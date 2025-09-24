Laut Quellen hat ein wichtiger pro-israelischer Spender der TPUSA wenige Tage vor seinem Tod seine Unterstützung für Kirk eingestellt

Von Max Blumenthal

Der ultra-zionistische Milliardär Robert Shillman war einer der engagiertesten Spender von Charlie Kirk. Als Kirk jedoch in seinen letzten Wochen wegen seiner zunehmend kritischen Haltung gegenüber Israel unter Beschuss geriet, stellte Shillman laut Quellen die Finanzierung von TPUSA ein.

Als seine Campus-Tour näher rückte, wurde Kirk einer „fast täglichen“ Lobbykampagne von Netanjahus Verbündeten ausgesetzt.

Der Campus von Turning Point USA in Phoenix, Arizona, ist das Haus, das Charlie Kirk gebaut hat. Der Campus besteht aus sechs sterilen, zweistöckigen Bürogebäuden und ist selbst eine Hommage an die ultrareichen Spender, die den 31-jährigen Kirk an die Spitze eines politischen Imperiums gebracht haben, dessen jährliches Gesamtvermögen das kommunale Budget einer typischen amerikanischen Kleinstadt übersteigt.

An der Vorderseite des TPUSA-Komplexes befindet sich das Bill and Rebecca Dunn Freedom Center, benannt nach dem verstorbenen Rohstoffhändler Bill Dunn. An den angrenzenden Gebäuden befinden sich Gedenktafeln für die Großspender, die den Aufstieg der konservativen Bewegung vorangetrieben haben, von der Familie Uhline über die Koch-Brüder bis hin zum evangelikalen christlichen Vermögensverwalter Foster Friess.

Schräg gegenüber vom Freedom Center befindet sich das Pearson-Gebäude. Laut einem TPUSA-Insider sollte dieses Gebäude mit dem Namen eines der größten und engagiertesten Unterstützer von Kirk, dem Tech-Mogul Robert Shillman, geschmückt werden. Als herausragender Geldgeber für rechtsgerichtete zionistische und antimuslimische Anliegen auf der anderen Seite des Atlantiks trug Shillman mit seinen Millionen dazu bei, Kirk schon in jungen Jahren zu einem der effektivsten nichtjüdischen Aktivposten Israels zu machen.

Als Kirk jedoch im vergangenen Jahr von der offiziellen, von Netanjahu durchgesetzten Linie zu Israel abwich, seine Frustration über die hohen Forderungen der zionistischen Spender zum Ausdruck brachte und führende konservative Kritiker Israels zu seinen TPUSA-Veranstaltungen einlud, wurde Shillman offenbar verärgert.

Ein Insider von TPUSA hat The Grayzone mitgeteilt, dass Shillman kürzlich seine Pläne aufgegeben hat, eine Plakette mit seinem Namen im Bürokomplex der konservativen Organisation anzubringen. Wer 1 Million Dollar oder mehr an TPUSA spendet, hat Anspruch auf eine Ehrenplakette, aber Shillmans Spenden sollen erheblich höher gewesen sein.

Nur wenige Spender haben mehr als Shillman dazu beigetragen, den Einfluss des antimuslimischen, pro-Likud-Flügels der zionistischen Bewegung in den USA zu stärken. „Mit diesem Stift und einem Scheckbuch liefere ich Munition!“, verkündete der Milliardär 2021 während einer Gala der rechtsgerichteten Zionist Organization of America.

This gentleman, Robert Shillman, directly funded Tommy Robinson.



Here he is, being honoured at the Zionist Organisation of America (an org he also funds), comparing his pen to a weapon.



He also funded the Friends of the IDF and orgs that build illegal settlements in West Bank. pic.twitter.com/gyagA4tOoM — Lowkey (@Lowkey0nline) July 25, 2021

Übersetzung von „X“: Dieser Herr, Robert Shillman, hat Tommy Robinson direkt finanziell unterstützt. Hier wird er von der Zionist Organisation of America (einer Organisation, die er ebenfalls finanziell unterstützt) geehrt und vergleicht seine Feder mit einer Waffe. Er hat auch die Friends of the IDF und Organisationen finanziert, die illegale Siedlungen im Westjordanland errichten.

Neben der Förderung von Kirks Karriere hat Shillman auch das David Horowitz Freedom Center gesponsert, benannt nach dem Neokonservativen, den Kirk als seinen „Mentor“ bezeichnete. Anti-Islam-Aktivisten wie Frank Gaffney, der englische Hooligan Tommy Robinson, der niederländische Politiker Geert Wilders und Kanadas Rebel Media haben ebenfalls von Shillmans Unterstützung profitiert.

