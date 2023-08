Das USDA* ist nicht Ihr Freund

Von Robert W Malone MD, MS

*Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten

„Ich bin von der Regierung, und ich bin hier, um zu helfen“: WEF, Big Ag und konzerninterne Lebensmittelverarbeiter

„Wer die Lebensmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen“ Henry Kissinger zugeschrieben (umstritten)

Vor dem Wochenende des 26. August 2023 wende ich mich wieder einem der Hauptthemen dieser Ausgabe zu – der Familienfarm. Wir haben bereits einen Aufsatz von Texas Slim mit dem Titel „Die Ernte der Täuschung“ veröffentlicht, der einen einführenden Überblick über die aktuellen Trends in der amerikanischen (und westlichen) Lebensmittel-Landwirtschaft gibt. Hier ist ein Zitat aus diesem Aufsatz, das den Kern der Sache trifft:

Die weltweite Lebensmittelversorgung wird von nur einer Handvoll Unternehmen kontrolliert, und die Machtkonzentration in der Lebensmittelindustrie hat im Laufe der Zeit zugenommen. In den Vereinigten Staaten ist weniger als 1 % der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, und der größte Teil der im Land verkauften Lebensmittel wird von einigen wenigen Großkonzernen kontrolliert. Das Lebensmittelkartell übt ein erhebliches Maß an Kontrolle über die heimische Agrarwirtschaft aus, insbesondere in der verarbeitenden Industrie. Dies gilt auch für die Mühlen- und Verpackungs-/Schlachtindustrie, die von einigen wenigen Großunternehmen kontrolliert wird. Bei Getreide und Sojabohnen zum Beispiel kontrollierten die vier größten Mühlen 1979 41 % der Branche, heute sind es 92 %. Darüber hinaus besitzen vier der sechs führenden Getreidekartellunternehmen 64 % der amerikanischen Getreidelagerkapazitäten, was bedeutet, dass die Landwirte ihr Getreide an diese Unternehmen verkaufen müssen, und diese Firmen arbeiten zusammen, um den Preis für die Landwirte so niedrig wie möglich zu halten. Die Macht des Lebensmittelkartells muss gebrochen werden, denn es kontrolliert die Versorgung mit Rohstoffen und vor allem mit Lebensmitteln. Das Lebensmittelkartell will offenbar die Uhr der Geschichte zurückdrehen und die Menschheit von derzeit 7 Milliarden Einwohnern auf ein paar hundert Millionen halbgebildete Seelen reduzieren, die sich eine nackte Existenz erkämpfen müssen. Die ganze Wahrheit über das Lebensmittelkartell muss bekannt werden, und die extreme Globalisierung der Lebensmittelkette muss beseitigt werden. Die Nationen wurden in die Abhängigkeit von Nahrungsmitteln aus Hunderten und Tausenden von Kilometern Entfernung gezwungen, und das ist auf Dauer nicht tragbar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Machtkonzentration in der Lebensmittelindustrie zu einem Mangel an Transparenz und Kontrolle über die weltweite Lebensmittelversorgung geführt hat. Auf die größten Saatgutunternehmen entfallen zwei Drittel des weltweiten Marktes für geschütztes Saatgut, und die drei größten Saatgutunternehmen kontrollieren 65 % des weltweiten Marktes für geschütztes Maissaatgut und über die Hälfte des Marktes für geschütztes Sojasaatgut. Das Lebensmittelkartell übt eine erhebliche Kontrolle über die heimische Agrarwirtschaft der Nationen aus, und die extreme Globalisierung der Lebensmittelkette muss beseitigt werden, um die Ernährungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Ich behaupte oft, dass das Todesurteil für die amerikanischen Kleinstädte (und die dezentralen Familienbetriebe, die sie unterstützten) von Earl Butz, dem Landwirtschaftsminister der Regierungen Nixon und Ford, unterzeichnet wurde.

