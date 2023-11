Vom Bakterium zum Menschen: Sklaverei im Verborgenen

Analyse von Tessa Lena

Gentechnisch veränderte Mikroben sind heute ein wichtiges Medium für die industrielle Produktion von chemischen Substanzen, Lebensmitteln, Medikamenten, therapeutischen Proteinen usw.

Der Begriff, auf den man achten sollte, ist „Präzisionsfermentation“

Nach dem National Bioengineered Food Disclosure Standard müssen diese Lebensmittel nicht als GVO gekennzeichnet werden, da sie die gentechnisch veränderten Organismen nicht enthalten, sondern nur durch sie hergestellt werden

Mikroorganismen, einschließlich gentechnisch veränderter Organismen, spielen auch in der industriellen Produktion eine Rolle

Ein weiterer wachsender Bereich sind bakterielle Biosensoren. Sie beruhen auf der Programmierung von Bakterienzellen (in der Regel durch Gentechnik), damit sie als Reaktion auf ein bestimmtes Molekül ein messbares Signal erkennen und erzeugen

„Kleine Bio-Roboter“

Wir befinden uns in einer seltsamen Lage. Lange Zeit ist unsere Kultur davon ausgegangen, dass die Natur unser Eigentum und unser Sklave ist. Ein widerspenstiger und feindseliger Sklave – ein Sklave, der gezähmt, beherrscht und missbraucht werden muss – solange wir damit durchkommen und uns gut fühlen, wenn wir dominieren.

Zu dieser Denkweise gehört auch, dass die Menschen von den mächtigsten Menschen der Gesellschaft als ihre Sklaven betrachtet werden. Sie können zur Mittelschicht oder sogar zur oberen Mittelschicht gehören … es ist ihnen egal. In ihren Augen sind Sie ihr Spielzeug, das für sie existiert. Und wie es so ist: Was die Herren der Natur oder den Tieren antun, tun sie auch den Menschen an.

Als zum Beispiel immer mehr Menschen in die Städte zogen, wurde uns gesagt, wir sollten unsere Haustiere unbedingt chippen, impfen und kastrieren lassen. Es ist doch alles nur zu ihrem Besten, oder? Nun, es begann mit dem Chippen von Haustieren, aber jetzt … Ich schweife ab.

In dieser Geschichte geht es um die Bakterien. Wenn von programmierbaren Bakterien oder „Bakterien mit programmierbarer DNA“ die Rede ist, sehe ich darin eine doppelte Bedrohung: Einerseits kann ich nicht umhin, daran zu denken, dass die Menschen auf der Erde für unsere Herren nichts anderes sind als Bakterien. Menschen sind für sie eine Ressource – und sie schrecken nicht davor zurück, biologisches Leben zu programmieren, auch menschliches Leben. So viel wissen wir.

Zweitens wissen wir nichts über die langfristige Sicherheit der Produkte, die mit gentechnisch veränderten Bazillen hergestellt werden. Und heute sind gentechnisch veränderte Mikroben ein wichtiges und weiter wachsendes Medium für die industrielle Produktion von chemischen Substanzen, Lebensmitteln, Medikamenten, therapeutischen Proteinen usw. Und angeblich brauchen die Hersteller solche Produkte nicht einmal als GVO zu kennzeichnen.

Biotechnisch veränderte Lebensmittel: Ein Intermezzo

„Bioengineered“ ist der neueste Begriff für GVO. Hier ein Zitat aus der Seite des US-Landwirtschaftsministeriums, die die FAQ der Hersteller enthält. Ich verwende ihre Worte wortwörtlich, damit wir die Regeln und Definitionen direkt aus ihrem Mund erfahren.

F: Welche Aufzeichnungen reichen aus, um nachzuweisen, dass ein Lebensmittel aus einer nicht biotechnisch veränderten Pflanze stammt?

