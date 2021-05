Von Mind Control bis zu Viren: Wie die Regierung weiter an ihren Bürgern experimentiert

Im Original sind alle Links die im nachfolgenden Artikel beschriebenen Experimenten zu finden.

„Sie waren Monster mit menschlichen Gesichtern, in knackigen Uniformen, die im Gleichschritt marschierten, so banal, dass man sie nicht als das erkennt, was sie sind, bis es zu spät ist.“ Ransom Riggs, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Die US-Regierung ist in ihrer Jagd nach sogenannten Monstern selbst zum Monster geworden.

Das ist weder eine neue Entwicklung, noch ist es eine Offenbarung.

Es handelt sich um eine Regierung, die in den letzten Jahrzehnten im Namen der globalen Eroberung, der Erlangung von größerem Reichtum, wissenschaftlicher Experimente und technologischer Fortschritte unsagbare Schrecken über die Welt – einschließlich ihrer eigenen Bürger – gebracht hat, alles verpackt unter dem Deckmantel des größeren Guten.

Wohlgemerkt, es gibt kein höheres Gut, wenn die Regierung beteiligt ist. Es gibt nur eine größere Gier nach Geld und Macht.

Leider ist die Öffentlichkeit durch das politische Spektakel aus Washington, DC, so leicht abgelenkt worden, dass sie die grausamen Experimente, das barbarische Verhalten und die unmenschlichen Bedingungen, die zum Synonym für die US-Regierung geworden sind, überhaupt nicht mehr wahrnimmt.

Diese Schrecken wurden an Menschen und Tieren gleichermaßen ausgeübt.

In jeder Hinsicht sind „wir, das Volk“ zu Laborratten in den geheimen Experimenten der Regierung geworden.

In fünfzig Jahren werden wir vielleicht die ganze schmutzige Wahrheit hinter dieser COVID-19-Pandemie herausfinden. Dies soll jedoch keine Debatte darüber sein, ob COVID-19 eine legitime Gesundheitskrise oder eine erfundene Bedrohung ist. Es geht lediglich darum, anzuerkennen, dass solche Krisen von Regierungen manipuliert werden können – und werden -, um ihre Macht zu erweitern.

Wie wir gelernt haben, ist es durchaus möglich, dass etwas sowohl eine echte Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit der Nation als auch eine Bedrohung für die Freiheit darstellt.

Dies ist ein Weg, den die Vereinigten Staaten nun schon seit vielen Jahren beschreiten. In der Tat sind grausame Experimente, barbarisches Verhalten und unmenschliche Bedingungen zu einem Synonym für die US-Regierung geworden, die unsägliche Gräueltaten an Menschen und Tieren gleichermaßen verübt hat.

Wussten Sie zum Beispiel, dass die US-Regierung Hunderte von Hunden und Katzen von „asiatischen Fleischmärkten“ als Teil eines grausamen Experiments zur Erforschung von durch Lebensmittel übertragenen Krankheiten gekauft hat? Die kannibalistischen Experimente beinhalten das Töten von Hunden und Katzen, die aus Kolumbien, Brasilien, Vietnam, China und Äthiopien eingekauft wurden, und das anschließende Verfüttern der toten Überreste an Laborkätzchen, die in Regierungslabors zu dem ausdrücklichen Zweck gezüchtet wurden, mit einer Krankheit infiziert zu werden und dann getötet zu werden.

Es wird noch grausamer.

Das Ministerium für Veteranenangelegenheiten hat Hirnteile von Hunden entfernt, um zu sehen, wie sich das auf ihre Atmung auswirkt; es hat Elektroden an den Rückenmarkskanälen von Hunden angebracht (vor und nach deren Durchtrennung), um zu sehen, wie sich das auf ihre Hustenreflexe auswirkt; und es hat Herzschrittmacher in die Herzen von Hunden implantiert und sie dann zu Herzinfarkten veranlasst (bevor es ihnen das Blut abzapfte). Alle Laborhunde werden im Verlauf dieser Experimente getötet.

