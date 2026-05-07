Vom Nahostkrieg zur Weltkrise: Wie viel der viralen Prophezeiung auf 4chan ist bereits Realität?

„Das Skript“ aus dem Netz: Virale Kriegsprognose wirft Fragen auf
Ein anonymer Beitrag auf 4chan sorgt aktuell für massive Verbreitung in sozialen Netzwerken. Der Verfasser behauptet, im Juni 2025 eine vollständige „Zeitleiste kommender globaler Ereignisse“ veröffentlicht zu haben – von einer Eskalation im Nahen Osten bis hin zu Nuklearschlägen, einem US-Bürgerkrieg und einer angeblich inszenierten „Alien-Invasion“.
Der Beitrag wird nun erneut viral – mit einer zentralen Frage:
Handelt es sich um reine Spekulation oder um eine Art zugespitzte Vorwegnahme realer Entwicklungen?
In June 2025, an anonymous 4chan poster released what he called “the script”, a complete timeline forecasting the next major phase of global events.— Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) May 4, 2026
He warned that Israel would break ceasefires and strike Iran, prompting Trump to respond forcefully with bunker-buster bombs. Iran… pic.twitter.com/LU9dvJzztX
„Das Skript“ – vollständige Eskalationskette
- Israel bricht Waffenstillstände und greift Iran an
- Die USA reagieren mit massiven Luftangriffen (u. a. bunkerbrechende Bomben auf Nuklearanlagen)
- Iran greift US-Stützpunkte und Ölinfrastruktur im Golf an
- Iran blockiert zentrale Seewege (Straße von Hormus, Bab al-Mandab)
- Globale Ölversorgung bricht ein, Energiepreise explodieren
- Weltweite Versorgungs- und Wirtschaftskrise beginnt
- Die USA entsenden mehrere Flugzeugträger in die Region
- Militärische Konfrontation eskaliert zwischen USA und Iran
- Russland und China greifen indirekt oder direkt ein
- US-Flugzeugträger werden durch koordinierte Angriffe zerstört
- Die USA starten eine amphibische Invasion im Nahen Osten
- Erste Invasion scheitert mit hohen Verlusten
- Zweiter Versuch gelingt teilweise, Ölfelder werden besetzt
- Front stabilisiert sich, kein klarer Sieg
- In den USA entstehen massive innenpolitische Spannungen
- Proteste eskalieren, militärische Einheiten spalten sich
- Beginn eines Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten
- Anti-Kriegsfraktionen übernehmen Teile der Regierung
- USA ziehen sich aus internationalen Konflikten zurück
- Globale Machtverschiebung setzt ein
- Türkei verlässt NATO und schließt sich Russland-Iran-China an
- Türkei greift Israel an
- China startet militärische Operationen gegen Taiwan und US-Stützpunkte (z. B. Guam)
- Nordkorea greift Südkorea an
- Japan kann die Eskalation nicht stoppen
- Indien wird in den Konflikt hineingezogen und könnte die Seiten wechseln
- Russland greift Polen und die baltischen Staaten an
- Verbindung zwischen Russland und Kaliningrad wird militärisch hergestellt
- NATO reagiert mit Gegenangriffen
- Finnland und NATO-Truppen greifen Russland an
- Einnahme strategischer Städte (z. B. St. Petersburg laut Szenario)
- Europa destabilisiert sich zunehmend
- Wirtschaftlicher Zusammenbruch, soziale Unruhen und Hungerkrisen
- Bürgerkriegsähnliche Zustände in mehreren Ländern
- Lateinamerika schließt sich geopolitisch China und Russland an
- Die USA werden von Süden aus militärisch unter Druck gesetzt
- Kämpfe auf US-Territorium, Vormarsch stoppt im Landesinneren
- Einsatz taktischer Nuklearwaffen (50–150 laut Szenario)
- Einsatz strategischer Nuklearwaffen in Europa
- Massive Zerstörung, Zusammenbruch globaler Infrastruktur
- Israel wird zerstört, Region vollständig verwüstet
- Weltweiter Kollaps von Ordnungssystemen
- Flugverkehr bricht zusammen
- Kriminalität, Chaos und Versorgungsausfälle dominieren global
- Phase nuklearer Eskalation über mehrere Wochen
- Beginn einer angeblich inszenierten „Alien-Invasion“
- Einsatz synthetischer „Alien-Soldaten“ (PLFs) durch geheime Strukturen (MJ12)
- Jagd auf Überlebende
- Einrichtung von Lagern zur Klassifizierung von Menschen („nützlich“ / „nicht nützlich“)
- Massive Reduktion der Weltbevölkerung
- Bis 2027: angeblich bis zu 5 Milliarden Tote
- „Aliens“ werden schließlich besiegt (teilweise mit Hilfe „echter“ Aliens laut Narrativ)
- Etablierung einer globalen Weltregierung
- Machtübernahme durch übergeordnete Strukturen (MJ12 / UNO laut Darstellung)
- Zerstörung zentraler religiöser Stätten (z. B. Felsendom)
- Abschluss des „Skripts“
Was davon ist bislang eingetreten?
Ein Blick auf die Realität zeigt ein gemischtes Bild:
Teilweise Parallelen zu realen Entwicklungen:
- Die Spannungen zwischen Israel und Iran haben sich zuletzt verschärft
- Der Nahe Osten bleibt ein zentraler geopolitischer Krisenherd
- Die Bedeutung der Straße von Hormus für den Ölmarkt sorgt weiterhin für Unsicherheit
- Großmächte wie USA, Russland und China stehen zunehmend in strategischer Konkurrenz
Was können wir noch erwarten?
Hier wird die entscheidende Frage interessant.
Denn das „Skript“ basiert erkennbar auf einer Logik:
Reale Spannungen werden als Ausgangspunkt genommen – und dann schrittweise zu einem maximalen Eskalationsszenario weitergedacht.
Das bedeutet:
- Einige Elemente (Konflikte, wirtschaftliche Schocks, Machtverschiebungen) sind grundsätzlich denkbar, weil sie auf bestehenden Spannungen beruhen
- Die extremen Endpunkte (globaler Atomkrieg, Weltregierung, Alien-Narrativ) liegen jedoch klar im Bereich spekulativer oder fiktionaler Konstruktionen
Mit anderen Worten:
Das „Skript“ wirkt weniger wie eine konkrete Vorhersage – sondern eher wie eine radikal zugespitzte Projektion realer Risiken.
Fazit
Der virale Beitrag zeigt vor allem eines:
In Zeiten geopolitischer Unsicherheit finden selbst extreme Szenarien schnell Resonanz.
Ein Teil der beschriebenen Dynamiken basiert auf realen Konfliktlinien.
Die daraus abgeleitete Gesamteskalation hingegen bleibt bislang unbelegt.
Die offene Frage lautet daher nicht nur, was bereits eingetreten ist –
sondern wie weit sich reale Entwicklungen tatsächlich in Richtung solcher Extremszenarien bewegen können.