Das finstere Ziel der „Klimawandel“-Agenda: Totale Kontrolle über eine entvölkerte Bevölkerung

Beim „Klimawandel“ geht es letztlich nicht um fossile Brennstoffe und den Verkauf von Elektrofahrzeugen. Stattdessen ist er ein Mittel zum Zweck, ein teuflisches und finsteres Ziel der Kontrolle zum Nutzen der Elite: Entvölkerung.

Die derzeitigen Regierungen sehen darin eine viel wichtigere, weitreichendere und weitreichendere Möglichkeit, die in Wirklichkeit nichts anderes als ein Eindringen in die Geldtöpfe und Machtpositionen ihrer Bürger ist – eine Möglichkeit, den Reichtum an politische Spender und Unterstützer zu verteilen und gleichzeitig mehr autoritäre Kontrolle zu erlangen.

Dieses Betrugsspiel, das Amerika und der Welt auferlegt wird, hat zwei Elemente.

Das erste ist eine direktere und offensichtliche Übung, die sich aus der Rhetorik und den Maßnahmen ergibt.

Das Eindringen in das Leben der Öffentlichkeit ist offenkundig, wenn die Regierung KLIMAKRISE schreit und Maßnahmen ergreift, wie sie es getan hat: Maßnahmen, die auf der Behauptung beruhen, die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe sei zu groß, die Meere würden steigen, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Brände und die Zerstörung der Welt seien die Folge. Daher ihr Diktat, gasbetriebene Öfen, Warmwasserbereiter, Kamine und Rasenmäher abzuschaffen und sogar Autos mit Verbrennungsmotor zu verbieten und EVs zu fördern, zusammen mit ihrer saubereren, aber weniger effizienten Wind- und Sonnenenergie.

Vom ersten Tag im Weißen Haus an hat der Präsident Gaspipelines und die Gasproduktion gestoppt und eingeschränkt. Hüten Sie sich vor der „Climate Emergency“-Verordnung.

Die Analysen der jüngsten Brände auf Hawaii sind eine Erweiterung dieser Klimarhetorik. Innerhalb weniger Stunden haben einige die „globale Erwärmung/Klimakrise“ als Ursache für die Zerstörung und den Verlust von Menschenleben verkündet. In der Tat könnten „Green New Deal/Nachhaltigkeit“-Entscheidungen der Energieversorgungsunternehmen dafür verantwortlich sein, die sich weigerten, den Bewuchs ihrer Infrastruktur ordnungsgemäß zu verwalten, und stattdessen ihre Bemühungen und ihr Geld auf den Kauf von Solarpaneelen aus China und die Suche nach anderen Energiealternativen konzentrierten.

Ferner liefen „gesellschaftliche Bedenken“ Amok, als Hawaiis für die Wasserressourcen zuständiges Ministerium, das mehr an „Wassergerechtigkeit“ für Pflanzen interessiert war als an der Nutzung des Wassers zum Schutz von Eigentum und Leben in Lahaina, es den Feuerwehrleuten nicht zur Verfügung stellte.

Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich weiterhin in Form von erhöhten Benzinpreisen an der Zapfsäule, da das Angebot reduziert und die Gesamtkosten erhöht werden. Man sollte bedenken, dass praktisch 72 Prozent der Waren per Lkw und etwa 28 Prozent per Bahn geliefert werden – beide werden mit Dieselkraftstoff betrieben.

Erhöhen sich die Kraftstoffkosten, steigen auch die Warenkosten, was als Belastung an den Verbraucher weitergegeben wird. Die Kosten für Kraftstoff und die damit verbundenen Düngemittel? Für die Landwirte steigen die Preise im Jahr 2022 um 71 Prozent gegenüber 2021, was wiederum die Kosten für ihre Produkte – Lebensmittel – erhöht.

Die Quintessenz: Dinge verteuern, Engpässe und Katastrophen heraufbeschwören, fossile Brennstoffe in ein schlechtes Licht rücken, die Notwendigkeit aufzeigen, ihre Nutzung zu reduzieren oder abzuschaffen… eine Agenda durchsetzen.

Der Enthusiasmus für Elektroautos nimmt ab, da immer mehr Berichte zeigen, dass sie potenziell gefährlich sind und in Garagen spontan explodieren. Außerdem verursachen sie hohe Reparatur- und Wartungskosten, sind weniger effizient als von der Öffentlichkeit gewünscht und verfügen nicht über die erforderliche Infrastruktur.

