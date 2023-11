Jüngste Berichte deuten auf geheime Gespräche zwischen den USA und Russland hin.

Andrew Korybko

Es ist noch zu früh, um über Einzelheiten der Gespräche zu spekulieren, aber die in dieser Analyse enthaltenen Informationen deuten darauf hin, dass es um die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen und mögliche Wege dorthin gehen könnte, einschließlich der Möglichkeit, Zelensky zu umgehen oder sich seiner zu entledigen, falls er weiterhin ein Hindernis darstellt.

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA haben nach dem Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland in der Ukraine den tiefsten Punkt seit der Kuba-Krise erreicht, aber jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Geheimgespräche zwischen den beiden Ländern stattfinden. NBC berichtete am 4. November, dass der Westen die Ukraine dränge, die Friedensgespräche mit Russland wieder aufzunehmen, fast genau vier Monate nachdem der Sender am 6. Juli berichtet hatte, dass „ehemalige US-Beamte geheime Ukraine-Gespräche mit prominenten Russen geführt haben“.

Die letztgenannte Meldung vom Frühsommer folgte auf drei Auftritte von Präsident Putin Mitte Juni, in denen er nachdrücklich darauf hinwies, dass eine politische Lösung des Konflikts immer noch möglich sei; die Einzelheiten wurden damals hier dokumentiert und analysiert. Zwischen diesem Zeitpunkt und dem jüngsten NBC-Bericht gab Zelensky dem Economist ein Interview, in dem er sich übermäßig defensiv äußerte. Das Interview wurde hier analysiert, mit der Schlussfolgerung, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass der Westen wahrscheinlich mehr mit Russland spricht.

Am selben Tag, an dem ihr Bericht veröffentlicht wurde, wies die New York Times auf die wachsende Rivalität zwischen Zelensky und Zaluzhny hin, deren Einzelheiten hier zusammen mit den entsprechenden Nachrichtenberichten analysiert wurden. Dies ist relevant für das Argument, dass es geheime amerikanisch-russische Gespräche gibt, da sie im besten Fall dazu dienen könnten, den Konflikt einzufrieren, bevor es im schlimmsten Fall zu einer Meuterei à la Prigoschin kommt. Die folgenden Berichte, auf die nun eingegangen wird, untermauern diese These.

In einem Interview mit NBC gab Zelensky zu, dass seine westlichen Gönner wahrscheinlich mit Russland sprachen, sagte aber auch, dass jetzt nicht die Zeit für Wahlen sei, und bat dann die USA um einen Kredit, den er nach Beendigung des Konflikts zurückzuzahlen versprach. Am selben Tag, an dem das Interview ausgestrahlt wurde, veröffentlichte die Washington Post einen Artikel, in dem es hieß, dass „die Unterstützer der Ukraine ihre Siegestheorie überdenken müssen“, und gab folgende Ratschläge:

„Die ukrainische Gegenoffensive sollte die politische Unterstützung für Kiew aufrechterhalten, indem sie beweist, dass das Land verlorene Gebiete zurückerobern kann. Jetzt müssen die Unterstützer der Ukraine vielleicht umgekehrt argumentieren: Die Ukraine erobert kein nennenswertes Territorium zurück, und die Hilfe wird auf unabsehbare Zeit benötigt, um eine verheerende Niederlage abzuwenden.“

Das ist weit entfernt von den Behauptungen eines angeblich bevorstehenden Sieges über Russland, die früher die Seiten dieser Zeitung schmückten, und zeigt, wie dramatisch sich die offizielle Darstellung des Konflikts seit dem Scheitern der überzogenen und kostspieligen Gegenoffensive Kiews verändert hat. Tags darauf warnte der ukrainische Außenminister, sein Land könne sich nicht mehr allein auf die USA verlassen, wohl als Reaktion auf Zelenskys Interview und insbesondere auf sein darin enthaltenes Eingeständnis, dass die USA wohl mit Russland spreche.

Zwischen Sonntag und Dienstag folgten eine Reihe von Erklärungen russischer Offizieller. Kremlsprecher Peskow, Außenminister Lawrow und der russische Botschafter in den USA, Antonow, erklärten, dass ein Dialog mit den USA unter bestimmten Bedingungen möglich sei, nämlich wenn die USA die Interessen Russlands respektierten. Die USA bestätigten daraufhin, dass sie Russland zur Teilnahme am APEC-Gipfel in San Francisco in diesem Monat eingeladen haben, was viele überraschte, die dachten, sie würden diesen Partner aus offensichtlichen politischen Gründen brüskieren.

Der Leser sollte auch wissen, was Präsident Putin letzte Woche bei seinem Treffen mit Mitgliedern der Bürgerkammer sagte, als er erklärte, dass „[die Amerikaner] jetzt einen Elitenwechsel planen – sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik“. Er wies auch darauf hin, dass der Westen seine Einstellung geändert habe, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, riet aber: „Das bedeutet nicht, dass wir aggressiv sein sollten“, was bedeutet, dass er immer noch fest daran glaubt, dass der gegenwärtige Konflikt mit politischen Mitteln gelöst werden kann.

Die wachsende Rivalität zwischen Zelenski und Zaluzhny und die Weigerung Zelenskis, Wahlen abzuhalten, bestätigen die Einschätzung des russischen Führers, dass die USA einen Wechsel der politischen Eliten in der Ukraine vorbereiten, weil sie genug von Zelenski haben, der leichtsinnigerweise eine Meuterei à la Prigozhin riskiert und Friedensgespräche ablehnt. Der Chef des russischen Nationalen Sicherheitsrates, Patruschew, deutete kurz darauf, am selben Tag wie Zelenskys NBC-Interview, an, dass „rationale Akteure“ darauf warteten, die Macht in Kiew zu übernehmen, sobald sich die Gelegenheit dazu ergebe.

Es ist nicht bekannt, ob er damit Zaluzhny, Zelenskys ehemaligen Berater Arestovich, der seinen früheren Chef wegen der vernichtenden Details, die in der jüngsten Titelgeschichte des Time Magazine über ihn enthüllt wurden, enorm kritisiert hatte, bevor er seine eigene Präsidentschaftskandidatur ankündigte, und/oder jemand anderen meinte. Dennoch fühlte sich Patruschew in dem oben erwähnten Kontext wohl genug, um öffentlich über einen Regimewechsel in der Ukraine zu sprechen, und das inmitten glaubwürdiger Berichte über geheime amerikanisch-russische Gespräche.

Es ist verfrüht, über die Einzelheiten dieser Gespräche zu spekulieren, aber die in dieser Analyse enthaltenen Informationen deuten darauf hin, dass es dabei um die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen und mögliche Wege dorthin gehen könnte. Um es klar zu sagen: Es wird keine Vorhersage über seine politische Zukunft oder den Zeitplan für die Wiederaufnahme der russisch-ukrainischen Friedensgespräche gemacht, aber er täte gut daran, sich in Acht zu nehmen, wenn er sich weigert, die Wünsche seiner Gönner zu erfüllen.