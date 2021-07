Von der Pandemie mit neoliberalen Merkmalen zum sozialen Konflikt

Von Alfredo Saad-Filho: Er ist Professor für Politische Ökonomie und Internationale Entwicklung ist Leiter der Abteilung für Internationale Entwicklung am King’s College London

Die neoliberalen Volkswirtschaften waren nicht in der Lage, kohärente politische Antworten auf die Pandemie zu finden. Stattdessen hängten sich mehrere Regierungen an eine (mehr oder weniger explizite) Politik der „Herdenimmunität“, ein Ansatz voller sozialdarwinistischer Untertöne. Diese Staaten wurden durch die neoliberalen „Reformen“ tendenziell auch stärker umstrukturiert – das heißt, sie wurden institutionell entflochten, stark privatisiert und von Piratensyndikaten kolonisiert, die sich eher der Ausplünderung als dem Management verschrieben haben. Es ist nicht überraschend, dass diese Staaten Schwierigkeiten hatten, die Bedrohung einzuschätzen, Entscheidungen im Interesse der Mehrheit zu treffen, staatliche Kapazitäten im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu mobilisieren oder eine koordinierte Politik zur Bekämpfung der Pandemie umzusetzen. Im Gegensatz dazu waren dort, wo die neoliberale Ideologie weniger einflussreich und die „Reformen“ des Staates, der Industrie und der Gesundheitsversorgung weniger weit fortgeschritten waren, die Vorstellungen von einer gemeinsamen Bürgerschaft tendenziell stärker ausgeprägt, die Wohlfahrtsstaaten stärker und die Gesundheitssysteme im Allgemeinen umfassender und widerstandsfähiger. Diese Staaten hatten auch tendenziell mehr politischen Spielraum, um eine besser koordinierte Politik zu betreiben. Sie konnten das Coronavirus oft unterdrücken und das „normale“ Leben schneller und mit viel weniger Opfern wieder aufnehmen; allerdings zwangen die Misserfolge anderswo die „erfolgreichen“ Staaten dazu, sich von der Welt abzuschotten, um den Import neuer Fälle von Covid-19 zu vermeiden.

Aus den Erfahrungen des politischen Erfolgs und Misserfolgs im Umgang mit der Pandemie lassen sich sechs wichtige Lehren ziehen.

Erstens können neoliberale Staaten sehr effizient sein, wenn es darum geht, Profite und die Interessen der Privilegierten zu schützen, und sie haben die Kunst gelernt, das Finanzwesen vor seinen selbstverschuldeten Katastrophen zu retten. Allerdings haben diese Staaten große Schwierigkeiten, andere Funktionen des Regierens zu erfüllen, insbesondere den Schutz der Bevölkerung vor den Verwüstungen des Unglücks und die Sicherung von Arbeitsplätzen, Einkommen und Basisdienstleistungen für die große Mehrheit. Die Pandemie zeigt, dass dies nicht nur aus gerechtigkeits- und verteilungspolitischen Gründen geschehen muss, sondern auch für eine wirksame Gesundheitspolitik wichtig ist, denn gesicherte Arbeitsplätze und Einkommen machen die Bevölkerung gesünder und ermöglichen im Falle einer Pandemie, dass mehr Menschen zu Hause bleiben können, was das Gesundheitssystem entlastet und die wirtschaftliche Erholung beschleunigt. Die Kosten sollten kein Hindernis sein: Da die Behörden in der Lage waren, immer wieder Hunderte von Milliarden für Banken, Hedgefonds und Großunternehmen bereitzustellen, können sie sicherlich die Schwachen unterstützen und ein widerstandsfähiges und universelles Gesundheitssystem finanzieren, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist.

