Was sich bei den COVID-Impfstoffversuchen abspielte. Pfizer-Studie vertuscht Impfschäden und die unglaubliche Geschichte von Maddie

Maddie de Garay nahm im Alter von 12 Jahren an der COVID-19-Studie von Pfizer teil; zuvor war sie ein gesundes Kind, doch die durch die Impfung verursachten Gesundheitsprobleme haben ihr Leben für immer verändert

Maddie erlitt bei ihrer zweiten Dosis der Spritze eine schwere systemische Nebenwirkung und musste in den folgenden anderthalb Jahren 11 Mal in die Notaufnahme und viermal ins Krankenhaus.

Aufgrund der Verletzungen durch die Spritze kann sie weder laufen noch essen – sie wird über eine Ernährungssonde ernährt – und leidet unter ständigen Schmerzen, Sehstörungen, Tinnitus, allergischen Reaktionen und mangelnder Kontrolle über ihren Hals.

Maddie und ihre Familie wurden von den medizinischen Fachleuten, die ihr helfen sollten, immer wieder abgewiesen, von der US-Arzneimittelbehörde ignoriert und ihnen wurde die nötige Behandlung verweigert, um Maddie zu helfen.

Die medizinischen Fachleute gingen so weit, Maddies Gesundheitsprobleme als psychologisch bedingt abzustempeln, und noch immer hat sich niemand von Pfizer oder der FDA mit ihnen in Verbindung gesetzt – selbst nachdem ihre wahre Diagnose aufgedeckt und festgestellt wurde, dass sie mit den Impfungen zusammenhängt

Als Stephanie de Garay ihren drei Kindern erlaubte, sich für die COVID-19-Studie von Pfizer anzumelden, ging sie davon aus, dass das Schlimmste, was passieren könnte, ein anaphylaktischer Schock wäre – und in diesem Fall würden sie mit einem EpiPen behandelt werden und es würde ihnen gut gehen. Aus der Sicht ihrer Tochter war die Studie eine Möglichkeit, mit einer engen Freundin Schritt zu halten, die sich bereits für die Studie angemeldet hatte.

Es war auch nicht von Nachteil, dass die Studie eine finanzielle Entschädigung von 119 Dollar pro Besuch bot. Dies veranlasste alle drei Kinder von de Garay, sich für die COVID-19-Studie anzumelden, die das Leben von de Garays Tochter Maddie veränderte. Vor der Studie war Maddie ein gesundes zwölfjähriges Mädchen, das gerne tanzte, Fußball spielte und Zeit mit ihren Freunden verbrachte.

Nach ihrer zweiten Dosis der Spritze erlitt sie jedoch eine schwere systemische Nebenwirkung und musste in den darauffolgenden anderthalb Jahren 11 Mal in die Notaufnahme und viermal ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund der Verletzungen durch die Spritze ist sie nicht mehr in der Lage zu gehen oder zu essen – sie wird über eine Ernährungssonde ernährt – und leidet unter ständigen Schmerzen, Sehstörungen, Tinnitus, allergischen Reaktionen und mangelnder Kontrolle über ihren Hals.2

Als ob das körperliche Trauma nicht schon genug wäre, wurden Maddie und ihre Familie von den medizinischen Fachleuten, die ihr helfen sollten, immer wieder abgewiesen, von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) ignoriert und ihr wurde die nötige Behandlung verweigert, um Maddie zu helfen.

Die Mediziner gingen sogar so weit, Maddies Gesundheitsprobleme als psychologisch bedingt abzustempeln, und bis heute hat sich niemand von Pfizer oder der FDA bei ihnen gemeldet – auch nicht, nachdem ihre wahre Diagnose aufgedeckt wurde und sich herausstellte, dass sie mit den Impfungen zusammenhing.

