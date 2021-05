Westafrika ist das neueste Testgelände für künstliche Intelligenz des US-Militärs

NIAMI, NIGER ( Afrika ist ein Land ) – Ein auffälliges Merkmal des militärischen Engagements der USA in Westafrika ist das Fehlen einer beobachtbaren strategischen Vision für einen gewünschten Endstaat . Nominell dreht sich die Präsenz der USA in den vielschichtigen Konflikten der Region um den Aufbau einer „ Sicherheitskooperation “ mit staatlichen Partnern, um die Fähigkeiten zur Terrorismusbekämpfung zu verbessern und angeblich Gemeinschaften zu schützen, die Staaten nicht können. Gleichzeitig ist das US-Militär in der Regel die wichtigste diplomatische Einheit für bilaterale Engagements auf hoher Ebene. Das Ergebnis ist, dass das US-Militär die öffentliche Autorität schwacher Staaten stützt, wenn auch auf Ad-hoc-Weisedas schlingert von Krise zu Krise. Unabhängig von den Gründen für die Präsenz der USA gibt es kaum eine tiefe öffentliche Unterstützung für diese Operationen; Etwa 60% der US-Bürger betrachten solche Konflikte nicht als Sicherheitsbedrohung , und mehr als 90% lehnen US-Invasionen ab, selbst wenn Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurden . „Zum ersten Mal in jüngster Zeit“, schreiben die US-amerikanischen Wissenschaftler für internationale Beziehungen John Mearsheimer und Stephen Walt , „hinterfragen viele Amerikaner offen die große Strategie ihres Landes.“ Selbst innerhalb des Verteidigungsministeriums treten diese Zweifel weiterhin regelmäßig auf. Wie der frühere Verteidigungsminister Mark Esper bezeugteIm Februar 2020 mussten die konventionellen Streitkräfte in Niger, Tschad und Mali vor dem House Armed Services Committee „nach Hause zurückkehren, um sich auf den Wettbewerb um Großmächte vorzubereiten“. Aufgrund der Ermüdung des Krieges haben die USA auf „ Externalisierung “ zurückgegriffen die strategische und operative Belastung des Krieges für menschliche und technologische Leihmütter “, was einige Wissenschaftler als eine Form der„ Leihmutterschaft “bezeichnen. Ein Beispiel für die „ Externalisierung der Kriegslast auf die Maschine “ ist ein Tool, das von der Defense Innovation Unit entwickelt und 2017 auf der Al Udeid Air Base in Katar eingesetzt wurde. Während seines gesamten Einsatzes überwachte und kombinierte dieses Tool Social-Media-Feeds in Syrienbevor diese Informationen an Piloten und Bodentruppen weitergeleitet wurden, die sie dann verwendeten, um Ziele in diesem Einsatzbereich zu identifizieren, zu verfolgen und zu treffen. General Joseph Votel, der damalige Kommandeur des US-Zentralkommandos, prahlte mit dem Erfolg des Modells und gab an, dass es “ in zukünftigen Operationen “ repliziert werden würde .

In seiner Vorbereitung auf den Wettbewerb um Großmächte modernisiert das US-Militär seine gemeinsamen Fähigkeiten zur Aufklärung, Überwachung und Aufklärung in der Luft (ISR), indem es die Verwendung künstlicher Intelligenz und Techniken des maschinellen Lernens zur Zielidentifizierung untersucht. Das Endziel besteht darin, „ ISR-Sensoren in allen Bereichen der Kriegsführung (Weltraum, Luft, Land, Meer und Cyber) direkt mit Kommandanten und Waffensystemen zu verbinden und Daten mit einer beschleunigten Geschwindigkeit auszutauschen .“ In Niger wurde dieses Projekt durch den Einsatz der neuen Block 5-Variante des MQ-9 Reaper verwirklicht, einer Drohne, die 2017 erstmals in Syrien eingesetzt wurde. Zu den wichtigsten Verbesserungen des Block 5 gehört die Fähigkeit dazuIntegrieren und kombinieren Sie mehrere Datenfeeds und verarbeiten Sie diese Daten schneller . Seit 2018 haben die USA ihre Drohnen in Niger ähnlich bewaffnet . Auf diese Weise schließt sich Westafrika Syrien als Ort an, der zu einem Prüfstand für diese neue Welle von ISR-Technologien geworden ist.

