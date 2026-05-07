Virologe mit Verbindungen zu Fauci steht wegen Schmuggels gefährlicher Krankheitserreger in die USA im Visier des FBI

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Anfang dieses Jahres reiste Vincent Munster, ein Virologe der NIH, zusammen mit dem NIH-Wissenschaftler Claude Kwe Yinda in die Demokratische Republik Kongo. Bei ihrer Rückkehr in die USA wurden sie einer Sicherheitskontrolle am Flughafen unterzogen, bei der „von Patienten entnommene Erregerproben“ entdeckt wurden. Die Zeitung „The Disinformation Chronicle“ berichtete, dass zu den Proben auch das Affenpockenvirus gehörte – das vom US-Gesundheitsministerium (HHS) als „Select Agent“ eingestuft wird, der eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.

Ein mit Dr. Anthony Fauci verbundener Virologe ist Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung des FBI, da er Anfang dieses Jahres angeblich ungesicherte Proben gefährlicher Krankheitserreger in die USA geschmuggelt haben soll, wie „The Disinformation Chronicle“ am Dienstag als erstes berichtete.

Anfang dieses Jahres reiste Dr. Vincent Munster, ein Virologe der National Institutes of Health (NIH), zusammen mit dem NIH-Wissenschaftler Dr. Claude Kwe Yinda in die Demokratische Republik Kongo. Bei ihrer Rückkehr in die USA wurden sie für eine Sicherheitskontrolle am Flughafen angehalten, bei der „von Patienten entnommene Erregerproben“ entdeckt wurden.

„The Disinformation Chronicle“ berichtete, dass zu den Proben das Affenpocken-Virus gehörte – vom US-Gesundheitsministerium (HHS) als „Select Agent“ eingestuft, also als Organismus, der eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.

Die Demokratische Republik Kongo, gelegen in Subsahara-Afrika, gilt weithin als das globale Epizentrum der Affenpocken.

Das US-Verkehrsministerium regelt den Versand und Transport von Krankheitserregern. Munster und Yinda verfügten nicht über die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen, um die Krankheitserreger zu transportieren oder in die USA einzuführen.

Das NIH hat die beiden Wissenschaftler beurlaubt, und sie wurden aus dem Mitarbeiterverzeichnis des HHS entfernt.

Die Ermittlungen des FBI gegen Munster und Yinda finden inmitten einer Flut von Aktivitäten statt, an denen Virologen beteiligt sind, die mit Fauci in Verbindung stehen, sowie im Zusammenhang mit umstrittener Gain-of-Function-Forschung. Es gibt Hinweise darauf, dass Forscher SARS-CoV-2 möglicherweise in einem Labor erzeugt haben und dass das Virus aus dem Labor entkommen ist, was zur COVID-19-Pandemie führte.

Letzte Woche klagte ein Großes Geschworenengericht Dr. David Morens, einen ehemaligen Spitzenberater von Fauci, wegen Verschwörung zur Verschleierung von Regierungsunterlagen über die Ursprünge von COVID-19 an. Berichten zufolge hat das NIH alle Fördermittel für den Virologen Dr. Ralph Baric gestrichen, der vor und während der Pandemie mit Fauci und Forschern am chinesischen Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet hatte.

Eine Theorie zum Ursprung der COVID-19-Pandemie besagt, dass sie auf einen Leck im Wuhan-Labor zurückzuführen ist, wo Forscher Funktionsgewinnforschung betrieben. Die umstrittene Forschung erhöht die Virulenz oder Übertragbarkeit von Viren und wird zur Entwicklung von Impfstoffen gegen dieses Virus genutzt.

Der investigative Journalist Paul D. Thacker, Autor des Berichts von The Disinformation Chronicle, erklärte gegenüber The Defender, dass der rücksichtsloses Umgang mit gefährlichen Krankheitserregern unter vielen Virologen an der Tagesordnung sei.

„Niemand weiß wirklich, was in diesen Labors vor sich geht“, sagte Thacker. „Diese Leute gehen einfach los, sammeln wahllos Material und bringen es mit.“ Thacker bezeichnete solche Virologen als „eine Bande von Cowboys“.