Shillman hat auch erheblich in die Karriere von Laura Loomer investiert, einer ehemaligen Persönlichkeit von Rebel Media und fanatischen anti-palästinensischen Provokateurin, die direkten Zugang zu Trump und Mitgliedern seines inneren Kreises hat, Personal- und Politikentscheidungen mitgestaltet und gleichzeitig gegen Mitarbeiter wettert, die nicht ausreichend pro-israelisch sind.

Wochen vor der Ermordung des TPUSA-Gründers kritisierte Loomer Kirk für seine inkonsequente Unterstützung Israels. Besonders verärgert war sie darüber, dass Kirk Tucker Carlson eine Plattform bot, den sie als „arroganten Waspy-Snob“ bezeichnete, der als „Sprachrohr für den Iran und Katar“ fungiere.

„Charlie redet mit gespaltener Zunge … [seine] Botschaften sind völlig widersprüchlich, und einige von uns wollen einfach nur wissen, wo er steht“, twitterte Loomer am 12. Juli 2025. Sie bezeichnete Kirk weiterhin als „politischen Opportunisten“ und „Scharlatan“, der „Trump in den Rücken gefallen ist“, indem er Dave Smith, einen antizionistischen Podcaster und Komiker, auf einem TPUSA-Gipfel empfangen hat.

Loomer bestritt nicht, dass Shillman die Finanzierung von TPUSA eingestellt hatte, und gab sich auf die direkte Frage dieses Reporters nach der Entscheidung ihres langjährigen Gönners unwissend.

The Grayzone wurde darüber informiert, dass Shillman die Einstellung seiner Spenden an TPUSA während eines privaten Abendessens einer anderen von ihm finanzierten Organisation, der American Freedom Alliance (AFA), bekannt gegeben hatte. Laut einem Teilnehmer der Veranstaltung, die am 6. September in Los Angeles stattfand, erklärte Shillman, dass er seine Spenden an Kirk einstellen und sie stattdessen an zuverlässig pro-Likud und anti-islamische Gruppen wie die AFA umleiten werde.

Auf der Homepage der AFA wird derzeit direkt unter einer Würdigung von Kirk für eine Spende in Höhe von 250.000 Dollar von einem namentlich nicht genannten Spender geworben. Ein Foto zeigt Kirk bei einer Rede auf dem Podium einer früheren AFA-Veranstaltung. Die Würdigung enthält einen Link zu einer Laudatio, in der „die ständigen Hassreden, Falschdarstellungen und Aufrufe zur Gewalt gegen uns durch die Linke” für den Tod des TPUSA-Gründers verantwortlich gemacht werden.

Als dieser Reporter Shillman telefonisch kontaktierte und ihn zu seiner angeblichen Erklärung befragte, in der er die Einstellung seiner Unterstützung für TPUSA ankündigte, legte Shillman sofort auf.

The Grayzone kontaktierte auch die Präsidentin der AFA, Karen Siegemund, telefonisch und befragte sie zu Shillmans angeblichen Äußerungen über Kirk während der Gala ihrer Organisation. „Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist seine Großzügigkeit uns gegenüber”, kommentierte Siegemund scheinbar irritiert, bevor sie abrupt auflegte.

Bill Whittle, ein konservativer Experte, der das AFA-Dinner am 6. September moderierte, sagte gegenüber The Grayzone, er könne „weder bestätigen noch dementieren“, dass Shillman seine Absicht erklärt habe, die Finanzierung von Kirks Organisation einzustellen. „Es war eine private Veranstaltung“, betonte er.

Die AFA hat auf ihrem YouTube-Kanal mehrere Videos mit Reden von der Gala veröffentlicht, aber Shillmans Ansprache fehlt.

Andrew Kolvet, der ausführende Produzent und Sprecher von TPUSA, reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme, die ihm per Direktnachricht an seinen persönlichen Twitter/X-Account geschickt wurde, wo er diesem Reporter folgt.

Mike Cernovich, ein konservativer Aktivist und langjähriger Verbündeter von Kirk, könnte auf die angeblich von Shillman initiierte Trennung angespielt haben, als er am 13. September 2025 twitterte: „Charlie war dabei, seinen letzten großen Spender zu verlieren, weil er sich weigerte, Tucker Carlson von Veranstaltungen auszuschließen. Es gibt eine Menge Leute, die Krokodilstränen vergießen. Die Milliardäre müssen als die Kretins entlarvt werden, die sie sind.“

Charlie was about to lose his last major donor because he refused to ban Tucker Carlson from events. There are A LOT of people shedding crocodile tears. The billionaires must be exposed for the cretins that they are. — Cernovich (@Cernovich) September 13, 2025

Übersetzung von „X“: Charlie war kurz davor, seinen letzten großen Spender zu verlieren, weil er sich weigerte, Tucker Carlson von Veranstaltungen auszuschließen. Es gibt VIELE Menschen, die Krokodilstränen vergießen. Die Milliardäre müssen als die Kretins entlarvt werden, die sie sind.