Zweitens: Je mehr neoliberale Ideologen und Politiker den Staat nach neoliberalen Gesichtspunkten umgebaut und die Marktisierung der sozialen Reproduktion durchgesetzt hatten, desto geringer war die Fähigkeit dieser Staaten, Ressourcen und Expertise zu mobilisieren, um auf Notfälle zu reagieren. Diese Einschränkung wurde in dem, was man als „Quartett der Katastrophen“ bezeichnen kann (USA, Großbritannien, Brasilien und Indien), auffallend deutlich.

Drittens: Es gibt keinen Kompromiss zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Das heißt, die Behauptung, dass Länder eine Position entlang eines angeblichen Kontinuums zwischen Abriegelung (die kurzfristig minimale Verluste an Menschenleben sicherstellt, aber hohe wirtschaftliche Kosten mit sich bringt) und „Herdenimmunität“ (mit dem entgegengesetzten Verhältnis von Kosten und Nutzen) wählen müssen, ist ein irreführender Leitfaden für die öffentliche Politik. Was stattdessen bewiesen ist, ist, dass die Wirtschaft nicht funktionieren kann, wenn die Bevölkerung entweder unsicher oder ungesund ist. Die Erfahrung zeigt auch, dass die Länder, die sich gegen Abschottung wehrten und mit „Herdenimmunität“ liebäugelten, dazu neigten, die größten menschlichen Katastrophen sowie die tiefsten wirtschaftlichen Einbrüche zu erleiden. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer integrierten öffentlichen Politik, staatlicher Kapazitäten und einer starken Produktionsbasis, im Gegensatz zur systematischen Ausplünderung der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors im Neoliberalismus.

Viertens war es möglich, das Coronavirus auf viele verschiedene Arten zu eliminieren. Insbesondere war der vermeintliche Kompromiss zwischen Demokratie und effektiver Bekämpfung des Virus falsch, denn die Länder haben mehr oder weniger gut abgeschnitten, abhängig von ihrer staatlichen Kapazität und ihrer öffentlichen Politik, und nicht von ihren politischen Regimen. Da es möglich war, die Pandemie in einem demokratischen Rahmen erfolgreich zu bekämpfen (z.B. Australien, Dänemark, Finnland, Island und Neuseeland), war die weit verbreitete Eskalation des Autoritarismus im Gefolge von Covid-19 eine Travestie: Das primäre Ziel von Überwachung, Verfolgung, Repression und Kommandopolitik war nicht die Umsetzung einer angemessenen Gesundheitspolitik. Stattdessen bestand das Ziel darin, das Versagen der Politik kurzfristig zu verschleiern und die soziale Kontrolle längerfristig zu bestätigen. Im Gegensatz dazu hingen die Erfolgserlebnisse nicht primär von Repression ab, sondern von bestimmten Kombinationen aus staatlicher Kapazität, zielgerichtetem, zentralisiertem und koordiniertem Handeln, wirtschaftlichen Ressourcen, Technologie, Erprobung, Rückverfolgung, Kapillarität der Gesundheitssysteme und sozialer Kontrolle. Dies sind die Merkmale einer erfolgreichen Industriepolitik, angewandt auf den Bereich der öffentlichen Gesundheit. Im Gegensatz dazu waren die „gescheiterten“ Staaten tendenziell desorganisiert, desartikuliert und wurden durch die neoliberalen „Reformen“ radikaler umstrukturiert, sowie drastisch deindustrialisiert, fragmentierten ihre eigenen Versorgungsketten im Namen der „Globalisierung“, betteten „Wettbewerb“ in ihre Gesundheitssysteme ein, handelten spät und unwillig gegen Covid-19, versäumten es, das Virus zu testen oder zurückzuverfolgen, verhängten spät und widerwillig Abriegelungen und verfügten nicht über PSA, Intensivbetten und Beatmungsgeräte. Es handelt sich also um eine Pandemie mit neoliberalen Zügen, bei der die Zumutungen des Neoliberalismus direkt für Hunderttausende von Todesfällen verantwortlich waren.