Eine Reihe von Aufzeichnungen kann ausreichen, um nachzuweisen, dass ein Lebensmittel aus einer nicht-biotechnisch veränderten Pflanze stammt. Eine nicht erschöpfende Liste umfasst: Bio-Zertifizierung, Aufzeichnungen, die belegen, dass eine nicht-BE-Pflanzensorte verwendet wurde, und Aufzeichnungen, die belegen, dass ein Lebensmittel aus einem Gebiet stammt, in dem dieses spezifische BE-Lebensmittel nicht produziert wird.

F: Wie hoch ist der Schwellenwert für biotechnologisch veränderte Stoffe, und wie wird er gemessen?

Der Schwellenwert soll die Realitäten der Lieferkette berücksichtigen und anerkennen, dass BE- und Nicht-BE-Lebensmittel und -Zutaten oft in unmittelbarer Nähe zueinander angebaut, geerntet, transportiert und verarbeitet werden. Aufgrund dieser Tatsache kann selbst bei Verwendung einer Nicht-BE-Zutat eine Spur einer BE-Substanz auf den gemeinsam genutzten Anlagen verbleiben.

Der Schwellenwert befreit Lebensmittel, in denen keine Zutat absichtlich eine biotechnologisch hergestellte Substanz enthält, und erlaubt das unbeabsichtigte oder technisch unvermeidbare Vorhandensein einer BE-Substanz von bis zu fünf Prozent in jeder Zutat.

F: Ich bin ein reglementiertes Unternehmen, das möglicherweise für die Ausnahmeregelung für sehr kleine Lebensmittelhersteller in Frage kommt. Wie berechne ich meinen Gesamtumsatz?

Der Standard in 7 CFR 66.5(b) befreit sehr kleine Lebensmittelhersteller von der Offenlegungspflicht für BE. In 7 CFR 66.1 werden sehr kleine Lebensmittelhersteller als Lebensmittelhersteller mit jährlichen Einnahmen von weniger als 2.500.000 USD definiert.

Dieser Betrag umfasst alle Einnahmen aus dem Lebensmittel- und Nichtlebensmittelbereich. Ein Lebensmittelhersteller ist definiert als ein Unternehmen, das Lebensmittel herstellt, verarbeitet oder verpackt und die Lebensmittel oder Lebensmittelprodukte für den Einzelhandelsverkauf kennzeichnet.

F. Was ist ein validiertes Raffinationsverfahren?

Ein validiertes Raffinationsverfahren ist ein Verfahren, bei dem modifiziertes genetisches Material nachweislich nicht nachweisbar ist. Die Validierung wird durch Tests und durch die Führung von Verarbeitungsprotokollen bestätigt.

Die AMS hat einen Leitfaden zur Validierung und zur Auswahl einer Testmethode veröffentlicht. Sowohl die Leitfäden als auch die entsprechenden FAQs sind unter Nachweisbarkeitstests zu finden.

F. Muss ich nach der Validierung eines Veredelungsprozesses, bei dem modifiziertes genetisches Material nicht nachweisbar ist, diesen Prozess weiterhin testen?

Nein, sobald ein Verfahren durch Tests validiert wurde und eine beaufsichtigte Stelle Aufzeichnungen führt, aus denen hervorgeht, dass das validierte Verfahren eingehalten wird, muss das Verfahren nicht erneut getestet werden, es sei denn, es werden wesentliche Änderungen an diesem Raffinationsverfahren vorgenommen.

Und ein weiteres Zitat:

F. Wenn ein Rohstoff Verarbeitungshilfsstoffe enthält, die nicht in der Liste der Inhaltsstoffe unseres Endprodukts aufgeführt sind, muss dies dann gemäß dem Standard offengelegt werden? Wir verwenden zum Beispiel ein Vitamin D, das einen Maisölträger enthält. Wir kennzeichnen das Vitamin D auf unserem Endprodukt, aber nicht das Maisöl. Wenn wir wissen, dass das Vitamin D kein biotechnologisch hergestelltes Lebensmittel ist, muss dann das Fertigprodukt wegen des Maisölträgers als BE gekennzeichnet werden?