Das ISR-Modernisierungsprogramm folgt früheren US-Militärinvestitionen in der Region mit Projekten wie der Trans-Sahara Counterterrorism Partnership, einem Militärhilfepaket in Höhe von 353 Millionen US-Dollar . Derzeit ist HR 192 oder das Trans-Sahara Counterterrorism Partnership Program Act ein überparteiliches Gesetz, das diese Partnerschaft kodifizieren soll . 2015 begann das US-Militär mit dem Bau eines Luftwaffenstützpunkts in Agadez, Niger, neben einer nigerianischen Militäranlage. Agadez kostet 110 Millionen US-Dollar und bietet eine attraktive Möglichkeit, ISR-Vermögenswerte zu gründen, da es sich in der Nähe der Bedrohungen in der Region befindet und komplex ist, mit der großen Entfernung der afrikanischen Geographie zu operieren„, Schreibt Nick Turse, ein führender Wachhundjournalist für militärische Angelegenheiten zwischen den USA und Afrika. US-Streitkräfte sollen keine direkte Kampfmission in Niger haben, aber ihre ISR-Rolle bedeutet, dass sie lokale Truppen unterstützen, die Terrorismusbekämpfungseinsätze gegen Boko Haram und ähnliche Gruppen durchführen . Diese Unterstützung hat zu einem öffentlich bekannten taktischen Engagement der USA und zur Bekämpfung von Opfern geführt .

Diese militärischen Initiativen tragen zum afrikanischen Kontinent Status als langjähriges Feld Ort für Experimente , die die kolonialen und postkolonialen Zeiten durchqueren. In jüngerer Zeit, seit der Veröffentlichung des Berg-Berichts , war Afrika ein Beweis für den neoliberalen Gedanken , der die Entwicklungsökonomie durchdringt und sich für eine Strukturanpassungspolitik einsetzt, während sich die meisten ausländischen Direktinvestitionen auf Rohstoffgewinnungswirtschaften konzentrieren . Dieses Denken neigte dazu, den anhaltenden Schaden, den der Kolonialismus auf dem Kontinent angerichtet hatte, nicht anzuerkennen. Die koloniale Erfahrung Niger war besonders bösartigmit französischer militärischer Gewalt, die verwendet wurde, um das Territorium zu „ befrieden ". Dieser Trend setzte sich im Vorfeld der Unabhängigkeit Niger im Jahr 1960 fort, als die französischen Streitkräfte die Opposition unterdrückten, damit der französische Staat die Kontrolle über die zwischen 1957 und 1967 entdeckten Uranvorkommen und andere für die Hochtechnologieindustrie nützliche Mineralien festigen konnte. Heute macht Uran aus französischen Minen etwa 70% der nigerianischen Exporte aus , aber Steuerbefreiungen bedeuten, dass wenig von diesem Wert an den Staat oder seine Bürger fließt.

Vor diesem Hintergrund liefert Niger eine gute Fallstudie über die Schnittstelle zwischen den Landkämpfen der armen Landbevölkerung und der militärischen Präsenz der USA. Die meisten Nigerianer sind Subsistenzbauern, deren Landbesitzrechte unsicher sind. Das Land ist anfällig für häufige Dürreperioden und schwere Nahrungsmittelknappheit, die durch den Klimawandel verschärft wurden. Ab 2004 waren 9% der Nigerianer ( etwa 870.000 Menschen ) versklavt oder lebten als Zwangsarbeiter. Da es nur wenige formelle politische Kanäle oder Wege zur Streitbeilegung gibt, sind die Bedingungen für ländliche Aufstände reif. Diese durch Religion vermittelten Aufstände wirken einem Staat entgegen, der nicht in der Lage ist, konsequent Dienstleistungen zu erbringen. In der Tat präsentieren sich Rebellengruppen als tragfähige Gegenregierungsbehördean den schwachen nigerianischen Staat. Für die USA ist die Unterstützung des nigerianischen Staates bei der Niederschlagung dieser Aufstände als Terrorismusbekämpfung kodiert, ein rhetorischer Schritt, der die grundlegenden Treiber lokaler Konflikte missversteht und gleichzeitig die Kräfte unterstützt, die diese Aufstände verursachen.

Eine Möglichkeit, über die Operationen des US-Militärs in Niger nachzudenken, besteht darin, sie als Laboratorien für Kriegsführung zu betrachten und neue Formen der Beobachtbarkeit und Tödlichkeit zu testen , die vom algorithmischen Blick des US-Bundesstaates geleitet werden , dessen Bestandteile aus den Arten von Metallen und Mineralien bestehen, die extrahiert werden aus Niger Minen. Aufgrund der strategischen Nichtaufsicht ist Westafrika möglicherweise dazu geeignet, diese Waffensysteme zu testen und zu bewerten, wie sie eine Art „ räuberische Formation “ bilden, die sich von den Grenzen bis zum Hinterland der Welt erstreckt.

Feature Foto | Zwei Soldaten der Forces de Armees de Niger in einer US-Militärausbildungsstätte. Robert Timmons | DVIDS

Scott Timcke untersucht Fragen der Rasse, der Klasse und der sozialen Ungleichheit. Sein zweites Buch, Algorithmen und das Ende der Politik (Bristol UP), wurde im Februar 2021 veröffentlicht.

