Von COVID-19 zur Ukraine: Wie man von einer Krise zur nächsten springt

off-guardian.org: Als COVID-19 im März 2020 zum ersten Mal die Nachrichten beherrschte, schrieb ich einen Artikel für das unabhängige Medium „OffGuardian“, in dem ich vor den großen Gefahren warnte, die uns drohen könnten.

Ich bezog mich dabei nicht auf COVID-19 und die davon ausgehende Bedrohung, sondern auf die Möglichkeit, dass mächtige Akteure versuchen könnten, die Krise auszunutzen, um politische und wirtschaftliche Ziele zu erreichen. In einem Vergleich mit dem 11. September 2001 habe ich festgestellt, dass Situationen, in denen die Öffentlichkeit verängstigt ist, günstige Bedingungen für Manipulationen schaffen, insbesondere durch Propaganda.

Im Fall von 9/11 führte die Angst der Öffentlichkeit vor dem Terrorismus zu einem weltweiten „Krieg gegen den Terror“, während, wie wir jetzt aus Dokumenten wissen, US-Präsident George Bush und der britische Premierminister Tony Blair in den Wochen nach 9/11 über die Einleitung einer Reihe von „Regimewechsel-Kriegen“ kommunizierten. Blair schrieb an Bush: „Wenn der Sturz Saddams ein Hauptziel ist, ist es viel einfacher, dies mit Syrien und dem Iran zu tun, als alle drei auf einmal anzugreifen“.

Bei diesen Kriegen ging es weniger um die Bekämpfung des „islamisch-fundamentalistischen Terrorismus“ als vielmehr um die Verwirklichung geopolitischer „Regimewechsel“-Bestrebungen. Kurz gesagt: Der 11. September und die Angst vor dem Terrorismus wurden propagiert, um Unterstützung für umfassendere geopolitische Ziele zu mobilisieren. Über 20 Jahre später leben wir immer noch mit den Folgen dieser „Regimewechsel“-Kriege.

Zwei Jahre nach dem Beginn von COVID-19 ist vielen klar geworden, dass es sich um eine Veranstaltung mit einem hohen Maß an Propaganda handelte, bei der unter dem Deckmantel der Veranstaltung politische und wirtschaftliche Ziele verfolgt wurden. So wissen wir jetzt, dass im Vereinigten Königreich Verhaltenswissenschaftler eingesetzt wurden, um die Angst zu schüren und die Bevölkerung zur Einhaltung von Lockdown- und anderen Maßnahmen zu zwingen.

Viele Menschen wurden unter Druck gesetzt, eine Reihe von Injektionen im Gegenzug für schwer fassbare Freiheiten zu akzeptieren. Wir wissen jetzt auch, dass zu den Propaganda-Aktivitäten Verleumdungskampagnen gegen regimekritische Wissenschaftler gehörten und zumindest in einem bekannten Fall von hochrangigen Beamten initiiert wurden:

Im Herbst 2020 diskutierten Anthony Fauci, medizinischer Chefberater des US-Präsidenten, und der Direktor des „National Institute of Health“, Francis Collins, über die Notwendigkeit, die „Great Barrington Declaration“, deren Autoren für eine alternative COVID-19-Reaktion plädierten, die sich auf den Schutz von Hochrisikopersonen konzentrierte und damit destruktive Lockdownmaßnahmen vermied, rasch zu Fall zu bringen.

Collins schrieb in einer E-Mail, dass dieser „Vorschlag der drei Epidemiologen am Rande der Gesellschaft … viel Aufmerksamkeit zu bekommen scheint … Es muss eine schnelle und vernichtende Veröffentlichung der Prämissen erfolgen“.

Anstelle einer zivilisierten und soliden wissenschaftlichen Debatte folgte eine Hetzkampagne. Vielen wird nun auch klar, dass die Politik der Lockdowns und der Masseninjektionen, also genau die Maßnahmen, die aufgrund der weit verbreiteten Angst vor einem Virus gefördert werden, äußerst problematisch sind.

Eine große Zahl von Wissenschaftlern und Medizinern warnt Regierungen und Bevölkerungen inzwischen deutlich und wiederholt, dass Lockdowns schädlich und unwirksam sind, während Masseninjektionen der Bevölkerung möglicherweise mehr schaden als nützen.

Im Hinblick auf die Förderung politischer und wirtschaftlicher Agenden argumentieren einige Analysten, dass wichtige wirtschaftliche und politische Ereignisse mit COVID-19 Hand in Hand gegangen sind.

Dazu gehören der Vorstoß in Richtung einer digitalen Zentralbankwährung („Central Bank Digital Currency“, CBDC) vor dem Hintergrund einer großen drohenden Krise auf den Finanzmärkten, die sich im Herbst 2019 abzeichnete, sowie ein politisch-wirtschaftliches Projekt, das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und mehreren führenden Politikern mit dem Titel „The Great Reset“ vorgestellt wurde. Im Hinblick auf das politisch-ökonomische Projekt hat das WEF eine Schlüsselrolle bei der Förderung spezifischer Ideen über die vierte industrielle Revolution (4IR) und die „digitalisierte Gesellschaft“ (z. B. „Smart Cities“) gespielt.