Im obigen Video schildert Del Bigtree von „The Highwire“ Maddies Leidensweg und den anhaltenden Kampf der Familie, um nicht nur Hilfe für ihre Tochter zu bekommen, sondern auch, um die Nachricht zu verbreiten, damit andere nicht in ähnlicher Weise durch COVID-19-Injektionen geschädigt werden.

Unerwünschte Reaktion trat innerhalb weniger Stunden nach der zweiten Dosis auf

Nachdem Maddie an der COVID-19-Studie von Pfizer für 12- bis 15-Jährige teilgenommen hatte, erhielt sie am 30. Dezember 2020 ihre erste Dosis der experimentellen Spritze. Man sagte ihnen, es sei wie eine Grippeimpfung, „keine große Sache“, so de Garay. Die zweite Dosis wurde drei Wochen später verabreicht, zwei Wochen danach wurde Blut abgenommen und die Immunreaktionen verglichen.

Die Teilnehmer erhielten Zugang zur TrialMax-App, um Nebenwirkungen, wie einen geschwollenen Arm, zu erfassen, aber de Garay war von dem verwendeten Format überrascht. Es gab keinen Platz für offene Kommentare, sondern nur direkte Fragen mit den Antwortmöglichkeiten „ja“ oder „nein“ oder Kästchen zum Ankreuzen einer Reihe vorgegebener möglicher Auswirkungen.

Nach der ersten Spritze hatte Maddie Fieber und ihr Arm schwoll an. Die zweite Dosis erhielt sie am 20. Januar 2021, und die Kinder sagten, dass sie mehr schmerzt als die erste Spritze. Zu diesem Zeitpunkt begann de Garay, Notizen zu machen, um sicherzustellen, dass sie dokumentierte, was mit den Kindern geschah; sie war überzeugt, dass dies für den Prozess nützlich sein würde.

Am nächsten Tag, dem 21. Januar, 12 Stunden nach Maddies zweiter COVID-19-Spritze, schrieb de Garay: „Maddie kam gegen 4 Uhr morgens in unser Zimmer und sagte, sie fühle sich nicht gut und fragte, ob sie bei uns schlafen könne. Das ist nicht typisch für sie.

Am nächsten Tag überstand sie kaum den Schultag, und als sie aus dem Bus zur Tür hereinkam, war sie in keiner guten Verfassung. De Garays Ehemann schickte ihr auf der Arbeit eine SMS, in der er ihr mitteilte, dass Maddie eine Reaktion auf die Spritze zeigte. Im Hintergrund hörte de Garay ihre Tochter schreien, dass ihr Herz sich anfühlte, als würde es ihr durch den Hals herausgerissen werden; so stark waren ihre Schmerzen.

Eine Fahrt in die Notaufnahme war zwecklos – man untersuchte sie auf eine Blinddarmentzündung, schloss diese aus und schickte sie nach Hause, mit der Begründung, es handele sich höchstwahrscheinlich um eine unerwünschte Reaktion auf die COVID-19-Spritze, die sich mit der Zeit bessern würde.

Sie empfahlen, bei weiteren Problemen einen Hausarzt aufzusuchen – und das, obwohl Maddie an einer klinischen Studie teilnahm, der wohl aufsehenerregendsten klinischen Studie, die zu diesem Zeitpunkt lief und deren Zweck es ist, herauszufinden, ob die Impfungen Nebenwirkungen verursachen. Dennoch hat Pfizer die Familie nicht kontaktiert, und Maddies Herzschmerz wurde nicht angesprochen.

Reaktion auf die Spritze wird als psychologisches Problem eingestuft

Am 23. Januar 2021 notierte de Garay Maddies anhaltende Symptome, zu denen starke Körperschmerzen, Übelkeit, Durchfall und extreme Müdigkeit gehörten. In dieser Woche suchten sie dreimal die Notaufnahme auf, und beim dritten Besuch wurde Maddie schließlich eingewiesen.

