Was für Europa vorausgesagt wird, ist einfach atemberaubend – Wenn diese Analyse richtig ist, werden die Europäer nur noch Lebensmittel und Energie kaufen, sonst nichts.

Wow, die Stromrechnungen der europäischen Haushalte werden nächstes Jahr schätzungsweise um 2 Billionen Dollar steigen, das sind 12 % des BIP.

Kontext – Nach offiziellen Angaben der Weltbank betrug das kombinierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Europäischen Union im Jahr 2021 knapp über 17 Billionen US-Dollar. Dies ist die letzte berechnete Größe. Der Wert des kombinierten BIP der Europäischen Union entspricht etwa 12,78 Prozent der Weltwirtschaft.

Analysten von Goldman Sachs zufolge hat die derzeitige Energiekrise in Europa die Strompreise in einem Maße erhöht, das fast täglich zunimmt. In den Daten wird nun geschätzt, dass die Haushalte in der EU im nächsten Jahr zusätzlich 2 Billionen Dollar für Strom bezahlen werden.

Setzt man diese 2 Billionen Dollar in Relation zum BIP, so würde diese Größenordnung der Energiekosten 12 % der Kaufkraft der gesamten EU-Wirtschaft aufzehren. Wenn diese Analyse richtig ist, werden die Europäer nur noch Lebensmittel und Energie kaufen, sonst nichts.

Wenn man bedenkt, was das bedeutet, grenzt es an einen vollständigen wirtschaftlichen Zusammenbruch Westeuropas.

Was oben beschrieben wird, ist das, was wir postuliert haben, als wir die Auswirkungen der „Energiewirtschaft“ skizzierten {Go Deep}. Wenn man 12% der Kaufkraft aus einem Wirtschaftsmotor abzieht, nur um den Status des derzeitigen Energieverbrauchs aufrechtzuerhalten, beginnt alles andere zu kollabieren.

Denken Sie auch daran, dass wir nur über die direkten Auswirkungen von 2 Billionen Dollar an Stromkosten sprechen. Die nachgelagerten Folgen sind weitaus größer, da alles, was geschaffen, produziert oder hergestellt wird, einschließlich Lebensmittel, von Strom abhängig ist – was die endgültigen Produktionskosten all dieser Produkte noch weiter in die Höhe treiben wird.

Der Schaden hat ein fast unvorstellbares Ausmaß.

[Fortune] – Europäische Haushalte sollten sich auf einen teuren Winter einstellen, da sich die Energiekrise auf dem Kontinent verschärft und die Strom- und Heizungsrechnungen in die Höhe schnellen dürften.

Die Erschwinglichkeit von Energie in Europa erreicht einen „Wendepunkt“, der im nächsten Jahr seinen Höhepunkt erreichen könnte, wobei die Gesamtausgaben für Rechnungen auf dem gesamten Kontinent um 2 Billionen Euro (2 Billionen US-Dollar) steigen werden, so ein Forschungsteam von Goldman Sachs unter der Leitung von Alberto Gandolfi und Mafalda Pombeiro in einer am Sonntag veröffentlichten Notiz.

Viele europäische Haushalte spüren bereits den Biss einer sich stetig verschärfenden Energiekrise, die dadurch ausgelöst wurde, dass die russischen Erdgasproduzenten nach den westlichen Sanktionen in diesem Jahr zeitweise die Lieferungen über die kritische Nord Stream-Pipeline unterbrochen haben.

Die Energierechnungen in einigen Restaurants und Cafés haben sich in diesem Jahr bereits mehr als verdreifacht. Angesichts der drohenden Verknappung der Erdgaslieferungen aus Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs warnen Analysten, dass die kommenden Kämpfe Europas mit den schlimmsten Energiekrisen aller Zeiten konkurrieren werden.

„Der Markt unterschätzt weiterhin die Tiefe, die Breite und die strukturellen Auswirkungen der Krise“, schreiben die Analysten von Goldman Sachs. „Wir glauben, dass diese noch tiefer sein werden als die Ölkrise der 1970er-Jahre.“ Quelle

Die wirtschaftliche Ansteckung wird nicht auf Europa beschränkt sein.

Auch die Auswirkungen auf das soziale Gefüge sind in ihrem Ausmaß kaum zu beziffern.

Beispiel: Was passiert mit den Migrationsmustern, wenn Wirtschaftsmigranten nun als Bedrohung für die knappen Ressourcen angesehen werden?

Die USA sind zwar nicht ganz so verzweifelt, was die Energieversorgung angeht, aber das, was wir letzte Woche besprochen haben, ist ein Beispiel für das Problem, das auch auf uns zukommen könnte.

Nehmen wir an, Sie sind ein durchschnittlicher US-amerikanischer Main-Street-Haushalt mit einem Einkommen von etwa 100.000 Dollar/Jahr und müssen aufgrund von Joe Bidens neuer nationaler Energiepolitik, die als Green New Deal bekannt ist, mit einer Erhöhung der Strompreise von 300 auf 500 Dollar rechnen. Das sind 200 Dollar mehr pro Monat für diesen ersten wirtschaftlichen/energetischen „Übergangs“-Moment.

Diese zusätzlichen 200 $/Monat entsprechen 2.400 $ pro Jahr.