Es sind nicht nur Tiere, die von Regierungsbehörden wie Laborratten behandelt werden.

„Wir Menschen“ sind auch zu den Polizeistaatlichen Versuchskaninchen geworden: eingesperrt, gebrandmarkt, experimentiert auf und ohne unser Wissen oder Zustimmung, und dann bequem entsorgt und links liegen gelassen um von den Nachwirkungen zu leiden.

Zurück im Jahr 2017, hatte FEMA „versehentlich“ fast 10,000 Feuerwehrleute, Sanitäter und andere Responder zu einer tödlichen Form von Ricin während simulierten Bioterrorismus Reaktion Sitzungen ausgesetzt. Im Jahr 2015 wurde entdeckt, dass ein Armeelabor seit einem Jahrzehnt „irrtümlich“ tödlichen Milzbrand an Labore und Verteidigungsunternehmen geliefert hatte.

Während diese besonderen Vorfälle als „Unfälle abgetan wurden“, müssen Sie nicht sehr tief graben oder weit zurück in der Geschichte gehender um zahlreiche Fälle zu entdecken, in denen die Regierung absichtlich geheime Experimente an einer ahnungslosen Bevölkerung durchgeführt-Bürger und Nicht-Bürger gleichermaßen-machen und gesunde Menschen krank macht, indem sie Chemikalien sprühen, Injektion sie mit ansteckenden Krankheiten aussetzten und sie an giftige Stoffe an der Luft aussetzten.

Die Regierung argumentierte damals, dass es legitim sei, an Menschen zu experimentieren, die keine vollen Rechte in der Gesellschaft hatten, wie Gefangene, Geisteskranke und arme Schwarze.

In Alabama zum Beispiel ließ man 600 schwarze Männer mit Syphilis ohne angemessene medizinische Behandlung leiden, um den natürlichen Verlauf der unbehandelten Syphilis zu untersuchen. In Kalifornien wurden älteren Häftlingen Hoden von Nutztieren und von kürzlich hingerichteten Sträflingen eingepflanzt, um ihre Potenz zu testen. In Connecticut wurden Geisteskranke mit Hepatitis injiziert.

In Maryland wurde schlafenden Häftlingen ein pandemischer Grippevirus in die Nase gespritzt. In Georgia wurden zwei Dutzend „freiwilligen“ Gefängnisinsassen Gonorrhöe-Bakterien direkt durch den Penis in die Harnwege gepumpt. In Michigan wurden männliche Patienten einer Irrenanstalt der Grippe ausgesetzt, nachdem ihnen zuvor ein experimenteller Grippeimpfstoff injiziert worden war. In Minnesota wurden 11 Angestellten des öffentlichen Dienstes „Freiwillige“ Malaria injiziert und dann fünf Tage lang ausgehungert.

Die Associated Press berichtet: „In den späten 1940er und 1950er Jahren erlebte die US-amerikanische Pharma- und Gesundheitsindustrie ein enormes Wachstum, begleitet von einem Boom an Häftlingsexperimenten, die sowohl von der Regierung als auch von Unternehmen finanziert wurden. In den 1960er Jahren erlaubten mindestens die Hälfte der Bundesstaaten, Gefangene als medizinische Versuchskaninchen zu verwenden … weil sie billiger waren als Schimpansen.“

Außerdem: „Einige dieser Studien, meist aus den 1940er bis 60er Jahren, wurden offenbar nie von den Medien berichtet. Über andere wurde zu der Zeit berichtet, aber der Fokus lag auf dem Versprechen von dauerhaften neuen Heilmitteln, während beschönigt wurde, wie die Testpersonen behandelt wurden.“

Medienverdunkelung, Propaganda, Spin. Klingt das bekannt?

Wie viele Eingriffe der Regierung in unsere Freiheiten wurden geschwärzt, unter „Unterhaltungs“-Schlagzeilen begraben oder so gedreht, dass jeder, der ein Wort der Vorsicht äußert, als paranoid oder verschwörerisch gilt?