Theoretisch war es seine Aufgabe als Agrarminister, die Kleinbauern zu unterstützen. Er hat sie jedoch mit einer schnippischen Bemerkung abgeschrieben, die berüchtigt geworden ist.

„Werde groß oder verschwinde!“ Earl Butz, 1909-2008, US-Landwirtschaftsminister (Republikaner), Mantra an Kleinbauern, Anfang der 1970er Jahre

Um ein Gefühl für den Mann zu bekommen, endete die politische Karriere von Herrn Butz abrupt, als John Dean (ja, der John Dean) in einem Artikel in der Ausgabe des Rolling Stone vom 7. Oktober 1976 über den folgenden Austausch berichtete:

Dean schrieb:

Pat [Boone] hat eine Frage gestellt: „John und ich haben gerade über die Attraktivität der Republikanischen Partei gesprochen. Mir scheint, dass die Partei von Abraham Lincoln mehr Schwarze anziehen könnte und sollte. Warum kann das nicht geschehen?“ Das war eine berechtigte Frage für den Sekretär, der auch ein sehr fähiger Politiker ist. „Ich werde Ihnen sagen, warum Sie keine Farbigen anziehen können“, verkündete der Sekretär, während sein verschmitztes Lächeln zurückkehrte. „Weil Farbige nur drei Dinge wollen. Wissen Sie, was sie wollen?“, fragte er Pat. Pat schüttelte den Kopf, und ich auch. „Ich werde dir sagen, was Farbige wollen. Es sind drei Dinge: erstens eine enge Muschi, zweitens lockere Schuhe und drittens einen warmen Platz zum Scheißen. Das ist alles!“ Pat schluckte zweimal.

Dies ist der Mann, der fast im Alleingang die amerikanische Kleinfarm und das Netz der ländlichen Städte, das sie unterstützte, zerstört hat. Er ist kein großer Denker.

Heute, nur wenige Jahrzehnte später, haben wir die von Texas Slim beschriebene „Ernte der Täuschung“, im Labor durch Fermentierung erzeugtes „Fleisch“ unter Verwendung kultivierter Zelllinien („kultiviertes Fleisch“) und die Bemühungen des Weltwirtschaftsforums (WEF), vom Fleischkonsum abzuraten. Beispiele für Letzteres (WEF) sind unter anderem die folgenden Aufsätze und Positionspapiere:

Viel Fleisch zu essen ist schlecht für die Umwelt

Warum weniger Fleisch zu essen der beste Weg ist, den Klimawandel zu bekämpfen

Ein einfacher Weg, die Menschen davon zu überzeugen, weniger Fleisch zu essen

Die Biotechnologie kann Lösungen für die globale Nahrungsmittelkrise bieten. So geht’s

Haben wir das Ende von Fleisch erreicht?

Und dann ist da noch die Frage der Befürwortung und des raschen Einsatzes von mRNA-basierten genetischen Impfstrategien, mit denen versucht wird, die mit der intensiven Massentierhaltung verbundenen Risiken für Infektionskrankheiten zu überwinden.

Der folgende Text ist eine gemeinsame Erklärung von Dr. Brooke Miller (Hausarzt aus Virginia und landesweit bekannter Black Angus Rancher) und mir, die ursprünglich auf seinem Substack „The Rancher Doctor Newsletter“ in einem Essay mit dem Titel „Same Old Tactics-Use Captured Industry Groups Spread Propaganda, Make Billions“ veröffentlicht wurde.

