Von der Pharma-finanzierte Faktenprüfer kontrollieren das Internet

Die Geschichte auf einen Blick

NewsGuard ist eine gewinnorientierte Organisation zur Überprüfung von Fakten, die von Big Pharma, Big Tech, der Lehrergewerkschaft und der US-Regierung unterstützt wird

NewsGuard hat sich zum selbsternannten globalen Schiedsrichter darüber gemacht, welche Informationen auf der Grundlage von neun „Glaubwürdigkeits- und Transparenz“-Faktoren „vertrauenswürdig“ sind, und zwar für Informationen, die auf privaten elektronischen Geräten, in Schulen und in öffentlichen Bibliotheken angesehen werden. Ihre wahre Existenzberechtigung besteht jedoch darin, alternative Medienseiten in den Ruin zu treiben, indem sie Werbekunden vergrault

Ende Oktober 2023 verklagte Consortium News NewsGuard und die US-Regierung wegen Verleumdung und Verletzung des ersten Verfassungszusatzes mit der Behauptung, der Faktenprüfer habe mit dem US-Geheimdienst zusammengearbeitet, um außenpolitische Meinungsverschiedenheiten zu unterdrücken

NewsGuard bezeichnete Consortium News als „anti-amerikanische“ Medienorganisation, obwohl NewsGuard nur sechs der mehr als 20.000 Artikel und keines der Videos beanstandete

Einer der CEOs von NewsGuard, Louis Gordon Crovitz, ist Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR), einer der Hauptakteure hinter The Great Reset. Seit seiner Gründung ist es das Ziel des CFR, die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der USA zu untergraben, um eine allmächtige Eine-Welt-Regierung einzuführen

Im obigen Video wirft Marissa Streit, CEO von PragerU, einen Blick auf NewsGuard, eine gewinnorientierte Organisation zur Überprüfung von Fakten, die von Big Pharma, Big Tech, der Lehrergewerkschaft und der US-Regierung unterstützt wird.

NewsGuard hat sich zum selbsternannten globalen Schiedsrichter darüber gemacht, welche Informationen auf der Grundlage von neun „Glaubwürdigkeits- und Transparenz“-Faktoren „vertrauenswürdig“ sind, und zwar für Informationen, die auf privaten elektronischen Geräten, in Schulen und in öffentlichen Bibliotheken angesehen werden.

Die 6 Millionen Dollar teure Neugründung von NewsGuard wurde zum Teil von der Publicis Groupe, einer der größten PR-Firmen der Welt, finanziert.4 Viele der größten Pharmafirmen nehmen ihre Dienste in Anspruch, und auch der Publicis Health-Vorstand besteht aus einer Reihe hochrangiger Persönlichkeiten, die in Positionen bei Big Pharma tätig oder mit ihnen verbunden sind. Ich habe diese Verbindungen in meinem Artikel vom 5. Oktober 2021, „The Web of Players Trying to Silence Truth„, ausführlich beschrieben.

NewsGuard zensiert Wahrheit, nicht Fake News

Im Frühjahr 2020 stufte NewsGuard mercola.com als „Fake News“ ein, weil wir berichteten, dass das SARS-CoV-2-Virus möglicherweise aus dem Labor der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan City, China, dem Epizentrum des COVID-19-Ausbruchs, ausgetreten war.

Ein Jahr später leitete der US-Kongress eine Untersuchung ein, um die Theorie des Laborunfalls zu untersuchen, nachdem sich herausstellte, dass die National Institutes of Health die Funktionserweiterungsforschung an Fledermaus-Coronaviren am Wuhan Institute of Virology finanziert hatten.

Interessanterweise enthüllte ein CNN-Bericht vom 16. April 2020, dass die Zensur von Artikeln, in denen die Möglichkeit erwähnt wird, dass SARS-CoV-2 aus der BSL4-Einrichtung in Wuhan ausgetreten sein könnte, offenbar von China gesteuert wird, was bedeutet, dass NewsGuard funktionell chinesische Interessen geschützt hat.

Wie Streit feststellte, können Sie als gewinnorientiertes Unternehmen, das von Big Pharma bezahlt wird, bei der Überprüfung von Artikeln, die der Industrie kritisch gegenüberstehen, nicht neutral und unvoreingenommen sein. Es ist eine bekannte Tatsache, dass derjenige, der den Geldhahn zudreht, eine Menge Einfluss hat.

Die NewsGuard-Masche

Laut Streit sind die meisten Mitarbeiter von NewsGuard auch „linke Aktivisten“, die nicht-liberale Nachrichtensender wie PragerU, The Daily Wire, The Federalist und Breitbart nicht ausstehen können.