Diese 2.400 Dollar pro Jahr sind eine statische Wirtschaftstätigkeit. Das heißt, es wurde nichts Zusätzliches geschaffen, und es wurde nichts Zusätzliches generiert. Die erfassten 2.400 Dollar sind einfach eine Preiserhöhung für eine bereits bestehende Ausgabe.

Nehmen Sie diese Ausgabe und weiten Sie sie auf Ihre Gemeinschaft von 100 Freunden und Familienhaushalten aus. Aus den 2.400 Dollar werden nun 240.000 Dollar an Kosten, die nichts einbringen. 240.000 $ werden der Wirtschaft der Gemeinschaft entzogen. 240.000 $ stehen nicht mehr für den Kauf anderer Waren oder Dienstleistungen innerhalb dieser Gemeinschaft von 100 Haushalten zur Verfügung.

Die wirtschaftliche Kaufkraft der Gemeinde mit 100 Haushalten wird um 240.000 Dollar pro Jahr verringert.

Nehmen Sie diese Ausgaben und weiten Sie sie auf Ihren Landkreis mit 10.000 Haushalten aus. Jetzt reduzieren Sie die wirtschaftliche Aktivität des Bezirks um 24 Millionen Dollar. In diesem Bezirk mit 10.000 Haushalten wurden 24 Millionen Dollar an wirtschaftlichen Transaktionen vernichtet. Mahlzeiten in Restaurants, Käufe von Waren und Dienstleistungen oder andere Ausgaben in Höhe von 24 Millionen Dollar innerhalb des Landkreises mit 10.000 Haushalten (etwa 25.000 Einwohner) sind verloren gegangen.

Erweitern Sie nun diese Ausgaben auf einen größeren Landkreis mit 50.000 Haushalten, der als mittelgroßer Landkreis eingestuft wird. Der mittelgroße Landkreis hat 120 Millionen Dollar an wirtschaftlicher Aktivität der Haushalte verloren, nur um den Status quo bei den Stromtarifen aufrechtzuerhalten. Es wurde nichts Zusätzliches geschaffen. 120 Millionen Dollar sind verloren. Die Aktivität innerhalb des Landkreises mit 50.000 Haushalten schrumpft um 120 Mio. $.

Wenn man diese Ausgaben auf einen großen Bezirk mit 100.000 Haushalten ausdehnt, beträgt der Verlust an wirtschaftlicher Aktivität 240 Millionen Dollar.

Wenn man diese Kosten auf einen kleinen Bundesstaat mit 1 Million Haushalten (2,5 Millionen Einwohner) ausdehnt, beträgt der Verlust an Wirtschaftstätigkeit 2,4 Milliarden Dollar.

Wenn man diese Kosten auf einen Staat mit 5 Millionen Haushalten (ca. 12 Millionen Einwohner) ausdehnt, belaufen sich die wirtschaftlichen Kosten auf 12 Milliarden Dollar an entgangener Wirtschaftstätigkeit, die nichts mit den Kosten für die Beibehaltung des Status quo beim Stromverbrauch zu tun hat. Dieser Staat verliert 12 Milliarden Dollar an Käufen von Waren und Dienstleistungen, nur um den derzeitigen Energieverbrauch beizubehalten.

Diese Beispiele beziehen sich nur auf die Ausgaben der Haushalte. Die Ausgaben der Gemeinden, Bezirke und des Staates für Büros, Supermärkte, Geschäfte usw. kommen zu den genannten Haushaltsausgaben hinzu.

In der Zwischenzeit bleibt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Gemeinde, des Bezirks und des Staates statisch, da das BIP auf der Grundlage des Gesamtwerts der in Dollar ausgedrückten Waren und Dienstleistungen berechnet wird. Der Anschein eines statischen BIP ist künstlich. In realen Zahlen der Main Street gehen 12 Milliarden Dollar an wirtschaftlicher Aktivität verloren, aber der Preis oder der gestiegene Wert der Elektrizität verdeckt den Rückgang, der durch das Fehlen der gekauften Waren und Dienstleistungen entsteht.

Es werden weniger Waren und Dienstleistungen gekauft und konsumiert. Statistisch gesehen vermittelt der überhöhte Strompreis jedoch die Illusion einer Wirtschaft, in der der Status quo erhalten bleibt.

Erweitern Sie diese Perspektive nun auf die nationale Ebene, und Sie können sich ein Bild von unserer derzeitigen wirtschaftlichen Lage machen.

All dies geschieht unter dem Vorwand des „Klimawandels“.

Früher hätte ich gesagt, dass dieses Ausmaß an wirtschaftlichen Auswirkungen in Europa zu einer totalen Revolte gegen die Regierung führen würde. Vor dem Hintergrund der jüngsten COVID-Abschaltungen und der Kontrollmechanismen der Regierung und angesichts der Nachgiebigkeit der Bürger als Reaktion auf diese Regierungsmandate ist es nun jedoch wahrscheinlicher, dass sich die Bürger in Europa einfach den Energiekontrollmechanismen der regierenden Behörde beugen werden.

Es ist fast so, als ob die Bemühungen um die Einhaltung von COVID der Test gewesen wären…