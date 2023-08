Von COVID bis Klimawandel: Vehikel für globalen Autoritarismus

Von Tyler Durden

Wie ich bereits in der Vergangenheit festgestellt habe, stand die westliche Welt kurz davor, von einer Koalition aus Regierungsvertretern, globalistischen Interessen und Unternehmenspartnern vollständig unterjocht und unter eine ständige medizinische Tyrannei gestellt zu werden. Analysten der Freiheitsbewegung haben oft von einer „offenen Verschwörung“ gesprochen, aber erst die Reaktion auf die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Maske fällt und die größere Agenda enthüllt wird.

Noch vor fünf Jahren lautete die häufigste Erwiderung von Skeptikern, dass eine solche Verschwörung „unmöglich“ sei, weil sie „zu aufwendig zu organisieren“ sei. Heute stehen diese Leute ziemlich dumm da. Es ist nicht zu leugnen: Es gibt eine Kabale der Machteliten, sie sind rund um die globalistische Ideologie hochgradig organisiert und wollen die totale zentralisierte Kontrolle der Gesellschaft. Das ist eine unumstößliche Tatsache, die durch endlose Beweise belegt ist. Die Debatte ist vorbei. Die covide Antwort hat sie beendet.

Die Liste der Verbrechen gegen die bürgerlichen Freiheiten ist lang. Das Establishment und die politische Linke (mit Hilfe einer Handvoll Neocons) versuchten, beispiellose autoritäre Maßnahmen durchzusetzen, von der Schließung von Geschäften und Kirchen über Zwangsmasken (Studien zeigen, dass die Masken nutzlos sind) bis hin zu Zwangsimpfungen mit experimentellen mRNA-Produkten ohne Langzeitsicherheitstests. In einigen Ländern (u. a. Neuseeland und Australien) wurden sogar Rattenfängerlager errichtet, um nicht nur Bürger, die ins Ausland reisen, sondern auch nicht reisende Bürger zu inhaftieren. In den USA wurde der Bau solcher Lager gesetzlich vorgeschrieben.

Ein großer Prozentsatz der Demokraten unterstützte in Umfragen sogar noch extremere Maßnahmen, darunter:

55 % der Demokraten wollten Geldstrafen für nicht geimpfte Amerikaner.

59 % der Demokraten wollten, dass die Ungeimpften zwangsweise in ihren Häusern eingesperrt werden.

48% der Demokraten wollten Gefängnisstrafen für jeden, der die Impfstoffe in Frage stellt.

47 % der Demokraten sprachen sich für eine staatliche Überwachung der Ungeimpften aus.

29 % der Demokraten befürworten es, den Ungeimpften die Kinder wegzunehmen.

Wenn Ihnen also jemand sagt, dass es „keine Seiten gibt“ und dass der Konflikt eine Illusion ist, die durch das „falsche Links-Rechts-Paradigma“ geschaffen wurde, dann wissen Sie, dass er voller Mist ist. Es gibt definitiv Seiten und die Globalisten sind nicht unsere einzige Sorge. Und obwohl es immer Nuancen zu berücksichtigen gibt, ändern Ausnahmen von der Regel nichts an der Regel.

Wie viele Linke während der Impfpflicht offen zugaben, bestand das Ziel darin, den Ungeimpften das Leben so schwer zu machen, dass sie sich schließlich fügen würden, um zu überleben. Auf diese Weise konnten die Eliten des Establishments und die Linken behaupten, dass die Menschen sich „freiwillig“ impfen ließen und niemand gezwungen wurde. Was sie wirklich meinten, war, dass niemand mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurde, aber wir alle wussten, dass diese Drohung als nächstes kommen würde.

Vergessen Sie nicht, dass all diese Maßnahmen im Namen der „Rettung von Leben“ rationalisiert wurden. Es wurden keine Leben durch die Vorschriften gerettet. Die offizielle mittlere Sterblichkeitsrate bei Covid liegt bei nur 0,23 %. Mit anderen Worten: All diese Verstöße gegen die Verfassung wurden wegen eines Virus unternommen, den 99,8 % der Menschen unweigerlich anstecken und problemlos überleben würden. Ich vermute nach wie vor, dass das Establishment damit gerechnet hat, dass Covid weitaus mehr Menschen töten würde, als dies der Fall war – wenn im Labor erzeugte Krankheiten in die freie Wildbahn gelangen, verändern sie sich rasch und werden in der Regel ansteckender, aber weniger tödlich.

