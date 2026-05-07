Geisterflughäfen am Golf: Dubais Boom kippt – Ausländer fliehen

Über Middle East Eye

Dubai steht vor einer existenziellen Krise, da der US- und israelische Krieg gegen den Iran die Touristenzahlen stark einbrechen lässt. Weit verbreitete Hotelschließungen und Jobverluste erschüttern den Gastgewerbesektor dieses globalen Tourismus-Hotspots.

Am Montag berichtete Dubai Airports, dass das Passagieraufkommen im ersten Quartal um mindestens 2,5 Millionen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 zurückgegangen ist, wobei im März ein Rückgang der Passagierzahlen um 66 Prozent verzeichnet wurde, da Reisende den Golfraum mieden.

Das Unternehmen machte keine Angaben zu Prognosen für dieses Jahr, doch am Samstag kündigten die VAE in dem Versuch, den Tourismus wieder anzukurbeln, an, dass alle Flugbeschränkungen, die nach den Vergeltungsschlägen Irans gegen alle sechs Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC), die US-Streitkräfte beherbergen oder eng mit ihnen kooperieren, verhängt worden waren, aufgehoben wurden.

In einem Beitrag auf ihrem offiziellen X-Account schrieb die Zivilluftfahrtbehörde: „Unsere Entscheidung erfolgte nach einer umfassenden Bewertung der operativen und sicherheitstechnischen Bedingungen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden.“ Die Erklärung sollte offensichtlich Vertrauen bei internationalen Reisenden schaffen, insbesondere nachdem mehrere europäische Fluggesellschaften angekündigt hatten, ihre Flüge in den Nahen Osten auszusetzen.

Arbeiter und Geschäftsinhaber in Dubai, die aus Angst vor Einschränkungen bei öffentlichen Aussagen anonym mit Middle East Eye sprachen, sagen jedoch, dass es einige Zeit dauern wird, bis sich zeigt, ob die Ankündigung das Vertrauen von Reisenden und Investoren wiederherstellen kann.

Charity, eine Hotelangestellte aus Kenia, sagte, dass das mittelpreisige Hotel, in dem sie arbeitet, eindeutig von den 1,4 Millionen Menschen betroffen war, die in den ersten beiden Märzwochen durch die VAE reisten. Während des muslimischen Monats Ramadan, als iranische Raketen- und Drohnenangriffe ihren Höhepunkt erreichten, war das Hotel, das zu einer US-amerikanischen Kette gehört, mit gestrandeten Passagieren gefüllt, die sich in der Lobby mit Vertretern von Emirates Airlines trafen.

Während dieses Monats war der Hotelpool für Gäste geschlossen, und in den letzten Tagen wurden Gäste aus den oberen Stockwerken des 20-stöckigen Gebäudes vorsorglich in die unteren Etagen verlegt. Danach, so sagte sie, „ging es für einige Wochen wirklich stark zurück“.

Sie äußerte die Hoffnung, dass die Ankündigung den Reisenden Sicherheit geben werde. „Wir werden in der nächsten Woche sehen, ob die Menschen wirklich zurückkommen“, sagte sie, während sie einem langjährigen amerikanischen Reisenden half. „Wir brauchen eure Leute [ausländische Touristen], die zurückkommen“, fügte sie hinzu.

Bisher berichten selbst langjährige Passagiere von einer spürbaren Veränderung der Stimmung am Dubai International Airport, der zwölf Jahre in Folge der verkehrsreichste Flughafen der Welt für internationalen Passagierverkehr war.

Samina, eine südasiatische NGO-Mitarbeiterin, die zwischen Südasien, dem Golf und Nordamerika reist, sagte, die Veränderung sei bei ihren jüngsten Reisen in den letzten zwei Monaten besonders auffällig gewesen.

„Wenn man ankommt, ist es leer“, sagte sie über Terminal 3, die Heimat von Emirates Airlines. „Terminal 1 und 2 sind Geisterstädte“, sagte sie über die Gebäude, in denen andere internationale Fluggesellschaften und FlyDubai, die Billigfluggesellschaft der VAE, untergebracht sind.

Sie sagte, die Aussetzung von Flügen internationaler Fluggesellschaften in die Region habe den Verkehr definitiv beeinträchtigt: „Jedes Mal, wenn man ankommt, sind es immer dieselben Transitpassagiere.“

Laut Dubai Airports haben bisher nur 51 von 90 Fluggesellschaften ihren Betrieb am Flughafen wieder aufgenommen, wobei europäische und US-amerikanische Airlines Schwierigkeiten haben, Versicherungsschutz aufgrund staatlicher Reisewarnungen zu erhalten.

„Das Selbstverständnis Dubais wurde erschüttert“

Dubai bemüht sich unterdessen intensiv, seine Einwohner zu unterstützen und zu beruhigen. In der Stadt sind zahlreiche VAE-Flaggen an Häusern und Geschäften sowie auf digitalen Anzeigen und Werbetafeln entlang der Straßen zu sehen.

Im Einkaufszentrum City Walk zeigen große elektronische Anzeigen Dankesbotschaften an die Einwohner der VAE auf Arabisch und Englisch. Bilder von Präsident Mohammed bin Zayed Al Nahyan sind entlang wichtiger Straßen zu sehen, begleitet von der Botschaft: „Möge unsere Nation unter Gottes Schutz stehen.“ Andere Anzeigen zeigen emiratische Familien, die die Flagge mit denselben Worten grüßen.

Langjährige Einwohner und Geschäftsinhaber sagen jedoch, dass die Auswirkungen der abgefangenen Raketen und Drohnen fast sofort spürbar waren.

Tatiana, eine russische Staatsbürgerin, die ein Logistikunternehmen betreibt, sagte, selbst sie sei überrascht gewesen, wie schnell sich die Stimmung bei bestehenden und potenziellen Unternehmen verändert habe. „Innerhalb der ersten zwei Wochen sagten die Leute: Es lohnt sich nicht mehr, hier zu leben. Sie hatten nicht unbedingt Angst, aber sie hatten das Gefühl, dass es sich einfach nicht mehr lohnt.“

„Unternehmen haben plötzlich begonnen, ihre Vermögenswerte zu liquidieren.“ Sie sagte, ihre Familie prüfe nun Optionen in Europa, um schrittweise umzuziehen.

Antoine, ein Redakteur, der angehende Autoren schult, berichtete, dass eine seiner Kundinnen, die in einer Werbeagentur arbeitet, mit den Folgen dieser Liquidationen konfrontiert wurde. „Sie war dafür verantwortlich, 1.000 Mitarbeiter in den VAE zu entlassen“, sagte er. Besonders auffällig sei, dass selbst eine Werbefirma so unmittelbar betroffen sei.

„Man würde denken, Werbung sei eine krisensichere Branche“, sagte er. Tatiana fügte hinzu, dass ihre Arbeit besonders stark von den Angriffen betroffen sei: „Unser gesamtes Geschäft basiert darauf, den Menschen zu versichern, dass die VAE ein sicherer und bequemer Ort für Geschäfte sind.“

Ihre Aussage entspricht fast genau dem, was Arjun, einer der 3,5 bis 4,3 Millionen indischen Einwohner der VAE, vor einer späten Filmvorführung sagte. Er freute sich, dass die Vorstellung fast ausverkauft war, und hoffte, dass dies ein Zeichen für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität sei.

„Das gesamte Selbstverständnis Dubais als konfliktfreier Ort wurde erschüttert“, sagte er.