Fünftens zeigte die Pandemie in aller Deutlichkeit, wie der neoliberale Kult des Wettbewerbs und der Profitmaximierung Nationalismus und Rassismus genährt, die Wissenschaft entwertet und eng mit der Individualisierung der Wahrheit interagiert hat. Dies ist besonders zersetzend, denn wenn die Wahrheit zur „Wahl“ steht, gibt es keine Möglichkeit des Dialogs zwischen Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten – dies ist der Zusammenbruch der Möglichkeit der Demokratie, wegen eines Übermaßes an neoliberalem Individualismus.

Sechstens: Die wirtschaftliche Belastung durch Covid-19 wird viel höher sein als die durch den GFC. Die meisten Regierungen, vor allem in den fortgeschrittenen westlichen Volkswirtschaften, haben während der Pandemie riesige Summen ausgegeben, zusätzlich zur Senkung der Zinssätze, wann immer dies möglich war (angesichts der außergewöhnlich niedrigen Zinssätze, die bereits seit einem Jahrzehnt herrschten). Viele Regierungen bekundeten ihre Absicht, diese Kosten zu decken, indem sie so schnell wie möglich zu einer „neuen fiskalischen Austerität“ übergingen, aber das wäre unhaltbar. Eine fiskalische Austerität ist wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen und wird angesichts des Wohlstandszuwachses durch die staatliche Unterstützung der Vermögensmärkte weithin als illegitim angesehen werden. Es ist auch unmöglich, dass die Armen und die verbleibenden öffentlichen Dienste die Last einer weiteren Runde der „Anpassung“ tragen. Die Austeritätspolitik könnte nur mit Gewalt durchgesetzt werden, und diese Politik, ihre regressiven Implikationen und die Repression, die sie begleiten muss, werden die Legitimität des Staates untergraben und die Massenbasis jeder Regierung beschädigen. Diese Einschränkungen deuten auf die Wahrscheinlichkeit einer langen Periode der Krisenpolitik mit unvorhersehbaren Folgen hin.

Aus Sicht der Linken haben die Strapazen der Pandemie gezeigt, dass die Wirtschaft ein soziales System ist, das durch starke Interdependenzen gekennzeichnet ist („wir sind die Wirtschaft“), dass wir als Menschen miteinander verbunden sind und dass die universelle Bereitstellung von Basisdienstleistungen weitaus effizienter ist als eine privatisierte, gewinnorientierte und fragmentierte Versorgung. Daraus folgt, dass es Aufgabe des Staates ist, den Zugang zu universellen Basisdienstleistungen, Arbeitsplätzen und Einkommen zu sichern und damit den Weg für die Umwandlung dysfunktionaler (aber hochprofitabler) essenzieller Sektoren in öffentliche Versorgungseinrichtungen zu öffnen. Dies kann einen entscheidenden Beitrag zur Demokratisierung und Finanzialisierung der Wirtschaft und zur Umwandlung der Krisen des Neoliberalismus in eine Krise des Neoliberalismus leisten. Es hat sich auch gezeigt, dass die Antworten auf die gegenwärtigen wirtschaftlichen, politischen und gesundheitlichen Krisen im Neoliberalismus (ganz zu schweigen von den Krisen in der Umwelt, im Wasser, in der Nahrungsmittelproduktion usw., die ebenfalls neoliberale Züge tragen) auf internationalistischen Werten beruhen müssen, da nur globale Lösungen in einer integrierten Welt wirksam sein können: Wir sitzen wirklich „in it together“. Dieser Ansatz kann den Weg für eine Politik der Menschlichkeit und der Hoffnung ebnen, die sich um die bestimmenden Anliegen der Linken mit Gleichheit, Kollektivität und wirtschaftlicher und politischer Demokratie gegen den (inzwischen eindeutig zombiehaften) Neoliberalismus organisiert. Unsere Zukunft hängt in der Schwebe, und nur linke Aktivität kann ein lebenswertes Leben sichern.