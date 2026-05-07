Vom Nahostkrieg zur Weltkrise: Wie viel der viralen Prophezeiung auf 4chan ist bereits Realität?

„Das Skript“ aus dem Netz: Virale Kriegsprognose wirft Fragen auf

Ein anonymer Beitrag auf 4chan sorgt aktuell für massive Verbreitung in sozialen Netzwerken. Der Verfasser behauptet, im Juni 2025 eine vollständige „Zeitleiste kommender globaler Ereignisse“ veröffentlicht zu haben – von einer Eskalation im Nahen Osten bis hin zu Nuklearschlägen, einem US-Bürgerkrieg und einer angeblich inszenierten „Alien-Invasion“.

Der Beitrag wird nun erneut viral – mit einer zentralen Frage:

Handelt es sich um reine Spekulation oder um eine Art zugespitzte Vorwegnahme realer Entwicklungen?

In June 2025, an anonymous 4chan poster released what he called “the script”, a complete timeline forecasting the next major phase of global events.



He warned that Israel would break ceasefires and strike Iran, prompting Trump to respond forcefully with bunker-buster bombs. Iran… pic.twitter.com/LU9dvJzztX — Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) May 4, 2026

„Das Skript“ – vollständige Eskalationskette

Israel bricht Waffenstillstände und greift Iran an

Die USA reagieren mit massiven Luftangriffen (u. a. bunkerbrechende Bomben auf Nuklearanlagen)

Iran greift US-Stützpunkte und Ölinfrastruktur im Golf an

Iran blockiert zentrale Seewege (Straße von Hormus, Bab al-Mandab)

Globale Ölversorgung bricht ein, Energiepreise explodieren

Weltweite Versorgungs- und Wirtschaftskrise beginnt

Die USA entsenden mehrere Flugzeugträger in die Region

Militärische Konfrontation eskaliert zwischen USA und Iran

Russland und China greifen indirekt oder direkt ein

US-Flugzeugträger werden durch koordinierte Angriffe zerstört

Die USA starten eine amphibische Invasion im Nahen Osten

Erste Invasion scheitert mit hohen Verlusten

Zweiter Versuch gelingt teilweise, Ölfelder werden besetzt

Front stabilisiert sich, kein klarer Sieg

In den USA entstehen massive innenpolitische Spannungen

Proteste eskalieren, militärische Einheiten spalten sich

Beginn eines Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten

Anti-Kriegsfraktionen übernehmen Teile der Regierung

USA ziehen sich aus internationalen Konflikten zurück

Globale Machtverschiebung setzt ein

Türkei verlässt NATO und schließt sich Russland-Iran-China an

Türkei greift Israel an

China startet militärische Operationen gegen Taiwan und US-Stützpunkte (z. B. Guam)

Nordkorea greift Südkorea an

Japan kann die Eskalation nicht stoppen

Indien wird in den Konflikt hineingezogen und könnte die Seiten wechseln

Russland greift Polen und die baltischen Staaten an

Verbindung zwischen Russland und Kaliningrad wird militärisch hergestellt

NATO reagiert mit Gegenangriffen

Finnland und NATO-Truppen greifen Russland an

Einnahme strategischer Städte (z. B. St. Petersburg laut Szenario)

Europa destabilisiert sich zunehmend

Wirtschaftlicher Zusammenbruch, soziale Unruhen und Hungerkrisen

Bürgerkriegsähnliche Zustände in mehreren Ländern

Lateinamerika schließt sich geopolitisch China und Russland an

Die USA werden von Süden aus militärisch unter Druck gesetzt

Kämpfe auf US-Territorium, Vormarsch stoppt im Landesinneren

Einsatz taktischer Nuklearwaffen (50–150 laut Szenario)

Einsatz strategischer Nuklearwaffen in Europa

Massive Zerstörung, Zusammenbruch globaler Infrastruktur

Israel wird zerstört, Region vollständig verwüstet

Weltweiter Kollaps von Ordnungssystemen

Flugverkehr bricht zusammen

Kriminalität, Chaos und Versorgungsausfälle dominieren global

Phase nuklearer Eskalation über mehrere Wochen

Beginn einer angeblich inszenierten „Alien-Invasion“

Einsatz synthetischer „Alien-Soldaten“ (PLFs) durch geheime Strukturen (MJ12)

Jagd auf Überlebende

Einrichtung von Lagern zur Klassifizierung von Menschen („nützlich“ / „nicht nützlich“)

Massive Reduktion der Weltbevölkerung

Bis 2027: angeblich bis zu 5 Milliarden Tote

„Aliens“ werden schließlich besiegt (teilweise mit Hilfe „echter“ Aliens laut Narrativ)

Etablierung einer globalen Weltregierung

Machtübernahme durch übergeordnete Strukturen (MJ12 / UNO laut Darstellung)

Zerstörung zentraler religiöser Stätten (z. B. Felsendom)

Abschluss des „Skripts“

Was davon ist bislang eingetreten?

Ein Blick auf die Realität zeigt ein gemischtes Bild:

Teilweise Parallelen zu realen Entwicklungen:

Die Spannungen zwischen Israel und Iran haben sich zuletzt verschärft

Der Nahe Osten bleibt ein zentraler geopolitischer Krisenherd

Die Bedeutung der Straße von Hormus für den Ölmarkt sorgt weiterhin für Unsicherheit

Großmächte wie USA, Russland und China stehen zunehmend in strategischer Konkurrenz

Was können wir noch erwarten?

Hier wird die entscheidende Frage interessant.

Denn das „Skript“ basiert erkennbar auf einer Logik:

Reale Spannungen werden als Ausgangspunkt genommen – und dann schrittweise zu einem maximalen Eskalationsszenario weitergedacht.

Das bedeutet:

Einige Elemente (Konflikte, wirtschaftliche Schocks, Machtverschiebungen) sind grundsätzlich denkbar, weil sie auf bestehenden Spannungen beruhen

Die extremen Endpunkte (globaler Atomkrieg, Weltregierung, Alien-Narrativ) liegen jedoch klar im Bereich spekulativer oder fiktionaler Konstruktionen

Mit anderen Worten:

Das „Skript“ wirkt weniger wie eine konkrete Vorhersage – sondern eher wie eine radikal zugespitzte Projektion realer Risiken.

Fazit

Der virale Beitrag zeigt vor allem eines:

In Zeiten geopolitischer Unsicherheit finden selbst extreme Szenarien schnell Resonanz.

Ein Teil der beschriebenen Dynamiken basiert auf realen Konfliktlinien.

Die daraus abgeleitete Gesamteskalation hingegen bleibt bislang unbelegt.

Die offene Frage lautet daher nicht nur, was bereits eingetreten ist –

sondern wie weit sich reale Entwicklungen tatsächlich in Richtung solcher Extremszenarien bewegen können.