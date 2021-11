Vitamin-D-Papiere führen die Liste der beliebtesten Studien des Jahres an

mercola.com

Die Optimierung von Vitamin D ist wahrscheinlich die einfachste, kostengünstigste und grundlegendste Strategie, die jeder tun kann, um sein Risiko für COVID-19 und andere Infektionen zu minimieren

Am 31. Oktober 2020 veröffentlichte ich in der Zeitschrift Nutrients einen wissenschaftlichen Bericht, den ich gemeinsam mit William Grant, Ph.D., und Dr. Carol Wagner verfasst habe. Unsere Arbeit ist die am zweithäufigsten heruntergeladene Studie aus dieser Zeitschrift in den letzten 12 Monaten. Sie ist auch die Nummer 2 bei den Zitierungen von Artikeln in den letzten 12 Monaten und die Nummer 4 bei den Aufrufen.

Die Studie mit den meisten Downloads im vergangenen Jahr und den meisten Aufrufen ist eine weitere Vitamin-D-Studie, die zeigt, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Risiko von Grippe- und COVID-19-Infektionen und Todesfällen verringert.

Eine dritte Vitamin-D-Studie belegte in den letzten 12 Monaten den ersten Platz bei den am häufigsten zitierten Studien. Diese Studie ergab, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Überleben von gebrechlichen älteren Menschen, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, verbessert.

Um Ihre Immunfunktion zu verbessern und Ihr Risiko für Virusinfektionen zu senken, sollten Sie einen Vitamin-D-Spiegel zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml (150 nmol/L und 200 nmol/L) halten. Die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels ist besonders wichtig für dunkelhäutige Menschen, denn je dunkler die Haut ist, desto mehr Sonneneinstrahlung ist nötig, um den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, sowie für ältere Menschen.

Am 31. Oktober 2020 veröffentlichte ich in der Zeitschrift Nutrients einen wissenschaftlichen Bericht, den ich gemeinsam mit William Grant, Ph.D., und Dr. Carol Wagner verfasst habe, die beide dem GrassrootsHealth-Expertengremium für Vitamin D angehören.

Dieser Artikel mit dem Titel „Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-19 and Its Severity“ (Beweise für Vitamin D und das Risiko von COVID-19 und dessen Schweregrad) – den Sie kostenlos herunterladen und lesen können – ist die am zweithäufigsten heruntergeladene Studie aus dieser Zeitschrift in den letzten 12 Monaten.

Unser Papier ist auch die Nummer 2 bei den Zitierungen von Artikeln in den letzten 12 Monaten und die Nummer 4 bei den Aufrufen. Die Artikelstatistiken zeigen, dass der Artikel bis zum 2. November 2021 131.458 Mal aufgerufen wurde, mit einem Tagesdurchschnitt von 62 Aufrufen. Die am zweit- und drittmeisten aufgerufenen Artikel waren ebenfalls über Vitamin D für COVID.

Die Studie mit den meisten Downloads im vergangenen Jahr (62.590) und den meisten Aufrufen (178.562) ist eine weitere Vitamin-D-Studie2 von Bhattoa et.al., in der festgestellt wurde, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Risiko von Influenza- und COVID-19-Infektionen und Todesfällen verringert. Die Koautoren meiner Arbeit, Grant und Baggerly, waren auch Koautoren dieser Arbeit.

Eine dritte Vitamin-D-Studie von Annweiler et al. belegte ebenfalls den ersten Platz bei den meistzitierten Studien der letzten 12 Monate. In dieser Studie wurde festgestellt, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Überleben von gebrechlichen älteren Menschen, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, verbessert.

Daten aus 14 Beobachtungsstudien deuten darauf hin, dass der Vitamin-D-Blutspiegel umgekehrt mit dem Auftreten und/oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert.

All dies ist unglaublich ermutigend und widerlegt die lächerliche Behauptung, es gebe „keine wissenschaftliche Grundlage“ für die Empfehlung von Vitamin D bei COVID. In der Tat deuten die Daten aus 14 Beobachtungsstudien (Stand 27. September 2020) – die in Tabelle 1 unseres Papiers zusammengefasst sind – darauf hin, dass die Vitamin-D-Blutspiegel umgekehrt mit dem Auftreten und/oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert sind.

