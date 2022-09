Warum Ärzte sich nicht äußern

Geschrieben von einem Arzt. Jeder sollte dies lesen. Wir steuern auf einen perfekten Sturm zu, mit eskalierenden Gesundheitsbedürfnissen und einem Mangel an Ärzten, weil wir sie so behandeln.

Lieber Steve,

Sie fragen, warum die Ärzte schweigen. Die elektronischen Patientenakten (EMR) sind für Ärzte ein Klotz am Bein. Wir werden durch sie verfolgt. Als ich für eine Patientin ein Rezept für Ivermectin ausstellte, mit informierter Zustimmung (sie war geimpft), erhielt ich 5 Briefe, in denen mir mit meiner ärztlichen Zulassung, meinen Krankenhausprivilegien und meinen Versicherungsverträgen gedroht wurde. Ich hätte keine 5 Briefe erhalten, wenn ich jemanden fahrlässig oder durch einen Kunstfehler getötet hätte. Wenn mir die Zulassung entzogen wird, kann ich meinen Patienten nicht mehr helfen.

Ich spreche mit den Patienten unter vier Augen, aber wenn ich mich äußere, würde das meine Familie zerstören. Ich habe Kinder. Ehrlich gesagt habe ich festgestellt, dass die Patienten wollen, dass ich mich für sie in Gefahr begebe, aber überhaupt nicht bereit sind, ihren Arzt zu unterstützen. Die Bevölkerung ist faul.

Ich kann Ihr Leben retten, aber ich werde für meine Arbeit schlechter bezahlt als manche Friseurin. Meine Ausbildung wird von der Gesellschaft nicht gewürdigt, was durch den Aufstieg der „Advanced Practice Provider“ bestätigt wird. Ich bin fast fertig mit meinem Beruf. Ich hoffe, dass ich in den nächsten 1 bis 3 Jahren in den Ruhestand gehen kann, Jahrzehnte früher, als ich es geplant hatte. Ich liebe meine Arbeit, aber ich kann dieses giftige und kaputte System nicht länger ertragen. Deswegen sind in den letzten Jahren so viele in den Ruhestand gegangen, und dieser Trend wird sich fortsetzen.

Ich füge die neueste kalifornische Gesetzesvorlage zur Drosselung von Ärzten bei. Ich höre keinen Aufschrei. Ich habe meinen Patienten vor über einem Jahr gesagt, dass die Impfung sie nicht vor COVID schützen würde. Es wurde nie untersucht, ob dies der Fall ist. Ich habe die Studien sogar gelesen. Das war natürlich eine Desinformation, hat sich aber inzwischen als wahr erwiesen.

Wer wird der Wahrheitszar für das Gesundheitswesen sein? Wie soll ich auf dem Laufenden bleiben? Ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung will, dass die Regierung ihre Gesundheitsversorgung steuert. Das ist in der Tat der Plan. Ich sage voraus, dass das Gesundheitssystem innerhalb der nächsten 5 Jahre sozialisiert wird. Und die Bevölkerung wird schockiert sein. Keiner passt auf.

Ich danke Ihnen für alles, was Sie tun, und wünsche Ihnen viel Glück. Ich habe das Gefühl, Sie sind David gegen Goliath.