Die Definition von biotechnologisch hergestellten Lebensmitteln in 7 CFR 66.1 schließt zufällige Zusatzstoffe aus, die in einem unbedeutenden Maß in Lebensmitteln vorhanden sind und die keine technische oder funktionelle Wirkung in dem Lebensmittel haben, wie in 21 CFR 101.100(a)(3) beschrieben. Zufällige Zusatzstoffe, die gemäß dieser Definition verwendet werden, müssen nicht in die Zutatenliste aufgenommen werden.

Wenn das Maisöl, das Sie als Verarbeitungshilfsstoff verwenden, als zufälliger Zusatzstoff gemäß der Definition in 21 CFR 101.100(a)(3) gilt, muss es nicht auf der Zutatenliste aufgeführt werden.

Sind Sie von diesen Etikettierungsstandards beeindruckt? Ich bin es nicht.

Präzisionsfermentation

Präzisionsfermentation ist eine Technik, bei der Mikroorganismen genetisch umprogrammiert werden, um spezifische, maßgeschneiderte Moleküle zu produzieren, die als neue Lebensmittelzutaten, Industriechemikalien, therapeutische Proteine, Impfstoffe usw. dienen können. Obwohl die langfristigen Auswirkungen solcher Produkte nicht bekannt sind, gilt die Präzisionsfermentation aus Sicht der Industrie als vorteilhaft, da sie potenziell billiger und besser skalierbar ist als die direkte Herstellung von Chemikalien aus Pflanzen usw.

Laut Forbes handelt es sich um eine „neue Lebensmitteltechnologie, die sich rasch durchsetzt“. In Produkte wie Milcheiweiß, tierische Fette, Kollagen, Honig, Hummer, Eiweiss und andere fließen Hunderte von Millionen Dollar an Investoren… Diese Produkte werden an eine junge Verbrauchergruppe vermarktet, die sich nachhaltige, klimafreundliche Lebensmittel wünscht, die dem System trotzen und eine bessere Zukunft versprechen.“ Hmmm, aber ist das wirklich so?

„Die Technologie der Präzisionsfermentation ist eine Form der synthetischen Biologie … die in der Regel den Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen erfordert, die in brauereiähnlichen Gärtanks kultiviert werden. Die kleinen Viecher, in der Regel Hefen, Algen oder Bakterien, werden durch eine Reihe von In-vitro-Nukleinsäuretechniken wie CRISPR, Gene Editing oder Klonen programmiert. Sie produzieren oder scheiden ein bestimmtes verkaufsfähiges Material aus, in der Regel essbare Fette oder Proteine, die biologisch tierischen Produkten ähnlich sind. Diese Endprodukte können zu Zutaten oder fertigen Konsumgütern weiterverarbeitet werden.“ „Der … neue Nationale Offenlegungsstandard für biotechnologisch veränderte Lebensmittel würde nicht verlangen, dass diese Lebensmittel als GVO gekennzeichnet werden, da sie die gentechnisch veränderten Organismen nicht enthalten, sondern nur durch sie hergestellt werden. Solche Produkte würden daher nicht für die Verifizierung des Non GMO Project in Frage kommen. Da einige von ihnen als neuartige Lebensmittel gelten könnten, ist nicht klar, wie sie in Europa geregelt oder gekennzeichnet werden sollen. Und da sie tierfrei sind, können sie als vegan gelten, müssen aber trotzdem die gleiche Allergenkennzeichnung haben wie ihre tierischen Gegenstücke.“

Was ist mit dem Zellkulturmedium? Ist es wirklich so neutral und unbedeutend, wie man uns glauben machen will? Sogar Forbes hat diese Frage gestellt. „Stammt das Nährstoffbad aus Mais oder Soja, die in der Regel gentechnisch verändert wurden, um hohen Herbiziddosen standzuhalten? Gibt es Lieferketten, die solche Nährmedien in großem Maßstab bereitstellen? […] Wie viel Abfallmaterial wird von solchen Mikroorganismen im Verhältnis zum verkaufbaren Produkt produziert?

