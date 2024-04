Vogelgrippe, Zensur und Impfstoffe in 100 Tagen: 7 Vorhersagen für die nächste Pandemie.

Kit Knightly

Vor kurzem veröffentlichte das Weiße Haus seine neuen “Ziele für die Pandemie-Vorbereitung”.

Sie sind bei Weitem nicht allein damit. Bereits im März fragte Sky News: “Die nächste Pandemie steht vor der Tür,’ warnt ein Experte – aber würde es jemals wieder zu einem Lockdown kommen?”

Am 3. April fragte die Financial Times etwas Ähnliches: “Die nächste Pandemie kommt. Sind wir bereit?”

Vor weniger als einer Stunde lud uns die Daily Mail ein in “die weltweit tödlichste Höhle, die die nächste Pandemie auslösen könnte”.

Erst vor zwei Tagen schrieb ein professioneller Panikmacher für CNN:

“Die nächste Pandemie-Bedrohung erfordert jetzt Maßnahmen!!!”

Während sich der Iran und Israel auf den Titelseiten mit Säbelrasseln beschäftigen, dachte ich, wir sollten einen Blick auf die ruhigeren Seiten werfen, um zu sehen, was wir lernen können und uns dabei helfen, vorherzusagen, wie “die nächste Pandemie” sich entfalten wird. Was ist “die nächste Pandemie”?

Ich meine… das ist ziemlich selbsterklärend.

Aber im Ernst, es ist diejenige, die sie im Grunde seit dem Moment, als Covid begann, vorhergesagt haben. Zuerst sollte es Affenpocken sein – Entschuldigung, Affenpocken – aber das verlief im Sande.

Natürlich meinen wir mit “Pandemie” wirklich “Psy-Op”, denn nichts an der nächsten Pandemie wird realer sein als an der letzten Pandemie. Hölle, angesichts der Fortschritte in der KI-Technologie könnte es beim nächsten Mal sogar deutlich weniger real sein.

Wir kennen noch keine Einzelheiten, aber es gibt genug vage Berichterstattung, um einige Schätzungen zu erahnen.

Welche Krankheit werden sie verwenden?

Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage. Wir haben bereits von Affenpocken gesprochen, aber das scheint nicht mehr wahrscheinlich zu sein.

Derzeit sprechen sie hauptsächlich von “Krankheit X” – ein Begriff, der bei seinem ersten Auftreten auf der Bildfläche in bestimmten Kreisen ein wenig Panik auslöste – aber das ist keine streng geheime, hochansteckende Superkrankheit durch Funktionserhöhung, sondern buchstäblich nur ein Platzhalter.

Und es ist ein Platzhalter, der vorerst seinen Zweck erfüllt.

Denn sie benötigen eigentlich noch keinen konkreten Namen, genauso wenig wie sie eine tatsächliche Krankheit brauchen; sie brauchen nur die Idee einer Krankheit, um den Menschen über dem Kopf zu halten, während sie die legislativen Regeln ihrer gesundheitsbasierten Tyrannei konstruieren.

Tatsächlich ist die Unbestimmtheit, die “Krankheit X” bietet, hilfreich, da sie auch die Gesetzgebung unbestimmt hält.

Wie gesagt, werden sie wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine tatsächliche Krankheit produzieren wollen und/oder müssen.

Wenn es soweit ist, wird es höchstwahrscheinlich eine weitere Atemwegserkrankung sein, denn sie sind leicht zu “fälschen”, indem man vorhandene endemische Krankheiten und ihre einheitlichen Symptome verwendet.

Der Hauptkandidat ist die Vogelgrippe, die seit zwei Jahren langsam in den Nachrichten brodelt und in letzter Zeit aufgrund angeblicher Übertragungen von Kühen auf Menschen stark in den Medien vertreten ist.

Die UN berichtet, dass “Pandemie-Experten” besorgt über die Ausbreitung der Vogelgrippe auf Menschen seien. Erst gestern warnte Jeremy Farrar von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass “die Bedrohung durch die Ausbreitung der Vogelgrippe auf Menschen eine große Sorge ist”.

Was zu freudig sensationsheischenden Schlagzeilen wie dieser des Daily Star führt:

“Neue Pandemie ‘erwartet’, da von Mensch zu Mensch übertragene Vogelgrippe ‘große Sorge’ für WHO darstellt

Die Vogelgrippe ist eine bequeme Wahl, weil sie es ihnen ermöglicht, gleichzeitig ihre Gesundheitstyrannisierung und ihren Nahrungsmittelübergang voranzutreiben. Sie können behaupten, dass Milchprodukte, Rindfleisch, Hühnchen und Eier “gefährlich” geworden sind, um sie zu rationieren oder zumindest knapp zu machen, während sie die Preise in die Höhe treiben.

