Von Geert Vandenbossche

Das Massenimpfprogramm war das katastrophalste Funktionsgewinn-Experiment, das jemals in der Geschichte der Menschheit durchgeführt wurde – eines, das die stark gegen COVID-19 geimpften Bevölkerungsgruppen überraschen, aber auch Afrika wieder groß machen wird!

In diesem Manuskript erkläre ich, warum die Immunflucht, ohne übermäßig spektakuläre klinische Folgen, heimlich in Bevölkerungsgruppen mit hoher COVID-19-Impfquote (C-19) eindringt, die keine Herdenimmunität entwickeln, und sich dort in einem heimtückischen Hinterhalt versteckt – einem Hinterhalt, den viele kennen, aber lieber ignorieren, weil das Problem zu komplex, zu peinlich oder sogar zu kontrovers erscheint. Folglich wird einerseits die Existenz der Immunflucht keineswegs geleugnet, andererseits wagt jedoch niemand, ihre möglichen Folgen vorherzusagen, geschweige denn zu berücksichtigen.

Zusammenfassung

Die Massenimpfung gegen COVID-19 hat den evolutionären Verlauf von SARS-CoV-2 (SC-2) tiefgreifend verändert. Durch den Einsatz nicht sterilisierender Spike (S)-basierter Impfstoffe während einer aktiven Pandemie gelang es den hochgradig gegen C-19 geimpften Bevölkerungsgruppen nicht, eine Herdenimmunität aufzubauen, sondern sie förderten stattdessen eine groß angelegte virale Immunflucht. Diese Immunflucht geht über den Verlust der durch Antikörper (Ab) vermittelten Kontrolle der Übertragung hinaus und betrifft zunehmend antivirale Zytokin-sekretierende T-Zellen, was zu chronischen Infektionen und anhaltendem Immundruck auf die Übertragbarkeit des Virus führt.

Mit der Zunahme von Durchbruchsinfektionen trotz Impfung (VBTIs) sind C-19-Geimpfte zunehmend auf Zytokin-sekretierende T-Zellen mit geringer zytotoxischer Kapazität angewiesen, wodurch die Virusreplikation verlängert und die intra-host-Selektion „kryptischer” Fluchtvarianten gefördert wird. Diese Varianten, die früher nur sporadisch nachgewiesen wurden, konvergieren nun durch Mutationen in konservierten, zytokinbezogenen Tc-Epitopen zusammen, was zur Ausbreitung von gleichzeitig zirkulierenden Varianten mit erhöhter Infektiosität führt. Die Genomüberwachung führt ihre rasche Ausbreitung häufig fälschlicherweise auf geringfügige Mutationen in routinemäßig analysierten Proteinen (z. B. S-Protein) zurück und verschleiert damit die Rolle der zytokinbezogenen Immunflucht.

Diese konvergente Evolution verändert die Viruslandschaft und verringert die Variantenvielfalt, während die zunehmende Prävalenz von Long COVID und die Virusaktivität im Abwasser das Ausmaß der chronischen Infektionen verdeutlichen, die diesen Prozess aufrechterhalten. Diese Dynamik verläuft parallel zum Aufstieg von OMICRON, jedoch mit einer entscheidenden Veränderung: Die Ab-abhängige Verstärkung der Infektion (ADEI) ebnet nun den Weg für die Glykan-abhängige Verstärkung der Infektion (GDEI), die voraussichtlich in der Entstehung einer hochvirulenten Variante namens HIVICRON gipfeln wird. Durch die Einbindung zusätzlicher Glykosylierungsstellen, die die Antigenpräsentation beeinträchtigen, könnte eine solche Linie sowohl die humorale als auch die zelluläre adaptive Immunität umgehen und eine multisystemische Virusverbreitung und hyperakute Mortalität in Populationen mit hoher C-19-Impfquote ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die impfstoffassoziierte Immunflucht eine akute, selbstlimitierende Viruspandemie in eine chronische Immunfluchtpandemie mit eskalierender Infektiosität und potenzieller Hypervirulenz verwandelt. Diese Erkenntnisse unterstreichen, dass Massenimpfungen gegen eine akute selbstlimitierende Virusinfektion (ASLVI) wie SC-2 nicht nur die Wirksamkeit des Impfstoffs untergraben, sondern auch ein höchst besorgniserregendes Sicherheitsrisiko darstellen, das langfristig Auswirkungen auf die individuelle und globale Gesundheit hat.

Impfstoffassoziierte virale Immunflucht: nicht nur eine Frage der Impfstoffwirksamkeit!

Die Aufsichtsbehörden befassen sich in erster Linie mit der Impfstoffsicherheit, während die Hersteller sich auf die Impfstoffwirksamkeit konzentrieren. Wenn ein Impfstoff eine Krankheit nicht verhindern kann, hat der Hersteller wenig Anreiz, eine Marktzulassung zu beantragen, da kein tragfähiger Markt existieren würde. Umgekehrt können Impfstoffe, die zwar eine gewisse Schutzwirkung zeigen, aber Sicherheitsbedenken aufwerfen, keine Zulassung erhalten, da die Aufsichtsbehörden verhindern müssen, dass gesunde Personen unzumutbaren Risiken ausgesetzt werden. Die C-19-Impfstoffe sind ein deutliches Beispiel für den letzteren Fall. Obwohl ihre behauptete Wirksamkeit aufgrund von Verzerrungen überbewertet wurde und zweifellos sowohl in ihrer Dauer als auch in ihrem Umfang begrenzt war – wie das Massenimpfprogramm deutlich gezeigt hat –, zeigten die C-19-Impfstoffe doch „eine gewisse” Wirksamkeit: zunächst gegen die akute Covid-19-Erkrankung und später gegen die schwere Covid-19-Erkrankung. Trotz vieler ungelöster Sicherheitsbedenken – von denen sich einige nach der Einführung schnell als echte Sicherheitsprobleme herausstellten – wurden diese Impfstoffe von den Aufsichtsbehörden (durch eine ungerechtfertigte Notfallzulassung) zugelassen und sogar von den Gesundheitsbehörden beworben. Dies ist ein beispielloses Beispiel für einen groß angelegten Skandal im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der durch Bestechung und korrupte Interessenkonflikte ausgelöst wurde und für den sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Gesundheitsbehörden in den USA nun zu Recht heftig vom neuen HHS-Minister RFK Jr. und seinen Mitarbeitern kritisiert werden.

Für die meisten Menschen sind die Sicherheit und die Wirksamkeit von Impfstoffen zwei unterschiedliche Themen, die getrennt behandelt werden können.