VERWENDUNG DER m-RNA-IMPFSTOFFPLATTFORM BEI LEBENDSTÜCKEN UND RINDFLEISCH Derzeit sind in den Vereinigten Staaten keine mRNA-Impfstoffe für die Verwendung bei Rindern zugelassen. Unternehmen aus dem Bereich der Tiergesundheit arbeiten jedoch an Plattformen auf der Grundlage der mRNA-Gentherapie, um mRNA-Impfstoffe für Nutztiere zu entwickeln. Während die Gerüchteküche brodelt, bleibt diese Forschung bei Nutztieren undurchsichtig und ohne angemessene (vollständige) Transparenz. Die Taktik, die angewandt wird, um die Akzeptanz bei den Nutztierhaltern zu erhöhen, spiegelt die Taktik wider, die angewandt wird, um in der Weltbevölkerung Angst vor den neuen und noch experimentellen COVID-mRNA-Injektionen zu schüren und sie zu akzeptieren. Industriegruppen, die sich für die öffentliche Akzeptanz dieser Therapie bei Nutztieren einsetzen, führen die Öffentlichkeit oft in die Irre und informieren sie falsch. Beispiele hierfür sind: Sie behaupten, mRNA sei ein natürlich vorkommendes Molekül in lebenden Organismen, das schnell abgebaut und verstoffwechselt wird. Sie implizieren auch, dass die mRNA nicht über die unmittelbare Injektionsstelle hinaus gelangt. Diese Aussagen sind irreführend, da die in der Impfstoffplattform verwendete RNA NICHT natürlich ist. Sie ist in einem Lipid-Nanopartikel eingeschlossen, der es ihr ermöglicht, sich im ganzen Körper zu verbreiten und die Zellmembranen in jedem Organ des Körpers zu überwinden, einschließlich des Gehirns, des Herzens, der Muskeln, der Eierstöcke, der Hoden und der Brustdrüsen. Darüber hinaus ist die chemische Zusammensetzung dieser „Pseudo“-mRNA stark verändert, sowohl in Bezug auf die technischen „Codons“ (die drei Nukleotidbasen, die für jede Aminosäure im endgültigen Protein kodieren) als auch durch den Einbau und die Substitution eines hohen Anteils des Moleküls Pseudouridin anstelle des für mRNA typischen Uridins. Dabei handelt es sich um hochsynthetische Moleküle, die in einem Verfahren hergestellt werden, das eine breite Palette von Molekülen hervorbringt und häufig durch (nicht angegebene) DNA-Reste aus dem Herstellungsprozess verunreinigt ist. Die eigentliche synthetische RNA, die bei dieser Technologie verwendet wird, ist so modifiziert, dass sie über längere Zeiträume hinweg haltbar und resistent gegen den Abbau im Körper ist. Sie programmiert die Zellen möglicherweise so, dass sie das toxische Antigen noch Monate nach der Injektion produzieren, und verbleibt für eine unbestimmte Zeit in Muskeln und Milch (Hochrechnungen auf der Grundlage der menschlichen Daten). Einige der gleichen Propagandagruppen behaupten, dass diese Technologie sicher sei. Uns sind keine Langzeitstudien an Menschen oder Tieren bekannt, die diese Behauptung stützen könnten. Eine weitere falsche Behauptung ist, dass sich mRNA-Impfstoffe nicht mit dem genetischen Material der geimpften Person oder des geimpften Tieres vermischen oder dieses verändern können. Dies ist höchst irreführend. Die derzeitigen mRNA-Impfstoffe für Menschen sind nachweislich mit DNA kontaminiert, die bekanntermaßen krebsfördernd ist (SV-40). Außerdem haben Wissenschaftler festgestellt, dass diese modifizierte RNA die Genexpression verändern (an- oder abschalten) kann. Welche unbekannten langfristigen Auswirkungen hat diese lang anhaltende modifizierte RNA? Worin besteht der Bedarf? GESCHICHTE DER FORSCHUNG: Die Befürworter der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen für den Einsatz bei Lebensmitteltieren behaupten, dass die Geschichte der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen bis in die 1960er Jahre zurückreicht. Sie verwechseln dabei die Geschichte der mRNA-Forschung im Allgemeinen mit der Geschichte der mRNA-Impfstoffe. Die ersten Patentanmeldungen für die mRNA-Impfstofftechnologie wurden 1990 eingereicht. Praktisch alle Versuche, seither mRNA-Impfstoffe zu entwickeln, sind aufgrund von Toxizität und mangelnder Wirksamkeit gescheitert, mit der einzigen Ausnahme der SARS-CoV-2-Impfstoffe, die seit 2021 in der allgemeinen Bevölkerung eingesetzt werden. VERBRAUCHERAKZEPTANZ. Können Menschen (Verbraucher) durch den Verzehr von Milch, Fleisch oder Eiern „geimpft“ oder der mRNA ausgesetzt werden? Dies ist eine große Unbekannte, aber durchaus möglich. Diese Technologie wird derzeit in China für den Einsatz in Milch entwickelt. Die Universität von Kalifornien in Riverside arbeitet seit mehreren Jahren an der Herstellung von Impfstoffen (einschließlich eines mRNA-Impfstoffs), die oral über die Nahrung aufgenommen werden können. Die Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt sind äußerst besorgt über die Sicherheit ihrer Lebensmittel, und mRNA-Impfstoffe in der Tierhaltung sind für Millionen von Menschen von größter Bedeutung. Sie haben die katastrophale Unwirksamkeit und die schwerwiegenden Gesundheitsprobleme gesehen, die durch die überstürzte Markteinführung der COVID-19-mRNA-Impfstoffe ohne vollständig transparente Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien verursacht wurden. Sie haben auch die Falschdarstellung von Fakten gesehen, die durch die Propaganda rund um die toxischen Impfungen beim Menschen gefördert wurde. FREISTELLUNG. Die Pharmaindustrie ist immun gegen die Haftung für Schäden, die durch alle von der FDA zugelassenen Impfstoffe verursacht werden. Seit der Gewährung dieser Haftungsfreistellung wurde eine Flut von Impfstoffen entwickelt und in den Impfplan für Kinder in Amerika aufgenommen. Gleichzeitig kam es zu einem massiven Anstieg chronischer Krankheiten und einer überhöhten Gesamtsterblichkeit in unserer Bevölkerung und in der ganzen Welt, der seltsamerweise nicht mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 begann, sondern mit dem Einsatz gentherapeutisch hergestellter COVID-Impfstoffe (mRNA und Adenovirus) zusammenfiel. Die einzige Möglichkeit, die Sicherheit und das Vertrauen der Verbraucher zu verbessern, ist die Aufhebung des Haftungsschutzes für die Pharmaunternehmen und die Forderung nach vollständiger Transparenz bei allen Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten. Wir müssen Langzeitstudien fordern, in denen unabhängige Wissenschaftler ohne finanzielle oder sonstige Interessenkonflikte alle Rohdaten vollständig untersuchen können. Nicht zuletzt müssen alle Lebensmittel, die dieser Gentherapie ausgesetzt sind, vor dem Verzehr deutlich gekennzeichnet werden, da es sich um experimentelle Produkte handelt, die großen Schaden anrichten können. ZUSÄTZLICHE PUNKTE Die Verwendung modifizierter RNA-Impfstoffe in der Tierhaltung wird sich nicht nur negativ auf das Vertrauen der Verbraucher und die Nachfrage nach Rindfleisch im Inland auswirken, sondern auch auf die Ausfuhren. Letztendlich werden die Verbraucher dadurch zu alternativen und weniger nahrhaften Proteinquellen getrieben. Jede mRNA-Technologie, die in einem Lebensmittel, einer Pflanze oder einem Tier eingesetzt wird, sollte als medizinische Therapie eingestuft werden, und sowohl Patienten als auch Verbraucher sollten informiert werden und ihre Zustimmung zu ihrer Verwendung in ihrem Körper und in ihren Lebensmitteln geben.