Dann werden sie die Idee vorantreiben, dass Veganismus und/oder im Labor hergestelltes Fleisch “Pandemien verhindern”. Etwas, was sie seit mindestens 2021 behaupten.

Die Daily Mail berichtete erst vor wenigen Stunden:

Der H5N1-Stamm der Vogelgrippe wird zum ersten Mal in “sehr hohen Konzentrationen” in MILCH gefunden, warnt die Weltgesundheitsorganisation

Der Nachteil der Vogelgrippe ist, dass es schwer ist, den Klimawandel in die Erzählung einzuflechten, also vielleicht werden sie sich für etwas anderes entscheiden.

Wann wird es passieren?

Wahrscheinlich nicht vor dem Winter, ich würde schätzen, Januar 2025 frühestens, aus zwei Gründen:

Sie benötigen die Grippezeit, damit sie normale saisonale Todesfälle in ihre “Pandemie”-Erzählung einbeziehen können.

Ich denke, sie werden warten wollen, bis das “große Wahljahr” vorbei ist, damit frische Regierungen im Amt sind.

Dieser zweite Punkt ist nicht nur eine Vermutung, sondern basiert auf dem oben erwähnten Artikel von Sky. Er fragt: “Würde jemals wieder ein Lockdown passieren?”, und ein “Experte” antwortet [Hervorhebung hinzugefügt]:

…wenn ein weiterer Lockdown nötig wäre, müsste die aktuelle Tory-Regierung entweder die Skandale über ihre eigenen Regelverstöße minimieren – oder komplett die Hände wechseln, um die Öffentlichkeit an Bord zu halten. Wenn wir eine neue Regierung hätten, wären die Menschen viel eher geneigt, Vertrauen in sie zu haben, weil sie weniger wahrscheinlich sagen würden: ‘Es ist dieselbe Gruppe wie zuvor – warum sollten wir es noch einmal tun?’

Das halte ich für richtig.

Das würde auch die Flut plötzlicher politischer Rücktritte erklären – einschließlich der Covid-Stars Angela Merkel und Jacinda Ardern – die die Welt im Gefolge von Covid erfasst haben. Sie waren damals darüber im Bilde, und sind es auch jetzt noch, dass ihre Spieler ausgespielt waren und sie eine frische Mannschaft benötigten, bevor sie in die zweite Runde gingen.

Also zuerst Wahlen – mit all dem Unsinn, der damit einhergeht – dann vielleicht die “nächste Pandemie”.

Wie wird sie sich von “Covid” unterscheiden?

Jede zukünftige Pandemie-Psy-Op wird wahrscheinlich nicht exakt dem Covid-Muster folgen, denn zum einen hat sich die Covid-Narrative erschöpft, bevor sie alles erreicht hat, was sie erreichen sollte.

Sie können darauf wetten, dass in den vier Jahren seitdem Arbeitsgruppen und Forscher über die Pandemie-Daten gebrütet haben, um herauszufinden, was schief gelaufen ist und wie sie es beim nächsten Mal besser machen können.

Es scheinen drei wiederkehrende Themen zu sein.

1: Impfstoffe statt Lockdowns: Es wird ein Fokus darauf liegen, Impfstoffe zu sichern, anstatt Lockdowns durchzuführen. Tatsächlich ist ein Teil des gesamten “Ach, Lockdowns waren schädlich, wer hätte das gedacht?”-Getöses darauf ausgerichtet, die Dynamik zu schaffen, dass “nächstes Mal” wir alles machen, um Lockdowns zu vermeiden.

2: Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit: Das Hauptversagen der Covid-Narrative war, dass sie an Dynamik verlor. Als die Impfstoffe Anfang 2021 auf den Markt kamen, setzte bereits die Pandemiemüdigkeit ein. Und als die dritten Auffrischungsimpfungen und vierten Wellen Schlagzeilen machten, kümmerte sich eigentlich niemand mehr darum.

Der Propagandablitzkrieg von Anfang 2020 war wohl die größte und weitreichendste Desinformationskampagne aller Zeiten – und sie war fast überwältigend effektiv. Aber sie verlangsamte, stockte, stoppte und verlor an Schwung.

Beim nächsten Mal wissen sie jetzt, dass sie schneller sein müssen. Bill Gates hat das auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 auch gesagt. Sie müssen die Krankheit verbreiten, die Todesfälle erhöhen und Impfstoffe verabreichen, bevor die Menschen überhaupt realisieren, was vorgefallen ist.

Daher der “100-Tage-Impfstoffe”-Plan. Wie die immer zuverlässig hysterische Devi Shridar für den Guardian schreibt:

Die meisten Regierungen arbeiten auf die 100-Tage-Herausforderung hin: das heißt, wie man ein sich ausbreitendes Virus eindämmen kann, während eine wissenschaftliche Antwort wie ein Impfstoff, eine Diagnose oder eine Behandlung genehmigt, hergestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.

