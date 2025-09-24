Westeuropa „geht zur Hölle“ – Trump

Der US-Präsident hat die Migrationspolitik der Region scharf kritisiert und betont, dass die Grenzen unter Kontrolle gebracht werden müssen.

US-Präsident Donald Trump hat davor gewarnt, dass Politik der offenen Grenzen und „suizidale Energie-Ideen“ den „Tod Westeuropas“ bedeuten werden, und darauf bestanden, dass sofort etwas unternommen werden müsse, um den Kurs umzukehren.

„Dies ist nicht aufrechtzuerhalten“, sagte Trump am Dienstag vor der UN-Generalversammlung und nannte die Krise der unkontrollierten Migration „das politische Thema Nummer eins unserer Zeit“.

„Eure Länder werden ruiniert“, sagte er und warf den Vereinten Nationen vor, einen „Angriff auf westliche Länder und deren Grenzen“ zu finanzieren, wobei er auf die 372 Millionen Dollar verwies, die die Organisation im Jahr 2024 ausgegeben habe, um schätzungsweise 624.000 Menschen zu unterstützen, die in die USA migrierten.

Er fuhr fort zu behaupten, dass Europa in „ernsten Schwierigkeiten“ sei und von einer beispiellosen „Macht illegaler Einwanderer“ „überrannt“ worden sei, die auf den Kontinent „ströme“. Er kritisierte europäische Führer dafür, nichts dagegen zu unternehmen, aus Angst vor politischer Korrektheit.

Trump verwies auf London und dessen „schrecklichen Bürgermeister“ Sadiq Khan und behauptete, dass die Stadt nicht mehr wiederzuerkennen sei und sich in Richtung Scharia-Gesetz bewege.

„Was die Welt so schön macht, ist, dass jedes Land einzigartig ist. Aber damit es so bleibt, muss jede souveräne Nation das Recht haben, ihre eigenen Grenzen zu kontrollieren und die schiere Zahl der Migranten, die in ihre Länder kommen, zu begrenzen“, sagte er.

Er betonte, dass die USA zwar weiterhin mitfühlend gegenüber Menschen bleiben, die in ihren Heimatländern wirklich gelitten haben, es aber wichtig sei, „Probleme in ihren Ländern zu lösen und nicht neue in unseren Ländern zu schaffen“, indem man Menschen aus unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen importiere, die das Gesetz brechen und falsche Asylansprüche stellen.

„Ihr macht das, weil ihr nett sein wollt“, sagte Trump an seine europäischen Amtskollegen gerichtet. „Ihr wollt politisch korrekt sein, und ihr zerstört euer Erbe“, behauptete er und forderte ein Ende des „gescheiterten Experiments der offenen Grenzen“.