Darüber hinaus erfüllt die Evidenz im Allgemeinen die Hill’schen Kriterien für Kausalität in einem biologischen System (d. h. Stärke der Assoziation, Konsistenz der Evidenz, Zeitlichkeit, biologischer Gradient, Plausibilität oder Wirkmechanismus und Kohärenz, obwohl die Kohärenz noch experimentell überprüft werden muss).

Wirkungsmechanismen

Wie in unserer Arbeit erläutert, kann eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung das Risiko von COVID-19 und anderen Atemwegsinfektionen über verschiedene Mechanismen verringern, darunter unter anderem folgende:

Verringerung des Überlebens von Viren

Hemmung der Replikation von Viren

Verringerung der Produktion entzündlicher Zytokine

Aufrechterhaltung der endothelialen Integrität (eine endotheliale Dysfunktion trägt zu Gefäßentzündungen und einer gestörten Blutgerinnung bei, zwei Kennzeichen einer schweren COVID-19)

Erhöhung der Konzentrationen des Angiotensin-konvertierenden Enzyms 2 (ACE2) – Angiotensin II ist ein natürliches Peptidhormon, das den Blutdruck durch Stimulierung von Aldosteron erhöht. ACE2 verbraucht normalerweise Angiotensin I und senkt dadurch die Konzentration von Angiotensin II. Bei der SARS-CoV-2-Infektion wird ACE2 jedoch herunterreguliert, was zu einer übermäßigen Anhäufung von Angiotensin II führt, was die Infektion verschlimmert.

Stärkung der allgemeinen Immunfunktion durch Modulation der angeborenen und adaptiven Immunreaktion

Verringerung der Atemnot

Verbesserung der allgemeinen Lungenfunktion

Unterstützung der Produktion von Tensiden in der Lunge, die die Flüssigkeitsausscheidung fördern

Aus meiner Sicht ist die Vitamin-D-Optimierung eine der einfachsten, kostengünstigsten und wirkungsvollsten Strategien, um das Risiko einer schweren SARS-CoV-2-Infektion und anderer Atemwegsinfektionen zu verringern.

Eine Vitamin-D-Optimierung ist besonders wichtig für dunkelhäutige Menschen (die tendenziell niedrigere Werte als Weiße haben, wenn sie nicht viel Zeit in der Sonne verbringen), ältere Menschen und Menschen mit chronischen Vorerkrankungen.

All dies sind ebenfalls Risikofaktoren für COVID-19, so dass eine bevölkerungsweite Optimierung des Vitamin-D-Spiegels die COVID-Ergebnisse bei den am meisten gefährdeten Personen erheblich verbessern könnte.

Vitamin D senkt auch das Risiko für mehrere wichtige chronische Krankheiten und Begleiterkrankungen, die mit einer schlechten COVID-19-Prognose einhergehen, darunter Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen. All diese Faktoren machen Vitamin D zu einem wichtigen Bestandteil der COVID-19-Prävention und -Behandlung.

Vitamin D trägt zur Vorbeugung dieser Krankheiten bei, weil es ein fettlösliches Steroidhormon ist, das in fast jede Zelle des Körpers eindringt und in den Zellkern gelangt, um die Optimierung von 2.000 bis 3.000 Genen zu beeinflussen und so zu einem gesünderen Menschen zu werden.

Vitamin D ist eine Schlüsselkomponente für eine optimale Immunfunktion

Während die offizielle Darstellung nun lautet, dass der menschliche Körper ohne genbasierte Intervention (d. h. mRNA- oder DNA-basierte COVID-Injektionen) wehrlos ist, wird jeder, der noch klar denken kann, den Unsinn dieses Arguments erkennen. Die Wahrheit ist, dass Ihr Körper gut gerüstet ist, um mit so gut wie jeder Infektion fertig zu werden, vorausgesetzt, Ihr Immunsystem funktioniert richtig, denn das ist die erste Verteidigungslinie Ihres Körpers.