Das Buch „COVID-19: The Great Reset“ wurde im Juli 2020 veröffentlicht, und der Autor, Klaus Schwab, erklärte: „Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Gelegenheitsfenster dar, über unsere Welt nachzudenken, sie neu zu gestalten und neu auszurichten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“.

Er glaubt auch, dass die 4. industrielle Revolution zu einer „Verschmelzung unserer physischen, unserer digitalen und unserer biologischen Identität“ führen wird. Es ist offensichtlich, dass das WEF als organisierende Kraft eine beträchtliche Reichweite hat. Im Jahr 2017 prahlte Schwab:

Wenn ich unsere Namen nenne, wie Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle waren Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt sehr stolz sind, ist die junge Generation wie Premierminister Trudeau, der Präsident von Argentinien und so weiter, dass wir in die Kabinette vordringen. So war ich gestern auf einem Empfang für Premierminister Trudeau und habe erfahren, dass die Hälfte seines Kabinetts oder sogar mehr als die Hälfte seines Kabinetts Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums sind. …. Das ist in Argentinien so, und es ist in Frankreich so, wo der Präsident ein Young Global Leader ist.

Was die wirtschaftlichen Ereignisse betrifft, so steht inzwischen fest, dass auf eine schwere Krise an den Repo-Märkten im Herbst 2019 eine hochrangige Planung folgte, die darauf abzielte, eine drohende Finanzkrise zu lösen, die größere Ausmaße als die Bankenkrise 2008 hatte.

Eine Reaktion darauf scheint die Kontrolle der Währungen durch die Zentralbanken (Central Bank Digital Currency, CBDC) zu sein. So erklärte beispielsweise der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Agustín Carstens, im Oktober 2020, dass:

Wir beabsichtigen, die Äquivalenz zum Bargeld herzustellen, und da gibt es einen großen Unterschied. Beim Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt … der Hauptunterschied zur CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben wird, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um das durchzusetzen.

Ein aktuelles und bezeichnendes Beispiel für die Art von Macht, die Regierungen im Finanzbereich ausüben können, war der Versuch der kanadischen Regierung, die Proteste der Trucker gegen Pflichten durch das Einfrieren von Bankkonten zu unterdrücken.

Diese politischen und wirtschaftlichen Bestrebungen haben erhebliche potenzielle Folgen für unsere Gesellschaften und führen zu einer tiefgreifenden und höchst problematischen Machtkonzentration und Beschneidung der Demokratie.

Eine berechtigte Befürchtung ist, dass wir Zeugen einer Entwicklung hin zu einem Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild werden, in dem die Integration von persönlichen Daten und Geld durch die digitale Identifizierung den Behörden die Möglichkeit gibt, Vermögenswerte abzuschöpfen und das Leben der Menschen in einem noch nie dagewesenen Maße zu kontrollieren.

Es ist zweifellos klar, dass liberale Demokratien schwerwiegende Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten und der freien Meinungsäußerung erleben – siehe die jüngsten Ereignisse in Kanada – und sich in einer anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Krise befinden.

Es ist klar und empirisch nachweisbar, dass die Bevölkerung zwanghaften und aggressiven Versuchen ausgesetzt ist, ihre Autonomie einzuschränken, einschließlich der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, des Rechts auf Protest, der Freiheit zu arbeiten und der Freiheit, an der Gesellschaft teilzunehmen. Vor allem werden immer mehr Menschen gezwungen, sich in regelmäßigen Abständen eine Injektion zu verabreichen, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Begleitet wurden diese Entwicklungen von oft offen aggressiven und diskriminierenden Äußerungen führender Politiker gegenüber Menschen, die sich gegen die Injektionen wehren. Die Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten und der „gewohnten Demokratie“ ist wohl beispiellos.

Der Widerstand war jedoch beträchtlich. Bis letzte Woche war die Debatte über die Wirksamkeit detr Lockdowns und die Sinnhaftigkeit der Zwangsinjektionen in aller Munde.

Der US-Podcast-Gigant Joe Rogan hat erst vor zwei Wochen eine Diskussion über das WEF ausgestrahlt, während die führende Unterhaltungsshow „Saturday Night Live“ (SNL) einen Comedy-Sketch brachte, in dem sie sich über die Besessenheit der Mittelschicht von Masken und vorgeschriebenen Impfungen lustig machte.

Ein weiterer beliebter YouTube-Gigant, Russell Brand, hat wiederholt Vorträge ausgestrahlt, in denen er verschiedene Aspekte der COVID-19-Reaktion in Frage stellt und auf Täuschungen und Manipulationen hinweist, denen die Menschen in den letzten zwei Jahren ausgesetzt waren.

Hinter dieser Art von Mainstreaming des Dissenses verbergen sich anhaltende und weit verbreitete Proteste gegen die COVID-19-Beschränkungen und eine Vielzahl gut organisierter Gruppen und Bewegungen, die sich gegen verschiedene COVID-19-bezogene Maßnahmen wehren.