Doch anstatt Fachärzte hinzuzuziehen und umfangreiche Tests durchzuführen, schickte man Psychologen und Sozialarbeiter, die sich auf ihre psychische Gesundheit konzentrierten. Sie bescheinigten Maddie Angstzustände und vermuteten, dass ihre Angst vor der Spritze die Ursache für alle Symptome sei. Auf Life Funder, einer Website, auf der eine Spendenaktion für Maddie gestartet wurde, heißt es dazu:

Nachdem wir dem Leiter der klinischen Studie von Pfizer [Dr. Robert Frenck] alles berichtet hatten und dieser uns abwimmelte, begannen wir, jedes Detail von Maddies Verletzung zu dokumentieren. Cincinnati Children’s versuchte zunächst, Maddie als „Geisteskranke“ zu behandeln und sagte uns, es handele sich um Angstzustände und alles sei nur in Maddies Kopf. Pfizer führte ihre traumatische systemische Nebenwirkung als „funktionelle Bauchschmerzen“ auf, als sie der FDA Bericht erstatteten. Einen Tag, bevor Pfizer den Antrag auf Notfallzulassung des Covid-Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige einreichte und bevor die erforderlichen Tests durchgeführt wurden, wurde eine funktionelle neurologische Störung (Functional Neurological Disorder – FND) als Diagnose in ihre Akte eingetragen.

Maddies Symptome setzten sich bis in den Februar hinein fort, wobei sich alte Symptome verschlimmerten und neue Symptome, darunter extreme Blähungen nach dem Essen, auftraten. Maddie war schwindelig, ihr war übel und sie hatte Schmerzen. Sie hatte das Gefühl, als würde ihr Herz brennen, und begann bald, sich beim Essen zu übergeben, bis sie schließlich überhaupt nichts mehr essen konnte. Sie konnte nicht mehr selbstständig duschen.

Es war Dr. Amal Assa’ad vom Cincinnati Children’s Hospital, die nach nur 15 Minuten mit Maddie feststellte, dass ihre körperlichen Symptome nicht von den Spritzen herrührten, sondern auf eine funktionelle neurologische Störung zurückzuführen waren.

Sie schrieb in ihren Notizen, dass sie mit einem anderen Arzt, Robert Frenck, die Messung eines Antikörpertiters erörtert hatte, um festzustellen, ob Maddie die Spritze oder ein Placebo in der Studie erhalten hatte, aber letztlich sagte sie, dass sie dies für die Behandlung von Madelines funktioneller Störung für irrelevant“ hielt. Assa’ads Notizen gingen so weit, dass sie von weiteren Untersuchungen abriet, obwohl Maddie Teilnehmerin einer klinischen Studie war:

Meine Einschätzung ist, dass Madeline eine funktionelle Beeinträchtigung hat, die nicht organischer Natur ist … Ich rate auch von weiteren Untersuchungen ab, da dies bei funktionellen Störungen in der Regel schädlich ist, weil es den Patienten zu dem Gedanken bringt, dass etwas nicht stimmen muss, was all diese Untersuchungen erforderlich macht. Außerdem wird dadurch die notwendige psychologische Intervention verzögert, die zur Behebung der Funktionsstörung erforderlich ist.

Es ist, als ob wir in einem Alptraum festsäßen

Frenck, Leiter des Impfstoff-Forschungszentrums am Cincinnati Children’s Hospital, war Studienleiter der COVID-19-Studie von Pfizer und sollte sich für die Sicherheit der Studienteilnehmer einsetzen und feststellen, ob etwaige Reaktionen auf den Impfstoff zurückzuführen waren. Er bot den de Garays nur wenig Hilfe, selbst als Maddies Symptome anhielten und sich verschlimmerten.

Am 19. Februar 2021 schrieb de Garay, dass Maddie in Ohnmacht fiel und sich, als sie wieder zu sich kam, weder an ihren Geburtstag noch an die Namen ihrer Freunde erinnern konnte. Das Krankenhaus gab ihr daraufhin ein anderes Band für ihre Infusion und sagte, sie habe möglicherweise eine Gummiallergie.