Vitamin-D-Rezeptoren finden sich in einer Vielzahl von Geweben und Zellen, darunter auch in Ihren Immunzellen. Das bedeutet, dass Vitamin D speziell für Ihre Immunfunktion eine wichtige Rolle spielt. Fehlt Vitamin D, ist Ihr Immunsystem beeinträchtigt, was Sie wiederum anfälliger für Infektionen aller Art macht.

In dem Video am Anfang dieses Artikels gibt Dr. Roger Seheult einen Überblick über die Funktionsweise und den Nutzen von Vitamin D, sowohl bei Atemwegsinfektionen im Allgemeinen als auch bei COVID-19. Wichtig ist, dass Vitamin D ein Steroidhormon ist, das durch die Zellmembranen in den Zellkern gelangen kann und die Expression von Genen steuert. Es ist also nicht nur ein einfaches Vitamin, das als Kofaktor benötigt wird. Es kann das Verhalten und die Funktion der Zellen in unserem Körper tatsächlich beeinflussen. Wie Seheult feststellt, ist Vitamin D:

Stimuliert „die angeborene Immunreaktion, die den Schutz gegen Infektionserreger an vorderster Front gewährleistet“.

Erhöht die Expression von antimikrobiellen Peptiden in Ihren Monozyten und Neutrophilen – die beide eine wichtige Rolle bei COVID-19 spielen

steigert die Expression eines antimikrobiellen Peptids namens humanes Cathelicidin, „das von besonderer Bedeutung für die Wirtsabwehr gegen Erreger der Atemwege ist“.

Höhere Vitamin-D-Spiegel senken das Risiko einer COVID-Infektion

Während Seheult auch eine Reihe von Studien bespricht, in denen Vitamin D im Zusammenhang mit anderen Atemwegserkrankungen als COVID-19 untersucht wurde, haben SARS-CoV-2-spezifische Untersuchungen ergeben, dass COVID-19 bei Personen mit Vitamin-D-Mangel weitaus häufiger vorkommt.

In einer Studie wiesen 82,2 % der untersuchten COVID-19-Patienten einen Vitamin-D-Mangel auf, verglichen mit 47,2 % der bevölkerungsbezogenen Kontrollen. (Der durchschnittliche Vitamin-D-Spiegel lag bei 13,8 ± 7,2 ng/ml, verglichen mit 20,9 ± 7,4 ng/ml bei den Kontrollpersonen.)

Außerdem wurde festgestellt, dass der Vitamin-D-Spiegel im Blut umgekehrt mit dem D-Dimer-Spiegel (einem Maß für die Blutgerinnung) korreliert war. Viele COVID-19-Patienten haben erhöhte D-Dimer-Werte, die mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht werden. Vitamin D wurde auch mit einem geringeren Risiko in Verbindung gebracht, überhaupt positiv auf COVID-19 getestet zu werden.

Die bisher größte Beobachtungsstudie, die Daten von 191.779 amerikanischen Patienten untersuchte, ergab, dass von denjenigen mit einem Vitamin-D-Spiegel unter 20 ng/ml (Mangel) 12,5 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, verglichen mit 8,1 % derjenigen, die einen Vitamin-D-Spiegel zwischen 30 und 34 ng/ml (Angemessenheit) aufwiesen, und nur 5,9 % derjenigen, die einen optimalen Vitamin-D-Spiegel von 55 ng/ml oder höher hatten. So die Autoren:

Die SARS-CoV-2-Positivität ist stark und umgekehrt mit dem zirkulierenden 25(OH)D-Spiegel assoziiert, eine Beziehung, die über alle Breitengrade, Rassen/Ethnien, beide Geschlechter und Altersgruppen hinweg besteht

Vitamin-D-Status beeinflusst den Schweregrad von COVID-19

COVID-19-Patienten, die einen höheren Vitamin-D-Spiegel aufweisen, neigen auch zu einem milderen Krankheitsverlauf und haben insgesamt einen besseren Ausgang. In einer Studie wurde festgestellt, dass das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung und der damit verbundenen Todesfälle praktisch verschwindet, wenn der Vitamin-D-Spiegel über 30 ng/ml (75 nmol/L) liegt.

