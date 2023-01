„Vollständig geimpftes“ 27-jähriges Model stirbt plötzlich! Die Todesursache wird als „unbekannt“ angegeben!

JD Rucker

Es mag so aussehen, als würden die „Normalos“ aufwachen, aber wir müssen die Wahrheit so lange verbreiten, bis alle Bescheid wissen.

Ein junges und ansonsten gesundes Model ist diese Woche plötzlich gestorben, doch die Medien weigern sich, das Wort „Impfstoff“ in ihrer Berichterstattung auch nur zu erwähnen. Das jüngste Opfer, das plötzlich an einer „unbekannten“ Ursache starb, ist das Model Jeremy Ruehlemann, 27, der nachweislich vollständig geimpft war.

CONFIRMED: 27 Year old model Jeremy Ruehlemann, who #diedsuddenly over the weekend, was CONFIRMED vaccinated 💉 https://t.co/p8Szw0Z0Zr pic.twitter.com/pBXuckS3CV