Dazu gehören Stoffwechselabfälle sowie die Rückstände, die nach dem Herausfiltern der verbrauchten Mikroben und des verbrauchbaren Materials anfallen. Wie werden diese Abfälle entsorgt und wer ist letztendlich dafür verantwortlich?“

Hör auf, dumme Fragen zu stellen, sagt die Industrie. Laut Food Navigator prognostiziert RethinkX in seinem Bericht über die Präzisionsfermentation in der Milchwirtschaft für 2020, dass die Proteinproduktion mit dieser Technologie „bis 2030 fünfmal und bis 2035 zehnmal billiger sein wird als bei bestehenden tierischen Proteinen.“

Die „Werbebroschüre“ für die mit der Präzisionsfermentation hergestellten Produkte lässt vermuten, dass sie natürlich und sicher sind. Die Präzisionsfermentation ist jedoch „nicht mit ihrem natürlichen Gegenstück zu vergleichen … Sie verwendet gentechnisch veränderte Mikroorganismen wie Hefe und Bakterien, die in brauereiähnlichen Tanks unter hochtechnologischen, pharmazeutisch einwandfreien sterilen Bedingungen fermentiert werden.

Der Grund dafür ist, dass diese Kulturen sehr anfällig für Verunreinigungen sind, die die gesamte Charge ruinieren würden … Die langfristigen Ergebnisse sind völlig unbekannt … Aber all das dient der zugrundeliegenden Agenda, nämlich der totalen Kontrolle und der Weltherrschaft … Diese gefälschten, ultra-verarbeiteten Lebensmittel geben den Globalisten eine noch nie dagewesene Macht und Kontrolle über die menschliche Gesundheit, und sie verwenden heimliche Marketingtechniken.“

„Natürliche Produkte“

„Naturprodukte“ ist auch ein formaler Begriff, der eine bestimmte Art von Metaboliten, die Sekundärmetaboliten, beschreibt. Laut diesem Artikel der Harvard University sind einige Organismen, wie Pflanzen, Pilze und Bakterien, in der Lage, eine Klasse von Molekülen zu bilden, die als Sekundärmetaboliten oder Naturprodukte bezeichnet werden.

Die Forscher glauben, dass sie keine direkte Rolle für das normale Wachstum oder die Fortpflanzung des Organismus spielen, da die Entfernung dieser Moleküle aus dem Organismus nicht zum sofortigen Tod führt. Diese Organismen sind jedoch auf Naturstoffe angewiesen, die für bestimmte Aufgaben entwickelt wurden, z. B. zum Schutz vor anderen Organismen oder zur Interaktion mit ihrer eigenen Art.

„Da diese Moleküle so beschaffen sind, dass sie auf verschiedene Weise auf andere Organismen einwirken, können sie als Therapeutika sehr nützlich sein. Sie können zum Beispiel dazu verwendet werden, schädliche Bakterien abzutöten, die den Menschen infizieren, oder sogar direkt auf menschliche Zellen zu verschiedenen therapeutischen Zwecken einwirken. Tatsächlich stammen die meisten unserer Medikamente von Naturprodukten ab oder wurden von ihnen inspiriert. „Eine wichtige Anwendung von Naturprodukten sind Antibiotika. Seit der zufälligen Entdeckung von Penicillin im Jahr 1928, einem Naturprodukt aus Pilzen, das Bakterien abtöten kann … Neben Antibiotika haben viele bakterielle Naturprodukte noch andere therapeutische Anwendungen. Rapamycin zum Beispiel, auch bekannt als Sirolimus, wird von dem Bakterium Streptomyces hygroscopicus hergestellt und klinisch als Immunsuppressivum eingesetzt, insbesondere bei Nierentransplantationen. Bleomycin, ein Naturprodukt aus Streptomyces verticillus, ist ein Chemotherapeutikum, das zur Behandlung einer Reihe von Krebsarten eingesetzt wird.“

Industrielle Mikrobiologie

Mikroorganismen spielen eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion, und neue Verfahren, an denen Mikroben beteiligt sind, werden derzeit erforscht.