Die Sicherheitsprobleme der mRNA-C-19-Impfstoffe sind mittlerweile umfassend dokumentiert und für alle offensichtlich, die nicht automatisch jede Kritik an der C-19-Impfung als Verschwörungstheorie abtun. Was die mangelnde Wirksamkeit angeht, beschränken Kritiker des C-19-Massenimpfprogramms ihre Argumente oft auf die Unfähigkeit dieser Impfstoffe, die Virusübertragung zu verhindern, und damit die Pandemie nicht stoppen können. Diese eng gefasste Kritik macht es der Pharmaindustrie relativ leicht, weiterhin mit mRNA-Plattformen zu experimentieren und deren Anwendungsbereich über C-19-Impfstoffe hinaus auf andere Impfstoffe zum Schutz vor infektiösen Krankheiten s und sogar Krebs auszuweiten. Tatsächlich konzentrieren sich die Bemühungen der Industrie derzeit auf die Entwicklung hochwertigerer mRNA-Impfstoffe (verbesserte Reinheit, Charakterisierung und Konsistenz) sowie auf neuartige Formulierungen und Verabreichungsmethoden, die die Transfektion in Bezug auf Dosis, Dauer und Lokalisierung besser kontrollieren. Von solchen Verfeinerungen wird erwartet, dass sie die offiziell anerkannten Nebenwirkungen (z. B. Myokarditis) reduzieren. Auf diese Weise will Big Pharma bestehende Bedenken und Beschwerden hinsichtlich der Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen herunterspielen und die Aufsichtsbehörden ausreichend von der Sicherheit dieser gentechnisch hergestellten Impfstoffe überzeugen. Die Hersteller von mRNA-Impfstoffen hoffen, dass diese Strategie den Weg für eine breite, uneingeschränkte Anwendung von mRNA-Transfektionstechnologien bei Menschen und Tieren ebnen wird. Hier kommt die entscheidende Bedeutung der impfstoffassoziierten viralen Immunflucht ins Spiel. Die Immunflucht stellt nicht nur eine Herausforderung für die Wirksamkeit von Impfstoffen dar, sondern auch für deren Sicherheit! Denn die virale Immunflucht geht weit über den Verlust der Immunkontrolle über die Übertragung hinaus. In Populationen, die massenhaft mit Impfstoffen geimpft wurden, die bestenfalls die Symptome lindern, aber die Infektion und Übertragung nicht verhindern, übt die kollektive adaptive Immunität schließlich einen immensen Druck auf die Infektiosität des Virus aus. In diesem Manuskript erkläre ich, wie dieser Immundruck derzeit die Selektion von Fluchtmutationen in ansonsten hochkonservierten zytokinabhängigen T-Zell-Epitopen (Tc) bei chronisch infizierten Personen mit chronischen Entzündungskrankheiten (sogenanntes Long Covid) vorantreibt.

Wie die C-19-Massenimpfung letztendlich dazu führt, dass stark C-19-geimpfte Populationen einen immunologischen Selektionsdruck auf diese zytokinbezogenen viralen Epitope ausüben, und warum ich davon überzeugt bin, dass wiederholte VBTIs letztendlich eine massive Welle hoher viraler Virulenz auslösen und damit ein großes Sicherheitsrisiko darstellen werden, wird in Abschnitt 9 beschrieben.

Ein gefährlich naiver Mythos…

Die Vorstellung, dass eine hohe Übertragbarkeit des Virus zwangsläufig eine geringe Virulenz mit sich bringt, bleibt ein gefährlich naiver Mythos. Das Mantra „hohe Infektiosität bedeutet geringe Virulenz” ist ebenso irreführend wie die Behauptung, dass ein Virus strategische Entscheidungen trifft, um seine Vermehrung und sein Überleben zu sichern! Dieser alte Aberglaube rührt daher, dass eine natürliche Pandemie die kollektive Immunität der Bevölkerung stärkt und somit eine zunehmende Resistenz gegen das Virus bietet, während es sich weiter ausbreitet, was letztendlich zu einer sterilisierenden Herdenimmunität führt. In diesem Stadium kann das Virus nicht mehr übertragen werden, was unweigerlich zum Ende der Pandemie führt.

Das Fehlen einer Herdenimmunität in Bevölkerungsgruppen mit hoher C-19-Impfquote stellt ein globales Sicherheitsproblem von internationaler Bedeutung dar.

Eine Herdenimmunität entsteht, weil die Mehrheit der Personen, die zuvor mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, bei einer erneuten Infektion eine sterilisierende Immunität entwickeln. Dieser Prozess beinhaltet eine Synergie zwischen angeborenen und adaptiven Reaktionen: Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) reduzieren die Viruslast (unabhängig von der Aktivierung durch Antigen-präsentierende Zellen [APCs]) schnell auf ein Niveau, das niedrig genug ist, damit anschließend hochkonzentrierte Antikörper das restliche Virus neutralisieren können, ohne einen suboptimalen Immundruck auf das Virus auszuüben (wodurch eine virale Immunflucht verhindert wird!).

Nicht replizierende S-basierte C-19-Impfstoffe erzeugen jedoch nur eine antivirale humorale Immunität (entzündliche Zytokine und virusneutralisierende Antikörper), aber keine antiviralen Effektorzellen wie NK-Zellen und S-spezifische CD8+ T-Zellen. Da diese nicht sterilisierenden Impfstoffe während einer andauernden Pandemie für groß angelegte Impfungen eingesetzt wurden, konnten sie selbst mit Auffrischungsdosen keine Herdenimmunität induzieren und ermöglichten es somit neutralisationsresistenten Varianten wie Omicron und seinen Nachkommen, symptomatische VBTIs zu verursachen.

Anders als bei einer natürlichen Pandemie hat die anhaltende Ausbreitung des Virus in der feindlichen immunologischen Umgebung von stark C-19-geimpften Populationen zu aufeinanderfolgenden Runden von VBTIs geführt, wodurch die Immunantwort wieder auf die Tc-Immunität ausgerichtet wurde und die kontinuierliche Selektion von zunehmend infektiösen viralen Fluchtvarianten gefördert wurde, während die zelluläre angeborene Immunität bei C-19-Geimpften nicht wirksam stimuliert werden konnte (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38781962/).

Die durch den Impfstoff bedingte Neuausrichtung des adaptiven Immunsystems verwandelt eine Pandemie einer akuten, selbstlimitierenden Krankheit in eine Immunflucht-Pandemie einer chronischen Krankheit und erzeugt dadurch eine Vielzahl von kryptischen Virusvarianten.

C-19-Geimpfte, die an symptomatischer VBTI erkrankten, erlebten eine Immunumorientierung (https://braintrain.mykajabi.com/the-inescapable-immune-escape-pandemic Kapitel 1), die bei wiederholter Infektion die Abwehrfunktion von ihren humoralen Antikörpern auf den zellulären Arm ihres Immunsystems verlagert hat, um einen maximalen, wenn auch unzureichenden Schutz gegen immer neue Varianten zu bieten. In der aktuellen „chronischen” Phase der Pandemie führen Reinfektionen bei Personen, deren angeborenes Immunsystem von Natur aus geschwächt ist, sei es durch nicht replizierende C-19-Impfstoffe oder durch VBTIs, zu einer anhaltenden Stimulation von T-Zellen mit suboptimaler zytotoxischer Kapazität, wodurch eine verlängerte oder anhaltende SC-2-Infektion begünstigt wird. Dies fördert die intra-host Selektion und Ausscheidung von wirtsspezifischen viralen Fluchtvarianten. Während diese viralen Linien zuvor nur gelegentlich durch Abwasser-Sequenzierung nachgewiesen wurden (daher ihre Bezeichnung als „kryptische Varianten”), ist ihr Auftreten in der Abwasserüberwachung in letzter Zeit häufiger und weit verbreiteter geworden (https://doi.org/ 10.1371/journal.ppat.1012850; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12176291/).