Neben der offensichtlichen Kluft zwischen Shillman und Kirk hat The Grayzone erfahren, dass Netanjahus Verbündete in den USA ihre Kampagne zur Kontrolle des verstorbenen TPUSA-Gründers intensivierten, als sein schicksalhaftes erstes Campus-Tour-Datum näher rückte.

Netanjahus Funktionäre kontrollierten Kirk „fast täglich“

Shillmans offensichtlicher Bruch mit Kirk war der Höhepunkt einer monatelangen Druckkampagne von zionistischen Größen, Medienvertretern und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu selbst, um den verstorbenen konservativen Aktivisten wieder in Einklang mit der Agenda des selbsternannten jüdischen Staates zu bringen. Wie The Grayzone unter Berufung auf einen langjährigen Freund von Kirk berichtete, lehnte der TPUSA-Gründer ein Angebot Netanjahus ab, seiner Organisation neue Finanzmittel aus seinem Kreis zionistischer Millionäre und Milliardäre in den USA zuzuführen.

Dieser Reporter enthüllte auch, dass Kirk und der pro-israelische Milliardär Bill Ackman im August ein geheimes Treffen in den Hamptons einberufen hatten, bei dem Kirk wegen seiner vermeintlichen Ungehorsamkeit anhaltenden Schmeicheleien und wütenden Beschimpfungen seitens der zionistischen Teilnehmer ausgesetzt war.

Ein Teilnehmer des geheimen Treffens in den Hamptons berichtete The Grayzone, dass alle anwesenden Influencer zu einer Propagandareise nach Israel eingeladen worden seien, deren Kosten vollständig übernommen würden. Die Reise fand später im August unter der Schirmherrschaft von Newsmax statt, einem rechtsgerichteten Medienunternehmen, das inzwischen vom israelischen Außenministerium finanziert wird.

I’ve been informed by an attendee of the covert Bill Ackman-engineered Hamptons influencer summit that all participants were invited on an Israel propaganda tour



The tour was managed by Newsmax



Newsmax is now sponsored by Israel’s Foreign Ministry



Was this a FARA violation? pic.twitter.com/nmbnY4qaVx — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 22, 2025

Übersetzung von „X“: Ich wurde von einem Teilnehmer des geheimen, von Bill Ackman organisierten Influencer-Gipfels in den Hamptons darüber informiert, dass alle Teilnehmer zu einer Israel-Propaganda-Tour eingeladen wurden. Die Tour wurde von Newsmax organisiert. Newsmax wird nun vom israelischen Außenministerium gesponsert. War dies ein Verstoß gegen das FARA?

Zurück bei TPUSA machte der zunehmende Druck seitens zionistischer Größen Kirk in den Wochen vor seinem Tod wütend und verstört. Am Tag nach dem Gipfeltreffen in den Hamptons äußerte er sich öffentlich über jüdische „Interessengruppen“, die versuchten, seine Botschaft zu kontrollieren. Zu den Forderungen, die Kirk in seinen letzten Tagen erhielt, gehörte die Rücknahme einer Einladung an Tucker Carlson, einen ausgesprochenen Kritiker Netanjahus, die Grundsatzrede beim bevorstehenden America Fest von TPUSA zu halten. Kirk widersetzte sich nicht nur dieser Forderung, sondern lud auch die führende republikanische Kritikerin Israels im Kongress, die Abgeordnete Marjorie Taylor-Greene, ein, ebenfalls an der Veranstaltung teilzunehmen.

The Grayzone hat inzwischen von einer Reihe von Zoom-Telefonaten zwischen Kirk und zionistischen Aktivisten erfahren, die ihn daran hindern wollten, von seiner Linie abzuweichen. Die Telefonate verdeutlichen den zunehmenden Druck, dem der verstorbene konservative Aktivist in den Wochen vor seinem Tod ausgesetzt war.

An einem Gespräch, das nur 24 Stunden vor Kirks Ermordung stattfand, nahm auch Joshua Hammer teil, ein Redakteur bei Newsweek, der zu den führenden Israel-Lobbyisten in den US-Medien zählt. „Wir haben mit ihm über Gesprächspunkte, Strategien und den Umgang mit den zu erwartenden feindseligen Fragen gesprochen“, berichtete Hammer.

