traurige Angelegenheit „Joe Biden“ in die Schuhe schieben wird, wenn er gezwungen sein sollte, sein Amt aufzugeben, weil ihm die oben erwähnte Amtsenthebungsdrohung droht. Eine andere Erklärung für das Ende unseres Ukraine-Projekts wird nicht nötig sein.

Die Chaos-Partei wird noch eine Weile in dem von ihr verursachten Chaos herumdümpeln und lächerlicher Weise versuchen, Kamala Harris durch Gavin Newsom zu ersetzen – oder einen anderen Trick anwenden, um im Geschäft zu bleiben. Aber bis dahin wird die Partei so schwer beschädigt sein, dass sie keine andere Wahl haben wird, als Robert F. Kennedy Jr. ins Boot zu holen, um die verbliebenen Dämonen auszutreiben und die ehrwürdige alte Orgel vor dem Selbstmord zu retten.

Wenn Sie glauben, dass diese verschiedenen folgenschweren Ereignisse in der kommenden Saison keine Auswirkungen auf die Finanzmärkte und das Bankensystem haben werden, werden Sie sich wundern. Das ist der Zeitpunkt, an dem Amerika wirklich den Schmerz zu spüren bekommt, und das könnte der Zeitpunkt sein, an dem die Heugabeln endlich für die Leute herausgeholt werden, die unser Land ruiniert haben.