Leider sind diese Vorfälle nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Grausamkeiten geht, die die Regierung der ahnungslosen Bevölkerung im Namen geheimer Experimente zugefügt hat.

Zum Beispiel gab das US-Militär geheimen Rasse-basierte Tests von Senfgas auf mehr als 60.000 Soldaten aus. Wie NPR berichtet: „Alle Experimente mit Senfgas im Zweiten Weltkrieg wurden im Geheimen durchgeführt und nicht in den offiziellen Militärakten der Probanden aufgezeichnet. Die meisten haben keinen Beweis dafür, was sie durchgemacht haben. Sie erhielten keine medizinische Nachsorge oder Überwachung jeglicher Art. Und sie wurden unter Androhung von unehrenhafter Entlassung und Militärgefängnisaufenthalt zur Verschwiegenheit über die Tests verpflichtet, sodass einige nicht in der Lage waren, eine angemessene medizinische Behandlung für ihre Verletzungen zu erhalten, weil sie den Ärzten nicht sagen konnten, was mit ihnen passiert war.“

Und dann war da noch das MKULTRA-Programm der CIA, bei dem Hunderten von ahnungslosen amerikanischen Zivilisten und Militärangehörigen LSD verabreicht wurde, wobei einigen die halluzinogene Droge in ihre Getränke am Strand, in Stadtbars oder in Restaurants gemischt wurde. Wie Time berichtet, „bevor die Dokumentation und andere Fakten des Programms öffentlich gemacht wurden, wurden diejenigen, die darüber sprachen, häufig als psychotisch abgetan.“

Nun könnte man argumentieren, dass dies alles alte Geschichte ist und dass die heutige Regierung anders ist als die Regierung von damals, aber hat sich die US-Regierung wirklich verändert?

Ist die Regierung humaner geworden, respektiert sie die Rechte der Bürger mehr? Ist sie transparenter geworden oder eher bereit, sich an die Rechtsstaatlichkeit zu halten? Ist sie in Bezug auf ihre Aktivitäten wahrheitsgemäßer geworden? Ist sie sich ihrer Rolle als Hüterin unserer Rechte bewusster geworden?

Oder hat sich die Regierung einfach zusammengekauert und versteckt ihre ruchlosen Handlungen und heimtückischen Experimente unter Schichten von Geheimhaltung, Legalismus und Verdunkelungen? Ist sie nicht eigensinniger, schlüpfriger, schwieriger festzunageln geworden?

Haben wir es nicht mit einer Regierung zu tun, die die Orwellsche Kunst des Doppelsprechs beherrscht und der Huxley’schen Blaupause für Ablenkung und Zerstreuung folgt, und die einfach gerissener und hinterhältiger ist als früher?

Man bedenke: Nachdem die Enthüllungen über die Experimente der Regierung im 20. Jahrhundert für Empörung sorgten, begann die Regierung, menschliche Versuchskaninchen in anderen Ländern zu suchen, wo „klinische Versuche billiger und mit weniger Regeln durchgeführt werden konnten.“

In Guatemala wurden Gefangene und Patienten einer Nervenheilanstalt mit Syphilis infiziert, „offenbar um zu testen, ob Penicillin eine sexuell übertragbare Krankheit verhindern könnte.“ In Uganda versäumten es von den USA finanzierte Ärzte, allen HIV-infizierten schwangeren Frauen in einer Studie das AIDS-Medikament AZT zu geben, obwohl es ihre Neugeborenen geschützt hätte.“ Währenddessen wurden in Nigeria Kinder mit Meningitis benutzt, um ein Antibiotikum namens Trovan zu testen. Elf Kinder starben und viele andere blieben behindert zurück.

Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.

Ein Beispiel: 2016 wurde bekannt gegeben, dass Wissenschaftler, die für das Heimatschutzministerium arbeiten, damit beginnen würden, verschiedene Gase und Partikel auf überfüllten U-Bahn-Plattformen freizusetzen, als Teil eines Experiments, das darauf abzielt, den Bioterror-Luftstrom in New Yorker U-Bahnen zu testen.

