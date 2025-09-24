Die ‘Verschwörungstheoretiker’, die sich Sorgen über Wetterbeeinflussung und Chemtrails machen, haben recht bekommen, berichtet Ben Leo von GB News vom Kapitol. Dort wohnte er einer ‘außergewöhnlichen’ Anhörung bei.

Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene hatte Experten eingeladen, die erklärten, dass Cloud Seeding, Chemtrails und Wetterbeeinflussung kein Märchen sind.

Die britische Regierung hat kürzlich 50 Millionen Pfund an ein Unternehmen gegeben, um Forschung zu Chemtrails und zur Verdunkelung der Sonne zu betreiben, so Leo. Menschen seien keine Laborratten, und ihre Steuergelder sollten nicht gegen sie verwendet werden, sagte Greene dazu dem Reporter.

Menschen, die sich Sorgen über Wetterbeeinflussung und Chemtrails machen, sind keine Verschwörungstheoretiker und nicht verrückt, betonte die Kongressabgeordnete. „Das passiert schon sehr lange. Nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern.“

Du bist nicht verrückt, du bist kein Verschwörungstheoretiker, und ein Experte verglich Geo-Engineering und Wetterbeeinflussung sogar mit Gain-of-Function-Forschung während Corona, sagte Leo weiter.

Das ehemalige britische Parlamentsmitglied Andrew Bridgen weist darauf hin, dass die Menschen, die für Geo-Engineering verantwortlich sind, auch hinter den ‘sicheren und wirksamen’ COVID-19-Gentherapien stehen, die der Welt aufgezwungen wurden.

„Unsere Regierungen behaupten, dass die Verdunkelung der Sonne und Wetterbeeinflussung genauso wie ‘Impfstoffe’ und ‘ungezügelte Migration’ gut für uns seien.“