In einer anderen Studie hatten COVID-19-Patienten mit einem Vitamin-D-Spiegel zwischen 21 ng/mL (50 nmol/L) und 29 ng/mL (75 nmol/L) ein 12,55-mal höheres Sterberisiko als Patienten mit einem Spiegel über 30 ng/mL. Ein Wert unter 20 ng/ml war mit einem12-fach höheren Sterberisiko verbunden.

In unserem Vitamin-D-Papier sind auch Daten aus 14 Beobachtungsstudien aufgeführt, die zeigen, dass der Vitamin-D-Blutspiegel umgekehrt mit dem Auftreten und/oder dem Schweregrad von COVID-19 korreliert ist. Dies ist ziemlich logisch, wenn man bedenkt, dass Vitamin D die Produktion von Entzündungszytokinen reguliert – ein tödliches Merkmal von COVID-19 – und ein wichtiger Regulator des Immunsystems ist.

Seheult geht auch auf Studien ein, die zeigen, dass die Ergebnisse von COVID-19 mit der UVB-Exposition in Zusammenhang zu stehen scheinen. In einer solchen Studie wurde zum Beispiel ein deutlicher Unterschied in der Sterblichkeit festgestellt, je nachdem, ob die Patienten über oder unter dem 35. nördlichen Breitengrad lebten. Wie die Autoren anmerken:

… die Hypothese ist nicht, dass Vitamin D vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützen würde, sondern dass es sehr wichtig sein könnte, um den Zytokinsturm und das anschließende akute Atemnotsyndrom zu verhindern, das häufig die Ursache für die Sterblichkeit ist.

Wie Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel optimieren können

Während die Schulmedizin darauf besteht, dass ein Vitamin-D-Spiegel von etwa 20 ng/ml ausreichend ist, gilt dies eigentlich nur für die Knochengesundheit. Für eine optimale Gesundheit, Immunfunktion und Krankheitsvorbeugung sollten Sie ganzjährig einen Blutspiegel zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml haben. In Europa liegen die angestrebten Werte zwischen 150 nmol/L und 200 nmol/L.

Wenn Sie an einem sonnigen Ort leben und sich das ganze Jahr über vernünftig der Sonne aussetzen, benötigen Sie möglicherweise keine Nahrungsergänzungsmittel. Die Minder-App ist ein hilfreiches Tool, mit dem Sie feststellen können, wie viel Vitamin D Ihr Körper in Abhängigkeit von Ihrem Wohnort und anderen individuellen Faktoren bilden kann.

Ich gehe jeden Tag etwa eine Stunde am Strand spazieren, trage dabei nur Shorts und eine Kappe – und kein Sonnenschutzmittel, da es die ultravioletten Strahlen herausfiltert, die die Vitamin-D-Produktion anregen – und habe seit über zehn Jahren keine orale Nahrungsergänzung mehr benötigt. (Denken Sie daran, dass Sie nur dann sicher sein können, dass Sie sich ausreichend der Sonne aussetzen, wenn Sie sich testen lassen, am besten zweimal im Jahr, im Sommer und im Winter).

Leider gibt es viele Menschen, die sich aus dem einen oder anderen Grund nicht ausreichend der Sonne aussetzen, und in diesen Fällen kann eine orale Vitamin-D-Ergänzung erforderlich sein. Denken Sie daran, dass der wichtigste Faktor hier Ihr Blutspiegel ist, nicht die Dosis. Lassen Sie sich also testen, bevor Sie mit der Einnahme beginnen, damit Sie Ihren Ausgangswert kennen.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung, wie Sie feststellen können, ob Sie ein orales Ergänzungsmittel benötigen, und welche Dosierung für Sie ideal ist:

