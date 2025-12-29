Vitamin D könnte allein in Deutschland jährlich 30’000 Krebstote verhindern

Über 900 Studien zeigen eine krebshemmende Wirkung von Vitamin D bei den meisten Krebsarten, und randomisierte kontrollierte Studien belegen eine Reduktion der Krebssterblichkeit um etwa 13 %.

Nicolas Hulscher, MPH

Die moderne Krebs­politik wird von teuren Medikamenten, marginalen Überlebensgewinnen und explodierenden Kosten am Lebensende dominiert. Doch still und leise existiert seit Langem eine kostengünstige und breit verfügbare Intervention, die offen sichtbar ist.

Eine begutachtete Analyse, veröffentlicht in Molecular Oncology, untersuchte, was passieren würde, wenn Erwachsene ab 50 Jahren routinemäßig Vitamin-D-Supplemente in moderaten täglichen Dosen erhielten. Die Ergebnisse sind für ein System, das auf teure Behandlung statt auf Prävention aufgebaut ist, ausgesprochen unbequem.

Unter Verwendung nationaler Mortalitätsdaten und Meta-Analysen randomisierter kontrollierter Studien schätzten die Forscher, dass eine tägliche Vitamin-D-Supplementierung:

– rund 30.000 Krebstodesfälle pro Jahr allein in Deutschland verhindern könnte

– jährlich etwa 322.000 Lebensjahre retten könnte

– die gesamte Krebssterblichkeit um etwa 13 % senken könnte, konsistent über mehrere RCT-Meta-Analysen hinweg

– die gesamten Gesundheitsausgaben senken könnte, selbst unter Berücksichtigung der Kosten für die Supplementierung

Die jährlichen Supplementierungskosten (rund 1,0 Milliarde US-Dollar pro Jahr) wurden durch Einsparungen bei der Krebsversorgung am Lebensende mehr als ausgeglichen, was zu Nettoeinsparungen von etwa 280 Millionen US-Dollar pro Jahr führte.

Zum Vergleich: Viele moderne onkologische Medikamente kosten zehntausende Dollar pro Patient und verlängern das Überleben nur um Wochen oder Monate. Im Gegensatz dazu:

– kostet eine Vitamin-D-Supplementierung etwa 11–55 US-Dollar pro Person und Jahr

– zeigt sie eine tatsächliche Reduktion der Mortalität

– bleibt sie selbst unter ungünstigsten Annahmen hochgradig kosteneffektiv

Selbst wenn die Forscher sämtliche Einsparungen bei den Krebsbehandlungskosten außer Acht ließen, lagen die Kosten pro gewonnenem Lebensjahr bei etwa 3.100 US-Dollar – weit unter den üblichen Schwellenwerten der Kosteneffektivität, mit denen neue Krebsmedikamente gerechtfertigt werden.

Trotz weit verbreiteter Vitamin-D-Mangelzustände fehlt eine routinemäßige Vitamin-D-Supplementierung weiterhin in den meisten Krebspräventionsstrategien – während Gesundheitssysteme weiterhin enorme Ressourcen in Behandlungen im Spätstadium mit abnehmendem Nutzen investieren.

Krebsarten, bei denen Vitamin D einen Nutzen gezeigt hat

Über die bevölkerungsweite Reduktion der Sterblichkeit hinaus zeigt eine große und wachsende Zahl mechanistischer, klinischer und translationaler Studien eine Wirkung von Vitamin D bei zahlreichen Krebsarten. Eine begutachtete Synthese aus dem Jahr 2023 von über 900 aktuellen Studien hebt konsistente krebshemmende Effekte hervor, die über Vitamin-D-Rezeptor-(VDR-)Signalwege, Immunmodulation und Kontrolle des Tumormikromilieus vermittelt werden.

Vitamin D hat schützende oder therapeutische Effekte gezeigt bei:

– Brustkrebs (einschließlich triple-negativer Subtypen)

– Prostatakrebs

– Darmkrebs

– Eierstockkrebs

– Glioblastom (Hirnkrebs)

– Melanom

– Plattenepithelkarzinom (Haut sowie Kopf-/Halsbereich)

– Kopf- und Halskrebs

– Blasenkrebs

– Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs

– Multiplem Myelom

– Osteosarkom (Knochenkrebs)

Über diese Krebsarten hinweg konnte gezeigt werden, dass Vitamin D:

– Tumorwachstum und Zellproliferation unterdrückt

– Apoptose und Ferroptose induziert

– Metastasierung und den epithelial-mesenchymalen Übergang (EMT) hemmt

– das Ansprechen auf Chemotherapie und Immuntherapie verbessert

– Therapieresistenzen reduziert

– das Überleben bei Patienten mit Vitamin-D-Mangel verbessert

Wichtig ist, dass ein niedriger Vitamin-D-Status wiederholt mit einer schlechteren Prognose, aggressiverem Krankheitsverlauf und verkürztem Überleben assoziiert ist – während ausreichende Spiegel oder Supplementierung mit besseren Ergebnissen verbunden sind.

Einige der wirkungsvollsten Werkzeuge der Krebsprävention sind weder neu noch profitabel.

Vitamin D ist preiswert. Es ist biologisch aktiv über immunologische, entzündliche und zellregulatorische Signalwege hinweg. Und laut Evidenz aus randomisierten Studien rettet es Leben – in großem Maßstab.

Die einzige wirklich offene Frage ist, warum die öffentliche Gesundheitspolitik dies weiterhin ignoriert.