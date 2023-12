Visegrád 24: Die von der polnischen Regierung finanzierte Fake-News-Fabrik, die den Online-Nachrichtenkreislauf zu Israel und Palästina antreibt

Von Alan Macleod

Visegrád 24 wurde von Gizmodo zur einflussreichsten Nachrichtenquelle über Israel/Palästina auf Twitter/X ernannt und hat auf den sozialen Medienplattformen mehr als eine Million Abonnenten angehäuft. Dennoch hat sie immer wieder offenkundig falsche Informationen verbreitet, um die Unterstützung für die israelischen Verbrechen in Gaza zu erhöhen. Schlimmer noch, das halb-anonyme Konto, das weltweit eine rechtsextreme Agenda verfolgt, wird bekanntermaßen von der zutiefst konservativen polnischen Regierung finanziert.

Eine virale Sensation

Wenn Sie nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen auch nur etwas Zeit in den sozialen Medien verbracht haben, sind Sie sicher auf Visegrád 24 und seine ultraviralen Inhalte gestoßen. Der polnische Nachrichtenaggregator ist vielleicht ein unwahrscheinlicher Kandidat für eine Schlüsselrolle in diesem Informationskrieg. Aber in nur wenigen Wochen hat es Hunderttausende von Anhängern auf seinen Plattformen gewonnen, insbesondere auf Twitter/ und TikTok (derzeit 843.000 bzw. 183.000 Anhänger).

In einer vom Center for an Informed Public an der University of Washington veröffentlichten Studie mit dem Titel „The New Elites of X“ wird Visegrád 24 als das einflussreichste Konto im Israel/Palästina-Diskurs bezeichnet. Ein Maß für seine Reichweite ist, dass in den ersten drei Tagen nach dem Überraschungsangriff der Hamas die sechs traditionellen Medien mit den meisten Abonnenten auf Twitter/X (CNN Breaking News, CNN, die New York Times, BBC Breaking News, BBC World News und Reuters), die zusammen fast 300 Millionen Abonnenten haben, 112 Millionen Aufrufe von Israel/Palästina-bezogenen Inhalten erhielten. Im Vergleich dazu verzeichnete Visegrád 24 im selben Zeitraum 370 Millionen Aufrufe. Seitdem ist ihr Einfluss nur noch gewachsen.

Die enorme Reichweite hat viele dazu veranlasst, sie mit Zuverlässigkeit gleichzusetzen, und der Account wird regelmäßig in etablierten Medien wie Newsweek oder Fox News zitiert. Doch das ist bei Weitem nicht der Fall. Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Berichte dazu dienen, Israel und seine Anhänger zu loben, Palästina und seine Anhänger zu verteufeln, Angst vor Flüchtlingen zu schüren und allgemein eine ultrakonservative Politik zu fördern.

Fabrik für gefälschte Nachrichten

Der Aufstieg von Visegrád 24 ist unter anderem deshalb problematisch, weil der Sender dazu neigt, unverhohlen gefälschte Nachrichten zu veröffentlichen. Anfang dieses Monats wurde unter anderem Material des israelischen Satirikers Yoni Sharon veröffentlicht, der eine Figur spielt, die sich über Palästinenser lustig macht, und den Zuschauern erzählt, er sei ein echter Palästinenser.

„Ein palästinensischer Mann dankt der Hamas dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass alle Palästinenser, die früher zum Arbeiten nach Israel fuhren, jetzt arbeitslos sind. Er dankt der Hamas auch dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass palästinensische Kinder nicht mehr in Israel operiert werden können – toll gemacht!

A Palestinian man thanks Hamas for making sure that all the Palestinian people who used to commute into Israel to work will now be unemployed.



He also thanks Hamas for making sure Palestinian kids will no longer receive surgeries in Israel



Great job! pic.twitter.com/NJz05eMW9E — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2023

Schamlos ist jedoch, dass Visegrád 24 mehrfach Aufnahmen von Motaz Azaiza, einem palästinensischen Fotografen, der mit MintPress News zusammengearbeitet hat, verwendet und die Bilder israelischer Verbrechen so verdreht hat, dass sie den Apartheidstaat in einem guten Licht erscheinen lassen. Azaizas Video, das zeigt, wie israelische Streitkräfte auf eine große Karawane von Flüchtlingen schießen, wurde mit der Bildunterschrift „Hamas-Terroristen schießen auf eine große Gruppe von Palästinensern, die versuchen, entlang der von Israel eingerichteten humanitären Korridore nach Süden zu fliehen“ versehen.