Ihr Anstieg erfolgte parallel zum Nachweis „klassischer”, zwischen Wirten selektierter Varianten, die durch den kollektiven Immundruck geprägt sind, der über die Infektionskette zwischen verschiedenen Wirten innerhalb einer bestimmten Population übertragen wird.

Wir befinden uns derzeit in einer Phase der Pandemie, in der trotz verstärkter Anstrengungen des adaptiven zellulären Immunsystems die Virusausscheidung durch einen immer größer werdenden Anteil chronisch infizierter Personen nicht verhindert werden kann. Es ist anzunehmen, dass der steigende intra-host Immundruck auf das Virus es einer wachsenden Zahl kryptischer Varianten ermöglicht, Fluchtmutationen in dominante zytokinbezogene Tc-Epitope zu integrieren. Diese konvergente Evolution von Fluchtmutationen in verschiedenen gleichzeitig zirkulierenden Varianten hat zu einer erhöhten Infektiosität und zu ihrer raschen Ausbreitung und Dominanz geführt (https://www.nature.com/articles/s41579-022-00841-7; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36768588/). Infolgedessen verdrängen diese dominanten Varianten nun andere gleichzeitig zirkulierende Stämme und verändern die Viruslandschaft. Da die Prävalenz chronischer Infektionen (Long COVID) in Populationen mit hoher C-19-Impfquote weiter zunimmt, entstehen immer mehr kryptische Varianten. Wie ihre zunehmende Präsenz in der Viruslandschaft die sukzessive Dominanz gleichzeitig zirkulierender Stämme begünstigt hat, wird in Abschnitt 6 näher erläutert.

Von einer verstärkten Virusinfektion zu einer erhöhten Virusvirulenz: Wie eine nicht-Ag-spezifische virale Immunflucht eine gefährliche Funktionssteigerung ermöglicht.

In der aktuellen Landschaft dysregulierten adaptiven Immunsystems führt eine chronische SC-2-Infektion bei C-19-Geimpften zu einer anhaltenden Aktivierung von T-Zellen mit suboptimaler zytotoxischer Funktion und damit zu einer verlängerten Produktion von antiviralen proinflammatorischen Zytokinen (z. B. Interferon-γ; IFN-g). Diese proinflammatorischen Zytokine fördern die Aktivierung und Reifung von APCs, wodurch die Aufnahme von Viruspartikeln erleichtert und die Aktivierung von CD4? T-Helferzellen, die wiederum die Proliferation und Zytokinsekretion von Th-abhängigen CD8? T-Zellen unterstützen. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8155612/; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6396335/).

Aufgrund der steigenden Prävalenz von langwierigen C-19-Infektionen haben sich chronische Tc-vermittelte Immunantworten weiter verbreitet, was dazu führt, dass stark C-19-geimpfte Populationen einen Immundruck auf gemeinsame zytokinbezogene Tc-Epitope bei einem immer größer werdenden Anteil der C-19-Geimpften ausüben. Dies fördert eine groß angelegte Virusflucht aus der antiviralen Zytokin-Kontrolle, wodurch die Übertragbarkeit gefördert und der Weg für eine gefährliche glykanvermittelte (d. h. nicht-Ag-spezifische) Immunflucht geebnet wird (siehe Abschnitt 9.).

Dies stellt eine höchst ungewöhnliche Situation dar: Im Gegensatz zu ungeimpften Personen, die von einer gut trainierten zellulären angeborenen Immunität profitieren, ist ein großer Teil der C-19-Geimpften nun zunehmend auf zytokinsekretierende T-Zellen angewiesen, um akute Symptome zu mildern und schwere Erkrankungen nach einer SC-2-Infektion zu verhindern (https://www.nature.com/articles/s41467-023-38020-8). Da dieses Szenario in früheren Phasen der Pandemie nicht auftrat, blieben Tc-Epitope – mit Ausnahme einer begrenzten Anzahl von S-assoziierten Epitopen, die an der Th-abhängigen Induktion neutralisierender Anti-S-Antikörper beteiligt sind – während der Evolutionsdynamik von SC-2 vor dieser „chronischen” Phase der Pandemie weitgehend konserviert (https://www.nature.com/articles/s41423-022-00838-5).

Wenn sich kryptische Varianten anpassen, um sich über ihren ursprünglichen Wirt hinaus zu verbreiten, können sie zu einem Reservoir für neue Varianten mit Potenzial zur Übertragung zwischen Wirten werden.

Kryptische Varianten entstehen in der Regel durch intra-host-Selektion während chronischer oder persistenter SC-2-Infektionen innerhalb eines Individuums.

Individuen mit geschwächter angeborener Immunität (vor allem bei natürlich immunsupprimierten Personen und C-19-Geimpften) üben einen intra-host-Immundruck auf die produktive Virusinfektiosität aus und erzeugen so einen stetig wachsenden Pool unterschiedlicher kryptischer Varianten. Diese Varianten akkumulieren aufgrund des starken Selektionsdrucks in diesem Wirt viele unterschiedliche Escape-Mutationen. Sie unterstützen in der Regel die intra-host-Replikation und die Immunflucht, aber viele dieser kryptischen Varianten werden normalerweise nicht zu erfolgreichen Überträgern zwischen Wirten und bleiben daher in der breiteren Bevölkerungsüberwachung unentdeckt. Dies liegt zum Teil daran, dass ihre ungewöhnlichen, stark divergierenden Fluchtmutationen ihre Fähigkeit beeinträchtigen können, in der breiteren Bevölkerung, in der sich die Immun- und Rezeptorumgebung unterscheidet, effektiv zu infizieren oder zu übertragen. Dies erklärt, warum sie häufig „kryptisch” bleiben und sich nur begrenzt oder gar nicht über den ursprünglichen Wirt hinaus ausbreiten.

Da sich die Pandemie in Populationen mit hoher C-19-Impfquote zunehmend in ein Stadium verschoben hat, das von chronischen Infektionen und Erkrankungen dominiert wird, hängt die Virusübertragung und damit das Überleben des Virus nun zunehmend von Varianten ab, die von chronisch infizierten Personen ausgeschieden werden. Da diese Varianten mit der Einschränkung einer schlechten Übertragbarkeit zwischen Wirten konfrontiert sind, üben Bevölkerungsgruppen mit hoher C-19-Impfquote nun einen verstärkten immunologischen Selektionsdruck auf konservierte, immundominante, zytokinbezogene Tc-Epitope (vorwiegend im Nukleokapsidprotein) aus, um die Tc-vermittelte Infektionskontrolle abzuschwächen. Mit anderen Worten: Neu auftretende intrahostliche Varianten, die die IFN-γ-Produktion durch entzündliche T-Zellen bei chronisch infizierten Personen reduzieren oder verhindern, erlangen in diesen Populationen einen Wettbewerbsvorteil (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2203760119; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10053418/). Durch diese Anpassung entwickeln „kryptische” Varianten nun wahrscheinlich eine größere Übertragbarkeit zwischen Wirten, was zur Entstehung von zunehmend übertragbaren Tc-inhibierenden Varianten führt.