Die Kabale ist nicht allmächtig und sicherlich nicht unfehlbar. Sie machen oft Fehler. Die Covid-Agenda stützte sich auf mehrere unzusammenhängende Faktoren, die schwer vorherzusagen waren und von denen die meisten zusammenwirken mussten. Einer dieser Faktoren war die Abhängigkeit von der politischen Linken (einer Gruppe von Schwächlingen), die als nützliche Idioten und Vollstrecker des Mobs fungierten. Offen gesagt, sind Linke einfach nicht furchterregend genug, um Gehorsam zu erzeugen.

Ein weiterer Faktor war die Annahme, dass die Reaktion konservativer und unabhängiger Freidenker begrenzt und leicht zu kontrollieren sein würde. Und schließlich mussten die meisten, wenn nicht sogar alle Regierungen der US-Bundesstaaten die Mandate während der gesamten Dauer durchsetzen.

Die Globalisten scheinen den potenziellen Widerstand gegen ihre Agenda stark unterschätzt zu haben, insbesondere in den USA, wo über 50 Millionen bewaffnete Bürger bereit waren, wegen der drakonischen Beschränkungen in den Krieg zu ziehen. Ich denke, dass die Impfpässe der Schlüssel zu dem Plan waren; die Impfpässe hätten dem Establishment die volle Kontrolle über die Wirtschaft verschafft, da die Menschen nicht in der Lage gewesen wären, einen Job zu finden oder lebensnotwendige Dinge zu kaufen, ohne sich den Vorschriften zu unterwerfen.

Hier haben viele Konservative, Unabhängige und Dutzende roter Staaten (zu meiner Überraschung) Stellung bezogen, und plötzlich, wie von Zauberhand, verschwand die Hysterie der Bürger. Die Propagandakampagne der Medien verstummte (im Vergleich zu den vorangegangenen zwei Jahren), und die Mandate wurden in den meisten Ländern der Welt aufgegeben. Die Globalisten waren nicht bereit, einen Kampf gegen einen massiven Aufstand zu riskieren.

Es wird vermutet, dass die Covid-Agenda mit einem neuen, hochgezüchteten Stamm des Virus ein Comeback feiern wird. Sollte dies der Fall sein, wird der Versuch gegen eine Mauer stoßen. Da sich immer mehr Amerikaner der Sinnlosigkeit des Mandats und der Masken bewusst werden, ist es unwahrscheinlich, dass sie viel Zulauf erhalten werden. Solange die Menschen, die hinter diesen Plänen stehen, nicht bestraft werden, können sie es natürlich immer wieder versuchen, bis etwas hängen bleibt.

Regierungsbehörden und Beamte wie Anthony Fauci bleiben für ihre zahlreichen Lügen ungestraft. Joe Biden bleibt für seine Versuche, die Bill of Rights zu verdrängen, ungestraft. Die Mainstream-Medien und die großen Technologieunternehmen bleiben für ihre Mitwirkung an Propaganda und Zensur ungestraft.

Und lassen Sie uns nicht die Tatsache beschönigen, dass Donald Trump die beschleunigten mRNA-Impfprogramme gefördert hat (ich gebe zu, dass er meines Wissens nie dazu aufgerufen hat, die Menschen zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen).

Außerdem hat er viele Technokraten und Globalisten in sein Kabinett berufen, die später bei der Einführung einer autoritären Politik helfen sollten. Inwieweit diese Leute ihn beeinflusst oder belogen haben, ist umstritten, aber seine derzeitige strafrechtliche Verfolgung negiert nicht seine Rolle im Vorfeld der Abriegelungen. Sollte es 2024 zu einer Wahl kommen und Trump wieder ins Weiße Haus einziehen, denken Sie daran, dass kein Präsident uns vor diesem Kampf retten wird, wir müssen uns selbst retten.