Was kann getan werden, um diese Situation zu ändern?

David Brady, ein katholischer Liberaler und Student der Wirtschafts- und Finanzwissenschaften am Florida Southern College, hat kürzlich in „Mises Wire“, einer Publikation des Mises-Instituts, einen ausgezeichneten Aufsatz veröffentlicht, der das Problem der seit langem bestehenden regulatorischen Vereinnahmung der Tierschlachtindustrie durch das USDA untersucht.

Der Krieg des USDA gegen kleine Farmen, 24. August 2023 von David Brady, Jr.

David Brady beginnt mit einem wichtigen historischen Kontext:

Die meisten amerikanischen Schüler werden mit den Schriften von Upton Sinclair vertraut gemacht. Sie bekommen zwar nicht seine unglaubliche Vertuschung des Holodomor oder seine anderen Entschuldigungen für die Sowjetunion zu sehen, aber sie bekommen sein berühmtestes Werk zu sehen: Der Dschungel. Dieses Werk erzählt die Geschichte von Sinclairs Nachforschungen über die erbärmlichen Arbeitsbedingungen in den Fleischfabriken seiner Zeit. Zwischen verlorenen Gliedmaßen und fehlgeschlagenen Inspektionen schreibt Sinclair über verseuchtes und barbarisch zubereitetes Fleisch. Diese Geschichte soll das vermeintliche Versagen des Laissez-faire-Kapitalismus mit seiner Missachtung von Arbeitern und Gesundheit aufzeigen. Der Leser soll mit dem festen Glauben an die Notwendigkeit der Regulierung dieser Unternehmen nach Hause gehen. Hurra! Hier kommt der mächtige Staat, um für die Sicherheit der Massen zu sorgen, die sonst von den Konzernen krank gemacht werden würden. Das ist weit von der Wahrheit entfernt. Murray Rothbard selbst dokumentiert in The Progressive Era die Wahrheit der Regulierung durch das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (USDA). Rothbard stellte fest, dass fast jede Inspektion, die in irgendeiner Form von Gesetzgebung oder Bürokratie verabschiedet wurde, durch Protektionismus von bestehenden Firmen angeheizt wurde. Diese Vorschriften dienten nicht dazu, den Verbrauchern „Sicherheit“ zu bieten, sondern vielmehr dazu, den Wettbewerb per Gesetz vom Markt fernzuhalten. Rothbard stellt fest, dass die einzige sinnvolle Definition eines Monopols ein vom Staat gewährtes exklusives Recht ist. Vielleicht ist dann die einzige sinnvolle Definition der so genannten Monopolbefugnisse die Fähigkeit eines Unternehmens, eine Regulierung, die dem Wettbewerb schadet, durch den Staat durchzusetzen. Auch heute noch droht das USDA – und seine Vorschriften – Kleinbauern zu erdrücken. Eine kleine Hobbyfarm oder sogar eine, die einfach keine Fabrikfarm ist, kann sich kaum gegen die Vorschriften wehren.

In dem Aufsatz wird das Hauptproblem herausgearbeitet, wobei jedoch übersehen wird, dass die massive industrialisierte, zentralisierte Schlachtung und Verarbeitung von Lebensmitteltieren so ziemlich der beste Weg ist, um bakterielle Infektionen in der gesamten Nahrungskette zu verbreiten.