Während ihres zweiten Krankenhausaufenthalts wachte Maddie nach einer MRT-Untersuchung ihres Gehirns und ihres oberen Verdauungstrakts auf, fiel zu Boden und konnte seitdem nicht mehr laufen. Ihr Vater sagte: „Es ist, als ob wir in einem Albtraum festsäßen“, und sie fühlen sich im Stich gelassen.

Als sie Maddie für die klinische Studie anmeldeten, gingen die de Garays davon aus, dass ihnen medizinisches Personal und Wissenschaftler zur Seite stehen würden. Alle medizinischen Kosten, die durch unerwünschte Ereignisse entstehen, sollten ebenfalls übernommen werden, aber Pfizer und das Krankenhaus weigerten sich, für Maddies Behandlungen zu zahlen, mit der Begründung, sie stünden nicht im Kontext der Forschung. De Garays Aufzeichnungen wurden im März 2021 fortgesetzt:

März, 20-minütiger Blackout, Puls stieg auf 150

März, 10 Krämpfe und Anfälle, kann nicht gehen, bewegt sich auf dem Hintern

Zuvor hieß es in den Arztberichten, Maddie habe keine Angstzustände, doch dann änderten sie ihre Meinung und schrieben, sie scheine „etwas Angst zu haben, was ihre Schmerzen verstärken könnte“. Selbst nach 1,5 Monaten im Krankenhaus behandelten die Ärzte Maddies Reaktion auf die Spritze als psychologisches Problem und nicht als körperliches Problem.

Nachdem sie keine körperlichen Fortschritte machte, wies das Krankenhaus Maddie in eine psychiatrische Anstalt ein – aber nachdem sie die harten Bedingungen in der Einrichtung gesehen hatten, nahmen die de Garays Maddie stattdessen mit nach Hause, ohne dass ihr Unterstützung für ihre Pflege angeboten wurde.

„Sie haben einfach so getan, als wäre das nicht passiert … Ich dachte, in einer klinischen Studie würden sie alles tun, um herauszufinden, was passiert ist“, sagte de Garay. „Ich dachte, das sei der Sinn der Sache. Deshalb war ich nicht beunruhigt. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben nur versucht, sie als verrückt hinzustellen.

Pfizer meldete Maddie’s schwere Reaktion als Unterleibsschmerzen

Falls Sie sich fragen, wie Pfizer damit durchkam: In Pfizers Offenlegung von Maddies Fall an die FDA vom April 2021 heißt es:

Ein Teilnehmer erlebte ein SAE [schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis], das als generalisierte Neuralgie angegeben wurde, und meldete außerdem 3 gleichzeitige nicht schwerwiegende AEs (Bauchschmerzen, Abszess, Gastritis) und 1 gleichzeitiges SAE (Verstopfung) innerhalb derselben Woche. Bei dem Teilnehmer wurden schließlich funktionelle Bauchschmerzen diagnostiziert. Das Ereignis wurde zum Zeitpunkt des Stichtags als laufend gemeldet.

Bigtree erklärte: „Das sieht für mich nach Betrug aus.“ Selbst als die de Garays versuchten, Maddies Behandlung in ein anderes örtliches Krankenhaus zu verlegen, stießen sie auf Voreingenommenheit und Bürokratie; die Gesundheitsdienstleister, die alle digitalen Aufzeichnungen erhielten, hatten sich bereits eine Meinung über die Diagnose gebildet, bevor Maddie gesehen wurde.

Die de Garays haben das Gefühl, dass sie bei den großen Krankenhäusern auf der schwarzen Liste stehen, und jeder Arzt, der das Richtige tun will, riskiert dabei seine Karriere. Und, wie auf Life Funder vermerkt, „Pfizer hat keinerlei finanzielle Verpflichtung für Maddies Verletzung und hat keinerlei Unterstützung angeboten“.

