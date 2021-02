Von Anonymous durchgesickerte Dokumente zeigt die Verstrickung der BBC und Reuters in einen von der britischen Regierung geförderten Informationskrieg gegen Russland

Ein britischer Abgeordneter hat die Enthüllungen aufgegriffen und bemerkt, dass dieses „Programm der Medienmanipulation weitaus aggressiver ist als alles, was Russland im Westen getan hat“.

Ein jüngstes Leck von Dokumenten der cyber-aktivistischen Gruppe Anonymous hat eine Kampagne der Informationsmanipulation gegen Russland aufgedeckt, die den Interessen des Vereinigten Königreichs dient, wobei die aktive Beteiligung der Thomson Reuters Foundation und BBC Media Action, Wohltätigkeitsorganisationen, die mit der Nachrichtenagentur Reuters bzw. der BBC verbunden sind, hervorsticht.

Zu den verschiedenen Dokumenten, die aufgedeckt wurden, gehört ein von Reuters-Geschäftsführerin Monique Ville am 31. Juli 2017 unterzeichnetes Dokument, in dem sie einen Vertrag mit dem britischen Foreign and Commonwealth Office (FCO) vorschlug, um Teil eines von dieser Abteilung geförderten Projekts unter der Überschrift „Aufbau russischer Medienkapazitäten“ zu sein, zu dessen Zielen die Durchführung „eines Programms themenbezogener Besuche russischer Journalisten und Influencer in Großbritannien“ gehörte.

Dieses Programm sollte eine „Einstellungsänderung bei den Teilnehmern“ dieser Führungen bewirken, mit dem Ziel, eine „positive Auswirkung“ auf deren „Wahrnehmung des Vereinigten Königreichs“ zu erzielen.

Zwei Jahre später, im Jahr 2019, entwickelte das FCO ein ähnliches Programm, allerdings mit einem etwas aggressiveren Vorschlag, der bereits direkt davon sprach, „dem Narrativ und der Dominanz der russischen Regierung im Medien- und Informationsraum entgegenzuwirken.“ Reuters bot erneut seine Teilnahme an.

In der Praxis versuchte die britische Regierung so in einigen der durchgesickerten Texte, ihre eigene Erzählung durch den Einfluss russischer Journalisten, die im Vereinigten Königreich ausgebildet wurden, durch die russischen Medien zu verbreiten. Aus diesem Grund bietet Reuters bei einem seiner Versuche, einen Vertrag mit der FCO zu erhalten, sein Netzwerk von 15.000 Journalisten und Bloggern an, die durch „Interventionen zum Kapazitätsaufbau“ geschult wurden, von denen 400 in Russland arbeiten.

Die BBC und ihre Unterstützung für die Pro-NATO-Medien

Die BBC hat über ihren gemeinnützigen Betriebszweig BBC Media Action Berichten zufolge auch ein offenbar erfolgreiches Angebot zur Teilnahme an einem verdeckten Programm zur Medienmanipulation in den baltischen Staaten sowie in der Ukraine, Moldawien und Georgien gemacht. Der Vertrag, den das britische Außenministerium für diese Arbeit anbot, versprach Millionen von Dollar als Gegenleistung.

Konkret soll BBC Media Action über ein inzwischen aufgelöstes Geheimdienstunternehmen namens Aktis Strategy – das bereits an früheren Programmen der britischen Regierung beteiligt war – seine Zusammenarbeit angeboten haben, um Pro-NATO-Medien in Konfliktgebieten zu unterstützen und wachsen zu lassen, zum Beispiel während des 2014 begonnenen Konflikts im Donbas.

An den Bemühungen Londons, den Einfluss des westlichen Narrativs in diesem Bereich aufrechtzuerhalten, waren jedoch auch andere Einrichtungen als die bereits erwähnte BBC Media Action beteiligt. Konkret beschäftigte sich das Unternehmen Zinc Network mit der „Bereitstellung von Publikumssegmentierung und Targeting-Unterstützung für zwei unabhängige russische Medien, Meduza und MediaZona“. Meduza hat seinen Sitz in Lettland, einem Land, das laut den durchgesickerten Materialien finanzielle Unterstützung aus Großbritannien erhält, um europäische Politik und Werte in „unabhängigen“ Medien zu fördern.

Eine Strategie zur „Schwächung“ Russlands und seiner „bösartigen Einflüsse“

In einem Dokument, das an die verschiedenen Firmen geschickt wurde, die mit der Durchführung dieser Arbeit zur „Unterstützung unabhängiger Medien“ in den östlichen Ländern und auf dem Balkan beauftragt sind, beschreibt das britische Außenministerium unmissverständlich das wahre Ziel seiner Medienkampagne.

„Der Ausgangspunkt dieses Programms ist die Identifizierung von Verhaltensmustern der Russischen Föderation, die darauf abzielt, die Uneinigkeit der demokratischen Institutionen im Westen zu säen“, versichert das FCO. Zu diesem Zweck schlagen sie vor, „Programme und Interventionen zu implementieren, um diesen bösartigen Einflüssen entgegenzuwirken“.

In dem Dokument wird dann direkt eingeräumt, dass das Ziel dieser Medienstrategie kein anderes ist, als „den Einfluss des russischen Staates“ in seinen Nachbarländern zu schwächen.

Die gleiche Taktik, derer Russland beschuldigt wurde.

„Die Akten beweisen, dass das Vereinigte Königreich eine geheime globale Operation durchführt, die auf einen Regimewechsel in Russland abzielt“, sagt Anonymous, die für die Lecks verantwortliche Organisation, die diese Kampagne mit den Fällen von Alexei Navalny und den Skripals in Verbindung bringt.

Die Entdeckung von Beweismaterial über diese Kampagne der Informationsbeeinflussung hat sogar innerhalb der Institutionen des Vereinigten Königreichs Kritik ausgelöst, wo ein Mitglied des Parlaments über die Beteiligung von Reuters und BBC schockiert war.

Das ist Chris Williamson von der Labour Party, der auf seinem Twitter-Account sagte, dass dieses „Programm der Informationsmanipulation aggressiver und weitreichender ist als alles, was Russland im Westen getan hat“.

REVEALED: @BBC & @Reuters have been working for the UK Govt to "weaken the Russian State’s influence on its near neighbours", via a more aggressive and far-reaching media manipulation programme than anything Russia has been caught doing in the West.



See @MaxBlumenthal's report. https://t.co/djNHTL36zA — Chris Williamson (@DerbyChrisW) February 21, 2021

Gegenüber der Website The Grayzone betonte Williamson, dass „diese Enthüllungen zeigen, dass, während Abgeordnete Russland kritisierten, britische Agenten die BBC und Reuters benutzten, um genau die gleichen Taktiken anzuwenden, die Politiker und Medienkommentatoren Russland vorwarfen.“

„Die BBC und Reuters beschreiben sich selbst als unanfechtbare, unparteiische und maßgebliche Quelle für Weltnachrichten“, so Williamson weiter, „aber nun sind beide Medien durch diese Enthüllungen massiv kompromittiert. „Doppelmoral wie diese führt nur dazu, dass ‚Establishment‘-Politiker und Konzernmedienschreiberlinge weiter ihr Gesicht verlieren.“

Unterdessen kommentierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass ihre Regierung „auf die Reaktion Londons wartet“. „Es gibt Hunderte von Dokumenten, die Londons Propagandamaschine offenbaren“, sagte Zakharova.