Zum Beispiel können Bakterien potenziell Beton „heilen“. Forscher an der Universität Bath untersuchen, wie einige Arten von Bacillus-Bakterien zur Herstellung von Beton verwendet werden könnten, der sich selbst „heilen“ kann.

Als skeptischer Bauer ohne Erfahrung im Bauwesen bin ich von „heilendem“ Beton begeistert, aber ich hoffe, dass sie dieses Material gründlich testen, um sicherzustellen, dass die Sporen, die sie in den Beton mischen wollen, nicht „auslaugen“ und alles um uns herum in eine Art GVO-Sporenfest verwandeln.

Wissenschaftliches Wissen ist begrenzt

Gentechnisch veränderte Mikroben klingen gut für den Gewinn – aber wissen die Wissenschaftler wirklich, wie die Dinge funktionieren und was zu was führt? Sind sie sich sicher? Wenn wir diesem Papier Glauben schenken, sind sie es nicht.

„Trotz zunehmender Beweise für die Verbindung zwischen wirtsassoziierten Bakterien und normaler Entwicklung und Krankheit in Tiermodellen und entsprechender Beweise beim Menschen bleiben die Mechanismen, durch die spezifische bakterielle Funktionen die Säugetier- oder Mikrobiomphysiologie beeinflussen (d. h. Effektorfunktionen), weitgehend unbestimmt [Hervorhebung von mir]. Das zentrale Dogma der Molekularbiologie, das traditionell mit der Übertragung von Informationen von der DNA über die RNA zum Protein umrissen wird, greift zu kurz, wenn es um den Endpunkt eines Großteils des Informationsflusses in einem biologischen System geht. Bei einem erheblichen Teil der zellulären Prozesse ist der Endpunkt des Informationsflusses kein Protein, sondern ein kleines Molekül. Dies gilt insbesondere für Bakterien, die in hohem Maße auf niedermolekulare Verbindungen (d. h. kleine Moleküle oder Naturstoffe) angewiesen sind, um mit ihrer Umgebung zu interagieren. Die systematische Charakterisierung kleiner Moleküle, die von mit dem Menschen assoziierten Bakterien produziert werden, wird zweifelsohne der Schlüssel zur Entschlüsselung der mechanistischen Details der Rolle sein, die das menschliche Mikrobiom bei unserer Gesundheit und Krankheit spielt.“

Bakterielle Biosensoren

Laut einer Veröffentlichung mit dem Titel „Bacterial biosensors: The future of analyte detection“ (Die Zukunft des Nachweises von Analyten) sind Bakterien mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet – und, so Caroline Ajo-Franklin, Ph.D., Professorin für Biowissenschaften an der Rice University, deren Labor für synthetische Biologie mikrobielle Biosensoren entwickelt, „diese Sensoren nehmen nicht nur wahr, sondern sagen den Bakterien auch, dass sie etwas tun sollen“.

Die Forscher wollen diese natürlichen Reaktionen nutzen, damit die Bakterien uns Menschen mitteilen können, was sie sehen [und] was sie fühlen“.

Das allgemeine Prinzip eines ganzzelligen mikrobiellen Biosensors besteht darin, eine Zelle (in der Regel durch Gentechnik) so zu programmieren, dass sie als Reaktion auf ein bestimmtes Molekül ein messbares Signal erkennt und erzeugt. Bei der Entwicklung von Biosensoren „machen sich die Wissenschaftler diese Reaktionen [mit einem Wandler] zu eigen, so dass die Zellen nicht einfach nur [Produkte wie] Efflux-Pumpen herstellen, sondern [die Forscher] sie so programmieren, dass sie eine Reaktion erzeugen, die [die Wissenschaftler] lesen können“.