Das HHS und das FBI hatten bis zum Redaktionsschluss nicht auf die Bitte von The Defender um Stellungnahme reagiert.

„Eine in der Virologie weit verbreitete Laissez-faire-Sicherheitskultur“

Laut „The Disinformation Chronicle“ könnte der Transport ungesicherter und potenziell gefährlicher Krankheitserreger durch Munster und Yinda Ausdruck einer „in der Virologie weit verbreiteten Laissez-faire-Sicherheitskultur“ sein – dennoch haben die beiden kürzlich „ohne einen Hauch von Ironie“ gemeinsam eine Studie über die Gefahr der Verbreitung gefährlicher Krankheitserreger verfasst.

Im Februar gehörten Munster und Yinda zu den Mitautoren einer Studie in The Lancet Infectious Diseases, in der Affenpocken als globale Bedrohung charakterisiert wurden. Die Autoren warnten vor „mehreren reisebedingten Fällen, die seit 2024 gemeldet wurden, darunter sieben in den USA“.

Zu den jüngsten Fällen gehören zwei chinesische Staatsangehörige, die wegen krimineller Verschwörung angeklagt wurden, weil sie versucht hatten, einen gefährlichen Pilz in die USA zu transportieren, um ihn in einem Labor der University of Michigan zu untersuchen.

Dennoch ist Munster seit langem an der Gain-of-Function-Forschung beteiligt – einschließlich Forschungen, die möglicherweise zur Laborerzeugung von SARS-CoV-2 beigetragen haben.

Funktionsgewinnforschung sei „für alle gefährlich“, sagte Dr. Karl Jablonowski, leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense. Er erklärte, das Affenpocken-Virus sei „ein Kandidat für eine erneute Pandemie“ und stehe „in evolutionärem Zusammenhang mit den Pocken“.

„Die letzten beiden Sätze meiner schriftlichen Stellungnahme vor dem Ständigen Untersuchungsausschuss lauten: ‚Die COVID-19-Pandemie hat in den Vereinigten Staaten über 100 Milliardäre und weltweit über 1.000 Milliardäre hervorgebracht. Alles, was so profitabel ist, wird sich wiederholen‘“, sagte Jablonowski.

Munster war Mitautor eines Vorschlags für ein Projekt mit einem COVID-ähnlichen Virus

Im Jahr 2018 wurde Munster als Partner in einem Vorschlag für das DEFUSE-Projekt aufgeführt. Der Vorschlag, der bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) der US-Regierung eingereicht wurde, sah vor, Fledermausviren durch Einfügen eines Spike-Proteins mit einer Furin-Spaltstelle zu verändern – was es dem Virus ermöglichen würde, die Lunge des Menschen zu infizieren.

„Die DARPA lehnte die Finanzierung von DEFUSE ab, doch im folgenden Jahr begann ein neuartiges Fledermausvirus mit einer Furin-Spaltstelle, Menschen in Wuhan zu infizieren“, schrieb The Disinformation Chronicle. „Kein anderes Virus, das eng mit dem COVID-Virus verwandt ist, verfügt über diese Furin-Spaltstelle.“

Vincent Munster was part of Daszak’s DEFUSE group. DEFUSE is the blueprint for making Covid in a lab. The idea was rejected for funding by U.S. authorities as too reckless and dangerous, but the Chinese side, which was also part of DEFUSE, went ahead on its own. https://t.co/NqQg8aBVyz pic.twitter.com/NVGFVbxtmu — Hans Mahncke (@HansMahncke) May 5, 2026

Übersetzung von „X“: Vincent Munster war Teil von Daszaks DEFUSE-Gruppe. DEFUSE ist der Bauplan für die Herstellung von Covid in einem Labor. Die Idee wurde von US-Behörden als zu rücksichtslos und gefährlich abgelehnt, aber die chinesische Seite, die ebenfalls Teil von DEFUSE war, fuhr eigenständig fort.

Baric war der Hauptautor des DEFUSE-Antrags – und spielte später gemeinsam mit Fauci und anderen Gesundheitsbehörden sowie Forschern eine „zentrale Rolle“ bei der Verbreitung der „Zoonose“-Theorie zum Ursprung von COVID-19.