Je weiter verbreitet die Ausscheidung dieser übertragbareren Varianten ist – und damit je höher ihre Übertragungs- und Infektionsraten zwischen Wirten sind –, desto größer ist der Immundruck auf ihre Übertragbarkeit in Populationen mit hoher C-19-Impfquote. Dieser zunehmende Immundruck fördert die natürliche Selektion von Immunfluchtvarianten, die Mutationen erworben haben, die die IFN-γ-Produktion durch kreuzreaktive T-Zellen reduzieren oder aufheben können, die durch konservierte, immundominante, zytokinrelevante Epitope aktiviert werden. Dies wiederum erhöht stetig das Übertragungspotenzial solcher Varianten.

Mit anderen Worten: Der wachsende kollektive Immundruck auf zytokinbezogene Tc-Epitope ermöglicht eine intrahost-Immunselektion neuer Varianten, die sich zunehmend in Richtung einer interhost-Immunselektion verschiebt, wodurch der Übergang einer Vielzahl zuvor sporadisch nachgewiesener Fluchtvarianten (sogenannte „kryptische Varianten”) zu einer kleineren Gruppe gleichzeitig zirkulierender Virusvarianten mit erhöhter Infektiosität erleichtert wird.

Kryptische Varianten, die Fluchtmutationen in konservierten zytokinbezogenen Tc-Epitopen tragen, können in bestehenden Linien der Genomüberwachung verborgen bleiben.

Neu auftretende, leichter übertragbare Varianten innerhalb eines Wirts, die dieselbe Mutation in konservierten zytokinbezogenen Tc-Epitopen aufweisen, werden nicht als eigenständige, gleichzeitig zirkulierende Varianten erkannt, wenn sich die Überwachungsanalysen nur auf virale Proteine oder Genomregionen konzentrieren, die diese hochkonservierten Epitope ausschließen. Dies hilft zu erklären, warum die Auswirkungen solcher neu auftretenden Varianten von Überwachungssystemen möglicherweise als Ergebnis geringfügiger Mutationen in routinemäßig analysierten Proteinen (z. B. dem S-Protein) falsch interpretiert werden, die dem mit ihnen ko-zirkulierenden Stamm offenbar eine höhere intrinsische Übertragungsfähigkeit verleihen und somit offenbar für ihre zunehmende Prävalenz verantwortlich sind.

In Genomsequenzierungsstudien, die die relativen Anteile ko-zirkulierender Varianten schätzen, wird der Beitrag dieser Mutanten zur Viruslandschaft daher lediglich als ein scheinbarer „Booster-Effekt” auf die Übertragung und Ausbreitung der ursprünglichen Variante zwischen Wirten erscheinen, aus der sie hervorgegangen sind. Daher kann es vorkommen, dass einige bereits vorhandene, gleichzeitig zirkulierende Varianten plötzlich ihren relativen Beitrag zur Viruslandschaft rasch ausweiten, bis eine andere gleichzeitig zirkulierende Variante – unter zunehmendem Immundruck – einen Fitness- und Übertragungsvorteil erlangt, indem sie zusätzliche Tc-inhibierende Mutationen in gemeinsame, immundominante, zytokinbezogene Tc-Epitope integriert (siehe Abb. 1 und 2).

Diese Dynamik kann nur so lange bestehen bleiben, wie der wachsende Immunselektionsdruck auf die Übertragbarkeit des Virus teilweise durch subdominant zirkulierende Varianten ausgeglichen wird, die Tc-hemmende Mutationen in anderen zytokinbezogenen Tc-Epitopen enthalten. Je größer jedoch der Beitrag einer dominanten Variante zur Gesamtverteilung der Variantenanteile ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche chronische Infektionen durch subdominante Varianten aufrechterhalten werden, und desto unwahrscheinlicher wird es, dass der Immundruck auf die Infektiosität und Übertragbarkeit des Virus auf Populationsebene gemildert wird.

Die aktuelle virale Evolutionsdynamik in Populationen mit hoher C-19-Impfquote lässt sich nur durch die konvergente Evolution von zytokinrelevanten Tc-Epitopen erklären.

Ich gehe davon aus, dass mit zunehmendem Immunselektionsdruck zwischen Wirten auf die Virusübertragung – bedingt durch die steigende Prävalenz von langwierigen oder chronischen Infektionen in Populationen mit hoher C-19-Impfquote – Fluchtmutationen in gemeinsamen zytokinbezogenen Tc-Epitopen von gleichzeitig zirkulierenden SC-2-Varianten zunehmend einer konvergenten Evolution auf Populationsebene unterliegen werden. Diese konvergente Anpassung verschafft in erster Linie den Varianten, die die meisten Infektionen verursachen, einen Vorteil hinsichtlich der Übertragungsfitness. Da diese übertragungsfitteren Varianten schnell die Prävalenz dominieren werden, tragen sie überproportional zum weiteren Immundruck auf die Übertragbarkeit zwischen Wirten bei (indem sie für die meisten chronischen Infektionen verantwortlich sind) und verdrängen und übertrumpfen damit zunehmend zuvor ko-zirkulierende, zwischen Wirten selektierte Varianten.

Die konvergente Evolution, die sich in einem sukzessiven Anstieg der dominanten Prävalenz unterschiedlicher, gleichzeitig zirkulierender SC-2-Varianten widerspiegelt, und das beschleunigte Tempo, mit dem übertragungsfähigere Linien in vielen Ländern mit hoher C-19-Impfquote die Dominanz erlangen, stellen ein weiteres Merkmal des Immundrucks auf die Übertragbarkeit des Virus auf Populationsebene dar (siehe Abb. 1).

Die ausgeprägten Unterschiede sowohl hinsichtlich des Ausmaßes der Infektiositätssteigerung zwischen sich ausbreitenden, gleichzeitig zirkulierenden Varianten als auch hinsichtlich der Geschwindigkeit ihrer Prävalenzausbreitung können nicht vollständig durch gemessene Unterschiede in ihrer Neutralisierbarkeit erklärt werden, was darauf hindeutet, dass die konvergente Evolution von Mutationen in zytokinrelevanten Tc-Epitopen und nicht in virusneutralisierenden Bc-Epitopen die Grundlage für die beobachteten Unterschiede bildet.

Es ist anzunehmen, dass eine aus dem vorherrschend zirkulierenden Stamm stammende Immunfluchtvariante, sobald sie für die überwiegende Mehrheit der langwierigen oder chronischen Infektionen verantwortlich ist, ihre Fähigkeit, Immunantworten gegen zytokinbezogene Tc-Epitope zu umgehen, über aufeinanderfolgende Ketten chronischer Infektionen hinweg rasch verstärken wird. Infolgedessen wird der kollektive Immundruck auf die Virusübertragung dramatisch zunehmen und letztendlich zur Entstehung einer entscheidenden Mutation führen, die eine vollständige Umgehung der adaptiven Immunität ermöglicht (siehe Abschnitt 9.).