Die Lösung besteht darin, dass Amerika seine Fleischverpackung und -verarbeitung dezentralisieren muss, anstatt die Betriebe zu vergrößern. Das bedeutet, dass wir uns gegen eine Bürokratie wenden, die Familienbetriebe dazu zwingt, für einen Bürokraten zu bezahlen, der weder Sicherheit noch Qualität garantiert. In einem freien Markt können Qualität und Sicherheit durch eine Vielzahl von Mitteln gewährleistet werden. Es könnte eine Organisation wie das USDA entstehen, die jedoch durch Gewinne und Verluste zur Rechenschaft gezogen würde. Einzelne Verarbeitungsbetriebe können das USDA auf dem freien Markt dafür bezahlen, die Gesundheit ihrer Produkte zu überprüfen. Gelingt es dem USDA auf dem freien Markt jedoch nicht, das Auftreten von Krankheiten durch eigene Inspektionsfehler zu verhindern, kann es seine Glaubwürdigkeit sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Erzeugern, die es bezahlen, verlieren. Gewinn und Verlust bieten größere Anreize für den Erfolg als eine Bürokratie, die theoretisch nicht „untergehen“ kann. Noch besser ist die Dezentralisierung der lebensmittelverarbeitenden Industrie in ihrer Gesamtheit. Mehr lokale Institutionen, wie z. B. Landwirte, die derzeit keine eigenen Lebensmittel verarbeiten dürfen, können stärker in die Verantwortung genommen werden. Mundpropaganda verbreitet sich schnell unter Nachbarn. Jeder Austausch, den ein Verbraucher gerne vornimmt, sollte ihm erlaubt sein, obwohl er die Risiken genau kennt. Warum sollte sich eine Regierung zwischen einen Landwirt und seinen Kunden, die bei ihm Fleisch kaufen, stellen?

Wird also etwas dagegen unternommen? Überraschenderweise gibt es sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat anhängige Gesetzesentwürfe, die speziell auf dieses Problem abzielen.

Die Abgeordneten Massie und Pingree bringen ein überparteiliches PRIME-Gesetz ein, um lokale Viehzüchter zu stärken und die Verbrauchernachfrage zu decken