Die Zoonose-Theorie besagt, dass sich das Virus in der Natur entwickelt habe – obwohl Baric privat die Sicherheit „riskanter“ Funktionsgewinnforschung in Frage stellte.

Justin Goodman, Senior Vice President für Advocacy & Public Policy bei White Coat Waste, einer Überwachungsgruppe, die gegen Munster ermittelt hat, sagte: „Munsters Fingerabdrücke sind definitiv auf dem berüchtigten Komplott mit EcoHealth und dem Tierlabor in Wuhan zu finden, bei dem ein Coronavirus geschaffen werden sollte, das demjenigen ähnelt, das COVID verursacht hat.“

Baric und Fauci arbeiteten zudem eng mit Dr. Peter Daszak zusammen – dem ehemaligen Präsidenten der EcoHealth Alliance, der finanzielle Verbindungen zum Labor in Wuhan hatte und ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Zoonosetheorie spielte.

Munster unterhielt über die Jahre hinweg Verbindungen zu Daszak und der EcoHealth Alliance – darunter eine gemeinsam verfasste Studie aus dem Jahr 2022 über den Nachweis des Nipah-Virus in Fledermausquartieren. Munster und Wissenschaftler der EcoHealth Alliance wurden beide in einem Artikel der Zeitschrift „Science“ aus dem Jahr 2017 über die „Jagd“ nach dem Ebola-Virus in afrikanischen Fledermauskolonien zitiert.

Eine Untersuchung von White Coat Waste enthielt Informationen, die darauf hindeuten, dass Munster eine bedeutende Rolle dabei spielte, der EcoHealth Alliance zu helfen, Fördermittel vom National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) für das sogenannte „Wuhan West“-Fledermauslabor an der Colorado State University zu sichern.

Munster war Mitautor des Vorschlags für das „Wuhan West“-Projekt aus dem Jahr 2016, wie White Coat Waste enthüllte. Im Jahr 2020 beantragte Munster bei der NIAID Fördermittel für das Projekt. Fauci leitete die NIAID zu dieser Zeit.

.@WhiteCoatWaste is running billboards near NIH's biolab in Montana targeting Fauci-era animal tests by Vincent Munster & other mad scientists.



We just noticed Munster, who was part of the project to create COVID-like viruses in Wuhan, has been removed from the HHS directory🧐… pic.twitter.com/5DADu4a5c4 — Justin Goodman (@JustinRGoodman) May 4, 2026

Übersetzung von „X“: @WhiteCoatWaste hat in der Nähe des NIH-Biolabors in Montana Plakatwände aufgestellt, die sich gegen Tierversuche aus der Fauci-Ära richten, die von Vincent Munster und anderen „verrückten Wissenschaftlern“ durchgeführt wurden. Wir haben gerade festgestellt, dass Munster, der an dem Projekt zur Erzeugung von COVID-ähnlichen Viren in Wuhan beteiligt war, aus dem HHS-Verzeichnis entfernt wurde. WCW versucht seit Jahren, Munsters Gehalt und die Tierversuche im Rocky Mountain Lab des NIAID zu streichen. Wir haben bereits aufgedeckt, wie Munster 2018 Fledermäuse aus einem zwielichtigen Zoo in Maryland kaufte und sie mit einem chinesischen Fledermaus-Coronavirus-Stamm infizierte, der zuerst vom WIV und der EcoHealth Alliance entdeckt wurde. Wir haben auch seine Experimente mit maximalen Schmerzen an Primaten aufgedeckt, die von Faucis „Monkey Island“ stammten. Er ist immer noch auf der Website des Rocky Mountain Lab zu finden, aber ich habe auch Gerüchte gehört, dass er rausgeworfen worden sein soll. Könnte dies ein Zeichen für mehr Rechenschaftspflicht in Bezug auf COVID sein?