Spooky propaganda accounts @TheMossadIL and @visegrad24 lied and claimed a video of Israeli soldiers opening fire on Palestinian civilians fleeing south actually showed Hamas militants shooting at them. But @azaizamotaz9, the journalist who filmed the shooting, called them out.… pic.twitter.com/erygCVcZSf — Dan Cohen (@dancohen3000) November 19, 2023

Ein anderes Mal veröffentlichte Visegrád 24 ein Video von Azaiza und behauptete, es zeige eine barmherzige israelische Luftwaffe, die Flugblätter abwirft, um die Bewohner des Gazastreifens darauf hinzuweisen, dass das Gebiet nicht sicher ist, und sie aufzufordern, zu ihrem eigenen Wohl nach Süden zu ziehen. „Hören Sie auf mit den Lügen“, antwortete Azaiza, „ich habe das gefilmt. Auf den Flugblättern [hieß es], wenn Sie Informationen über die entführten [Israelis] haben, rufen Sie uns an.“

Ferner wiederholte und verstärkte sie den Scherz mit den geköpften Babys, rief dazu auf, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge zu streichen, bezeichnete die Klimaaktivistin Greta Thunberg als „Hamas-Propagandistin“ und bezeichnete Pro-Palästina-Demonstranten als „Schläger“ und „Mob„.

Sie hat auch nicht davor zurückgeschreckt, rassistisch unsensible Inhalte zu verbreiten, in denen Palästina-Befürworter als ahnungslose Liberale dargestellt werden, die sofort hingerichtet würden, wenn sie einen Fuß in den Gazastreifen setzen würden, oder hochbrisante Fragen zu stellen wie „Nennen Sie, ohne zu googeln, etwas, das im Laufe der Jahrhunderte von Muslimen erfunden, entdeckt oder geschaffen wurde“. Die Frage impliziert eindeutig, dass Muslime nie etwas zur Gesellschaft beigetragen haben, was vielleicht erklärt, warum Visegrád 24 so viel Energie darauf verwendet, Angst vor einer Welle muslimischer Einwanderer nach Europa zu schüren.

Folgen Sie dem Geld

Visegrád 24 wurde Anfang 2020 als Twitter-Account gegründet. Doch lange Zeit blieben die Finanzierung und die Identität der wichtigsten Mitarbeiter im Dunkeln. Der Nachrichtenaggregator hat nicht einmal eine Website, sondern verweist auf eine Crowdfunding-Plattform, auf der bisher nur 723 Spenden eingegangen sind.

Für ein Unternehmen, das aus etwa zwölf Personen bestehen soll, ist dies eindeutig zu wenig, um finanziell überlebensfähig zu sein. Es gibt jedoch eine weitere bestätigte Finanzierungsquelle: die ultrakonservative Regierung Polens. Im vergangenen Oktober stellte die polnische Staatskanzlei Visegrád 24 1,4 Millionen PLN (etwa 350 000 US-Dollar) zur Verfügung, eine Entscheidung, die von Premierminister Mateusz Morawiecki gebilligt wurde. Es ist nicht bekannt, ob Visegrád 24 weitere staatliche Mittel erhalten hat.

Etwa zur gleichen Zeit, als die Organisation staatliche Gelder erhielt, identifizierten polnische Medien einige der Schlüsselfiguren, die diese Operation leiteten. Einer von ihnen ist Adam Starzynski, ein in Schweden geborener polnischer Journalist, der früher bei der englischsprachigen Sendung Poland Daily arbeitete, die von TV Republika produziert wird. Starzynski hat Erfahrung im Umgang mit konservativen sozialen Medien, da er das ultrakonservative Twitter-Konto @BasedPoland betrieb. @BasedPoland verbreitete nationalistische Propaganda und antimuslimische Inhalte und gewann mehr als 150.000 Abonnenten, bevor es verboten wurde.

Starzynski ist eine Schlüsselfigur der wiederauflebenden osteuropäischen konservativen Bewegung. Diese „Make Europe Great Again“-Bewegung unterstützt rechtsextreme Populisten wie Donald Trump, Ungarns Viktor Orbán und Brasiliens Jair Bolsonaro.

