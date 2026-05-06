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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

USA brechen Waffenstillstand – Iran-Krieg eskaliert erneut

„Wir haben gerade eine Zündschnur gegen den Iran angezündet.“ Es steht etwas Großes bevor …

Nach Großangriff auf Russland: Putin droht mit Oreshnik direkt auf Zentrum von Kiew!

John Mearsheimer: Das Ende der Weltordnung und die Gefahr eines Atomkriegs

Krall & Bubeck: PROJEKT FREIHEIT gescheitert? 6 Boote versenkt!

Der Wissenschaftler, der hinter die Realität blickte … und verschwandt (Video Advice – Deutsch)

Beatrix von Storch: Abtreibungen und die Klimaagenda werden von unseren Steuergeldern finanziert!

Michael Lüders über EU-Sanktionen gegen Russland & PCK-Raffinerie in Schwedt: „Wir zahlen den Preis“

Die schockierende Entdeckung eines Harvard Wissenschaftlers, dem man geraten hatte, zu schweigen

Wie geht Sicherheit in Europa – Gabriele Krone Schmalz

Der Staat greift nach deinem Haus! | Von Claudia Töpper

Prof. Homburg: „Es geht Schritt für Schritt voran“Corona-Aufarbeitung und WHO-Insiderhandel

„Pandemie“ in drei Bildern | Prof. Homburg

Nikola Tesla: „Der Geist Gottes ist nicht das, was du denkst“, ausführliche Erklärung (Video Advice)

Kayvan Soufi Siavash & Philip Hopf: Die Wahrheit über Krieg, Aktienmarkt & betrügerische Politik!

NGOs und Faktenchecker militärisch geführt – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Norbert Häring

Du denkst, es ist nur ein Blähbauch? Das steckt WIRKLICH dahinter!