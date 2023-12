Vize-Generalstabschef: USA können Nahost-, Ukraine- und China-Einsätze gleichzeitig bewältigen

Ein Trio von Krisen, vom Nahen Osten über Europa bis zum Südchinesischen Meer, lässt einige Beobachter befürchten, dass das Weiße Haus unter Biden einen kritischen “Stresstest” nicht bestehen könnte. Das US-Militär sei jedoch in der Lage, alle drei Krisen gleichzeitig zu bewältigen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Generalstabschefs am Montag und fügte hinzu, dass eine weitere Verlängerung der Legislaturperiode jede einzelne Aufgabe noch schwieriger” machen würde.

“Wenn man sich anschaut, was für die Unterstützung der Ukraine erforderlich ist, was für die Unterstützung unseres Partners in Israel erforderlich sein könnte, und wenn man dann noch Taiwan dazuzählt, dann haben wir das Konstrukt, das wir mit den Combatant Commanders und dem Rest haben, das es uns ermöglichen sollte, diese drei Dinge gleichzeitig zu befehlen und zu kontrollieren”, sagte Admiral Christopher Grady bei einer Veranstaltung des Atlantic Council. “Das ist Teil unserer Kampagnenführung, die ein zentraler Bestandteil der nationalen Verteidigungsstrategie ist. Ist das eine Herausforderung? Sicher.”

Aber in jedem dieser Bereiche ergreifen die Gegner und potenziellen Gegner eskalierende Maßnahmen. Am Sonntag schoss der US-Zerstörer Carney mindestens drei ankommende Drohnen ab, als er auf Notrufe von zivilen Schiffen reagierte, die von ballistischen Raketen angegriffen wurden.

Der Admiral sagte nicht, ob er glaubt, dass der Iran die Angriffe der Houthis direkt orchestriert oder plant, sagte aber, dass Teheran Druck auf die Houthis ausüben könnte, um die Angriffe zu stoppen, wenn es das wollte.

In Bezug auf China hob Grady die verstärkten Marineaktivitäten in der Nähe der philippinischen Inselgruppe Second Thomas Shoal hervor. Am Wochenende erklärten chinesische Beamte, sie hätten ein Schiff entsandt, um die USS Gabrielle Giffords zu verfolgen, die laut Peking illegal in chinesisches Hoheitsgebiet eingedrungen sei. US-Beamte erwiderten, die Giffords habe lediglich internationale Gewässer durchquert.

Grady sagte, die verstärkten chinesischen Aktivitäten in der Nähe der Untiefe seien “ein Fall, in dem die Wahrscheinlichkeit von Mißverständnissen sehr hoch ist, wenn man sieht, dass die chinesische Volksrepublik China, die PLA und, was noch wichtiger ist, nicht die PLA, sondern eine Art weißer und weißer Schiffe wie die Äquivalente der Küstenwache”, an Aktivitäten teilnehmen, die darauf abzielen, US-Verbündete in der Region wie die Philippinen und Taiwan unter Druck zu setzen.

Noch beunruhigender sei, dass “das Tempo im Moment etwas höher ist. Dies ist kein Testfall für das, was wir tun würden; ich denke, es ist ein Testfall für die gesamte regelbasierte internationale Ordnung, offen gesagt.”

Zu den Philippinen sagte er: “Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was sie erreicht haben. Und ich denke, das spiegelt die Stärke der Beziehungen wider, die wir mit ihnen haben”.

Eine Sache, die Grady beunruhigt, ist die Aussicht auf einen weiteren Fortsetzungsbeschluss, d.h. eine befristete Finanzierung, die der Kongress anstelle von Ausgabengesetzen für das gesamte am 1. Oktober begonnene Haushaltsjahr verabschiedet. Im Rahmen eines solchen Beschlusses sind keine neuen Programme oder Ausgabenerhöhungen zulässig, was einer Kürzung gleichkommt, so Grady.

“Das ist eine weitere 1%ige Kürzung, richtig? Also keine neue Stärke, keine weiteren Waffenkäufe, all diese Dinge, die es wirklich schwierig machen”, sagte er. “Wenn man aus der heutigen Diskussion etwas mitnehmen kann, dann, dass wir mit fortlaufenden Resolutionen nicht weiterkommen.