Vorzeichen von HIVICRON

Über die zunehmende Prävalenz chronischer C-19-Infektionen (die sich in steigenden Zahlen von Long-COVID-Fällen widerspiegelt) und die erhöhte Virusaktivität im Abwasser hinaus muss ein deutlicher Anstieg sowohl des relativen Beitrags einer gleichzeitig zirkulierenden Variante zur Gesamtverteilung der Varianten als auch der Geschwindigkeit, mit der sie eine dominante Stellung erreicht, als weiterer kritischer Vorbote des bevorstehenden Auftretens von HIVICRON angesehen werden (siehe Abb. 1 und 2). Dies liegt daran, dass die erhöhte Infektiosität einer neu auftretenden, gleichzeitig zirkulierenden Variante aufgrund ihrer höheren Rate an chronischen Infektionen (siehe Abschnitt 8. oben) zwangsläufig den Immundruck der Bevölkerung auf ihre Übertragbarkeit weiter erhöht.

Sobald ihre Dominanz so weit zunimmt, dass sie für die Mehrheit der neu auftretenden chronischen (Re-)Infektionen verantwortlich ist, dürfte ein weiterer steiler Anstieg des Tc-vermittelten Immundrucks auf ihre Übertragbarkeit die Entstehung einer entscheidenden Immunfluchtmutation begünstigen, die es dem Virus ermöglicht, die Antigenpräsentation vollständig zu umgehen und sich so allen antigenspezifischen adaptiven Immunantworten zu entziehen. Eine solche Entwicklung würde eine uneingeschränkte multisystemische Vermehrung des Virus innerhalb des Wirts ermöglichen.

Ich gehe davon aus, dass als letztes Mittel ein intensiver Immundruck auf das Überleben des Virus letztendlich die Selektion zusätzlicher Glykosylierungsstellen in einer Weise vorantreiben wird, die die Internalisierung und Verarbeitung des Virus durch APCs behindert und damit die Antigenpräsentation unterdrückt und die T-Helferzellen-abhängige Immunerkennung aufhebt. Es ist anzunehmen, dass Fluchtmutationen, die neue Glykosylierungsstellen auf dem SC-2-S-Protein einführen, die Aufnahme durch APCs blockieren oder reduzieren und dadurch die Immunerkennung beeinträchtigen und die adaptive Immunität effektiv unterdrücken könnten, indem sie sowohl die Stimulation von T-Helferzellen als auch von Effektorzellen verhindern (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7437500/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004174/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38247799/).

Es ist auch anzunehmen, dass bei Personen, denen eine trainierte angeborene Immunität gegen Viren fehlt, jede Viruslinie, die in der Lage ist, gleichzeitig sowohl die humorale als auch die zelluläre adaptive Immunabwehr zu durchbrechen (d. h. HIVICRON), eine hochvirulente Infektion auslösen würde, die zu einer Welle von plötzlichen Todesfällen führen würde.

Obwohl direkte experimentelle Belege für SARS-CoV-2 fehlen, zeigen Studien zu HIV-1 und Influenza eindeutig, dass virale Glykosylierungsschutzschilde die Antigenaufnahme und -verarbeitung durch APCs verringern und dadurch die T-Zell-Priming einschränken (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26972002/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23365085/). In Übereinstimmung damit wurde gezeigt, dass deglykosylierte SC-2 S-abgeleitete Immunogene in Tiermodellen stärkere Immunantworten hervorrufen, was die Annahme stützt, dass zusätzliche Glykane auf dem S-Protein die APC-vermittelte Antigenpräsentation beeinträchtigen können (https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/scitranslmed.abm0899).

Werden nicht geimpfte Personen von HIVICRON betroffen sein?

Während HIVICRON bei Populationen mit hoher C-19-Impfquote voraussichtlich eine weit verbreitete, hyperakute systemische Virämie auslösen wird, könnte seine hohe Virulenz zu Lasten der Fitness gehen, indem sie seine intrinsische Infektiosität verringert. Dies liegt daran, dass die Einführung neuer Glykanketten neben dem S-RBD (Rezeptorbindungsdomäne) die Bindung des Rezeptorbindungsmotivs (RBM) an den ACE-2-Rezeptor auf den Zielwirtszellen sterisch oder konformationell stören und dadurch den Eintritt des Virus in die Zelle beeinträchtigen oder die Effizienz der Furin-Spaltung und der Synzytiumbildung verringern, insbesondere im Fall der Hinzufügung von O-Glykanen um die Furin-Spaltstelle herum (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9220273/; https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.1068449/full).

Eine solche verringerte intrinsische Infektiosität würde den Schutz ungeimpfter Personen vor HIVICRON weiter verbessern, da der Grad der Virusinfektiosität die größte Herausforderung für ihr trainiertes angeborenes Immunsystem bleibt. Wenn die erhöhte Virulenz von HIVICRON tatsächlich mit einer verminderten intrinsischen Infektiosität einherginge, würde die Wahrscheinlichkeit, dass selbst ungeimpfte gefährdete Personen klinische Symptome entwickeln, erheblich verringert.

Darüber hinaus könnte die Einführung neuartiger Glykosylierungsstellen in Kombination mit zuvor akkumulierten Fluchtmutationen die Anerkennung von HIVICRON als eigenständige Coronavirus-Spezies rechtfertigen.

OMICRON versus HIVICRON

Die Entwicklung von HIVICRON in Ländern mit hoher C-19-Impfquote ähnelt auffallend der von OMICRON.

In der Zeit vor Omicron während der SC-2-Pandemie führte die groß angelegte Immunisierung zu einer weit verbreiteten Stimulation neutralisierender Antikörpertiter. Dies übte einen selektiven Druck aus, der die verbesserte Resistenz von Omicron gegenüber neutralisierenden Antikörpern aus B-Zellen förderte und letztendlich bei vielen C-19-Geimpften zu ADEI führte.

In der späten Omicron-Ära induzierten weit verbreitete VBTIs eine groß angelegte Stimulation von antiviralen Zytokin-produzierenden T-Zellen (z. B. IFN-γ-produzierende T-Zellen). Dies schuf einen selektiven Druck, der eine verstärkte Hemmung durch Omicron-Nachkommen von Tc-abgeleiteten antiviralen Zytokinen förderte, was möglicherweise zu GDEI führte.

Es wird angenommen, dass GDEI zu einer hohen Virulenz führt, die durch eine hyperakute, multisystemische Virämie gekennzeichnet ist.

Mechanistisch gesehen führt ADEI bei Personen mit hohen Titern schlecht neutralisierender Antikörper (vorwiegend C-19-Geimpfte) zu großflächigen VBTIs, die die angeborene Immunität weitgehend außer Kraft setzen. Diese Infektionen bleiben jedoch aufgrund der erhöhten Virusaufnahme durch gewebsresidente dendritische Zellen oder APCs und der durch zytotoxische Tc-Reaktionen gewährten symptomatischen Schutzfunktion meist auf die Atemwege beschränkt.

Im Gegensatz dazu würde eine GDEI bei Personen mit einer starken Proliferation von schlecht funktionierenden antiviralen T-Zellen (wiederum vorwiegend bei C-19-Geimpften) zu großflächigen VBTIs führen, die die adaptive Immunität außer Kraft setzen und dadurch eine multisystemische Virusausbreitung und eine hohe Virusvirulenz ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Während die Ab-bezogene Mutationsflucht zu verstärkten lokalisierten VBTIs führt und in Ländern mit hoher C-19-Impfquote hohe Infektionsraten zur Folge hat, wird angenommen, dass die Mutationsflucht aus zytokinproduzierenden T-Zellen zu verstärkten systemischen VBTIs führt und in diesen Populationen eine hohe Virulenz zur Folge hat.

Schlussfolgerungen

Eine Zunahme der Long-COVID-Fälle in Verbindung mit steigenden Viruslasten im Abwasser und der beschleunigten Dominanz eines sich verengenden Spektrums gleichzeitig zirkulierender Varianten sollte als Vorbote einer Flutwelle multisystemischer Virämie in Bevölkerungsgruppen mit hoher C-19-Impfquote angesehen werden.

Die Zeit, die für das Entstehen einer hochvirulenten Fluchtlinie erforderlich ist, hängt davon ab, wie schnell die dominant zirkulierende Immunfluchtvariante eine Prävalenz erreicht, die hoch genug ist, damit die Bevölkerung einen Immundruck auf ihre Übertragbarkeit ausübt, der den erworbenen Fitnessvorteil der Variante überwiegt.

Die kontinuierliche erneute Exposition gegenüber dominant zirkulierenden Varianten, verstärkt durch die rücksichtslose Fortsetzung der C-19-Impfung in Teilen der Bevölkerung, führt zu einer weiter verbreiteten Stimulierung antiviraler, zytokinproduzierender T-Zell-Reaktionen und erhöht dadurch den Immundruck auf zytokinrelevante Tc-Epitope des Virus weiter.

Die Einbindung konvergenter, die Übertragung fördernder Fluchtmutationen in gemeinsame zytokinbezogene Tc-Epitope erklärt wahrscheinlich den derzeit beobachteten Anstieg der Infektiosität und die Ausbreitung einer oder mehrerer gleichzeitig zirkulierender Varianten in Populationen mit hoher C-19-Impfquote (z. B. die XFG-Variante; siehe Abb. 1 und 2). Es ist anzunehmen, dass es letztendlich einer einzigen Variante gelingen wird, alle anderen gleichzeitig zirkulierenden Varianten zu dominieren und dadurch die stetig wachsende Gruppe chronisch infizierter Personen dazu zu veranlassen, einen konzentrierten Immundruck auf diese Epitope auszuüben. Sobald dieser Druck nicht mehr durch subdominant zirkulierende Varianten signifikant abgeschwächt werden kann (siehe Abb. 2), gehe ich davon aus, dass eine entscheidende Fluchtmutation, die es dem Virus ermöglicht, die adaptive Immunerkennung des Wirts vollständig zu umgehen, letztendlich selektiert wird.

Aufgrund einer tiefgreifenden Veränderung seines Glykosylierungsprofils würde eine solche neu entstehende Coronavirus-Linie wahrscheinlich die Antigenpräsentation umgehen und damit die verbleibende Tc-vermittelte Immunität bei vielen C-19-Geimpften durchbrechen, insbesondere bei denjenigen Geimpften, deren Antikörper das Virus nicht mehr wirksam neutralisieren und deren angeborenes Immunsystem nicht ausreichend trainiert wurde, da weder die C-19-Impfung noch die nachfolgenden VBTIs zu diesem Training beigetragen haben.

Mit anderen Worten: Ein erheblicher Teil der C-19-Geimpften in Ländern mit hoher Impfquote wird sich ohne funktionierende Immunabwehr wiederfinden, wodurch diese plötzlich auftretende Coronavirus-Linie ein hohes Maß an viraler Virulenz erlangen und eine Flutwelle hyperakuter Todesfälle auslösen kann. Der evolutionäre Verlauf, der zu diesem zu erwartenden dramatischen Ergebnis führt, ist in Abb. 3 dargestellt.

Aus dem Vorstehenden lässt sich eindeutig schließen, dass die mit Massenimpfungen verbundenen Wirksamkeitsausfälle – verursacht durch die virale Immunflucht – langfristig unweigerlich zu katastrophalen Sicherheitsproblemen in hoch geimpften Populationen führen werden, was die bereits gut dokumentierten unerwünschten Ereignisse, insbesondere im Zusammenhang mit den mRNA-basierten C-19-Impfstoffen, noch verschlimmert.

Mit anderen Worten: Eine groß angelegte C-19-Impfung hätte während dieser Pandemie niemals genehmigt werden dürfen, unabhängig von der verwendeten Impfstoffplattform oder späteren Aktualisierungen des Impfstoffziels Ag.

Wie bereits mehrfach betont, führt eine Massenimpfung während einer durch ein ASLVI verursachten Pandemie unweigerlich zu einer viralen Immunflucht in der gesamten hoch geimpften Bevölkerung. Dieser Prozess erhöht den immunologischen Selektionsdruck auf die Infektiosität und Übertragbarkeit des Virus, anstatt die Herdenimmunität zu fördern. Selbst wenn die Impfung nur in kleineren Kohorten fortgesetzt würde, würde sie dennoch den Immundruck auf die Infektiosität des Virus auf Bevölkerungsebene weiter erhöhen, indem sie die T-Zell-vermittelte Immunität stärkt und damit das Auftreten des HIVICRON-Tsunamis beschleunigt.

Das Scheitern der Herdenimmunität hat bereits zu einer erhöhten Infektiosität des Virus durch ADEI geführt und wird letztendlich zu einer erhöhten Virulenz des Virus durch GDEI führen.

Referenzen, die die wichtigsten mechanistischen Behauptungen in diesem Manuskript stützen oder für diese von hoher Relevanz sind.

Kryptische Abstammungslinien und Abwasserbelege (unterstützt „kryptische Varianten” als Reservoir und Ausbreitung in der Bevölkerung):

Suarez et al., 2025, PLoS Pathogens – Groß angelegte Identifizierung und Charakterisierung von kryptischen SARS-CoV-2-Abstammungslinien aus öffentlich zugänglichen Abwasser-Sequenzierungen; dokumentiert Persistenz und eindeutige Mutationsmuster. PLOS+1;

– Groß angelegte Identifizierung und Charakterisierung von kryptischen SARS-CoV-2-Abstammungslinien aus öffentlich zugänglichen Abwasser-Sequenzierungen; dokumentiert Persistenz und eindeutige Mutationsmuster. PLOS+1; Shafer et al., 2024, Lancet Microbe/Cell Reports Med. – Verfolgung des Ursprungs und der Persistenz einer stark divergierenden kryptischen Abwasserlinie (Wisconsin) mit longitudinaler Genomentwicklung. PubMed+1

– Verfolgung des Ursprungs und der Persistenz einer stark divergierenden kryptischen Abwasserlinie (Wisconsin) mit longitudinaler Genomentwicklung. PubMed+1 Konvergente Evolution & Nukleokapsid (unterstützt Konvergenz auf Populationsebene über Spike hinaus):

Focosi et al., 2024, Vaccines – Überprüfung aufeinanderfolgender Wellen konvergenter Evolution über SARS-CoV-2-Gene/Proteine hinweg, Kontextualisierung wiederholter adaptiver Lösungen. MDPI (Vorabdruck/vorläufiger Bericht) PubMed 40503915, 2025 – Konvergente Evolution in N(203–205), die die Replikation/Fitness von SARS-CoV-2 erleichtert; hebt adaptive Hotspots außerhalb des Spike hervor. PubMed

– Überprüfung aufeinanderfolgender Wellen konvergenter Evolution über SARS-CoV-2-Gene/Proteine hinweg, Kontextualisierung wiederholter adaptiver Lösungen. MDPI – Konvergente Evolution in N(203–205), die die Replikation/Fitness von SARS-CoV-2 erleichtert; hebt adaptive Hotspots außerhalb des Spike hervor. PubMed T-Zell-Epitop-Konservierung und N-spezifische Reaktionen (unterstützt die Idee, dass viele Tc-Epitope konserviert blieben, während sich der Druck verschob):

Choi et al., 2022, Signal Transduction and Targeted Therapy – Systematische Analyse, die eine hohe Konservierung von T-Zell-Epitopen in Omicron (insbesondere Nicht-Spike) zeigt. Nature

– Systematische Analyse, die eine hohe Konservierung von T-Zell-Epitopen in Omicron (insbesondere Nicht-Spike) zeigt. Nature Eser et al., 2023, Nature Communications – Nukleokapsid-spezifische T-Zellen korrelieren mit dem Schutz, indem sie die Replikation und Entzündung in den oberen Atemwegen begrenzen. Nature

– Nukleokapsid-spezifische T-Zellen korrelieren mit dem Schutz, indem sie die Replikation und Entzündung in den oberen Atemwegen begrenzen. Nature Yang et al., 2023, Frontiers in Immunology (Übersichtsartikel) – Überblick über immundominante epitopspezifische T-Zell-Reaktionen im gesamten SARS-CoV-2-Proteom, wobei N als wichtiges T-Zell-Ziel hervorgehoben wird. PMC

Nchioua et al., 2023, EMBO Reports – Omicron BA.1 zeigt eine erhöhte Resistenz gegen exogene IFNs, was auf eine weiterentwickelte Umgehung der zytokinvermittelten Kontrolle hindeutet. PMC

Glykosylierung von Spike und Auswirkungen auf die Antigenverarbeitung/-erkennung (unterstützt das Argument der glykanzentrierten Umgehung):

Parker et al., 2021, Cell Reports / Cell Reports Medicine – Die HLA-II-Peptidomkartierung aus dendritischen Zellen, die mit Spike gepulst wurden, identifiziert präsentierte Peptide über glykosylierte Regionen hinweg, was darauf hindeutet, dass der Glykankontext die Präsentation beeinflusst. PubMed+1

Gong et al., 2021, Signal Transduction and Targeted Therapy (Übersichtsartikel) – Umfassender Übersichtsartikel über SARS-CoV-2 und ACE2Glykosylierung, der biologische Funktionen und Auswirkungen auf das Immunsystem behandelt. Nature

Hanisch et al., 2024, Cells (Übersicht) – Ortsspezifische O-Glykosylierung von Spike: aktueller Wissensstand zu den Auswirkungen auf Virulenz und Immunmodulation; relevant für Hypothesen zur glykanabhängigen Immunflucht. MDPI

Renner et al., 2025, Communications Medicine – Die Modulation der Glykosylierungsprofile von Spike beeinflusst die Immunogenität, was unterstreicht, dass Glykanmuster funktionelle Auswirkungen auf das Immunsystem haben (aus Sicht der Impfstoffentwicklung). Nature

Variantenbiologie, Übertragbarkeit und Immunflucht (breiter Kontext für selektive Immundruckfaktoren, wie in diesem Manuskript beschrieben):

Carabelli et al., 2023, Nature Reviews Microbiology – Autoritative Übersicht über Variantenbiologie (Übertragung, Immunflucht, Fitness), nützlich als übergreifende Referenz für Ihr Selektionsdruck-Framework. Nature

Durchbruchinfektionen, die die T-Zell-Reaktionen verstärken (unterstützt VBTIs, die die zelluläre Immunität umgestalten)

Tarke et al., 2024, The Lancet Microbe – Durchbruchinfektionen verstärken varianten-spezifische T-Zell-Reaktionen und umgestalten das Epitop-Repertoire, was mit der Neufokussierung des Immunsystems bei wiederholter Exposition übereinstimmt. ScienceDirect

– Durchbruchinfektionen verstärken varianten-spezifische T-Zell-Reaktionen und umgestalten das Epitop-Repertoire, was mit der Neufokussierung des Immunsystems bei wiederholter Exposition übereinstimmt. ScienceDirect Zusätzliche Anmerkungen zur Eignung für bestimmte Behauptungen in diesem Manuskript:

Glykan-vermittelte APC-Effekte: Während direkte In-vivo-Nachweise beim Menschen, dass hinzugefügte Spike-Glykane die Aufnahme durch dendritische Zellen und die T-Zell-Priming reduzieren, noch begrenzt sind, zeigen Parker et al., was DCs aus Spike (einschließlich glykosylierter Regionen) präsentieren , und mehrere Übersichtsartikel (Gong; Hanisch) sowie Artikel zum Impfstoffdesign (Renner) unterstützen die funktionelle Bedeutung der Glykosylierung für die Sichtbarkeit/Verarbeitung durch das Immunsystem. Diese ergänzen den in diesem Manuskript vorgestellten mechanistischen Vorschlag, ohne übertriebene Behauptungen aufzustellen. Nature+4PubMed+4ScienceDirect+4

Während direkte In-vivo-Nachweise beim Menschen, dass hinzugefügte Spike-Glykane die Aufnahme durch dendritische Zellen und die T-Zell-Priming reduzieren, noch begrenzt sind, zeigen Parker et al., , und mehrere Übersichtsartikel (Gong; Hanisch) sowie Artikel zum Impfstoffdesign (Renner) unterstützen die funktionelle Bedeutung der Glykosylierung für die Sichtbarkeit/Verarbeitung durch das Immunsystem. Diese ergänzen den in diesem Manuskript vorgestellten mechanistischen Vorschlag, ohne übertriebene Behauptungen aufzustellen. Nature+4PubMed+4ScienceDirect+4 Angeborener/Zytokin-Druck: Daten zur Interferonresistenz (Guo; Nchioua) stützen direkt die Auswahl weg von der Zytokinsteuerung und stimmen mit Ihrer These überein, dass sich der Druck in Richtung nicht-antigenspezifischer antiviraler Wege verlagert. PNAS+1

Konvergente Evolution & kryptische Reservoirs: Aktuelle Abwasserstudien und Konvergenzüberprüfungen untermauern Ihre Darstellung einer Konvergenz auf Populationsebene, die aus verschiedenen Quellen (einschließlich chronischer Infektionen) hervorgeht. MDPI+4PLOS+4PMC+4

T-Zell-Epitop-Konservierung & N-Fokus: Diese helfen zu erklären, warum Tc-Epitop-Drucksignale möglicherweise erst später sichtbar werden und warum N-gerichtete T-Zellen für die Kontrolle wichtig sind.

Abb. 1: Verteilung der Variantenanteile im Zeitverlauf. Das Diagramm veranschaulicht das beschleunigte Tempo, mit dem sich neu dominante Varianten ausbreiten, und den entsprechenden Anstieg ihres Gesamtanteils an der Viruslandschaft (basierend auf prognostizierten Schätzungen).

Abb. 2: Dashboard in den USA (oberer Abschnitt) und Prävalenz gleichzeitig zirkulierender Varianten im Zeitverlauf (unterer Abschnitt; Hinweis: begrenzte Stichprobengröße); aus: https://public.tableau.com/app/profile/raj.rajnarayanan/viz/USAVariantDB/VariantDashboard)

Abb. 3: Wie die Massenimpfung gegen COVID-19 zu einer gefährlichen Immunflucht in Bevölkerungsgruppen mit hoher COVID-19-Impfquote führt

Einseitige Zusammenfassung für ein allgemeines Publikum

Wenn das Trojanische Pferd zum Elefanten im Raum wird: Die versteckte Dynamik der impfstoffassoziierten viralen Immunflucht

COVID-19 (C-19)-Impfstoffe wurden weltweit mit dem Versprechen eingeführt, die SARS-CoV-2-Pandemie zu beenden. Sie boten zwar vorübergehenden Schutz vor schweren Erkrankungen, konnten jedoch weder Infektionen noch Übertragungen verhindern. Dies hat zu einer unbeabsichtigten Folge geführt: Anstatt das Virus zu stoppen, hat die Massenimpfung einen starken Druck auf das Virus ausgeübt, sich anzupassen.

Warum das wichtig ist

Natürliche Immunität vs. Impfstoffimmunität: Eine natürliche Infektion trainiert beide Arme des Immunsystems – Antikörper (Abs) und natürliche (d. h. angeborene) Killerzellen –, um das Virus schnell zu eliminieren. Im Gegensatz dazu stimulierten C-19-Impfstoffe hauptsächlich Abs und einige T-Zell-Reaktionen, aber nicht die gesamte angeborene Abwehr.

Keine Herdenimmunität: Da die C-19-Impfstoffe eine Infektion nicht verhindern konnten, konnte sich keine Herdenimmunität (bei der sich das Virus nicht mehr in der Bevölkerung ausbreiten kann) entwickeln. Dadurch blieb dem Virus Raum, sich weiterzuentwickeln.

Was passiert derzeit

Durchbruchsinfektionen trotz Impfung (VBTIs): In Bevölkerungsgruppen mit hoher C-19-Impfquote sind wiederholte Reinfektionen häufig. Viele Menschen, insbesondere C-19-Geimpfte, entwickeln lang anhaltende oder chronische Infektionen (Long COVID), die dem Virus Zeit geben, innerhalb eines Wirts zu mutieren.

Diese innerhalb des Wirts stattfindenden Mutationen schaffen versteckte Virusvarianten (kryptische Varianten), die oft nur im Abwasser nachweisbar sind. Mit der Zeit konvergieren diese Varianten zu derselben Überlebensstrategie: Sie widerstehen den Immunantworten bei C-19-Geimpften, die zunehmend auf proinflammatorische T-Zellen angewiesen sind.

Da sich diese Immunfluchtvarianten nun in Bevölkerungsgruppen mit hoher C-19-Impfquote ausbreiten können, verdrängen sie ältere Varianten und verändern damit die Viruslandschaft. Das Ergebnis ist eine engere Gruppe von gleichzeitig zirkulierenden Virusstämmen, die dieselben Immunfluchttricks anwenden, um ihre Übertragbarkeit zu erhöhen, wodurch sie für das adaptive Immunsystem schwieriger zu kontrollieren sind.

Warum dies ein globales Problem ist

Hohe Infektiosität bedeutet nicht mehr geringe Schwere. Eine weit verbreitete Annahme ist, dass Viren sich auf natürliche Weise zu milderen Formen entwickeln. Das Gegenteil könnte nun eintreten, da chronische Infektionen und Immundruck das Virus dazu veranlassen können, die zellvermittelte adaptive Immunantwort abzuschwächen, wodurch es sich leichter verbreiten kann und somit eine weiter verbreitete virale Immunflucht und damit mehr chronische Infektionen begünstigt werden.

Das Manuskript warnt davor, dass eine anhaltende Immunflucht letztendlich zu einem hochvirulenten Stamm führen könnte, der den Spitznamen HIVICRON trägt. Diese Variante wäre in der Lage, sowohl die Antikörper- als auch die T-Zell-Abwehr zu umgehen und sich im gesamten Körper auszubreiten, anstatt lokal auf die Atemwege beschränkt zu bleiben. Eine solche Veränderung könnte zu weit verbreiteten schweren Erkrankungen und plötzlichen Todesfällen in Bevölkerungsgruppen mit hoher C-19-Impfquote führen.

Ungleiche Auswirkungen: Bei gesunden, ungeimpften Menschen wurde die erste Verteidigungslinie des Körpers – das angeborene Immunsystem – durch wiederholte natürliche Exposition gegenüber dem Virus gut trainiert. Im Gegensatz dazu wurde diese Schulung bei vielen C-19-geimpften Personen umgangen, da die nicht replizierenden C-19-Impfstoffe und spätere VBTIs sie nicht ausreichend stärkten. Infolgedessen sind ungeimpfte Menschen mit starker angeborener Immunität besser vor einer C-19-Erkrankung geschützt, während sich viele C-19-Geimpfte nicht mehr vollständig auf ihre untrainierte angeborene Immunität oder ihre geschwächte adaptive Immunität verlassen können.

Wichtigste Erkenntnis

Die Massenimpfung gegen COVID-19 hat die Voraussetzungen für eine langfristige Krise geschaffen. Da es nicht gelungen ist, eine Herdenimmunität zu erreichen, sondern stattdessen die Immunflucht des Virus gefördert wurde, hat der großflächige Einsatz der C-19-Impfstoffe die Pandemie von einer akuten, selbstlimitierenden Krankheit in eine Immunflucht-Pandemie mit chronischen Erkrankungen verwandelt und damit den Weg für eine plötzliche Eskalation der Infektiosität und Virulenz von SARS-CoV-2 geebnet.