Nach anderthalb Jahren fanden sie mit Hilfe des Informed Consent Action Network (ICAN) und React, einer gemeinnützigen Organisation, die Unterstützung für diejenigen anbietet, die unter langfristigen Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung leiden, Ärzte, die bereit waren, die entsprechenden Tests durchzuführen, und die Maddies Impfreaktion wie folgt diagnostizierten:

Die Befunde standen im Einklang mit einer schweren distalen chronischen erworbenen demyelinisierenden Polyradikuloneuropathie, einer sensorischen Neuropathie mit kleinen Fasern und orthostatischer Intoleranz durch die COVID-Impfung.

Pfizer stuft schwerwiegende Reaktionen als „nicht auf die Impfung bezogen“ ein

Die FDA und Pfizer versuchten für die nächsten 75 Jahre lang, die Daten aus den klinischen Studien zu COVID-19 zu verbergen, aber die FDA wurde vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas angewiesen, geschwärzte Versionen der Studiendokumente in einem viel schnelleren Zeitplan zu veröffentlichen. Im Rahmen der gerichtlichen Anordnung wurden am 1. Juni 2022 80.000 Seiten an Dokumenten im Kontext der FDA-Zulassung der COVID-19-Impfung von Pfizer freigegeben.

Unter diesen Dokumenten befanden sich Fallberichtsformulare (CRFs), aus denen hervorging, dass während der Phase-3-Studien Todesfälle und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftraten, aber, wie Children’s Health Defense berichtet, Pfizer „eine Tendenz hatte, fast alle unerwünschten Ereignisse – und insbesondere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs) – als ’nicht mit dem Impfstoff zusammenhängend‘ einzustufen“.

Ein Beispiel dafür ist eine Frau Anfang 50, die am 4. November 2020 an einem Herzinfarkt starb, fünf Tage nachdem sie die zweite Dosis des experimentellen Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhalten hatte. Ihr Tod wurde als „nicht im Zusammenhang“ mit den Impfungen stehend angegeben. Zwei weitere Todesfälle durch Herzinfarkt – einer bei einer Frau Ende 50 und der andere bei einem Mann Mitte 60 – ereigneten sich ebenfalls innerhalb von zwei bis drei Monaten nach den Impfungen, wurden aber ebenfalls als „nicht in Zusammenhang stehend“ angegeben.

In anderen Fällen erlitt ein Mädchen im Teenageralter zwei Monate nach der zweiten Dosis der Spritze eine tiefe Venenthrombose, die jedoch ebenfalls als „nicht damit zusammenhängend“ eingestuft wurde, ebenso wie die akute Verschlimmerung von Asthma bei einer Frau Ende 50, die etwa zwei Monate nach den Spritzen auftrat. Laut dem unabhängigen Journalisten Michael Nevradakis, der für Children’s Health Defense arbeitet:

Die vielen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse – und mehrere Todesfälle -, die während der Phase-3-Studien aufgezeichnet wurden, sind auch in einem separaten, umfangreichen Dokument von mehr als 2.500 Seiten zu finden, in dem solche unerwünschten Ereignisse katalogisiert werden. Dieses Dokument listet eine breite Palette von unerwünschten Ereignissen auf, die von Studienteilnehmern erlitten wurden, die als Toxizitätsstufe 4 – die höchste und schwerwiegendste Stufe – eingestuft wurden. Kein einziges der in diesem Dokument aufgelisteten (schwersten) unerwünschten Ereignisse der Stufe 4 wird jedoch als mit der Impfung in Zusammenhang stehend eingestuft … Ebenso wurde nur eine kleine Anzahl von unerwünschten Ereignissen der Toxizitätsstufe 3 als mit der Impfung „in Zusammenhang stehend“ angegeben.