Eine zweite Schlüsselfigur in dem, was Visegrád 24 seine Gruppe konservativer Freunde nennt, ist Stefan Tompson, ein polnisch-südafrikanischer PR-Stratege. Tompson wuchs in London auf und arbeitete während des Brexit-Referendums für die Leave“-Kampagne, eine Abstimmung, die von weitverbreiteten Fake News und Desinformationen geprägt war. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal über die polnische Geschichte und arbeitet für den staatlichen polnischen Fernsehsender Telewizja Polska. Berichten zufolge bereitet er die Gründung eines brandneuen Medienunternehmens vor, um aus dem Erfolg von Visegrád 24 Kapital zu schlagen.

Ukraine Gehirn

Visegrád 24 etablierte seine Marke und baute eine Fangemeinde auf, indem es Inhalte veröffentlichte, die das ukrainische Militär und dessen Versuche, die russische Invasion abzuwehren, nachdrücklich unterstützten. Polen und die anderen osteuropäischen NATO-Staaten waren besonders lautstarke Gegner Russlands. Die Seite konzentriert sich jetzt zwar auf Inhalte zu Israel/Palästina, veröffentlicht aber weiterhin Inhalte, die eine stärkere Beteiligung Europas am Krieg fordern. So wurde unter anderem letzte Woche ein Video eines sterbenden ukrainischen Soldaten geteilt und die Frage gestellt, „warum der Westen der Ukraine wichtige Waffensysteme vorenthält“ und „warum sie Russland nicht angreifen dürfen“.

19-y-old Ukrainian soldier records a video after his unit is surrounded



He says they won’t make it out alive. He was right



Can somebody explain why the West is holding back crucial weapon systems from Ukraine?



Why they aren’t allowed to strike Russia? pic.twitter.com/wsZ2So6nVb — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2023

Leider zeigte der Nachrichtenaggregator die gleiche Neigung, falsche Informationen über die Ukraine zu veröffentlichen, wie er es bei Israel tut. Zu den gefälschten Geschichten, die er verbreitet hat, gehören:

Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio spendet 10 Millionen Dollar für die Ukraine

Polnische Politiker unterstützen eine polnisch-ukrainische Union

PornHub wird in Russland blockiert.

In ihrer Eile, für die ukrainische Sache zu werben, haben die Medien im Westen die faschistischen oder neonazistischen Elemente, die in den ukrainischen Streitkräften aktiv sind, oft übersehen oder beschönigt. Dazu gehört vor allem das Asow-Bataillon, eine Gruppe, deren Abzeichen direkt von der 2. Panzerdivision der Waffen-SS übernommen wurde, einer Einheit, die für einige der schlimmsten Verbrechen von Hitlers Holocaust verantwortlich war. Andriy Biletsky, der Gründer des Asow-Bataillons, sagte 2010, er glaube, dass es die Mission der Ukraine sei, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen“ zu führen – das Wort, das Hitler für Juden, Polen, Ukrainer und andere Völker, die er zur Ausrottung bestimmte, verwendete.

„Es ist möglich, sowohl den Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression zu unterstützen als auch Neonazi-Elemente in der ukrainischen Armee zu kritisieren“, schrieb Visegrád 24 einmal auf Twitter. Bei der Analyse aller Inhalte von Visegrád 24, die das Wort „Asow“ enthalten, ist es jedoch schwierig, Beiträge zu finden, die auch nur einen neutralen, geschweige denn einen kritischen Ton anschlagen.

So wirkten sie oft wie eine inoffizielle Presseagentur der Gruppe. Viele Beiträge vermenschlichen die Soldaten, zeigen ihre Mütter und Ehefrauen oder stellen sie als tapfere Verteidiger des Vaterlandes dar. Andere sind glühende Nachrufe auf heldenhafte Asow-Kämpfer, die ihr Leben verloren haben.

Heartbreaking messages from the mothers and wives of the 53 Azov soldiers killed in the prison camp at Olenivka. pic.twitter.com/TeZvCVtj8N — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2022

„Jedes Jahr versammeln sich die Soldaten des Asow-Regiments in der kürzesten Nacht des Jahres, um ihre gefallenen Waffenbrüder zu ehren. In diesem Jahr, insbesondere nach [der Schlacht von] Asowstal, hatten sie mehr Männer zu ehren als je zuvor. Durch neue Rekruten hat die Gruppe seit Azovstal erheblich an Größe gewonnen“, schrieben sie im Dezember.