„Wenn das stimmt, ist das sehr schlecht für die gesamte virologische Forschung“

Im Jahr 2023 enthüllte „White Coat Waste“, dass Munster der Hauptautor eines NIH-Projekts aus dem Jahr 2018 war, bei dem Fledermäuse mit einem chinesischen Fledermaus-Coronavirus-Stamm infiziert wurden, der aus einem Virus geklont worden war, das ursprünglich vom Wuhan-Labor und der EcoHealth Alliance gesammelt worden war.

Munster half außerdem dabei, gemeinsam mit der EcoHealth Alliance und der Forscherin Shi Zhengli, Ph.D., vom Wuhan Institute of Virology nach Beginn der Pandemie eine Fledermausvirus-Konferenz an der Colorado State University zu organisieren.

Munster und Baric gehören zu den Personen, die in die laufende Kongressuntersuchung von Senator Rand Paul (R-Ky.) zu den Ursprüngen von COVID-19 verwickelt sind. Im Jahr 2024 stellte das HHS die gesamte Finanzierung für die EcoHealth Alliance ein, da diese die Sicherheit ihrer Coronavirus-Experimente nicht ordnungsgemäß überwacht hatte.

DEFUSE ist nicht das einzige Forschungsprojekt im Zusammenhang mit Fledermausviren, das Verbindungen zu Munster aufweist. DARPA-Unterlagen, die von der Bürgerinitiative „U.S. Right to Know“ beschafft wurden, zeigen, dass Munster ein weiteres Projekt namens „PREEMPT“ leitete, bei dem ägyptische Fruchtfledermäuse gezüchtet wurden.

Laut dem Wissenschaftler und Autor Jim Haslam umfasste das Projekt die Aufzucht „genau jener Fledermauskolonie, die Munster 2019 zur Aerosolisierung von SARS-CoV-2 verwendet hatte“.

E-Mails aus dem Jahr 2020, die The Disinformation Chronicle veröffentlichte, enthielten eine Nachricht, die der Virologe Vincent Racaniello, Ph.D., von der Columbia University im Februar 2020 an Munster schickte und in der Gerüchte erörtert wurden, dass das damals neue COVID-19-Virus eine Furin-Spaltstelle enthielt, „die möglicherweise künstlich erzeugt worden war“.

„Wenn das stimmt, ist das sehr schlecht für die gesamte virologische Forschung“, schrieb Racaniello.

Munsters Antwort? „Und der Spaß beginnt.“

Im folgenden Jahr erklärte Munster gegenüber dem Nature Magazine, es sei nichts Verdächtiges daran, dass ein neuartiges Coronavirus in derselben Stadt – Wuhan – auftauchte wie ein Labor, in dem riskante Coronavirus-Forschung betrieben wurde.

Munster war zudem an Forschungsprojekten beteiligt, die von der Bill & Melinda Gates Foundation und dem Wellcome Trust finanziert wurden und mit der Entwicklung mehrerer wichtiger Maßnahmen während der COVID-19-Pandemie in Verbindung stehen, darunter Massenimpfungen.

Munster ist weiterhin an Gain-of-Function-Forschung beteiligt und hat erst im Mai 2025 Artikel zu diesem Thema veröffentlicht.

Munsters Rocky Mountain Laboratories sind Schauplatz früherer Laborunfälle

Munster wurde mit der Fledermausforschung im Labor der Colorado State University in Verbindung gebracht, das wegen der Gefahr eines möglichen Austritts auf Widerstand von Wissenschaftlern und Anwohnern stieß. Er ist jedoch an den Rocky Mountain Laboratories der NIH in Montana tätig – einer Hochrisikoeinrichtung der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4).

Laut The Disinformation Chronicle sind die Rocky Mountain Laboratories ein „wesentlicher Bestandteil“ der Forschungsbemühungen des NIAID. In der Online-Biografie des Labors zu Munster heißt es, er unterhalte Feldforschungsstandorte in der Demokratischen Republik Kongo, um Ebola zu untersuchen.

The Gateway Pundit berichtete, dass Munster in den Rocky Mountain Laboratories Experimente mit „Tieren aus Faucis berüchtigter ‚Monkey Island‘-Einrichtung“ durchgeführt habe.

