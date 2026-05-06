Australien verbietet die Einfuhr und den Verkauf von Moringa als Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel

Von The Winepress

Keine Naturheilmittel, nur Gift von den großen Pharmakonzernen

Australien verbietet nun den Verkauf und Vertrieb eines bestimmten Lebensmittels und einer bestimmten Zutat: Moringa (Moringa oleifera), eine schnell und einfach anzubauende, hochwachsende, tropische Blattpflanze, die voller Nährstoffe und gesundheitlicher Vorteile steckt, einige Ähnlichkeiten mit Matcha aufweist und seit Jahrtausenden in der ayurvedischen Medizin weit verbreitet ist.

Aufgrund ihrer unzähligen Vorteile wird sie von manchen als „Wunderpflanze“ bezeichnet.

Sie ist insbesondere bekannt für ihre entzündungshemmende Wirkung sowie zur Behandlung von Krebs, Energielosigkeit, Kopfschmerzen, Geschwüren, Bluthochdruck, Infektionen, geringer Libido und vielem mehr; dazu kommt ihr hoher Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und sekundären Pflanzenstoffen.

Im April gab das australische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft eine Erklärung heraus, in der es mitteilte, dass es Moringa als neuartiges Lebensmittel ablehnt.

Es heißt, der Zweck bestehe darin, „darauf hinzuweisen, dass die Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) einen Antrag auf Zulassung von Moringa oleifera als neuartiges Lebensmittel abgelehnt hat. Diese Entscheidung bedeutet: Moringa oleifera ist weder als Lebensmittel noch als Lebensmittelzutat für den Einzelhandelsverkauf zugelassen; Importe, die dem Kontrollsystem für importierte Lebensmittel unterliegen, werden an der Grenze zurückgewiesen.“

Als Grund geben sie an, dass „die Bewertung der FSANZ ein potenzielles Sicherheitsrisiko festgestellt und zu dem Schluss gekommen ist, dass nicht genügend zuverlässige Daten vorliegen, um die Sicherheitsbewertung abzuschließen“.

Dies betrifft „frische und getrocknete, unreife (grüne) Samenkapseln sowie Samenöl“.

In der Erklärung heißt es weiter:

Unvollständige oder nicht aussagekräftige Sicherheitsdaten bedeuten, dass das Risiko nicht angemessen bewertet und die Sicherheit von Moringa oleifera als Lebensmittel nicht bestätigt werden kann. Die Entscheidung der FSANZ unterstreicht, dass für die Zulassung neuartiger Lebensmittel fundierte, qualitativ hochwertige wissenschaftliche Nachweise erforderlich sind. Ist ein neuartiges Lebensmittel nicht in Anhang 25 – Abschnitt 2 des Australia New Zealand Food Standards Code aufgeführt, werden Importe abgelehnt. Importeure werden angewiesen, das Lebensmittel auf eigene Kosten zu vernichten oder zu exportieren.

Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln in Australien und im Ausland haben sich kürzlich zu dieser politischen Kursänderung geäußert.

Forest Super Foods, ein Unternehmen, das Moringa-Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform herstellt und vertreibt, erklärte in einem Blogbeitrag: „Obwohl wir mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, müssen wir uns daran halten und bieten daher Moringa-Pulver nicht mehr zum Verkauf an. Unsere Moringa-Kapseln sind jedoch weiterhin erhältlich, da sie als komplementärmedizinisches Produkt bei der TGA gelistet sind und somit nicht der Regulierung durch die FSANZ unterliegen.“

Moringa Products, eine in Australien ansässige Marke für Nahrungsergänzungsmittel, kritisierte die Entscheidung. Der Eigentümer und Landwirt Joel Molloy schrieb:

„Also wird mir von heute auf morgen, ohne Vorwarnung, mitgeteilt (und das nicht einmal von der Behörde, die die Anrufe tätigt), dass ich das, was ich seit 9,5 Jahren mache, nicht mehr tun darf. Ziemlich unhöflich, nicht einmal ein Candle-Light-Dinner, bevor ich über den Tisch gezogen wurde. „Aber was hätte man von Regierungsbehörden schon anderes erwarten können? Schließlich ist es seit jeher ihre Aufgabe, Unternehmen das Leben schwer zu machen. Ich habe das nur einfach nicht kommen sehen. Es hätte nicht so hart getroffen, wenn es eine Kündigungsfrist oder etwas Ähnliches gegeben hätte, damit wir zumindest einen Auslauf finden könnten.“ „Es ist Murphys Gesetz. Es lief gut, also musste natürlich etwas kommen und es ruinieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die lebende Verkörperung von Murphys Gesetz bin.“ „Nun gehören Australien und Ostaustralien (Neuseeland) neben Brasilien zu den einzigen Ländern der Welt, die Moringa für den menschlichen Verzehr verbieten.“

KOMMENTAR DES AUTORS

„Nein, nein, das kann nicht sein“, sagt die böse Regierung Australiens. „Du sollst dich nicht selbst heilen: Du darfst nur dein Geld für Medikamente verschwenden, die nicht heilen, sondern dich nur kränker machen – und uns weißgekleideten Zauberern damit noch mehr Mammon einbringen.“

Nun wissen wir also, wie wirksam Moringa ist: Warum sonst sollten sie das tun? Nehmen Sie Moringa in Ihren Vorrat an Nahrungsergänzungsmitteln auf.

Um Ihnen die bösartige Heuchelei Australiens vor Augen zu führen, habe ich bereits 2021 darüber berichtet, wie die Behörden in Westaustralien die Verwendung der Covid-19-mRNA-Impfstoffe unter der Einstufung als „Gift“ genehmigt hatten.

Giftige Impfstoffe sind – per Definition (!) – „sicher und wirksam“, doch es gibt nicht genügend wissenschaftliche Belege, um den Anbau von Moringa zu genehmigen! Böse Menschen, meine Damen und Herren, böse Menschen.

Das Gleiche ist bei N-Acetylcystein (NAC) auf Amazon für eine Weile passiert, als die „Todesimpfstoffe“ auf den Markt kamen. Da fragt man sich doch, ob NAC den Auswirkungen der Impfstoffe entgegenwirkt?