Ein weiterer Teilnehmer eines kürzlichen Zoom-Anrufs mit Kirk, der ultra-zionistische Risikokapitalgeber Shaun Maguire von Sequoia Capital, kritisierte auf Twitter/X die Podcasterin und ehemalige Kommunikationsdirektorin von TPUSA, Candace Owens, für ihre Behauptung, Ackman habe Kirk wegen seiner wechselnden Ansichten zu Israel unerwünschtem Lobbying ausgesetzt.

„Ich war in einem 10-Personen-Chat mit @BillAckman und Charlie zu diesem Thema. Wir haben im letzten Quartal einige Zoom-Gespräche geführt, in denen wir über Israel, Antisemitismus und den Sieg des Westens gesprochen haben… Ihre Geschichte stimmt nicht“, protestierte Maguire.

Wenige Minuten nach der Veröffentlichung seines Tweets löschte Maguire diesen aus unbekannten Gründen. The Grayzone ist es gelungen, einen Teil des Beitrags zu speichern.

Pesach Wolicki, ein rechtsgerichteter Rabbiner mit Sitz in Israel, der über seine Organisation Israel365 Action israelische Propagandareisen für amerikanische Jugendliche organisiert, hatte sich in den Monaten vor Kirks Tod als dessen persönlicher zionistischer Betreuer positioniert.

The Grayzone hat eine private E-Mail von Wolickis Israel356 Action an einen konservativen Aktivisten erhalten, in der ihm eine Reise nach Israel im Oktober dieses Jahres angeboten wird. Im Namen der „Anti-Woke-Bewegung“ bot Israel 365 dem Aktivisten an, ihn in einer Delegation mitzunehmen, um „mehr über die biblische Geschichte Israels zu erfahren, die Orte des 7. Oktober zu besuchen und … einige Operationen an der Grenze zu Gaza zu beobachten“.

Zu Wolickis Beirat gehört Tila Falic Levy, Erbin des Duty Free America-Vermögens, das sie und ihre Familie in Israels illegale Siedlungsunternehmen im besetzten Westjordanland sowie in die politischen Kampagnen von Netanjahu und Donald Trump investiert haben. Frank Gaffney, ein produktiver anti-muslimischer Aktivist, der von Shillman unterstützt wird, ist ebenfalls Mitglied des Beirats von Israel365.

In einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender ILTV am 17. September sagte Wolicki, er habe „monatelang fast täglich Kontakt zu Charlie gehabt” und seinen Zugang genutzt, um Kirks „Meinungsverschiedenheiten mit der israelischen Politik” entgegenzuwirken.

„Er glaubte manchmal, wie viele andere Menschen auch, Dinge, die in den Medien verbreitet wurden. Und genau das war der Kern unserer Beziehung: Dinge zu überprüfen und die Wahrheit herauszufinden.”

Wolicki beklagte, dass „es viele Leute in der America First-Bewegung um [Kirk] herum gab, die aktiv daran arbeiteten, ihn dazu zu bringen, sich gegen Israel zu wenden“.

Innerhalb der zionistischen Bewegung wuchs die Besorgnis über Kirks bevorstehende Campus-Tour im September. Als sein erster Termin an der Utah Valley University näher rückte, sagte Wolicki, dass Kirk „in eine Lage geraten war, in der er ständig Israel verteidigen musste, und das machte ihn verrückt, weil er über Amerika sprechen wollte“.

Wolicki erzählte der New York Post, dass Kirk während der abschließenden Diskussion, nur wenige Stunden vor seinem Tod, „in kämpferischer Stimmung“ gewesen sei. Der Rabbiner sagte, Kirk habe zugestimmt, einer WhatsApp-Gruppe beizutreten, in der er während seiner Campus-Tour offenbar ständig pro-israelische Argumente erhalten würde.

Doch zu diesem WhatsApp-Austausch kam es nie. Kurz nach Beginn seiner Veranstaltung an der Utah Valley University am 10. September wurde Kirk durch eine offenbar von einem Attentäter abgefeuerte Kugel getötet.

Am 17. September veröffentlichte Benjamin Netanjahu ein Video auf dem Social-Media-Account des Büros des israelischen Premierministers, in dem er vehement bestritt, irgendeine Rolle bei der Ermordung von Charlie Kirk gespielt zu haben. Es war das zweite Mal seit Kirks Tod, dass er jede Verantwortung für die Schüsse zurückwies.