Der Krieg in der Ukraine hat jedoch den Schwerpunkt der politischen und medialen Aufmerksamkeit des Mainstreams dramatisch und tiefgreifend verschoben.

In der wissenschaftlichen Literatur ist hinlänglich bekannt, dass Kriegssituationen mit massiver Propaganda und Zensur, gesteigerten Emotionen und einer relativen Leichtigkeit einhergehen, mit der die Behörden die Konturen der öffentlichen und politischen Debatte diktieren können.

Dies scheint in Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine sicherlich der Fall zu sein. Unabhängig von der Frage nach Recht und Unrecht dieses speziellen Konflikts besteht jedoch die reale Gefahr, dass er von den Behörden instrumentalisiert wird, um die Aufmerksamkeit von den zahlreichen Problemen abzulenken, die im Zusammenhang mit COVID-19 aufgetaucht sind.

Dies ist äußerst besorgniserregend für jeden, der die Handlungen der Behörden während des COVID-19-Ereignisses, die Korruption und die Gefahren, die im Zusammenhang mit der mRNA-Injektion auftraten, verstehen und Rechenschaft einfordern möchte.

Aber, was vielleicht noch wichtiger ist, das Kriegsfieber könnte auch als neue Ablenkung von den zugrundeliegenden politischen und wirtschaftlichen Plänen dienen, vor denen uns einige Analysten gewarnt haben.

In der Tat hat der Krieg in der Ukraine ein erhebliches Potenzial, als neuer Anlass zu dienen, der die Einschränkung von Freiheiten und die Einführung von Programmen erleichtert, von denen beispielsweise das WEF seit zwei Jahren schwärmt.

Eine abgelenkte und vom Krieg verängstigte Öffentlichkeit wird leicht zu manipulieren sein, während Maßnahmen wie eine digitale ID, verpflichtende Injektionen und digitale Zentralbankwährungen eingeführt werden.

Das aktuelle Bestreben, die Befugnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erweitern, ist ein klares Beispiel für die Gefahren einer weiteren Zentralisierung der Macht: Unter dem Deckmantel der Pandemievorsorge soll es der WHO ermöglicht werden, Staaten zu zwingen, die Art von restriktiven Maßnahmen umzusetzen, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben.

Der Rat der Europäischen Union kündigte am 3. März 2022 an, dass Verhandlungen über diese neue Gesetzgebung aufgenommen werden sollen. Die Möglichkeit eines globalen Biosicherheitsregimes, das die Autonomie der lokalen und kommunalen Ebene radikal entmachtet, sollte uns alle ernsthaft beunruhigen.

Wir können es uns einfach nicht leisten, weiterhin von einer stark propagierten Krise in die nächste zu taumeln und zuzulassen, dass unsere Emotionen von denen, die politische und wirtschaftliche Macht ausüben, instrumentalisiert werden.

Viele Menschen haben in den letzten zwei Jahren viel über Themen wie Propaganda, Voreingenommenheit der Mainstream-Medien sowie das Ausmaß an Korruption oder Interessenkonflikten gelernt, die sowohl in nationalen als auch in globalen Institutionen bestehen. Es ist wichtig, dass diese Lektionen im Auge behalten werden und nicht durch die Ereignisse in der Ukraine getrübt werden.

Jetzt ist es an der Zeit für eine ruhige und rationale Bewertung der Ereignisse, die wir erleben, und mehr denn je für ein entschlossenes Engagement, um das Verständnis der Öffentlichkeit für die Absichten zu erweitern, die nach Ansicht vieler jetzt hinter COVID-19 stehen.

Dazu gehört auch die Notwendigkeit, die Propaganda und Manipulation, der die Bevölkerung in den letzten zwei Jahren ausgesetzt war, sowie die zunehmend diskreditierten politischen Reaktionen wie Abriegelungen und Masseninjektionen zu hinterfragen.

Wichtiger noch: Eine kritische Auseinandersetzung mit der Machtkonzentration und dem Demokratieverlust, die mit Entwicklungen wie dem digitalen Personalausweis und den digitalen Währungen der CBDCs einhergehen, und deren Verknüpfung mit politischen Visionen zur 4IR [Vierten Industriellen Revolution, Anm. d. Übersetzers] und der digitalisierten Gesellschaft ist wichtiger denn je.

Es sind diese Prozesse, die die ernsthafteste und substantiellste Bedrohung für die Menschen darstellen und möglicherweise eine Ära dessen einläuten, was manche als globalen Totalitarismus bezeichnen. Schließlich muss beobachtet werden, wie die Ukraine-Krise die politischen und wirtschaftlichen Prozesse, die während der COVID-19 bereits vorangetrieben wurden, unterstützen und fördern könnte.

Mehr als je zuvor müssen wir das Selbstvertrauen haben, diejenigen herauszufordern, die die politische und wirtschaftliche Macht innehaben. Wir befinden uns zweifelsohne an einem entscheidenden Punkt in unserer Geschichte. Die Menschen müssen das große Ganze im Blick behalten.