„Je nach Biosensor und Verwendungszweck kann diese Reaktion elektrochemisch sein oder die Expression von fluoreszierenden oder lumineszierenden Reporterproteinen beinhalten. Ganzzellige Biosensoren werden oft so konstruiert, dass sie nur dann funktionieren, wenn ihr Zielmolekül vorhanden ist. Diese Fähigkeit zur Feinabstimmung von Spezifität und Empfindlichkeit hat bakterielle Biosensoren zu vielversprechenden Analyseinstrumenten gemacht.“

Ganzzellige Biosensoren können „Aufschluss über den Gehalt an Nährstoffen und organischen Verbindungen im Boden geben, was wiederum Aufschluss über Methoden zur Steuerung des Pflanzenwachstums geben kann. Sie können auch das Vorhandensein und den Gehalt potenziell problematischer Verbindungen anzeigen“.

„Zusätzlich zu Nährstoffen und toxischen Verbindungen können bakterielle Biosensoren so konzipiert werden, dass sie auf … andere Bakterien reagieren. Mikroben scheiden alle Arten von Stoffwechselprodukten aus, von denen viele als Zielanalyten dienen könnten. So können mikrobielle Biosensoren, die von bakteriellen Krankheitserregern abgesonderte Quorum-Sensing-Moleküle aufspüren, das Vorhandensein von krankheitsverursachenden Mikroben im Wasser oder in menschlichen Proben anzeigen, um die Diagnose von Infektionen zu unterstützen.“ „Bakterielle Biosensoren können nützliche Informationen über den Gesundheitszustand von menschlichen Patienten liefern. In einer aktuellen Studie wurde ein Biosensor aus dem Umweltbakterium Acinetobacter baylyi beschrieben, der in vitro und in einem Mausmodell DNA aus Krebszellen nachweisen kann. Diese Studie liefert eine Grundlage für die Anwendung mikrobieller Biosensoren bei der Krebserkennung und -diagnose. Die Wissenschaftler haben auch einnehmbare Biosensoren entwickelt, die Blutungen oder entzündliche Biomarker im Darm aufspüren können, um die Darmgesundheit zu überwachen; die Signale dieser internen mikrobiellen Geräte können an externe Geräte wie Mobiltelefone übertragen werden, was zeigt, wie Biosensoren mit bestehenden digitalen Technologien kombiniert werden können, um die Datenerfassung und -analyse zu erleichtern.“

Meine zwei Meinungen? Einerseits ist es wunderbar, Schadstoffe in unserer Umgebung aufspüren zu können (vorausgesetzt, es funktioniert). Es könnte wunderbar sein, aber … das Problem ist, dass die Wissenschaftler wie üblich keine Ahnung haben, was auf lange Sicht passieren wird. Werden diese so genannten „kleinen organischen Roboter“ bei einer Sache helfen und zehn andere Dinge kaputt machen? Und wie werden wir überhaupt aufräumen? Den Wissenschaftlern scheint das egal zu sein. Die Investoren lachen schon bei dem Gedanken daran. Und wer wird auf der Rechnung sitzen bleiben? Unsere Körper. Wir.

Graphene Oxide im Gehirn: Juhu

Apropos keine Ahnung haben: In dieser Arbeit aus dem Jahr 2023 mit dem Titel „Graphene Oxide Attenuates Toxicity of Amyloid-β Aggregates in Yeast by Promoting Disassembly and Boosting Cellular Stress Response“ (Graphenoxid schwächt die Toxizität von Amyloid-β-Aggregaten in Hefe durch Förderung des Abbaus und Verstärkung der zellulären Stressreaktion ab) geht es um die Verwendung von Graphenoxid zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit.

Was für eine großartige Idee! Der Ansatz basiert auf der Fähigkeit von GO-Nanoflocken, der Aggregation von fehlgefalteten Amyloid-β (Aβ)-Peptiden im Gehirn entgegenzuwirken. Was aber, wenn diese fehlgefalteten Proteine die Antwort des Gehirns auf eine Infektion sind?