Sie erklärt korrekt, wie ihr kleines Spiel der „unvoreingenommenen Untersuchung“ funktioniert. Zuerst schicken sie Ihnen eine E-Mail mit einer Liste von anklagenden Fragen zu einem brisanten Thema, das Sie auf Ihrer Website behandelt haben. Wenn Sie darauf antworten, ignorieren sie Ihre Antworten und schicken Ihnen eine neue Liste mit Fragen. Wenn Sie nicht antworten, haben Sie in ihren Augen bestätigt, dass Sie keine zuverlässige Quelle sind.

„Bei Kopf gewinnen sie, bei Zahl verlieren Sie“ sagt Streit.

Unabhängig davon, welchen Ansatz Sie wählen, wird NewsGuard Ihre Website mit einem Fake-News-Siegel versehen, um die Leser zu vertreiben und Werbeagenturen und Großunternehmen davon abzubringen, ihre Werbegelder woanders zu investieren.

Wie Streit feststellte, kann das für Nachrichtenagenturen, die auf Werbekunden angewiesen sind, um sich über Wasser zu halten, „sehr schnell sehr teuer werden“. Unternehmen können auf diese Weise leicht aus dem Geschäft gedrängt werden, und „das ist natürlich der Plan“, sagt sie.

NewsGuard dient auch als Firewall, die Big Tech-Unternehmen vor dem Vorwurf der Zensur schützt.

Wenn konservative Quellen behaupten, Big Tech zensiere ihre Ansichten, sagen die Tech-Unternehmen einfach: „Wir haben keine Urteile gefällt. Wir haben diesen unabhängigen Faktenprüfer beauftragt, der uns gesagt hat, dass man dieser Geschichte oder dieser Website nicht trauen kann. „Kurz gesagt, NewsGuard ermöglicht es ihnen, Sprache zu zensieren, ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen“, sagt Streit.

NewsGuard verklagt wegen Unterdrückung außenpolitischer Meinungsverschiedenheiten

Vergessen wir auch nicht, dass die US-Regierung NewsGuard ebenfalls sponsert. Das US-Verteidigungsministerium hat NewsGuard $750.00010 gezahlt, „um ‚Fehlinformationstrends‘ im Internet zu überwachen“, „was eine Orwellsche Umschreibung für ‚Informationen, die dem Verteidigungsministerium nicht gefallen‘ ist“, sagt Streit.

Ein Beispiel: Ende Oktober 2023 verklagte Consortium News NewsGuard und die US-Regierung wegen Verleumdung und Verletzung des ersten Verfassungszusatzes und behauptete, der Faktenprüfer habe mit dem US-Geheimdienst zusammengearbeitet, um außenpolitische Meinungsverschiedenheiten zu unterdrücken. Wie von Consortium News berichtet, 23. Oktober 2023:

„Die US-Regierung und der Internet-‚Wachhund‘ NewsGuard Technologies, Inc. wurden heute vor einem Bundesgericht in Manhattan wegen Verletzung des ersten Verfassungszusatzes und Verleumdung von der Nachrichtenorganisation Consortium for Independent Journalism, einer gemeinnützigen Organisation, die Consortium News herausgibt, verklagt. In der Klageschrift von Consortium News wird das Cyber Command des Pentagons, ein Teil der Intelligence Community, beschuldigt, einen Vertrag mit NewsGuard abgeschlossen zu haben, um amerikanische Medienorganisationen, die von den offiziellen Positionen der USA in der Außenpolitik abweichen, zu identifizieren, darüber zu berichten und deren Redefreiheit zu beschneiden. Im Rahmen seines Vertrags mit dem Pentagon handelt NewsGuard „gemeinsam oder in Absprache mit den Vereinigten Staaten, um Nachrichtenorganisationen zu zwingen, ihre Standpunkte zur Ukraine, zu Russland und Syrien zu ändern“, wodurch eine Form der „Zensur und Unterdrückung von Ansichten“ durchgesetzt wird, die von der Politik der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten abweichen… Wenn Mediengruppen von der Regierung als ‚antiamerikanisch‘ verurteilt und beschuldigt werden, ‚falsche Inhalte‘ zu veröffentlichen, weil sie mit der US-Politik nicht einverstanden sind, ist das Ergebnis Selbstzensur und eine Zerstörung der öffentlichen Debatte, die durch den ersten Verfassungszusatz beabsichtigt ist“, sagte [Consortium News-Anwalt Bruce] Afran.“