Die europäischen Rechtsextremisten sind zwar durchweg und oft heftig antisemitisch, aber sie zeigen regelmäßig starke Unterstützung für den Staat Israel und seine Politik und sehen den Ethnostaat, den Israel schafft, als Blaupause für ihre eigenen Pläne. Somit besteht nun eine unwahrscheinliche Allianz zwischen faschistischen Bewegungen in Europa und dem Staat, in dem die Nachkommen der Menschen leben, die diese Gruppen vor nur 80 Jahren nicht umbringen konnten.

Informationskrieg

„Israel verliert den Informationskrieg“, beklagte Stefan Tompson von Visegrád 24 auf Twitter. „Die sozialen Medien werden von pro-palästinensischen, anti-israelischen, wenn nicht sogar offen pro-Hamas und/oder antisemitischen Inhalten dominiert. Wenn sich die Dinge nicht ändern, wird sich die Hamas-Lobby den ‚Holocaust‘ nicht nur erfolgreich aneignen, sondern ihn auch neu definieren“, fügte er hinzu.

Abgesehen von der dramatischen Vorhersage hat Tompson recht, dass es für Israel schwierig ist, die weltweite öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die völkermörderische Zerstörung hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gebracht, um an Märschen, Vorträgen, Protesten und Demonstrationen teilzunehmen. Am 11. November füllten schätzungsweise eine Million Menschen die Straßen Londons, obwohl die Regierung sie direkt dazu aufgefordert hatte, dies nicht zu tun.

Auch in den Vereinigten Staaten hat die Situation in Gaza eine massive Reaktion ausgelöst, und in praktisch jeder größeren Stadt fanden Hunderte Großdemonstrationen statt. Pro-Israel-Demonstrationen waren dagegen vergleichsweise schwach besucht. Die Unterstützung von Präsident Biden für Israel ist ein wichtiger Grund für seine sinkenden Umfragewerte.

Die Regierung Biden unterstützt Israel weiterhin bei den Vereinten Nationen. Aber sie ist zunehmend isoliert. Im Oktober stimmten die USA als eines von nur wenigen Ländern gegen eine UN-Resolution, in der eine Beendigung der Gewalt gefordert wurde.

Auch Israels einst felsenfester Rückhalt unter den Amerikanern ist ins Wanken geraten. Eine aktuelle Umfrage der Quinnipiac University ergab, dass die allgemeine Sympathie für Israel seit Oktober um sieben Punkte auf 54 % der Amerikaner gesunken ist, wobei 24 % angaben, eher mit Palästina zu sympathisieren.

Am besorgniserregendsten für die Israel-Befürworter ist, dass sie die nächste Generation zu verlieren scheinen. Dieselbe Quinnipiac-Umfrage ergab eine große Kluft zwischen den Generationen in Bezug auf das Verständnis des Konflikts. Während ältere Wähler fest hinter Israel standen, sagte eine Mehrheit der Amerikaner zwischen 18 und 34 Jahren, dass ihre Sympathien bei den Palästinensern lägen, während nur 29 % angaben, dass sie Israel unterstützten.

Ein Großteil dieser Kluft lässt sich durch die Art und Weise erklären, wie die verschiedenen Generationen ihre Nachrichten erhalten. Ältere Amerikaner verlassen sich nach wie vor auf die etablierten Medien wie Kabelnachrichten und Printmedien, die nach wie vor eine außerordentliche Voreingenommenheit zugunsten Israels aufweisen. Jüngere Generationen hingegen nutzen in erster Linie die sozialen Medien. Plattformen wie Twitter oder TikTok sind zwar kaum frei von Beschränkungen, ermöglichen aber eine weitaus umfassendere Verbreitung von Nachrichten und Ansichten, einschließlich der Meinungen von einfachen Menschen.

Israel hat versucht, sich dieses System zunutze zu machen, indem es viel Geld für Werbung ausgab, die auf ein westliches Publikum abzielte. Zwischen dem 7. und 19. Oktober gab das israelische Außenministerium (MOFA) mehr als 7 Millionen Dollar für YouTube-Werbung aus, was fast einer Milliarde Augenpaaren entspricht. Die fünf wichtigsten Zielländer waren Frankreich, Deutschland, Belgien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Das MOFA schaltete auch Werbekampagnen auf Instagram, Facebook, in mobilen Spielen und Apps wie dem Sprachtrainer Duolingo.