Schließlich ist die „infektiöse“ Theorie der Alzheimer-Krankheit schon seit einigen Jahren bekannt, und Infektionen und daraus resultierende Entzündungen könnten wichtige Faktoren bei der Entstehung von Alzheimer sein. Und was nun? Sollen wir das Gehirn einfach in GO-Nanoflocken baden, bis die Person tot umfällt? Ganz zu schweigen von GO-Toxizität, Leitfähigkeit und dem Internet der Dinge. Herrje.

„Die Alzheimer-Krankheit (AD) ist die am weitesten verbreitete neurodegenerative Erkrankung, zu deren histopathologischen Merkmalen die Aggregation von fehlgefalteten Amyloid-β-Peptiden (Aβ) im Gehirn gehört. In jüngster Zeit haben Graphenoxid (GO)-Nanoflocken aufgrund ihrer Fähigkeit, die Aβ-Aggregation in vitro zu unterdrücken, große Aufmerksamkeit in biomedizinischen Bereichen auf sich gezogen. Der Mechanismus dieser positiven Wirkung ist in vivo noch nicht vollständig geklärt. In dieser Studie wird der Einfluss von GO auf intrazelluläre Aβ42-Aggregate und Zytotoxizität unter Verwendung der Hefe Saccharomyces cerevisiae als Modellorganismus untersucht. Diese Studie zeigt, dass GO-Nanoflocken effektiv in Hefezellen eindringen und die Aβ42-Toxizität reduzieren können. Die Kombination von Proteomikdaten und Folgeexperimenten zeigt, dass die GO-Behandlung den zellulären Metabolismus verändert, um die zelluläre Resistenz gegen Stress durch fehlgefaltete Proteine und oxidativen Stress zu erhöhen und die Menge an intrazellulären Aβ42-Oligomeren zu reduzieren. Darüber hinaus reduziert die GO-Behandlung auch die Toxizität von HTT103QP im Hefemodell der Huntington-Krankheit (HD). Die Ergebnisse bieten Einblicke für die rationale Gestaltung von GO-Nanoflocken-basierten Therapien zur Abschwächung der Zytotoxizität von Aβ42 und möglicherweise anderer fehlgefalteter Proteine, die an der neurodegenerativen Pathologie beteiligt sind.“

Das Verlangen nach Kontrolle … und uns

Es sieht so aus, als ob ein großer Teil dieses synthetischen Wahnsinns von dem Wunsch nach Kontrolle angetrieben wird. Der Wunsch nach Kontrolle spielt in unserer Kultur und in unseren medizinischen Paradigmen eine wichtige Rolle. Alles in allem leben wir unter der Herrschaft verrückter Wahnsinniger, die nach absoluter Kontrolle streben! Es ist eine sehr verzerrte, neurotische, freudlose Herrschaft.

Die verrückten Verrückten – die Dominatoren, der machtbesessene psychologische Typ – stecken hinter jeder großen Gräueltat, hinter jedem nicht so tollen Reset seit Jahrhunderten, hinter jedem großen Missbrauch. Und sie werden nicht loslassen.

Ja, ich glaube, dass das, was den nicht so großen Reset antreibt, der Wunsch nach Kontrolle ist. Dieser Wunsch treibt unsere Zivilisation schon seit geraumer Zeit an. Es ist nur logisch, dass die Menschen, die Kontrolle haben wollen, versuchen, die natürliche Welt durch eine synthetische Welt zu ersetzen. In einer synthetischen Welt können sie ihre Regeln durchsetzen. Eine synthetische Welt können sie kontrollieren – oder es zumindest versuchen. Was können wir also tun?

Ich glaube, wir müssen wachsam bleiben, uns weiterbilden, die Dinge im Blick behalten und auf der Legitimität unserer Liebe zum Leben bestehen. Die aufstrebenden Meister wollen, dass wir Angst haben und traurig sind. Sie wollen, dass wir den Kopf einziehen und Sklaven sind. Aber wir sind keine Sklaven! Und wenn wir absolut alles aus der Position der Liebe heraus tun – einer starken, zuversichtlichen, nicht aufdringlichen Liebe – werden wir nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Taten beweisen, dass wir keine Sklaven sind. Denn Sklaven sind wir nicht.