Nach einem Verlust von 1.000.000.000 $ im letzten Quartal und einem prognostizierten Verlust von 3.000.000.000 $ für das Jahr hat Ford vor kurzem die Preise aufgrund mangelnder Nachfrage nach den viel gepriesenen Elektroautos gesenkt.

Ford-CEO Jim Farley hat seine eigenen Erfahrungen mit Elektroautos gemacht, und der F-150-Besitzer Dalbir Bala hat seinen Elektro-Lkw wegen Ladeproblemen auf einer Reise und überhöhten Reparaturrechnungen entsorgt.

In heißen Umgebungen können Elektrofahrzeuge bei Temperaturen um die 100 Grad bis zu 30 Prozent ihrer Reichweite einbüßen. Im Sommer in Arizona, wo wir kürzlich 51 Tage mit über 43 Grad und drei Tage mit über 48 Grad hatten, kann man mit einem Elektroauto 40 bis 60 Prozent seiner Reichweite einbüßen.

Nachdem Milliarden in die EV-Industrie geflossen waren, meldete der führende EV-Bushersteller Proterra Konkurs an, und wir haben alle den explodierenden EV-Bus in den Nachrichten gesehen.

Dies und der „Green New Deal“ als Teil des Klimaschwindels sind nicht gut für Amerika. Glühbirnen zu verbieten, Geräte einzuschränken, Agenden zu forcieren ist nicht das, was die Öffentlichkeit will, denn sieben Prozent der Wähler sind davon betroffen. Andererseits sind die höheren Benzinpreise und Warenpreise ein wichtiges Thema.

Das zweite Element, das subversiver und teuflischer ist, beruht auf jahrzehntelangen versteckten Plänen.

Manche werden diese teuflischen Konzepte als verschwörerisch abtun, doch die Politik zur Erfüllung der Wünsche der Eliten, die sich jahrzehntelang im Schatten des fortschrittlichen Bewusstseins versteckt hat, wird endlich weltweit gefördert.

Das wirkliche Klimaverhalten hat ein viel bedrohlicheres, gefährlicheres und verräterischeres Ziel, um die Pläne der machthungrigen Eliten für Exklusivität und ihren Würgegriff über die Bürger der Welt zu erfüllen.

Die Grundlage? Der „Antihumanismus“ [Entvölkerung], der auf Thomas Malthus und die Ausweitung der malthusianischen Überzeugungen über die Bevölkerung zurückgeht.

Unser ausführliches Interview mit Jerome Corsi, Ph.D., brachte uns einen Einblick in diese schmutzige Grundlage der „Klimakrise“. Ihre Agenda ist nicht in der Zeit verloren, sondern wird in der heutigen Welt durch die Ausweitung der Globalisten, Neocons und Marxisten vorangetrieben.

Über diese Bösartigkeit sind Bücher geschrieben worden. Aus Platzgründen kann hier nicht näher darauf eingegangen werden; die wichtigsten Punkte sind jedoch offensichtlich und wichtig zu beachten.

Wie Corsi erklärt: „Die Umweltbewegung erblühte am Ende des Zweiten Weltkriegs, angeführt von Aktivisten, die entschlossen waren, unsere Welt zu verändern.“

Harrison Brown, ein Wissenschaftler, arbeitete am Manhattan-Projekt. Im Jahr 1954 schrieb er „The Challenge of Man’s Future“ (Die Herausforderung der Zukunft des Menschen), in dem er feststellte, dass es „zu viele Menschen gibt und wir alle Ressourcen der Erde aufbrauchen werden; dass wir im Grunde die Zukunft der Erde verschwenden, weil nicht genug für alle da ist.“

Ein anderer war Paul Ehrlich. In seinem Buch „The Population Bomb“ (Die Bevölkerungsbombe) argumentierte er 1968, dass die menschliche Bevölkerung zu groß sei. Seine Ansicht: „Wir können es uns nicht mehr leisten, die Symptome des Krebsgeschwürs des Bevölkerungswachstums zu behandeln, das Krebsgeschwür selbst muss beseitigt werden. Bevölkerungskontrolle ist die einzige Antwort.“

In der modernen Abtreibungsfabrik Planned Parenthood sieht man Margaret Sangers selektiven, eugenisch motivierten Entvölkerungsplan in Aktion.

