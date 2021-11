Vollständig geimpftes Pflegeheim verzeichnet jetzt 8 Tote und 80 Covid-Infizierte

Ein Ausbruch von COVID-19 hat ein Pflegeheim in Connecticut erschüttert. Laut NBC Connecticut gab es acht Tote und etwa 100 Infizierte.

Die Geer Village Senior Community in North Canaan, Connecticut, ist ein Heim für betreutes Wohnen, in dem das Virus nun stark ausgebrochen ist. Seit dem 30. September haben sich 22 Mitarbeiter und 67 Bewohner mit dem Virus infiziert, acht Bewohner starben an den Folgen des Virus.

Die Pflegedirektorin Cady Bloodgood und der Geschäftsführer Kevin O’Connell veröffentlichten eine Erklärung, in der sie erklärten, dass sie die Situation weiterhin genau beobachten.

Traurigerweise haben wir acht Bewohner mit ernsthaften Gesundheitsproblemen durch COVID verloren“, so das Pflegeheim. „Wir sind ermutigt zu sehen, dass 69 Mitarbeiter und Bewohner sich bereits erholt haben und aus der Isolation kommen. Wir müssen zwar mit den Protokollen zur COVID-19-Prävention fortfahren, aber wir möchten allen versichern, dass wir unser Bestes tun, um die Sicherheit der Bewohner und des Personals zu gewährleisten.

Der Ausbruch der Krankheit konzentriert sich auf die Einrichtung für betreutes Wohnen und scheint isoliert zu sein. Bis Montag gab es in der Einrichtung nur drei positive Fälle.

NBC News berichtet, dass „alle bis auf zwei der infizierten Mitarbeiter und Bewohner vollständig geimpft waren“. Das Pflegeheim sagte: „Wir sind natürlich besorgt, dass die Immunität in gewissem Maße nachlässt“.

Im ganzen Land werden COVID-Auffrischungsimpfungen angeboten, um der nachlassenden Wirksamkeit des Impfstoffs entgegenzuwirken. Die Bewohner von Geer haben jedoch erst dann Anspruch auf Auffrischungsimpfungen, wenn in der Einrichtung mindestens zwei Wochen lang keine positiven Fälle aufgetreten sind.

Alle Besuche in der Einrichtung sind auf Eis gelegt, da Einrichtungen für betreutes Wohnen besonders anfällig für einen Ausbruch des Virus sind.

Besorgniserregend ist, dass geimpfte Menschen nach wie vor von dem Virus befallen werden. Die Zeitschrift Lancet veröffentlichte kürzlich eine Studie, in der die Wirksamkeit von COVID-Impfstoffen mit der Wirksamkeit des Schutzes durch frühere COVID-Infektionen verglichen wurde. Ihre Schlussfolgerung: Die Impfstoffe senken zwar das Risiko einer Infektion mit der Delta-Variante innerhalb von Haushalten, doch sind vollständig geimpfte Personen immer noch anfällig für eine „Durchbruchsinfektion“, wenn sich jemand, mit dem sie zusammenleben, infiziert.