Auf Twitter versuchten israelfreundliche Trolle, die Community-Notizen-Funktion zu kapern, indem sie argumentative Notizen und Warnhinweise anbrachten, die jeden Beitrag, der Israel in einem negativen Licht zeigte, untergruben. Und mehrere prominente TikTok-Schöpfer enthüllten, dass ihnen hohe Geldsummen angeboten wurden, um einfache Videos aufzunehmen, die israelische Maßnahmen unterstützen.

Trotzdem gab es eine noch nie dagewesene Welle der Sympathie für die Menschen in Palästina. Auf TikTok beispielsweise wurden zwischen dem 23. und dem 30. Oktober 87 000 Beiträge mit dem Hashtag #StandWithPalestine gepostet, die 285 Millionen Mal aufgerufen wurden. Der entsprechende pro-israelische Hashtag #StandWithIsrael generierte dagegen nur 9.000 Beiträge und 64 Millionen Aufrufe.

Als Reaktion auf die Nachricht, dass ihre Bürger nicht die bevorzugte Botschaft über Israel/Palästina erhalten, drängen US-Regierungsvertreter darauf, TikTok als Lösung für das Problem einfach ganz zu verbieten. Die GOP-Präsidentschaftskandidaten Chris Christie und Nikki Haley haben sich wiederholt für ein vollständiges Verbot der beliebten App ausgesprochen. Senator Marco Rubio (R-FL) forderte, es sei „Zeit, dass TikTok verschwindet“ und beschuldigte das Unternehmen, „den Terrorismus der Hamas herunterzuspielen“.

Die Demokraten haben bewiesen, dass Zensur ein überparteiliches Thema ist. Senator Chris Murphy (D-NJ) beispielsweise bezeichnete TikTok als eine von China kontrollierte Plattform, die „Amerika gegeneinander aufhetzt“, indem sie „bösartiges Pro-Hamas- und antisemitisches Material“ verbreitet.

Diese Aufrufe wurden vom israelischen Präsidenten Isaac Herzog aufgegriffen, der sich darüber beklagte, dass die Nutzer durch pro-palästinensische Inhalte einer „Gehirnwäsche“ unterzogen würden. TikTok hat sich selbst verteidigt und behauptet, dass seine Algorithmen keine Partei ergreifen und junge Menschen einfach mehr Sympathien für Palästina hegen.

Im Gegensatz zu TikTok gab es keine offiziellen Aufrufe zum Verbot von Twitter, Instagram, Facebook oder anderen Social-Media-Seiten, vielleicht weil sie mit den Behörden zusammenarbeiten, um abweichende Meinungen zu zensieren. Twitter hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass es mehr als 325.000 Tweets zu den Gewalttaten gelöscht und mehr als 3.000 Konten entfernt hat, von denen viele mit der Hamas in Verbindung stehen. Konten, die mit der israelischen Regierung in Verbindung stehen, wurden nicht gelöscht. Instagram sperrte eine Reihe der bekanntesten pro-palästinensischen Konten, darunter Eye On Palestine (mit 9,2 Millionen Abonnenten).

In der Zwischenzeit hat die israelische Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt, dass etwa 94 % der 9 500 Anträge auf Löschung von Inhalten, die sie an Meta (die Muttergesellschaft von Facebook, WhatsApp und Instagram) gestellt hat, bewilligt worden sind.

Literally all Arab dishes. “Israeli food” doesn’t exist. https://t.co/5P7JgaexOZ — Asa Winstanley (@AsaWinstanley) November 23, 2023

Genauso wichtig wie die Truppen vor Ort ist der Informationskrieg, der sich im Cyberspace abspielt. Israel könnte seine Aktionen nicht ohne die Unterstützung der westlichen Öffentlichkeit durchführen. An dieser Front hat es in Visegrád 24, einem Nachrichtenaggregator, der in letzter Zeit an Popularität und Einfluss gewonnen hat, einen wichtigen Verbündeten gefunden. Leider berichtet die zwielichtige, von der polnischen Regierung finanzierte Organisation nicht nur aus einer pro-israelischen Perspektive, sondern veröffentlicht auch immer wieder offenkundig falsche oder irreführende Inhalte. Dies ist jedoch alles andere als ungewöhnlich. Im Krieg ist die Wahrheit immer das erste Opfer. Der schnelle Aufstieg von Visegrád 24 ist ein Beweis dafür.