Der Beschwerde zufolge verwendet NewsGuard eine Software, um bestimmte Websites mit Warnhinweisen zu versehen, die den Inhalt als „Desinformation“ oder „falsche Inhalte“ beschreiben. Im Fall von Consortium News wurde die Seite als „anti-amerikanische“ Medienorganisation gekennzeichnet, obwohl NewsGuard nur sechs der mehr als 20.000 Artikel und keines der Videos beanstandete. Nach Angaben von Consortium News:

„Mit der Klage wird eine dauerhafte Unterlassungsverfügung angestrebt, die das gemeinsame Programm für verfassungswidrig erklärt, die Regierung und NewsGuard daran hindert, solche Praktiken fortzusetzen, und mehr als 13 Millionen Dollar Schadenersatz für Verleumdung und Bürgerrechtsverletzungen fordert.“

Die US-Regierung wurde auch dabei ertappt, wie sie den inzwischen in Verruf geratenen Global Disinformation Index (GDI) finanzierte, der selektiv konservative und nicht-liberale Medien ins Visier nahm. Dem Washington Examiner zufolge schickte der GDI schwarze Listen an Werbefirmen „mit der Absicht, Websites, die angebliche ‚Desinformationen‘ verbreiten, zu finanzieren und zu schließen.

Die Aufgabe von NewsGuard ist es, alternative Medien zum Schweigen zu bringen

Das Mockingbird-Unternehmen der CIA mag 1976 offiziell eingestellt worden sein, aber das bedeutet nicht, dass die Kontrolle über die Medien beendet ist. Wenn die letzten drei Jahre uns irgendetwas gezeigt haben, dann, dass alle Mainstream-Medien jetzt vollständig kontrolliert werden.

Wenn man eine andere Meinung als die vorherrschende haben will, muss man unabhängige Nachrichtenquellen aufsuchen, und diese Quellen versucht NewsGuard zu zerstören. Caitlin Johnstone hat dies in einem Artikel vom Januar 2019 angesprochen:

„In einem Bericht, der im September von anonymen Geheimdienstmitarbeitern in den Mainstream-Medien verbreitet wurde, wurde behauptet, dass US-Regierungsmitarbeiter in Kuba Gehirnerschütterungen erlitten hätten, nachdem sie seltsame Geräusche in Häusern und Hotels gehört hatten, wobei es sich höchstwahrscheinlich um ‚hochentwickelte Mikrowellen oder eine andere Art von elektromagnetischen Waffen‘ aus Russland handelte. Eine Aufnahme eines solchen hochentwickelten Angriffs wurde von Wissenschaftlern analysiert und entpuppte sich als der Paarungsruf der männlichen Indischen Kurzschwanzgrille … Die eigentliche Geschichte, wenn man sie von der hyperventilierenden Russland-Panik befreit, ist, dass einige Regierungsmitarbeiter in Kuba einige Grillen gehört haben … Dies sind nur die jüngsten in einem langen, andauernden Muster schrecklicher Debakel in den Massenmedien, in denen Reporter, die ihre bedingungslose Loyalität gegenüber dem zentralisierten US-Imperium demonstrieren wollen, sich darauf stürzen, über jede Geschichte zu berichten, die Russland schlecht aussehen lässt, ohne die gebotene Sorgfalt walten zu lassen. Die einzigen Stimmen, die das etablierte Russland-Narrativ in Frage gestellt haben, waren diejenigen, denen die Massenmedien keine Plattform bieten wollten. Alternative Medien sind die einzigen großen Plattformen für die Abweichung von den autorisierten Erzählungen der von den Plutokraten kontrollierten politischen und medialen Klasse. Stellen Sie sich also vor, wie katastrophal es wäre, wenn diese letzten Hochburgen der Skepsis und der Rechenschaftspflicht gegenüber der Macht aus der Medienlandschaft verschwinden würden. Nun, das ist genau das, was eine zwielichtige Organisation namens NewsGuard zu tun versucht … Ein neuer Bericht der Journalistin Whitney Webb für MintPress News beschreibt detailliert, wie NewsGuard daran arbeitet, alternative Medien wie MintPress zu verstecken und zu verteufeln …“

Johnstone weist darauf hin, dass NewsGuard „von einigen der am stärksten pro-imperialistischen Personen in Amerika angeführt wird“ und dass „sein Ziel, die Kontrolle über die Berichterstattung für das herrschende Machtestablishment zu stärken, klar ist“.

NewsGuard mit antiamerikanischem Council on Foreign Relations verbunden

Einer der Geschäftsführer von NewsGuard, Louis Gordon Crovitz, ist Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR), einer der Hauptakteure hinter The Great Reset. Der CFR wird zum Teil von den Gates-,24 Rockefeller-, Ford- und Carnegie-Stiftungen finanziert und hat seit seiner Gründung vor 95 Jahren die Außenpolitik der USA beeinflusst.

