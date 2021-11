«Vollständig geimpft» zu sein, ist ein unerreichbares Ziel

Werden wir nun ewig um Privilegien betteln müssen bzw. um diese Privilegien zu «verdienen», unsere körperliche Autonomie und medizinische Souveränität aufgeben müssen? Von Makia Freeman

Chronik: Was bedeutet «vollständig geimpft»? Warum ändern die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ihre Definitionen ständig? Warum haben die CDC und die WHO so viele Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit Covid, Pandemien und Impfungen neu definiert?

Folgerungen: Der Versuch, seinen Status als vollständig gegen Covid geimpft zu erhalten, ist ein Narrenspiel. Wer es versucht, macht sich selbst zum Spielball endloser Versuche, die staatliche Tyrannei zu befriedigen.

Vollständig geimpft zu sein, wird von den Mainstream-Medien (MSM) als Bürgerpflicht, moralische Verantwortung und «das Richtige» dargestellt. Lassen wir die ungeheuerliche Propaganda, die mit dieser Behauptung verbunden ist, einmal beiseite und konzentrieren wir uns darauf, was das überhaupt bedeutet.

Was bedeutet vollständig geimpft? Eine Impfung? Zwei Impfungen? Drei Imp