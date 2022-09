Von 1966 bis 2004 starben 1100 Athleten an plötzlichen Tod. Seit Januar 2021 sind es bereits 673 und diese Zahl ist wahrscheinlich höher.

Von Januar 2021 bis April 2022 sollen mindestens 673 Sportler an einem plötzlichen Tod gestorben sein. Diese Zahl ist nur 428 Todesfälle weniger als die 1100 bekannten Todesfälle, die in einer Studie über den plötzlichen Tod bei Sportlern von 1966 bis 2004 beschrieben wurden. Diese 1101 Todesfälle bei Sportlern ereigneten sich über einen Zeitraum von fast 40 Jahren, während 673 Todesfälle in einem Zeitraum von nur 16 Monaten seit der Einführung der COVID-Impfstoffe zu verzeichnen waren. Good Sciencing gibt die Zahl mit 1323 an und enthält eine umfassende Liste aller Todesfälle bei Sportlern.

The Gateway Pundit hat über Dutzende dieser Todesfälle berichtet, darunter ein 18-jähriger High-School-Sportler, ein 24-jähriger irischer Fußballspieler, ein 27-jähriger Arzt und Triathlet und viele, viele mehr.

In einem Artikel in einer medizinischen Fachzeitschrift mit dem Titel „Sudden cardiac death in athletes: the Lausanne Recommendations“ (Plötzlicher Herztod bei Sportlern: die Lausanner Empfehlungen) aus den Jahren 1966–2004 wurde der plötzliche Herztod (Sudden Cardiac Death, SCD) in 1101 gemeldeten Fällen bei Sportlern unter 35 Jahren festgestellt. In dem Artikel steht:

Ergebnisse: SCD trat in 1101 (1966-2004) gemeldeten Fällen bei Sportlern unter 35 Jahren auf, 50 % hatten angeborene anatomische Herzerkrankungen und Kardiomyopathien und 10 % eine früh einsetzende atherosklerotische Herzerkrankung. Vierzig Prozent der Fälle traten bei Sportlern unter 18 Jahren auf, 33 % bei Sportlern unter 16 Jahren; das Verhältnis zwischen Frauen und Männern betrug 1/9. SCD wurde in fast allen Sportarten gemeldet; am häufigsten waren Fußball (30 %), Basketball (25 %) und Laufen (15 %) betroffen. Die PPSP waren von unterschiedlicher Qualität und Inhalt. Auf der Konsenssitzung des IOC wurden die vorgeschlagenen Lausanner Empfehlungen auf der Grundlage dieser Untersuchungen und Expertenmeinungen angenommen. Schlussfolgerung: SCD tritt bei jungen Sportlern, selbst bei denen unter 18 Jahren, häufiger auf als erwartet und wird überwiegend durch vorbestehende angeborene kardiale Anomalien verursacht. Eine weitere wichtige Ursache bei diesen jungen Erwachsenen ist eine vorzeitige atherosklerotische Erkrankung. Mit der Annahme der Lausanner Empfehlungen durch das IOC wurde ein allgemein akzeptabler PPSP erreicht.

Seit 2021 ist die Zahl der Todesfälle bei Sportlern dramatisch angestiegen.

Good Sciencing berichtet: „Es ist definitiv nicht normal, dass so viele, vorwiegend junge Athleten einen Herzstillstand erleiden oder während der Ausübung ihres Sports sterben, aber in diesem Jahr ist es so weit. Viele dieser Herzprobleme und Todesfälle treten kurz nach einer COVID-Impfung auf. Es ist zwar möglich, dass dies auch bei Menschen geschehen kann, die nicht gegen COVID geimpft wurden, aber die schiere Zahl deutet eindeutig auf die einzige offensichtliche Ursache hin.“