Messen Sie zunächst Ihren Vitamin-D-Spiegel – Eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, ist die Teilnahme am personalisierten Ernährungsprojekt von GrassrootsHealth, zu dem ein Vitamin-D-Testkit gehört. Sobald Sie Ihren Blutspiegel kennen, können Sie die Dosis ermitteln, die Sie benötigen, um Ihren Spiegel zu halten oder zu verbessern. Bestimmen Sie Ihre individuelle Vitamin-D-Dosierung – Dazu können Sie entweder die nachstehende Tabelle oder den Vitamin-D*Rechner von GrassrootsHealth verwenden. Um ng/ml in das europäische Maß (nmol/L) umzurechnen, multiplizieren Sie einfach den ng/ml-Wert mit 2,5. Um zu berechnen, wie viel Vitamin D Sie zusätzlich zu Ihrer Nahrungsergänzung durch regelmäßige Sonneneinstrahlung aufnehmen, verwenden Sie die DMinder-App.

3. Erneuter Test in drei bis sechs Monaten – Schließlich müssen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel in drei bis sechs Monaten erneut messen, um zu beurteilen, wie Ihre Sonnenexposition und/oder die Dosis der Nahrungsergänzungsmittel für Sie wirken.

Einfacher Weg zur Verbesserung Ihrer Vitamin-D-Aufnahme

Denken Sie daran, dass die spezifische Dosierung, die zur Aufrechterhaltung eines optimalen Vitamin-D-Spiegels erforderlich ist, von Person zu Person stark variieren kann und von einer Vielzahl von Faktoren wie Hautpigmentierung, Alter und Gewicht abhängt. Auch die Gesundheit Ihres Darms kann eine wichtige Rolle dabei spielen, wie gut Sie das eingenommene Vitamin D aufnehmen.

In einem gesunden Darm produzieren nützliche Bakterien Butyrat, indem sie Ballaststoffe abbauen. Butyrat wiederum trägt zur Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels bei. Je mehr Butyrat Sie haben, desto mehr Vitamin D kann Ihr Körper aufnehmen.

Ein weiterer Faktor, der die Vitamin-D-Aufnahme beeinflussen kann, ist Ihr Magnesiumspiegel. Magnesium wird für die Umwandlung von Vitamin D in seine aktive Form benötigt. Laut einer 2018 veröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchung hat etwa die Hälfte der Amerikaner, die Vitamin-D-Präparate einnehmen, keinen nennenswerten Nutzen, da das Vitamin D einfach in seiner inaktiven Form gespeichert wird, und der Grund dafür ist ein unzureichender Magnesiumspiegel.

Untersuchungen von GrassrootsHealth zeigen, dass man 146 % mehr Vitamin D benötigt, um einen Blutspiegel von 40 ng/ml (100 nmol/L) zu erreichen, wenn man kein zusätzliches Magnesium einnimmt, verglichen mit der Einnahme von Vitamin D mit mindestens 400 mg Magnesium pro Tag.

Auch die Einnahme von Vitamin K2 kann sich auf die erforderliche Vitamin-D-Dosierung auswirken. Laut GrassrootsHealth34 „hat die kombinierte Einnahme von Magnesium und Vitamin K2 eine größere Wirkung auf den Vitamin-D-Spiegel als die Einnahme von Magnesium und Vitamin K2“, und „diejenigen, die sowohl Magnesium als auch Vitamin K2 einnehmen, haben einen höheren Vitamin-D-Spiegel bei einer gegebenen Vitamin-D-Zufuhrmenge als diejenigen, die entweder Magnesium oder Vitamin K2 oder keines von beiden einnehmen“.

Daten von fast 3.000 Personen zeigten, dass 244 % mehr orales Vitamin D erforderlich war, damit 50 % der Bevölkerung einen Vitamin-D-Spiegel von 40 ng/ml (100 nmol/L) erreichten, wenn sie nicht gleichzeitig Magnesium und Vitamin K2 einnahmen. Eine einfache Möglichkeit, die Vitamin-D-Aufnahme zu optimieren, besteht also darin, es zusammen mit Magnesium und K2 einzunehmen.

Quellen: