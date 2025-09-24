Zensur statt Schutz: VPNs blockieren uncutnews.ch und andere Israel-kritische Inhalte und Webseiten

VPN unter Kontrolle: Wie Israel-kritische Stimmen mundtot gemacht werden

Immer mehr Leser beklagen sich, dass unsere Webseite mittels VPN nicht aufrufbar ist.

Wer kontrolliert die beliebtesten VPNs?

Schätzungsweise 1,6 Milliarden Menschen weltweit verlassen sich auf VPN-Dienste, um ihre Privatsphäre zu schützen und zensurfreie Zugänge zum Internet zu erhalten. Doch nur wenige wissen, dass einige der bekanntesten VPNs – darunter ExpressVPN, CyberGhost und Private Internet Access – längst in den Händen von Kape Technologies sind, einem Unternehmen mit engen Verbindungen zu israelischen Geheimdiensteinheiten wie Unit 8200 und Duvdevan.

Ein Bericht von MintPress News (Alan Macleod, 2024) legt detailliert dar, wie dieses Firmengeflecht aus ehemaligen Militärs, Geheimdienstlern und einem dubiosen Unternehmer-Imperium entstanden ist.

Israel-kritische Webseiten verschwinden hinter dem VPN

Was Nutzer eigentlich als Schutz vor Überwachung sehen, entpuppt sich zunehmend als Zensur-Werkzeug: Immer mehr Anwender berichten, dass israelkritische Webseiten mit aktiviertem ExpressVPN oder anderen Kape-Produkten nicht mehr erreichbar sind – obwohl diese Seiten ohne VPN problemlos laden.

Damit wird das Grundprinzip des VPN ad absurdum geführt: Statt den Zugang zu sichern, filtert der Anbieter.

Von Webseiten zu Social Media: Telegram & Co. betroffen

Die Folgen reichen weit über klassische Webseiten hinaus. Wer über diese VPNs Telegram-Kanäle aufruft, die kritisch über Israel, Gaza oder Palästina berichten, stellt fest: Kanäle verschwinden, Inhalte laden nicht, Zugänge brechen ab.

Das Gleiche kann auch Facebook, Instagram oder X betreffen. Durch die vollständige Kontrolle über den Datenverkehr könnten diese VPNs nicht nur blockieren, sondern auch Metadaten über Nutzeraktivitäten sammeln – und damit Aktivisten, Journalisten oder einfache Kritiker identifizierbar machen.

Immer mehr Nutzer schlagen Alarm

Die Zahl der Erfahrungsberichte wächst: In Foren, Kommentaren und privaten Gruppen melden Menschen, dass mit aktiviertem ExpressVPN oder CyberGhost kritische Inhalte verschwinden, während sie ohne VPN normal zugänglich sind.

Diese Beobachtungen passen exakt zu den Befürchtungen, die MintPress News beschreibt: VPNs könnten zum verlängerten Arm staatlicher Zensur und Überwachung werden.

Eigene Erfahrungen bei uncutnews.ch

Auch wir von uncutnews.ch haben bereits zahlreiche Mails von Lesern erhalten, die berichten, dass unsere Seite über bestimmte VPNs nicht erreichbar ist. Ebenso melden Nutzer, dass unser Telegram-Kanal nicht mehr vorgeschlagen wird – ein klarer Hinweis auf Shadowbanning.

Das bedeutet: Nicht nur kritische Webseiten, auch ganze alternative Medienplattformen werden so gezielt in ihrer Reichweite eingeschränkt.

Warnung an die Nutzer

Wer glaubt, mit einem VPN automatisch sicher zu sein, täuscht sich. Wenn die Anbieter selbst eng mit Geheimdiensten verknüpft sind, besteht die Gefahr, dass man ihnen die eigenen Daten und Kommunikationswege freiwillig in die Hände spielt.

Besonders Aktivisten, Journalisten und politisch engagierte Nutzer sollten deshalb Vorsicht walten lassen.

Die klare Botschaft lautet: Finger weg von Kape-VPNs wie ExpressVPN, CyberGhost oder Private Internet Access.