Sogar die Fälle, die den Impfungen zugeschrieben wurden, wurden heruntergespielt, wie der Bericht über „einen jüngeren Teilnehmer ohne medizinische Vorgeschichte, der 71 Tage nach der zweiten Dosis einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt erlitt, der vom Prüfarzt als mit der Studienintervention zusammenhängend eingestuft wurde.“ In dem Bericht heißt es weiter, dass das SUE „einen Tag dauerte und noch am selben Tag abklang.

Die FDA ignorierte Maddies Fall

Genauso wie sie die vielen roten Fahnen in den klinischen Studiendaten von Pfizer ignoriert hat, hat die FDA auch Maddies Fall ignoriert, selbst als sich Anwälte eingeschaltet haben. Im August 2021 wandten sich die de Garays an das Rechtsteam von ICAN; Aaron Siri von ICAN vertritt sie nun. Laut Siri:

Was Maddie zugestoßen ist, ist nicht nur die Geschichte einer Verletzung eines Kindes, die an sich schon herzzerreißend ist. Aber Maddie nahm an einer klinischen Studie teil, bei der nur 1.000 Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren den COVID-19-Impfstoff erhielten. Als sie diese Reaktion erlitt, hätte jeder medizinische Experte in Cincinnati und bei der FDA kommen müssen, um zu untersuchen, was mit Maddie passiert ist, denn wenn das bei einem von 1.000 Kindern passieren könnte, könnten die Auswirkungen wirklich verheerend sein, vorwiegend bei einer Infektion, die Kinder nicht annähernd so häufig schädigt.

Nachdem ICANs Team Maddies medizinische Unterlagen erhalten und geprüft hat, glauben sie, dass der kausale Zusammenhang mit der COVID-19-Spritze von Pfizer außerordentlich stark ist. Im Oktober 2021 schickten sie einen Brief an die FDA, in dem sie alle medizinischen Unterlagen von Maddie beifügten und hervorhoben, wie Pfizer die Erkrankung in ihrer Mitteilung herunterspielte. Für die Aufsichtsbehörden sollte es kriminell sein.

Im Februar 2022 reagierte die FDA schließlich ungläubig, indem sie sagte, sie solle einen VAERS-Bericht einreichen oder einen Brief an das CISA – Clinical Immunization Safety Assessment Project – schicken, das von Dr. Kathryn Edwards geleitet wird, die im Data Safety Monitoring Board für die COVID-19-Impfversuche von Pfizer sitzt. Mit anderen Worten: Sie haben nichts getan.

Maddies Geschichte ist noch nicht abgeschlossen, aber leider nur einer von vielen Fällen, in denen Menschen durch COVID-19-Spritzen schwer verletzt oder getötet wurden und von Gesundheitsdienstleistern und Gesundheitsbehörden nicht ernst genommen – oder schlichtweg diskreditiert – wurden. Es gibt jedoch Hoffnung – und zwar in Form des Schutzes Ihres Rechts auf informierte Zustimmung und der Freiheit, Ihre eigenen medizinischen Entscheidungen zu treffen. Wie Siri es ausdrückt:

Die Hoffnung ist, dass wir sicherstellen, dass wir immer die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Solange wir Nein sagen können, ist das der Schutz. Das ist der Notbehelf gegen all dieses schlechte Verhalten. Es wird nicht diejenigen schützen, die es nicht besser wissen, in bestimmten Situationen Nein zu sagen, aber es wird diejenigen schützen, die es tun … Es sollte eine Menge Hoffnung geben, denn die COVID-Impfvorschriften sind im ganzen Land zurückgegangen … Redefreiheit, die Möglichkeit, individuelle Freiheiten zu haben. Das ist es, was uns retten wird … Die Möglichkeit, sich zu bilden, Zugang zu Informationen zu haben und fundierte Entscheidungen zu treffen … die Möglichkeit, etwas oder ein medizinisches Verfahren abzulehnen, das wir nicht an unserem Körper oder am Körper unserer Kinder haben wollen.

