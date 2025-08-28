Von Gates finanzierte Studie: Einbalsamierung toter Säuglinge zur Gewinnung von Gewebe für KI und Überwachung

Jon Fleetwood

Um die Leichen zu konservieren, wurden die Säuglingsleichen in Chemikalien eingelegt.

Er wirbt offen für die Entnahme von Gewebe von Säuglingen als forensisches Mittel bei SIDS, Tötungsdelikten und „verdächtigen Todesfällen“ und fordert gleichzeitig, dass die Proben digitalisiert und in UN-gebundene KI-Überwachungssysteme eingespeist werden.

Ein von der Gates-Stiftung finanziertes Autopsieprojekt, veröffentlicht letzte Woche in Forensische Wissenschaft, Medizin und Pathologie, enthüllt, dass neugeborene Leichen wochenlang chemisch einbalsamiert wurden, damit ihre Organe entnommen, katalogisiert und in Datenbanken für künstliche Intelligenz, forensische Untersuchungen und globale Programme zur Überwachung der Sterblichkeit standardisiert werden konnten.

Die neue Studie wurde erstellt, nachdem Gates das „Projekt Baby Open Brains“ finanzierte. Dort haben Forscher des Masonic Institute for the Developing Brain MRT-Scans von Säuglingen im Alter von einem Monat in globale KI-Datenbanken eingespeist, um das Rückgrat für ein landesweites staatliches Programm zur Verfolgung von Gehirnströmen zu schaffen.

Das neue Einbalsamierungsprojekt folgt auch auf einen von Gates finanzierten Tuberkulose-Impfstoffversuch in Südafrika, bei dem 260 zuvor gesunde, mit TB infizierte Kinder nach der Injektion mit lebenden Mycobacterium bovis-Bakterien starben, und es folgt auf die Unterstützung von Gates-Geldern für US-Experimente, bei denen die Tuberkulose selbst zum unkontrollierten Wachstum gebracht wurde.

Für die neue Studie über forensische Wissenschaft, Medizin und Pathologie wurden 100 tote Säuglinge aus der Neugeborenen-Intensivstation (NICU) des Kasturba Medical College in Manipal, Indien, rekrutiert.

Die Autoren schreiben:

„Die Neugeborenen wurden von der Abteilung für Pädiatrie der Neugeborenen-Intensivstation (NICU) rekrutiert. CDA und MITS wurden im Zentrum für fötale und perinatale Pathologie, Abteilung für Pathologie, durchgeführt, nachdem eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern/Vormünder eingeholt worden war. Totgeburten, mazerierte Säuglinge (totgeborene Kinder, deren Körper bereits im Mutterleib verwest war) und Föten wurden ausgeschlossen. Es handelte sich um lebend geborene Kinder, meist Frühgeburten und Kinder mit extrem niedrigem Geburtsgewicht, die kurz nach der Geburt starben. Die Eltern wurden gebeten, Einverständniserklärungen für die Verwendung der Leichen ihrer Neugeborenen zu unterschreiben.“

In Chemikalien getränkte Säuglingsleichen

Anstelle der traditionellen Autopsie testeten die Forscher die sogenannte „Minimal Invasive Tissue Sampling“ (MITS), eine Technik, bei der mit Biopsienadeln das Gehirn, die Lunge und die Leber des Säuglings durchstochen werden.

Um die Leichen für die Untersuchung zu konservieren, wurde 10%iges Formalin vorsichtig in die Extremitäten, den Bauch und die Schädelbasis injiziert … und die Leiche wurde für 1–2 Monate in einen großen Behälter mit 10%igem Formalin getaucht, um eine gründliche Fixierung zu gewährleisten.

Im Klartext: Die neugeborenen Leichen wurden bis zu zwei Monate lang chemisch einbalsamiert, während die Forscher ihr Gewebe entnahmen. Dabei ging es nicht um Mitgefühl, sondern darum, standardisierte Muster zu erstellen, die repliziert und skaliert werden können.

Wichtige Bedingungen verpasst

Obwohl die von Gates finanzierte Methode als zuverlässiger Ersatz für eine vollständige Autopsie angepriesen wurde, wurden wichtige Todesursachen übersehen.

Eine persistierende pulmonale Hypertonie (PPHN), eine tödliche Komplikation bei Neugeborenen, wurde bei 19 % der konventionellen Autopsien, aber nur bei 1 % der MITS-Fälle festgestellt. In dem Papier wird eine Sensitivität von nur 5 % für diesen Zustand angegeben.

