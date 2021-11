Vollständig geimpfter kanadischer Sänger Bryan Adams wieder positiv auf COVID19 getestet

Sänger Bryan Adams zweimal innerhalb eines Monats positiv auf COVID-19 getestet

Der kanadische Rocksänger Bryan Adams gab am Donnerstag bekannt, dass er zum zweiten Mal innerhalb eines Monats positiv auf COVID-19 getestet wurde.

„Hier bin ich, gerade in Mailand angekommen, und ich bin zum zweiten Mal innerhalb eines Monats positiv auf Covid getestet worden. Also geht’s für mich ins Krankenhaus. Danke für all eure Unterstützung #sohappyithurts“, schrieb Adams in einem Post auf Instagram und bezog sich dabei auf den Titel seines kommenden Albums, das im nächsten Frühjahr erscheinen soll.

Der Beitrag zeigte mehrere Fotos von ihm, darunter eines, das ihn in einem Krankenwagen zeigt.

Bryans hatte bereits am 31. Oktober in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass er sich infiziert hatte, obwohl er nach eigenen Angaben keine Symptome hatte.

„Happy Halloween und danke für all die guten Wünsche. Bitte macht euch keine Sorgen, ja, ich hatte das Covid und hatte zum Glück keine Symptome. Bunny, meine Tochter, hatte es auch, mit ein bisschen Halsschmerzen in der Nacht. Aber uns geht es gut, und das muss gesagt werden: #sohappyithurts“, schrieb er zu der Zeit.

Nach Angaben der Los Angeles Times ist Adams geimpft. Die Zeitung wies darauf hin, dass Jon Bon Jovi, der Frontmann der Rockgruppe Bon Jovi, ebenfalls einen durchschlagenden Fall von COVID-19 gehabt habe.

Adams, der auch als Fotograf tätig ist, sollte laut Associated Press am Sonntag und Montag an mehreren Presseveranstaltungen für den Pirelli-Kalender 2022 teilnehmen, den er fotografiert hat.

Trotz der Tatsache, dass immer mehr Impfstoffe für die Länder zur Verfügung stehen, wenn auch nicht annähernd in ausreichender Menge in bestimmten Teilen der Welt, sind Durchbruchsfälle im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu einer gewissen Normalität geworden.