Die Regierung bestand darauf, dass die vom DHS in den U-Bahnen freigesetzten Gase ungiftig seien und kein Gesundheitsrisiko darstellten. Es sei in unserem besten Interesse, so hieß es, zu verstehen, wie schnell sich ein chemischer oder biologischer Terroranschlag ausbreiten könnte. Und schauen Sie, wie cool die Technologie ist – sagten die Cheerleader der Regierung -, dass Wissenschaftler etwas namens DNATrax verwenden können, um die Bewegung von mikroskopischen Substanzen in der Luft und in der Nahrung zu verfolgen. (Stellen Sie sich die Arten der Überwachung vor, die von der Regierung mit verfolgbaren mikroskopischen Substanzen in der Luft, die Sie einatmen oder einnehmen, durchgeführt werden könnten).

Wohlgemerkt, dies ist dieselbe Regierung, die 1949 Bakterien in die Lüftungsanlage des Pentagons sprühte, dem damals größten Bürogebäude der Welt. Im Jahr 1950 versprühten Spezialeinheiten Bakterien von Marineschiffen aus vor der Küste von Norfolk und San Francisco, wobei im letzteren Fall alle 800.000 Einwohner der Stadt verseucht wurden.

1953 inszenierten Regierungsmitarbeiter „Schein“-Milzbrandanschläge in St. Louis, Minneapolis und Winnipeg, indem sie Generatoren auf Autos platzierten. Berichten zufolge wurde den lokalen Regierungen gesagt, dass „unsichtbare Rauchschleier“ eingesetzt würden, um die Stadt auf dem feindlichen Radar zu verdecken. Spätere Experimente erstreckten sich über Gebiete, die von Ohio bis Texas und von Michigan bis Kansas reichten.

1965 zielten die Bioterror-Experimente der Regierung auf den Nationalen Flughafen von Washington, gefolgt von einem Experiment aus dem Jahr 1966, bei dem Wissenschaftler der Armee eine Million Fahrgäste der U-Bahn in New York den Bakterien aussetzten, die eine Lebensmittelvergiftung verursachen.

Und das ist dieselbe Regierung, die jedes bisschen Technologie, das uns als in unserem besten Interesse verkauft wird – GPS-Geräte, Überwachung, nicht-tödliche Waffen usw. – gegen uns eingesetzt hat, um uns zu verfolgen, zu kontrollieren und in die Falle zu locken.

Also, nein, ich glaube nicht, dass sich die Ethik der Regierung im Laufe der Jahre sehr verändert hat. Sie hat nur ihre ruchlosen Programme verdeckt durchgeführt.

Die Frage bleibt: Warum tut die Regierung das? Die Antwort ist immer die gleiche: Geld, Macht und totale Herrschaft.

Es ist die gleiche Antwort, egal welches totalitäre Regime an der Macht ist.

Die Denkweise, die diese Programme antreibt, wurde passenderweise mit derjenigen der Naziärzte verglichen, die an Juden experimentierten. Wie das Holocaust-Museum berichtet, führten Nazi-Ärzte „schmerzhafte und oft tödliche Experimente an Tausenden von KZ-Häftlingen ohne deren Zustimmung durch.“

Die unethischen Experimente der Nazis reichten von Gefrierversuchen an Häftlingen, um ein wirksames Mittel gegen Unterkühlung zu finden, über Tests zur Bestimmung der maximalen Flughöhe für den Fallschirmsprung aus einem Flugzeug, Injektionen von Gefangenen mit Malaria, Typhus, Tuberkulose, Typhus, Gelbfieber und infektiöser Hepatitis, Aussetzen von Häftlingen mit Phosgen und Senfgas bis hin zu Massensterilisationsexperimenten.

Die Grausamkeiten, die dem amerikanischen Volk angetan werden, lassen sich in direkter Linie zu den Grausamkeiten zurückverfolgen, die in den Labors der Nazis angerichtet wurden. In der Tat rekrutierte die US-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg viele von Hitlers Mitarbeitern, übernahm seine Protokolle, machte sich seine Denkweise über Recht und Ordnung und Experimente zu eigen und setzte seine Taktiken in kleinen Schritten um.