Der von Obama ernannte John Holdren vertrat seine bevölkerungspolitischen Positionen. 1977 veröffentlichten Holdren und seine Kollegen – ja, Paul und Anne Ehrlich – das Buch „Ecoscience“, in dem Holdren und seine Mitautoren die ernsthafte Erwägung radikaler Maßnahmen zur Reduzierung der menschlichen Bevölkerung befürworten.

Um ihr Ziel der Entvölkerung zu erreichen, brauchten sie einen Hammer, der stark genug war, um die Öffentlichkeit zum Handeln zu bewegen, und das war – der Klimawandel.

Ehrlich und Holdren konzentrierten sich auf das Klima und kamen zu dem Schluss, dass die Nutzung von Kohlenwasserstoff-Brennstoffen, die Kohlendioxid ausstoßen, eine empirische, gefährliche Umweltbedrohung durch Treibhausgase darstellt. Sie würde dazu führen, dass die Erde entweder zu kalt oder zu warm wird. „Wir können die Menschen dazu zwingen, keine Kohlenwasserstoff-Brennstoffe mehr zu verwenden. (Sehen Sie es kommen?)

Sie gingen sogar so weit zu sagen, dass Menschen, die „zur sozialen Verschlechterung beitragen, per Gesetz gezwungen werden können, reproduktive Verantwortung zu übernehmen.“

Sogar der „Kissinger-Bericht“ vom 10. Dezember 1974 (einst geheim und bekannt als National Security Study Memorandum 200) weist auf die Auswirkungen des weltweiten Bevölkerungswachstums auf die Sicherheit der USA hin. Kissinger argumentiert, was Ehrlich schon 1968 behauptete, nämlich dass es zu viele Menschen gibt, und sagt: „Wir müssen die Zahl begrenzen.“

Von der Agenda 21 der Vereinten Nationen, die sich in die Agenda 2030 verwandelt hat, hört man nicht mehr viel. Sie greift tief in die Gesellschaften ein, mit aufdringlichen, globalen Bestrebungen, mit kleineren „15-Minuten“-Städten, dem Verbot des Verkaufs von Gasfahrzeugen und der Abschaffung gasbetriebener Geräte. Alles für die ultimative Kontrolle?

Wenn Ihr Leben von einer Energiequelle für Reisen, Arbeit, Unterhaltung und Wohnen abhängt, sind Sie den Launen desjenigen ausgeliefert, der den Schalter bedient. Und wenn er ein besseres, freieres Leben in der Bequemlichkeit seines erhabenen Wohnsitzes lebt, getrennt von den Leibeigenen der Welt, dann wird er für sein „schützendes, fortschrittliches Denken“ belohnt, indem er die Welt vor Treibhausgasen rettet.

Bei dem Betrug, der den Amerikanern vorgespielt wird, geht es nicht um saubere Luft, die Beseitigung von Naturkatastrophen oder den Schutz der Gesellschaft. Es geht um die totale und absolute Kontrolle über jeden Aspekt des eigenen Lebens, der Arbeit und der Vergnügungen – sogar über unsere bloße Existenz auf diesem Planeten.

Das Wetter ändert sich. Das Klima ist ziemlich konstant und sollte nicht als Rammbock für soziale Veränderungen oder politische Manöver benutzt werden. Die Erde war schon immer heißer und kühler und wird sich auch in Zukunft verändern, aber der Versuch des Menschen, es zu kontrollieren? Unbedeutende Anstrengungen.

Wenn man diesen Regierungsschwindel als das erkennt, was er ist, können die Menschen relevante und unverfälschte Informationen verstehen. Eine Quelle für diese sachliche Darstellung und mehr findet sich in Corsis neuestem Buch: „Die Wahrheit über Energie, globale Erwärmung und Klimawandel: Entlarvung von Klimalügen in einem Zeitalter der Desinformation“.

Ich mag mein Auto, einen Kamin und mein Steak medium-well. Wir sollten Wege finden, unser Leben zu erhalten und gleichzeitig einen sauberen und grünen Planeten zu bewahren – aber nicht, indem wir unsere Mitmenschen umbringen.

Die existenzielle Bedrohung ist nicht der Klimawandel. Es ist der Klimaschwindel.