Washington, D.C.-Heute haben der Abgeordnete Thomas Massie (R-KY) und die Abgeordnete Chellie Pingree (D-ME) das PRIME-Gesetz (Processing Revival and Intrastate Meat Exemption) erneut eingebracht, um kleinen Landwirtschaftsbetrieben und Viehzüchtern die Belieferung der Verbraucher zu erleichtern. Das PRIME-Gesetz (H.R. 2814) würde den einzelnen Bundesstaaten die Freiheit geben, den innerstaatlichen Vertrieb von auf Bestellung geschlachtetem Fleisch wie Rind-, Schweine- oder Lammfleisch an Verbraucher, Restaurants, Hotels, Pensionen und Lebensmittelläden zu erlauben. „Die Verbraucher wollen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, was sie enthalten und wie sie verarbeitet werden. Doch die staatlichen Inspektionsvorschriften erschweren den Kauf von Lebensmitteln von vertrauenswürdigen, lokalen Landwirten“, sagte der Abgeordnete Thomas Massie (R-Kentucky). „Es ist an der Zeit, unsere Märkte zu öffnen, um den Erzeugern die Freiheit zu geben, erfolgreich zu sein, und den Verbrauchern die Freiheit, zu wählen.“ „Die Verbraucher wollen immer mehr wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, insbesondere nach den von der Pandemie aufgedeckten Zusammenbrüchen in unseren Lieferketten“, sagte Abgeordnete Chellie Pingree (D-Maine). „Ein Landwirt in Maine sollte nicht stundenlang fahren müssen, um zu einer USDA-geprüften Verarbeitungsanlage zu gelangen, wenn es andere sichere Möglichkeiten gibt. Das überparteiliche PRIME-Gesetz wird es lokalen Bauernhöfen erleichtern, mit großen Fleischkonzernen zu konkurrieren, und die Verarbeitung von lokal erzeugtem Vieh in größerem Umfang ermöglichen. Dieser Gesetzentwurf wird die Bedürfnisse der Gemeinden in einer Weise berücksichtigen, die sie unterstützt, indem er Amerikas Familienbetrieben erlaubt, das zu tun, was sie am besten können – ihre Nachbarn zu ernähren.“ Nach geltendem Recht ist die kundenspezifische Schlachtung von Tieren von den bundesstaatlichen Inspektionsvorschriften ausgenommen, allerdings nur, wenn das Fleisch für den persönlichen Gebrauch, für den Haushalt, für Gäste und Mitarbeiter geschlachtet wird (21 U.S.C. § 623(a)). Das bedeutet, dass Landwirte und Viehzüchter ihre Tiere zunächst zu einer begrenzten Anzahl von USDA-geprüften Schlachthöfen schicken müssen, um einzelne Teilstücke von lokal erzeugtem Fleisch an Verbraucher verkaufen zu können. Diese USDA-geprüften Schlachthöfe sind manchmal Hunderte von Kilometern von den Bauernhöfen und Viehzuchtbetrieben entfernt, was zu erheblichen Transportkosten führt und die Gefahr erhöht, dass sich lokal erzeugtes Fleisch mit industriell hergestelltem Fleisch vermischt. Das PRIME-Gesetz würde die derzeitige Zollbefreiung ausweiten und es kleinen Bauernhöfen, Viehzuchtbetrieben und Schlachthöfen ermöglichen, zu gedeihen. Ein entsprechendes Gesetz (S. 907) wurde im Senat der Vereinigten Staaten von den Senatoren Angus King (I-ME), Rand Paul (R-KY), Mike Braun (R-IN), Kevin Cramer (R-ND), John Hoeven (R-ND), Mike Lee (R-UT) und Cynthia Lummis (R-WY) eingebracht. Weitere ursprüngliche Mitunterzeichner des PRIME-Gesetzes sind: Abgeordneter Andy Biggs (R-AZ), Abgeordneter Dan Bishop (R-NC), Abgeordnete Lauren Boebert (R-CO), Abgeordneter Tim Burchett (R-TN), Abgeordneter Michael Cloud (R-TX), Abgeordneter Warren Davidson (R-OH), Abgeordneter Jeff Duncan (R-SC), Abgeordneter Matt Gaetz (R-FL), Abgeordneter Jared Golden (D-ME), Abgeordneter Paul Gosar (R-AZ), Abgeordneter Mark Green (R-TN) Marjorie Taylor Greene (R-GA), Abgeordnete Harriet Hageman (R-WY), Abgeordneter Jared Huffman (D-CA), Abgeordnete Teresa Leger Fernandez (D-NM), Abgeordnete Nancy Mace (R-SC), Abgeordneter Matt Rosendale (R-MT). Matt Rosendale (R-MT), Abgeordneter Chip Roy (R-TX), Abgeordnete Maria Salazar (R-FL), Abgeordneter Lloyd Smucker (R-PA), Abgeordnete Victora Spartz (R-IN), und Abgeordnete Claudia Tenney (R-NY). Massie züchtet Rinder auf seiner netzunabhängigen Farm im Nordosten Kentuckys. Pingree züchtet auf ihrer Inselfarm in North Haven, Maine, grasgefüttertes Rindfleisch und Hühner. Der Text des PRIME-Gesetzes ist unter diesem Link verfügbar: https://massie.house.gov/UploadedFiles/PRIME_Act_118th.pdf

Das ist ziemlich genau die Lösung, die Texas Slim und seine Beef Initiative vorgeschlagen haben.

Was können Sie in der Zwischenzeit (zurück auf der Farm) tun? Ich kann Ihnen sagen, was Jill und ich tun. Wir kaufen lokales Virginia-Rindfleisch von anderen Bauern in unserer Gegend. Wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, werden wir sogar ein verpacktes Viertel Rindfleisch von Dr. Brooke Miller und seiner Ginger Hill Angus Farm in einem kleinen, lokalen Schlachthof abholen. Global denken, lokal handeln (und kaufen) ist schon lange unser Motto. Wenn wir alle unser Möglichstes tun, um lokale Kleinbauern zu unterstützen und direkt zu kaufen (vom Hof auf den Tisch), ist das meiner Meinung nach (kurzfristig) der beste Weg, um den nationalen und globalistischen Kräften zu widerstehen, die unsere Lebensmittelversorgung kontrollieren wollen.

„Wer die Lebensmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen“

Abschließend möchte ich auf die Analyse und den Rat von David Brady Jr. zurückkommen.