Die “100-Tage-Mission” ist das Werk von CEPI, der von Gates und der WHO unterstützten NGO. Ihr Hauptziel ist es, es möglich zu machen, innerhalb von 100 Tagen neue Impfstoffe für bisher unbekannte Krankheitserreger herzustellen.

In den USA liegt das Ziel bei 130 Tagen von der Entdeckung des Erregers bis zur flächendeckenden Impfabdeckung im ganzen Land.

Es versteht sich von selbst, dass echte, zuverlässige, “sichere und wirksame” Impfstoffe nicht in 100 Tagen hergestellt werden können. Was auch immer sie in dieser Zeit herstellen, verkaufen und Ihnen aufzwingen, um es zu injizieren… es wird kein Impfstoff sein.

3: Meinungsfreiheit ist gefährlich. Die langsame Entwicklung der Erzählung nach 2020 mag die Agenda der Gesundheitstyrannisierung behindert haben, aber es war die unabhängige Medienlandschaft, die ihr wirklich geschadet hat. Das impromptu Netzwerk von dissidenten Experten, unabhängigen Forschern und sozialen Medienbewegungen verbreitete “Desinformation” schneller, als die Mächtigen sie fact-checken konnten.

Seitdem haben wir eine fortwährende Botschaft über die Gefahren von “Fehlinformation und Desinformation” gesehen, einschließlich prominent auf dem jüngsten DAVOS-Gipfel Anfang dieses Jahres, wo es als eine der “drei größten Gefahren” für den Planeten bezeichnet wurde.

Vergangene Woche veröffentlichte ein Ausschuss des britischen Parlaments “Empfehlungen” mit der Überschrift:

Die Regierung sollte aus der Pandemie Lehren ziehen, um die Kommunikation zu verbessern und Fehlinformationen entgegenzuwirken.

Erst vor wenigen Tagen wurde Gordon Brown in den Nachrichten zitiert, der “warnte”, dass:

“Fake News” die Vorbereitungen auf die nächste Pandemie gefährdet.

Dies deutet stark darauf hin, dass sie sich gegen diese “Fake News” wappnen werden, bevor die “nächste Pandemie” beginnt.

VORHERSAGE: Der multipolare Aspekt. Unabhängig von der Form, die die “nächste Pandemie” annimmt, werden sie wahrscheinlich den monolithischen Ansatz von 2020 vermeiden, bei dem totale globale Konformität mit “der Botschaft” eines der echten Anzeichen für Täuschung war. Das nächste Mal sollten sich Länder wie Indien, China und Russland darauf vorbereiten, ihre eigene Pandemiestrategie zu schmieden – mit Fokus auf eine neue Behandlung oder Technologie, die der Westen ablehnt.

Für diese gibt es noch keine Quellen, nur ein Bauchgefühl.

*

Also, was sage ich offiziell für die “nächste Pandemie” voraus?

Es wird nicht gestartet, bevor die wichtigen Wahlen dieses Jahr vorüber sind, denn sie wollen neue politische Gesichter, die nicht durch Covid beschädigt sind.

Es wird wahrscheinlich Vogelgrippe oder eine andere Atemwegserkrankung sein, die im Winter gestartet wird, um erneut die echte Grippesaison zu überlagern.

Die gewählte Krankheit wird in eine oder mehrere vorherige Agenda passen – entweder Auswirkungen auf die Nahrung oder stammen aus einer erzwungenen “Klimawandel”-Verbindung oder beides.

Sie werden schneller handeln und “Impfstoffe” in 100 Tagen produzieren, um zu verhindern, dass die Menschen die Täuschung durchschauen, wie sie es bei Covid getan haben.

Sie werden versuchen, Lockdowns zu vermeiden, aber sie als Drohung einsetzen, um Impfmandate rigoroser durchzusetzen.

Sie werden härter gegen “Fehl- und Desinformation” vorgehen, bevor sie die neue Erzählung starten.

Die nächste Pandemie wird einen multipolaren Aspekt haben, um eine falsche Dichotomie zu etablieren.

So sehe ich das. Fühlen Sie sich frei, diesen Beitrag für zukünftige Referenzen zu merken.

Auch wenn ich hier die Details falsch erraten habe, besteht kein Zweifel daran, dass sie planen, bald eine weitere Pandemie zu starten. Eine Covid-Fortsetzung, die aus vergangenen Fehlern gelernt hat.

Während sie in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich schlimmer sein wird als Covid war – die gute Nachricht ist, dass wir dieses Mal darauf vorbereitet sein können.