Fast alle US-Verteidigungsminister waren Mitglieder auf Lebenszeit, ebenso wie die meisten CIA-Direktoren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, dass das Ziel des CFR von Anfang an darin bestand, eine totalitäre Ein-Welt-Regierung, eine Neue Weltordnung (NWO) mit globaler Herrschaft von oben nach unten zu schaffen.

„Seit seiner Gründung ist es das Ziel des CFR, die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der USA zu untergraben, um eine allmächtige Eine-Welt-Regierung einzuführen.“

Im Jahr 1950 sagte der Sohn eines der CFR-Gründer, James Warburg, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats: „Wir werden eine Weltregierung haben, ob es Ihnen gefällt oder nicht – durch Eroberung oder Zustimmung.“ In ähnlicher Weise schrieb der CFR-Insider Admiral Chester Ward 1975, dass das Ziel des CFR darin bestehe, „die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der USA in eine allmächtige Eine-Welt-Regierung zu überführen“.

Ward zufolge ist der Wunsch, „die Souveränität und Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten aufzugeben, in den meisten ihrer Mitglieder allgegenwärtig“, und „im gesamten CFR-Lexikon gibt es keinen Begriff der Abscheu, der eine so tiefe Bedeutung hat wie ‚America First‘.“

Mit Wards letzter Bemerkung im Hinterkopf, die 1975 veröffentlicht wurde, ist es interessant, darüber nachzudenken, wer sich Präsident Trumps America-First-Agenda widersetzt hat und warum. Viele Amerikaner, auch wenn sie Trump persönlich nicht mögen oder unterstützen, stimmen darin überein, dass es für jede Führung eine rationale Entscheidung ist, sich zuerst um Amerika und die Interessen der Amerikaner zu kümmern, und es fällt ihnen schwer zu erklären, wie eine Anti-Amerika-First-Politik gut für die Nation sein kann.

Nun, Ward gibt uns die Antwort. Diejenigen, die sich gegen eine „America First“-Politik aussprechen, tun dies, weil sie im Namen eines Netzwerks arbeiten, das den Nationalismus beseitigen will. Die Vorstellung, dass eine Regierung einen Krieg gegen ihre eigenen Bürger führt, scheint völlig irrational und unerklärlich – bis man sich vergegenwärtigt, dass der CFR die Außenbeziehungen der USA seit fast einem Jahrhundert kontrolliert und sein Hauptziel stets darin bestand, die Souveränität der USA zu untergraben und die Schaffung einer Eine-Welt-Regierung zu unterstützen.

Der Beirat von NewsGuard ist ebenfalls mit Mitgliedern neokonservativer Denkfabriken besetzt, darunter Tom Ridge (George W. Bushs Minister für Heimatschutz), Michael Hayden (ein Insider der Geheimdienste) und Richard Stengel (Obamas Staatssekretär für öffentliche Diplomatie und öffentliche Angelegenheiten und ehemaliger Redakteur des Time Magazine).

Es ist bezeichnend, dass Stengel öffentlich erklärt hat, dass er den Einsatz von Propaganda gegen US-Bürger im Inland unterstützt. Wie von Johnstone angemerkt:

„Wer das Narrativ kontrolliert, kontrolliert die Welt. Der Wunsch der herrschenden Macht, den Zugang der Menschen zu Informationen zu regulieren, ist so verzweifelt, dass er so ungeschickt und unbeholfen geworden ist wie ein Teenager, der seine Verabredung auf dem Rücksitz eines Autos betatscht, und es fühlt sich ungefähr genauso angenehm an. Sie verbergen kaum noch ihren Wunsch, unseren Verstand zu kontrollieren, so dass es nicht allzu schwierig sein sollte, alle auf ihre Manipulationen aufmerksam zu machen. Wir müssen jeden Zentimeter unserer Kommunikationsfähigkeit nutzen, bevor sie endgültig abgeschaltet wird.“

„Middleware“ – Der neueste Plan zur Unterbindung der freien Meinungsäußerung

The "Middleware" Plan To Restructure The Censorship Industry



1. Middleware = 'censorship as a service' orgs



2. Morphing from top-down to middle-out



3. Regs + middleware = disinfo compliance market pic.twitter.com/lDPqH72HrD — Mike Benz (@MikeBenzCyber) August 1, 2023

In einem Video, das am 1. August 2023 auf Twitter/X veröffentlicht wurde, erläuterte Mike Benz, Geschäftsführer der Foundation for Freedom Online, die neueste Strategie in den weltweiten Bemühungen, die freie Meinungsäußerung zu unterbinden. Sie wird „Middleware“ genannt. Middleware bezieht sich auf Zensurorganisationen von Dritten, wie NewsGuard.