Das Ziel der Globalisten wird es sein, schnell zu anderen Krisenereignissen überzugehen, ob real oder erfunden, um die Bevölkerung in die Knie zu zwingen. Das ist die heutige Klimawandel-Hysterie…

Die Covid-Agenda und die Klimawandel-Agenda sind sich insofern sehr ähnlich, als sie auf einem zentralen Trugschluss beruhen. Die Lüge besteht darin, dass diese Ereignisse tatsächlich durch menschliches Verhalten diktiert werden, und daher muss menschliches Verhalten im Namen des „größeren Guten“ kontrolliert werden. Die Idee geht jedoch noch weiter, nämlich in den Bereich des Kollektivismus; denn die Globalisten und Linken behaupten, dass jede einzelne Handlung das Leben der übrigen Bevölkerung in einem großen und unendlichen Bienenstock beeinflusst. Daher muss das Leben jedes Einzelnen vom Staat mikromanagt werden, um eine Art Kettenreaktion zu verhindern, die zu einer Katastrophe für die wertvolle Insektenkolonie führt.

Das war die Behauptung während der Covid-Farce, und es ist auch die Behauptung für den Klimawandel und die Kohlenstoffbeschränkungen. Sie haben einen weiteren Vorwand erfunden, um persönliche Freiheiten zu beseitigen. Beim Kovid war es die Luft, die wir alle ausatmen, die angeblich die öffentliche Gesundheit zerstören würde, und beim Klimawandel ist es wieder die Luft, die wir ausatmen, die angeblich die Welt zerstören wird. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht.

Während der Abriegelungen haben zahlreiche Globalisten und mit den Globalisten verbundene Klimaforscher öffentlich ihre Freude über den Vorschlag geäußert, dass die Abriegelungen der Rinder zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen nützlich sein könnten. Der Begriff „Klimaabschaltungen“ kursierte auf großen Konferenzen und in verschiedenen von Globalisten finanzierten Studien.

Diese Studien zeigen zwar einen drastischen Rückgang der vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen während der Sperrzeiten, liefern aber immer noch keinen Beweis dafür, dass die vom Menschen verursachten Emissionen tatsächlich Klimaveränderungen verursachen. Dies ist nach wie vor der eigentliche Schwindel der Klimageschichte: Klimaforscher, die Zugang zu Milliarden an Regierungsgeldern und Mitteln von Denkfabriken haben, gehen gerne von der ANNAHME aus, dass Emissionen die Erwärmung verursachen, obwohl sie in Wirklichkeit keinerlei Beweise für diese Position haben. Korrelation ist nicht Kausalität.

In diesem Sommer haben die Medien unermüdlich die Klimapropaganda-Trommel gerührt, und zwar in einem Ausmaß, das an die Kovid-Propaganda von vor ein paar Jahren erinnert. Die nihilistischen Berichte über das drohende „globale Sieden“ sind auf einem Kartenhaus aufgebaut. Fast alle Behauptungen zur Klimakrise beruhen auf Aufzeichnungen, die etwas mehr als 100 Jahre alt sind. Die Klimageschichte der Erde ist umfangreich, und es gab zahlreiche Erwärmungsperioden, die viel heißer waren als heute. Alle diese Erwärmungen fanden in Zeiten statt, in denen es eine reiche Tier- und Pflanzenwelt gab, ohne dass die menschliche Industrie daran schuld war.

Der Klima-Bockmann ist nichts weiter als ein weiterer covidischer Betrug, ein Vehikel, um nach der Macht zu greifen und unsere Freiheiten zu beseitigen. Es gibt keine Bedrohung, und selbst wenn es eine gäbe, könnten wir Menschen nichts dagegen tun, da wir keinerlei Einfluss auf den Temperaturverlauf der Erde haben. Das Weltklima verändert sich seit Millionen von Jahren, und es gibt keinen Unterschied zwischen den Veränderungen von heute und den Veränderungen der Vergangenheit.

Die Globalisten wissen, dass ein großer Prozentsatz der Bevölkerung mitmachen muss, um die „neue Weltordnung“ oder den „großen Reset“ zu erreichen, den sie sich wünschen. Und da die meisten Menschen sowohl ein gewisses Maß an Gewissen als auch an Eigeninteresse haben, muss ihre Versklavung als etwas Positives dargestellt werden. Man muss ihnen weismachen, dass sie durch die Annahme der Sklaverei den Planeten und das Leben anderer retten.

Nichts davon ist natürlich wahr, aber solange die Bevölkerung glaubt, etwas Gutes zu tun, lässt sie sich oft so manipulieren, dass sie ein großes Übel unterstützt.