Das bedeutet, dass die Methode fast immer versagt hat, wenn es darauf ankam. Doch anstatt sie zu verwerfen, beschreiben die Autoren die Technik als „machbar“ und werben dafür, dass sie in ressourcenarmen Ländern eingeführt werden kann. Die Genauigkeit stand nicht im Vordergrund, sondern die Skalierung der Datenerfassung.

Ausweitung auf die Forensik

Die Studie beschränkt MITS nicht auf Krankenhäuser. Die Autoren schreiben:

„MITS ist für die forensische Pathologie von Bedeutung, wenn es um ungeklärte oder verdächtige Todesfälle bei Neugeborenen und Erwachsenen geht, insbesondere in Gemeinden oder Heimen, in denen eine vollständige Autopsie nicht möglich ist.“

Was als Krankenhausforschung beginnt, wird offen als forensisches Überwachungsinstrument für Regierungen positioniert. Mit den Gates-Geldern wird ein System unterstützt, das für SIDS-Fälle (von denen viele mit Impfstoffen in Verbindung gebracht werden), Tötungsdelikte und verdächtige Todesfälle entwickelt wurde.

Eine 2021 in Toxikologische Berichte veröffentlichte Studie ergab, dass von den 2.605 an VAERS gemeldeten Todesfällen bei Säuglingen 58 % innerhalb von 3 Tagen und 78,3 % innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung auftraten (p < 0,00001), während allein bei den 1.048 SIDS-Fällen 51 % innerhalb von 3 Tagen und 75,5 % innerhalb von 7 Tagen auftraten.

Bei einem TedTalk 2010 sagte Gates:

„Wenn wir wirklich gute Arbeit in Bezug auf neue Impfstoffe, Gesundheitsfürsorge und reproduktive Gesundheitsdienste leisten, könnten wir [die Weltbevölkerung] vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“

Daten aus dem Gewebe von Säuglingen werden in KI eingespeist

In dem Papier wird gefordert, die Entnahme von Gewebe von Säuglingen mit künstlicher Intelligenz zu kombinieren, und das Projekt wird direkt mit den Gesundheitsüberwachungsprogrammen der UN in Verbindung gebracht:

„Die Integration von MITS mit bildgebenden Verfahren und künstlicher Intelligenz kann eine schnelle und genaue Diagnose ermöglichen … und das Erreichen des Ziels für nachhaltige Entwicklung SDG-3.2 unterstützen.“

Vereinfacht ausgedrückt, würde das Gewebe von Säuglingen standardisiert, digitalisiert und in KI-Systeme eingespeist, deren Ergebnisse in UN-gestützte Sterblichkeitsüberwachungssysteme einfließen würden. Unter dem Deckmantel der nachhaltigen Entwicklung wird ein System zur Überwachung von Kleinkindern auf internationaler Ebene aufgebaut.

Das Gates-Muster: Überwachung von der Wiege bis zur Bahre

Dieses Projekt spiegelt das Programm Baby Open Brains (BOBs) wider, das ebenfalls von der Gates-Stiftung finanziert wurde und MRT-Scans von Säuglingen im Alter von einem Monat in weltweite Datenbanken für das KI-Training einspeist.

Dieser Datensatz wurde offen als „Grundlage“ für das groß angelegte Programm Healthy Brain and Child Development (HBCD) der NIH bezeichnet.

Mit MITS erntet Gates jetzt Gewebe von neugeborenen Leichen, das chemisch konserviert und in Datenbanken für KI gespeichert wird. Im Leben werden ihre Gehirne gescannt. Nach dem Tod werden ihre Organe entnommen. Zusammen bilden diese Initiativen ein als Wissenschaft getarntes Überwachungssystem von der Wiege bis zur Bahre.

Unterm Strich

Die Gates-Stiftung finanzierte Wissenschaftler in Indien, die die Leichen von Neugeborenen durchbohrten, ihnen Chemikalien injizierten und sie monatelang lagerten, während das Gewebe entnommen und katalogisiert wurde.

Die Studie wirbt offen für diesen Prozess nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für forensische Fälle und staatliche Überwachungsprogramme, mit dem Ziel, die Daten in die künstliche Intelligenz einzuspeisen.

Den Eltern wird gesagt, es gehe um „weniger invasive Autopsien“. In Wirklichkeit handelt es sich um die Normalisierung der weltweiten Entnahme von Säuglingsgewebe, der chemischen Konservierung von Neugeborenen und der Integration ihrer Überreste in die KI-gesteuerte Überwachung und staatliche Kontrolle.