Israel sagt Eskalation mit Iran voraus, wusste nichts von angeblich naher Einigung: „Serie von Zielen bereit“

Tyler Durden

Der Mittwoch brachte erneut einen frühen „Scoops“-Bericht von Axios, der sich innerhalb weniger Stunden als verfrüht und zu weit vorgeprescht erwies, da die Behauptung, Iran und die USA seien „nahe“ an einem Abkommen, schnell von Teheran zurückgewiesen wurde und sogar Präsident Trump einräumte, es sei „zu früh“, um Friedensgespräche mit dem Iran zu planen.

Doch die Schlagzeile „USA und Iran stehen kurz vor einem einseitigen Memorandum zur Beendigung des Krieges“ reichte aus, um in Israel Alarm auszulösen, das darauf besteht, dass der Konflikt mit einem atomwaffenfreien Iran enden müsse.

Generalmajor Eyal Zamir, via IDF/TOI

„Israel war sich nicht bewusst, dass US-Präsident Donald Trump kurz davor stand, eine Einigung mit dem Iran zu erzielen, um die Kämpfe zu beenden und die Straße von Hormus zu öffnen“, sagte ein israelischer Beamter kurz nach den optimistischen Schlagzeilen über ein Friedensabkommen gegenüber Army Radio.

„Wir haben uns auf eine Eskalation vorbereitet“, sagte der Beamte. Tatsächlich haben die in den letzten Wochen ins Stocken geratenen, von Pakistan vermittelten Gespräche mehrere Berichte aus Israel hervorgebracht, wonach die Regierung Netanjahu auf das „grüne Licht“ aus Washington wartet, um die Luftangriffe wieder aufzunehmen, die zuvor 38 Tage lang im Rahmen der Operation Epic Fury durchgeführt wurden.

Doch bis Dienstag hatte Außenminister Marco Rubio angekündigt, dass Epic Fury beendet werde und dass nun Project Freedom – zur Öffnung der Straße von Hormus – im Fokus stehe. Trotzdem erklärte Präsident Trump am Abend eine „Pause“, um Verhandlungen zu ermöglichen.

Es gab also, gelinde gesagt, erhebliche Verwirrung und widersprüchliche Signale aus Washington. Teheran machte unterdessen deutlich, dass „der Finger am Abzug“ sei – doch Israel sagt im Grunde dasselbe.

So erklärte der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Eyal Zamir, am Mittwoch, dass das Militär derzeit über eine „Serie von Zielen“ im Iran verfüge, die bereit seien, angegriffen zu werden, sobald der Krieg wieder aufgenommen werde.

„Die Zusammenarbeit mit dem US-Militär und die Koordination laufen jederzeit weiter, und wir beobachten die Lage“, sagte er bei einem Besuch im Südlibanon, wo israelische Bodentruppen Gebiete besetzt halten.

„Im Iran haben wir eine weitere Serie von Zielen bereit für Angriffe. Wir sind in hoher Alarmbereitschaft, um zu einer intensiven und umfassenden Kampagne zurückzukehren, die es uns ermöglicht, unsere Erfolge zu vertiefen und das iranische Regime weiter zu schwächen“, fügte Zamir hinzu.

Bezüglich der Anti-Hisbollah-Operationen und trotz des offiziell geltenden Waffenstillstands im Libanon sagte der ranghöchste Militär weiter: „Wir werden jede Gelegenheit nutzen, um den Schlag gegen die Hisbollah zu vertiefen und ihre weitere Schwächung voranzutreiben.“

All dies verheißt nichts Gutes für einen dauerhaften Waffenstillstand im Libanon, ebenso wenig wie für die breitere Waffenruhe mit dem Iran, die angesichts der Angriffe über den Golf hinweg auf die Vereinigten Arabischen Emirate in dieser Woche aus der Islamischen Republik heraus ohnehin auf wackeligen Beinen steht.

🚨🇺🇸🇮🇱🇮🇷„Trump sagte, der Krieg sei vorbei – das war er aber nicht.“



Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst und Terrorismusbekämpfungsbeamter des US-Außenministeriums



„Die USA starten eine neue Militäroperation.“



… und das schon am Donnerstag. pic.twitter.com/TcgjSFAqHm — Don (@Donuncutschweiz) May 6, 2026

„Trump sagte, der Krieg sei vorbei – das war er nicht“ – Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst und Terrorismusbekämpfungsbeauftragter des US-Außenministeriums

„Die USA starten eine NEUE Militäroperation“