Das Rocky Mountain Laboratory war im vergangenen Jahr Schauplatz von Unfällen und anderen Sicherheitsvorfällen, als ein Mitarbeiter dem Krim-Kongo-Fieber ausgesetzt war. Im Jahr 2014 entkam eine mit Lassa-Fieber infizierte Maus aus dem Labor, was Bedenken hinsichtlich „laxer Biosicherheitsvorschriften“ aufkommen ließ.

Im Jahr 2023 veranlassten Sicherheitsbedenken im Labor den ehemaligen Abgeordneten Matt Rosendale dazu, der Einrichtung die Finanzierung zu entziehen. White Coat Waste unterstützte Rosendale bei diesem Vorhaben.

Enthüllungen zu Munster kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das US-Justizministerium vor der Frist für die Anklage gegen Fauci steht

Die Ermittlungen des FBI zu Munsters Handlungen finden statt, während das US-Justizministerium (DOJ) vor der Frist am 11. Mai steht, an dem die fünfjährige Verjährungsfrist abläuft, um Fauci wegen Falschaussagen vor dem Kongress im Jahr 2021 anzuklagen.

5 days from now, on May 11th, the statute of limitations expires on the possibility of indicting Anthony Fauci for denying under oath that he funded gain-of-function research involving bat coronaviruses in Wuhan, the origin city of the pandemic. — Senator Rand Paul (@SenRandPaul) May 6, 2026

Übersetzung von „X“: In 5 Tagen, am 11. Mai, läuft die Verjährungsfrist für die Möglichkeit ab, Anthony Fauci wegen der unter Eid geleisteten Leugnung, dass er Gain-of-Function-Forschung mit Fledermaus-Coronaviren in Wuhan – der Ursprungsstadt der Pandemie – finanziert habe, anzuklagen.

Am Dienstag forderte Paul das Justizministerium erneut auf, Anklage gegen Fauci zu erheben. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hat das Justizministerium noch keine Maßnahmen gegen Fauci ergriffen.

Thacker sagte, solche Forderungen seien angesichts der vorbeugenden Begnadigung, die der ehemalige Präsident Joe Biden Fauci im vergangenen Jahr in den letzten Stunden seiner Amtszeit gewährt habe, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Begnadigung umfasst Faucis Amtshandlungen seit dem Jahr 2014.

„Er kann nicht wegen seiner früheren Lügen strafrechtlich verfolgt werden“, sagte Thacker. „Rand Paul muss ihn [vor den Kongress] laden, ihn unter Eid befragen und ihn zu seinen früheren Lügen befragen, und wenn er erneut lügt, kann er strafrechtlich verfolgt werden.“

Paul hatte im vergangenen Jahr angedeutet, dass er Fauci vor den Kongress laden würde, um auszusagen.

„Eine Anklage gegen Fauci, sofern sie gerechtfertigt ist, würde helfen, viele noch immer undurchsichtige Fakten über seine Finanzierung des Labors in Wuhan aufzuklären, wo das COVID-Virus höchstwahrscheinlich entstanden ist“, sagte Nicholas Wade, ehemaliger Wissenschaftsredakteur der New York Times.

Goodman wies darauf hin, dass Fauci noch bis 2029 wegen Meineids strafrechtlich verfolgt werden könne, da er den Kongress 2024 angeblich belogen habe, indem er behauptete, er habe NIH-Angelegenheiten niemals über sein privates E-Mail-Konto abgewickelt.

Im vergangenen Jahr stellte die Trump-Regierung die Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung ein und kündigte an, innerhalb von 120 Tagen neue Richtlinien für solche Forschungen zu entwickeln. Die Regierung hat bisher noch keine neuen Richtlinien bekannt gegeben.

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand versteht, warum das Weiße Haus seine seit langem zurückgehaltene Durchführungsverordnung zur Gain-of-Function-Forschung noch nicht veröffentlicht hat“, sagte Thacker. „Die Frist dafür ist längst abgelaufen, aber sie ist noch nicht erschienen.“

„Aus mir unverständlichen Gründen hat die Exekutive es bisher versäumt, sich ernsthaft um die Aufklärung der Ursprünge von COVID zu bemühen“, sagte Wade.