Klingt weit hergeholt, sagen Sie? Lesen Sie weiter. Es ist alles dokumentiert.

Wie der Historiker Robert Gellately berichtet, wurde der nationalsozialistische Polizeistaat anfangs von den damaligen Weltmächten für seine Effizienz und Ordnung so sehr bewundert, dass J. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, im Januar 1938 auf Einladung der deutschen Geheimpolizei, der Gestapo, tatsächlich eine seiner rechten Hände, Edmund Patrick Coffey, nach Berlin schickte.

Das FBI war vom Naziregime so beeindruckt, dass es laut New York Times in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit anderen Regierungsbehörden mindestens tausend Nazis aggressiv rekrutierte, darunter einige von Hitlers höchsten Gefolgsleuten.

Alles in allem wurden Tausende von Nazi-Kollaborateuren – unter anderem der Leiter eines Nazi-Konzentrationslagers – mit geheimen Visa ausgestattet und über das Projekt Paperclip nach Amerika gebracht. Anschließend wurden sie als Spione, Informanten und wissenschaftliche Berater angeheuert und dann getarnt, um sicherzustellen, dass ihre wahre Identität und ihre Verbindungen zu Hitlers Holocaust-Maschine unbekannt bleiben würden. Die ganze Zeit über wurde Tausenden von jüdischen Flüchtlingen die Einreise in die USA verweigert, mit der Begründung, dass sie die nationale Sicherheit gefährden könnten.

Die amerikanischen Steuerzahler haben seitdem dafür bezahlt, diese Ex-Nazis auf der Gehaltsliste der US-Regierung zu halten, was die Sache noch schlimmer machte. Und in wahrer Gestapo-Manier wurde jeder, der es gewagt hat, die illegalen Nazi-Verbindungen des FBI aufzudecken, ausspioniert, eingeschüchtert, schikaniert und als Bedrohung für die nationale Sicherheit abgestempelt.

Als ob die verdeckte, vom Steuerzahler finanzierte Beschäftigung von Nazis durch die Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht schon schlimm genug wäre, haben die US-Regierungsbehörden – das FBI, die CIA und das Militär – seither viele der gut ausgefeilten Polizeitaktiken der Nazis vollständig übernommen und sie wiederholt gegen amerikanische Bürger eingesetzt.

Es ist sicherlich einfach, die voll-frontal Schrecken durch die wissenschaftliche und medizinische Gemeinschaft innerhalb eines despotischen Regimes wie Nazi-Deutschland durchgeführt zu verurteilen, aber was tun Sie, wenn es Ihre eigene Regierung, die behauptet, ein Meister der Menschenrechte zu sein, während seine Agenten in den übelsten, Basen und verabscheuungswürdigen Handlungen der Folter, Missbrauch und Experimente zu engagieren?

Wenn alles gesagt und getan ist, ist dies nicht eine Regierung, die unsere besten Interessen am Herzen hat.

Dies ist keine Regierung, die uns wertschätzt.

Vielleicht liegt die Antwort in Der dritte Mann, Carol Reeds einflussreichem Film von 1949 mit Joseph Cotten und Orson Welles in den Hauptrollen. In dem Film, der im Wien der Nachkriegszeit spielt, betrachtet der skrupellose Kriegsprofiteur Harry Lime das menschliche Gemetzel mit einer gefühllosen Gleichgültigkeit, ohne sich darum zu kümmern, dass das verdünnte Penicillin, mit dem er im Untergrund handelt, zum qualvollen Tod kleiner Kinder führt.

Als er von seinem alten Freund Holly Martins aufgefordert wird, die Konsequenzen seines Handelns zu bedenken, antwortet Lime: „Heutzutage, alter Mann, denkt niemand mehr in menschlichen Dimensionen. Die Regierungen tun es nicht, also warum sollten wir es tun?“