Kurz gesagt, sie versuchen, die Zensurindustrie umzustrukturieren, weg von einem von der Regierung gesteuerten Top-Down-Modell hin zu einem „wettbewerbsfähigen Middleware-Modell“, bei dem die „Inhaltskontrolle“ (sprich: Zensur) einfach an Drittanbieter ausgelagert wird.

Auf diese Weise wird ein „legaler“ Markt für die Einhaltung von Desinformationsvorschriften geschaffen, während die Regierung behaupten kann, sie habe nichts mit der Kontrolle von Informationen zu tun. Im Grunde genommen haben wir es hier mit der Entstehung einer organisierten globalen Unternehmenszensur zu tun. Natürlich wird auch künstliche Intelligenz in größerem Umfang eingesetzt, um „die Verbreitung falscher und schädlicher Inhalte zu erkennen und zu verlangsamen“.

NewsGuard arbeitet Berichten zufolge auch mit der Europäischen Union an einem neuen „Desinformationskodex“, um neue globale Standards der Europäischen Kommission einzuhalten, die Marken und Ad-Tech-Unternehmen dazu verpflichten, Werbung auf Websites zu verhindern, die „Fehlinformationen“ veröffentlichen. Auch hier geht es darum, die alternativen Medien auszuschalten, indem ihnen die Werbeeinnahmen entzogen werden.

Ende Oktober 2023 bezeichnete Elon Musk, Eigentümer von Twitter, das in X umbenannt wurde, die Bewertungen von NewsGuard als „Betrug“ und sagte, die Organisation solle „sofort aufgelöst werden“.

Musk reagierte damit auf Beiträge von Benz und Timcast News-CEO Tim Pool, der sagte, NewsGuard habe seine Seite herabgestuft, „weil wir fünf von fast 5.000 Artikeln veröffentlicht haben, in denen Trump zitiert wurde. Sie behaupteten, dass es unverantwortlich sei, über Trumps Aussagen zu berichten, weil wir ihn stattdessen auf Fakten überprüfen sollten und Trump im Unrecht sei. Jetzt behaupten sie, wir würden Fehler nicht korrigieren, weil wir im letzten Monat nicht auf ihre falschen Behauptungen reagiert haben.

Elon, here's more info on NewsGuard's origins. The military, intelligence & EU push for NewsGuard came from fear, after 2016 Brexit/Trump, that populist parties would win flood of EU elections & undercut NATO



so the transatlantic national security state struck back w/ NewsGuard https://t.co/gnXACUdyP8 pic.twitter.com/hNVyWehzR3 — Mike Benz (@MikeBenzCyber) October 24, 2023

Was Sie tun können, um diesen Missbrauch zu stoppen

Letztendlich ist NewsGuard nur ein weiteres Unternehmen, das darauf abzielt, die globalistische Allianz von Regierungen und privaten Unternehmen zu schützen, die versuchen, ein totalitäres Ein-Welt-Regierungsregime einzuführen. Sie tun dies, indem sie unerwünschte Konkurrenten und Analysten, die Sie mit Informationen versorgen, die dem offiziellen Narrativ zuwiderlaufen, diskreditieren und eliminieren.

Sie können mehr über NewsGuard in meinem früheren Artikel „Thought Police NewsGuard Is Owned by Big Pharma“ erfahren.

Wenn Sie die zunehmende Zensur ebenso beunruhigt wie ich, sollten Sie sich noch heute mit Ihrer örtlichen Bibliothek in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob sie NewsGuard einsetzt. Wenn ja, dann fragen Sie sie, ob sie sich der Zensur wahrheitsgemäßer Nachrichten durch NewsGuard bewusst sind, die nun in die wissenschaftliche Freiheit eingreift und die Wurzeln unserer Demokratie bedroht.

Wenn Ihre örtliche Bibliothek NewsGuard verwendet, starten Sie eine Kampagne, damit es entfernt wird. Warnen Sie auch Ihren Bekanntenkreis vor dem Einsatz von NewsGuard. Wie von Streit angemerkt:

„Wenn Sie nicht mehr selbständig denken wollen, hat NewsGuard für Sie gesorgt. Aber wenn Sie doch selbst denken wollen, sind Sie gewarnt worden. Wenn NewsGuard eine Quelle mit einer roten Markierung versehen hat, müssen Sie nur wissen, dass die Linke nicht will, dass Sie sie lesen, sehen oder hören. Und was wollen Sie dann tun?“

