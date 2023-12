Katar, die Muslimbruderschaft, die Hamas und Israel

Thierry Meyssan

Im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Katar dargestellt wird, ist das Emirat in der Geiselangelegenheit der Al-Aqsa-Sintflut Operation kein neutraler Verhandlungspartner. Ein Patzer seiner Ministerin Lolwah Al-Khater, die nach Tel Aviv kam, um die Verhandlungen zu verfolgen, zeigt im Gegenteil, dass Doha über die Hamas Autorität ausübt. Die neuen Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts waren überrascht, als sie entdeckten, dass Katar an Benjamin Netanjahus Komplott zur Vorbereitung des Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt war.

Der Patzer von Lolwah Al-Khater

Lolwah Al-Khater, katarische Ministerin für internationale Zusammenarbeit, besuchte am 25. November 2023 Tel Aviv. Es war das erste Mal, dass ein katarischer Regierungsvertreter Israel besuchte. Sie wurde vom Kriegskabinett empfangen, um die Probleme bei der Umsetzung des Abkommens über den Geiselaustausch zu lösen. Sie besuchte auch Gaza.

Gewöhnt mit dem Direktor des Mossad, David Barnea, zu diskutieren, scheint sie nicht begriffen zu haben, dass dem Kriegskabinett nicht nur Gefolgsleute von Premierminister Benjamin Netanjahu angehören. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, traf sie dann, um Zeit zu gewinnen, Entscheidungen im Namen der Hamas, ohne ihr Einverständnis einzuholen.

Die Mitglieder der ehemaligen Opposition, die sich dem Notstandskabinett angeschlossen hatten und nun die Diskussion miterlebten, waren schockiert, als sie aus ihrer Rolle als Vermittlerin heraustrat und andeutete, dass sie über die Hamas, den palästinensischen Zweig der Muslimbruderschaft, Autorität habe.